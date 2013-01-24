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Ваша здоровая и белоснежная улыбка

Профессиональные системы отбеливания зубов Philips Zoom!

Где можно провести процедуру?

Эффективное и безопасное решение для отбеливания зубов 

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Клинически доказано: до 8 оттенков более белоснежная улыбка
Клинически доказано: до 8 оттенков более белоснежная улыбка

Клинически доказано: до 8 оттенков более белоснежная улыбка

 

Система отбеливания Philips Zoom! делает зубы до 8 оттенков белее всего за 45 минут*. Благодаря технологии световой активации вы быстро получите заметный эффект. 
Профессиональные результаты без дискомфортных ощущений
Профессиональные результаты без дискомфортных ощущений**

Профессиональные результаты без дискомфортных ощущений**

 

Пользователи Philips Zoom! не испытывают дискомфортных ощущений при проведении процедур**. Стоматолог поможет провести отбеливание в комфортных условиях, а уникальный

реминерализующий гель обеспечит дополнительную защиту.
Использование в профессиональных или домашних условиях по рекомендации врача
Использование в профессиональных или домашних условиях по рекомендации врача.

Использование в профессиональных или домашних условиях по рекомендации врача. 

 

При использовании любых наших систем отбеливания зубов требуется предварительная консультация со стоматологом. Профессиональные процедуры обеспечивают немедленный результат, а с помощью систем домашнего отбеливания вы сможете добиться качественных результатов в привычных и комфортных условиях.

Все гели Philips Zoom! Для профессионального клинического отбеливания продаются с сертификатами*. Вы можете проверить подлинность продукции Philips Zoom! на сайте philips.pharmgeocom.ru/testcode. Для этого необходимо ввести код, который находится под скретч-полосой на сертификате. После проверки данный код также даст вам право на получение скидки на продукцию Sonicare.

Ниже находится изображение сертификата подлинности, который вы можете запросить у врача-стоматолога. Проверьте подлинность геля перед отбеливанием зубов и будьте уверены в безопасности процедуры!
*Сертификаты подлинности продаются с гелями для клинического отбеливания Philips Zoom! с мая 2020 года.
*Сертификаты подлинности продаются с гелями для клинического отбеливания Philips Zoom! с мая 2020 года.

Белоснежная улыбка после первой процедуры

Профессиональные системы отбеливания

Для быстрого и ослепительного результата
 

  • До восьми оттенков более белоснежная улыбка всего за 45 минут*
  • Процедура включает нанесение реминерализующего геля для защиты чувствительных зубов
  • Проводится с учетом индивидуальных особенностей
Где можно провести процедуру?
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Белоснежная улыбка в домашних условиях

Системы домашнего отбеливания 

  • Заметные результаты отбеливания всего за семь дней***
  • Процедура включает нанесение реминерализующего геля для защиты чувствительных зубов
  • Изготовление индивидуальной капы стоматологом
Где можно провести процедуру?
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Почувствуйте разницу с Philips Zoom!1

До После
До После
1 Результаты отбеливания могут отличаться. Проконсультируйтесь со стоматологом, чтобы понять, подойдет ли вам система отбеливания зубов Philips Zoom! 

Задайте свой вопрос профессиональному эксперту по средствам гигиены полости рта и по отбеливанию зубов - Зарине Бичикаевой.

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Часто задаваемые вопросы (balloons)

Самый популярный вопрос:

Безопасно ли отбеливание зубов?

Ответ. Да, при соблюдении всех рекомендаций отбеливание зубов — это безопасная процедура. Некоторые продукты для отбеливания зубов могут вызывать раздражение десен или повышать чувствительность зубов, поэтому рекомендуется проконсультироваться со стоматологом перед проведением процедуры.
Другие часто задаваемые вопросы
Почему эмаль зубов желтеет?
Существуют различные причины изменения цвета эмали зубов: генетические факторы, экология, прием некоторых видов лекарственных препаратов — все это влияет на цвет эмали.

Самая распространенная причина — красящие вещества (пигмент) в пищевых продуктах. Со временем красящие вещества могут накапливаться и попадать в слои зуба, находящийся под эмалью, — дентин. Эмаль зуба является прозрачной, поэтому при изменении цвета дентина весь зуб приобретает более темный оттенок. 
Какие методы отбеливания зубов существуют?
Существует несколько вариантов отбеливания зубов, от профессиональных процедур до безрецептурных отбеливающих зубных паст и полосок. Профессиональные системы Philips Zoom! обеспечивают отбеливание зубов до 8 оттенков и могут использоваться как в кабинете стоматолога, так и в домашних условиях. Перед процедурой необходимо проконсультироваться со специалистом.
Как удалить поверхностные потемнения эмали?
Помимо продуктов для отбеливания зубов Zoom!, чистка зубов также позволяет добиться белоснежной улыбки. Каждая зубная щетка Philips Sonicare выполняет 31 000 чистящих движений в минуту, удаляя потемнение эмали и придавая зубам естественную белизну. 
Как удалить сильное поверхностное потемнение эмали?
При отбеливании дентина — слоя, находящегося под эмалью, — используются такие вещества, как перекись водорода или пероксид карбамида. Эти вещества вступают в химическую реакцию с пигментом, вызывающего потемнение дентина, осветляя цвет зубов.
Как долго сохраняется эффект от процедуры?
Наши системы отбеливания обеспечивают длительный результат, однако он зависит от выбранного метода отбеливания. Если вы ведете определенный образ жизни, например курите или употребляете напитки, содержащие красящие вещества, со временем эмаль снова потемнеет.
Какая процедура Philips Zoom! будет для меня оптимальной?
Philips Zoom! обеспечивает безопасное отбеливание и минимум дискомфортных ощущений. Независимо от выбранного варианта отбеливания — в кабинете стоматолога или в домашних условиях, — необходимо предварительно проконсультироваться с врачом. Специалист посоветует подходящую процедуру в зависимости от вашего образа жизни, бюджета и результата, которого вы хотите добиться. Для получения более подробной информации перейдите по ссылке.
Как поддерживать результат после проведения процедуры?
Стоматолог даст все необходимые рекомендации по подготовке к процедуре и последующему уходу. Вы можете поддерживать полученный результат, выбрав одну из наших электрических зубных щеток с функцией осветления, например Philips Sonicare DiamondClean. Кроме того, вы можете воспользоваться системой домашнего отбеливания зубов Philips Zoom!, чтобы ваша улыбка всегда оставалась белоснежной.
Сколько стоит система отбеливания Philips Zoom!?
Стоимость зависит от стоматологической клиники. Для получения дополнительной информации обратитесь в клинику, использующую системы Philips Zoom!.
Как выбрать оптимальный метод отбеливания

Как выбрать оптимальный метод отбеливания

Профессиональных результатов отбеливания зубов можно добиться как в стоматологической клинике, так и в домашних условиях. Мы расскажем о преимуществах каждого метода и о том, кому он подойдет.
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Как сохранить белоснежную улыбку

Как сохранить белоснежную улыбку

Сохраните белоснежную улыбку, выбрав подходящую зубную щетку. Зубные щетки Philips Sonicare предотвращают потемнение эмали.
Ознакомьтесь с полным ассортиментом

Пять действий для красивой улыбки

Philips Zoom! (icon)

Philips Zoom!


Добейтесь белоснежной улыбки за считанные минуты. Philips Zoom! позволяет выбрать метод отбеливания — в кабинете у стоматолога или в домашних условиях с учетом индивидуальных особенностей пациента. Независимо от того, готовитесь ли вы к важному мероприятию или хотите устранить потемнение эмали, Philips Zoom! обеспечит профессиональный результат и минимум дискомфортных ощущений*.

* согласно клиническим исследованиям, 2002 США. 45 минут не включая изоляцию мягких тканей 

** По результатам опроса пациентов: минимум дискомфортных ощущений при проведении процедуры с помощью Philips Zoom! с применением ACP (аморфного фосфата кальция)
*** Philips Zoom! DayWhite и NiteWhite обеспечивают заметные результаты отбеливания всего за 7 дней
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