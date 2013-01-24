Все гели Philips Zoom! Для профессионального клинического отбеливания продаются с сертификатами*. Вы можете проверить подлинность продукции Philips Zoom! на сайте philips.pharmgeocom.ru/testcode . Для этого необходимо ввести код, который находится под скретч-полосой на сертификате. После проверки данный код также даст вам право на получение скидки на продукцию Sonicare.

Ниже находится изображение сертификата подлинности, который вы можете запросить у врача-стоматолога. Проверьте подлинность геля перед отбеливанием зубов и будьте уверены в безопасности процедуры!