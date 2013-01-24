Все гели Philips Zoom! Для профессионального клинического отбеливания продаются с сертификатами*. Вы можете проверить подлинность продукции Philips Zoom! на сайте philips.pharmgeocom.ru/testcode. Для этого необходимо ввести код, который находится под скретч-полосой на сертификате. После проверки данный код также даст вам право на получение скидки на продукцию Sonicare.
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Образовательные статьи об отбеливании зубов
Все, что вы хотели знать об отбеливании зубов: виды отбеливания, показания, противопоказания и распространенные мифы, описание процедуры отбеливания
Факт. Завтрак из продуктов с высоким содержанием кислот ослабляет защиту эмали примерно на 45 минут после еды.
Совет. Чистите зубы перед завтраком и ополаскивайте полость рта средством, не содержащим спирта, после еды.
Факт. Со временем щетинки все менее эффективно удаляют зубной налет.
Совет. Если синие индикаторные щетинки выцветают ранее, чем через 3 месяца, это значит, что пора заменить насадку.
Факт. Более четырех миллионов людей обрели красивую белоснежную улыбку благодаря Philip Zoom!
Совет. Готовитесь к ответственному мероприятию? Отбеливание зубов позволит вам улыбаться намного чаще и увереннее.
* согласно клиническим исследованиям, 2002 США. 45 минут не включая изоляцию мягких тканей
** По результатам опроса пациентов: минимум дискомфортных ощущений при проведении процедуры с помощью Philips Zoom! с применением ACP (аморфного фосфата кальция)
*** Philips Zoom! DayWhite и NiteWhite обеспечивают заметные результаты отбеливания всего за 7 дней