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мар 18, 2020

Обращение Генерального директора Royal Philips Франса ван Хаутена

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!

Сегодня я хотел бы поделиться с вами актуальной информацией о мерах, которые предпринимает компания Philips во всем мире в ответ на быстро меняющуюся эпидемиологическую ситуацию. Мы разделяем позицию ВОЗ, которая присвоила вспышке коронавирусной инфекции статус пандемии. Весь мир мобилизовал силы для совместной борьбы с заболеванием, чтобы стабилизировать ситуацию и взять ее под контроль.
 

Хотел бы особенно подчеркнуть, что на данный момент – это главный приоритет компании Philips. Мы мобилизовали ресурсы по всему миру, чтобы выполнить обязательства по всем трем критериям заботы о сотрудниках, потребителях и самой компании: продолжаем удовлетворять текущие потребности клиентов, заботимся о здоровье и безопасности наших сотрудников и поддерживаем непрерывность бизнес-процессов

Потребности клиентов

Мы организовали глобальную и локальные команды, которые ежедневно активно отслеживают и поддерживают операционную деятельность компании, а также работают с клиентами таким образом, чтобы своевременно и гарантированно поддерживать их в полном соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. В дополнение к строгим мерам и протоколам, с целью обеспечения поддержки нашими специалистами на местах, мы следим за обеспечением медицинских работников обновленными клиническими рекомендациями по использованию медицинского оборудования и решений Philips.

Меры по безопасности сотрудников

Наряду с ограничениями деловых поездок в зоны/из зоны повышенного эпидемиологического риска Philips принимает меры по обеспечению персональной гигиены всех сотрудников. Кроме того, все сотрудники компании, чья роль позволяет работать удаленно, и у кого есть всё необходимое для работы, трудятся из дома. Эта мера помогает нам поддерживать безопасную рабочую среду для коллег, вынужденных находиться в офисе для выполнения ключевых функций поддержания бизнеса, в том числе функций производства, поставок и ряда исследовательских проектов

Поддержание бизнес-процессов

Philips придерживается принципов Системы обеспечения бесперебойного функционирования бизнеса, которая имеет сертификацию ISO 22301:2012. Мы регулярно сверяем меры предосторожности, разработанные на основе рекомендаций ВОЗ и национальных департаментов.

 

Несмотря на развитие пандемии COVID-19, компании Philips удается поддерживать свою деятельность по всему миру. Как и ожидалось, мы наблюдаем снижение спроса на потребительские товары в наиболее пострадавших регионах, а также возросший спрос на профессиональные решения в сфере здравоохранения

 

Philips обладает сбалансированной производственной базой по всему миру, включая Северную и Латинскую Америку, Европу и Азию, в том числе и Китай. Согласно нашей Системе обеспечения бесперебойного функционирования бизнеса, мы внедрили соответствующие протоколы безопасности на наших производственных площадках по всему миру.
 

Мы наращиваем производство в Китае с момента повторного запуска в феврале 2020 года, и наши производственные мощности загружены на 80%. Чтобы удовлетворить растущий спрос на решения и услуги в сфере здравоохранения, мы стремимся нарастить и масштабировать производство по всему миру. В частности, это относится к производству систем визуальной диагностики, мониторов состояния пациентов и аппаратов ИВЛ – см. ниже. Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими поставщиками, чтобы обеспечить доступ к необходимым материалам для собственных производственных площадок и дистрибьютеров готовых решений

 

Как мы можем изменить ситуацию

Я горжусь тем, что наши сотрудники по всему миру стремятся поддержать медицинских работников и пациентов в борьбе с COVID-19. У Philips есть широкий портфель продуктов, услуг и решений, которые могут помочь в борьбе с этим заболеванием и обеспечить готовность, своевременное реагирование и восстановление после заболевания, включая:
 

  • Решения в области интенсивной терапии для лечения респираторных заболеваний. К ним относятся системы мониторинга состояния пациента, позволяющие отслеживать показатели жизнедеятельности организма человека и выявлять едва различимые изменения, а также аппараты ИВЛ и медицинские расходные материалы для инвазивной, неинвазивной и смешанной вентиляции легких.
  • Системы медицинской визуализации, в том числе компьютерные томографы, мобильные рентген-аппараты и системы для ультразвуковой диагностики, которые позволяют выявить заболевания дыхательных путей.
  • Телемедицинские решения для палат реанимации и интенсивной терапии, а также для установления связи "врач-пациент" для тех, кому необходим уход на дому.
  • Фонд компании Philips (the Philips Foundation) также помогает бороться со вспышкой COVID-19. Он является центральной площадкой для деятельности компании Philips в области КСО. В Фонде убеждены, что с помощью инноваций и всестороннего сотрудничества мы можем решить некоторые сложные социально-значимые проблемы и повлиять на ситуацию там, где это действительно необходимо. В январе Фонд передал в дар госпиталю в Ухане (Thunder God Mountain Hospital, China) ряд систем для диагностики, мониторинга состояния пациентов и респираторной терапии. В настоящее время Фонд тесно сотрудничает с командами Philips в Кении, Южном Судане и Италии, чтобы поддержать их национальные системы здравоохранения, на которые пандемия оказала наиболее серьезное влияние

 

Наша миссия – улучшать качество жизни людей – сейчас актуальна как никогда прежде. Я хотел бы искренне поблагодарить наших сотрудников, клиентов и партнеров за то, что они остаются приверженными своему делу в период чрезвычайных испытаний и за постоянную готовность к сотрудничеству. Вместе мы сможем изменить ситуацию

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С уважением
Генеральный директор Royal Philips
Франс ван Хаутен

Разделы

Партнерства Image Guided Therapy Диагностика и лечение

Контакты

Мария Королёва

Менеджер по корпоративным коммуникациям Philips в России и СНГ

Телефон: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59

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Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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