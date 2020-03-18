Уважаемые коллеги и дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поделиться с вами актуальной информацией о мерах, которые предпринимает компания Philips во всем мире в ответ на быстро меняющуюся эпидемиологическую ситуацию. Мы разделяем позицию ВОЗ, которая присвоила вспышке коронавирусной инфекции статус пандемии. Весь мир мобилизовал силы для совместной борьбы с заболеванием, чтобы стабилизировать ситуацию и взять ее под контроль. Хотел бы особенно подчеркнуть, что на данный момент – это главный приоритет компании Philips. Мы мобилизовали ресурсы по всему миру, чтобы выполнить обязательства по всем трем критериям заботы о сотрудниках, потребителях и самой компании: продолжаем удовлетворять текущие потребности клиентов, заботимся о здоровье и безопасности наших сотрудников и поддерживаем непрерывность бизнес-процессов
Уважаемые коллеги и дорогие друзья!
Сегодня я хотел бы поделиться с вами актуальной информацией о мерах, которые предпринимает компания Philips во всем мире в ответ на быстро меняющуюся эпидемиологическую ситуацию. Мы разделяем позицию ВОЗ, которая присвоила вспышке коронавирусной инфекции статус пандемии. Весь мир мобилизовал силы для совместной борьбы с заболеванием, чтобы стабилизировать ситуацию и взять ее под контроль.
Хотел бы особенно подчеркнуть, что на данный момент – это главный приоритет компании Philips. Мы мобилизовали ресурсы по всему миру, чтобы выполнить обязательства по всем трем критериям заботы о сотрудниках, потребителях и самой компании: продолжаем удовлетворять текущие потребности клиентов, заботимся о здоровье и безопасности наших сотрудников и поддерживаем непрерывность бизнес-процессов
Мы организовали глобальную и локальные команды, которые ежедневно активно отслеживают и поддерживают операционную деятельность компании, а также работают с клиентами таким образом, чтобы своевременно и гарантированно поддерживать их в полном соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. В дополнение к строгим мерам и протоколам, с целью обеспечения поддержки нашими специалистами на местах, мы следим за обеспечением медицинских работников обновленными клиническими рекомендациями по использованию медицинского оборудования и решений Philips.
Наряду с ограничениями деловых поездок в зоны/из зоны повышенного эпидемиологического риска Philips принимает меры по обеспечению персональной гигиены всех сотрудников. Кроме того, все сотрудники компании, чья роль позволяет работать удаленно, и у кого есть всё необходимое для работы, трудятся из дома. Эта мера помогает нам поддерживать безопасную рабочую среду для коллег, вынужденных находиться в офисе для выполнения ключевых функций поддержания бизнеса, в том числе функций производства, поставок и ряда исследовательских проектов
Philips придерживается принципов Системы обеспечения бесперебойного функционирования бизнеса, которая имеет сертификацию ISO 22301:2012. Мы регулярно сверяем меры предосторожности, разработанные на основе рекомендаций ВОЗ и национальных департаментов. Несмотря на развитие пандемии COVID-19, компании Philips удается поддерживать свою деятельность по всему миру. Как и ожидалось, мы наблюдаем снижение спроса на потребительские товары в наиболее пострадавших регионах, а также возросший спрос на профессиональные решения в сфере здравоохранения Philips обладает сбалансированной производственной базой по всему миру, включая Северную и Латинскую Америку, Европу и Азию, в том числе и Китай. Согласно нашей Системе обеспечения бесперебойного функционирования бизнеса, мы внедрили соответствующие протоколы безопасности на наших производственных площадках по всему миру. Мы наращиваем производство в Китае с момента повторного запуска в феврале 2020 года, и наши производственные мощности загружены на 80%. Чтобы удовлетворить растущий спрос на решения и услуги в сфере здравоохранения, мы стремимся нарастить и масштабировать производство по всему миру. В частности, это относится к производству систем визуальной диагностики, мониторов состояния пациентов и аппаратов ИВЛ – см. ниже. Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими поставщиками, чтобы обеспечить доступ к необходимым материалам для собственных производственных площадок и дистрибьютеров готовых решений
Philips придерживается принципов Системы обеспечения бесперебойного функционирования бизнеса, которая имеет сертификацию ISO 22301:2012. Мы регулярно сверяем меры предосторожности, разработанные на основе рекомендаций ВОЗ и национальных департаментов.
Несмотря на развитие пандемии COVID-19, компании Philips удается поддерживать свою деятельность по всему миру. Как и ожидалось, мы наблюдаем снижение спроса на потребительские товары в наиболее пострадавших регионах, а также возросший спрос на профессиональные решения в сфере здравоохранения
Philips обладает сбалансированной производственной базой по всему миру, включая Северную и Латинскую Америку, Европу и Азию, в том числе и Китай. Согласно нашей Системе обеспечения бесперебойного функционирования бизнеса, мы внедрили соответствующие протоколы безопасности на наших производственных площадках по всему миру.
Мы наращиваем производство в Китае с момента повторного запуска в феврале 2020 года, и наши производственные мощности загружены на 80%. Чтобы удовлетворить растущий спрос на решения и услуги в сфере здравоохранения, мы стремимся нарастить и масштабировать производство по всему миру. В частности, это относится к производству систем визуальной диагностики, мониторов состояния пациентов и аппаратов ИВЛ – см. ниже. Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими поставщиками, чтобы обеспечить доступ к необходимым материалам для собственных производственных площадок и дистрибьютеров готовых решений
Я горжусь тем, что наши сотрудники по всему миру стремятся поддержать медицинских работников и пациентов в борьбе с COVID-19. У Philips есть широкий портфель продуктов, услуг и решений, которые могут помочь в борьбе с этим заболеванием и обеспечить готовность, своевременное реагирование и восстановление после заболевания, включая: Наша миссия – улучшать качество жизни людей – сейчас актуальна как никогда прежде. Я хотел бы искренне поблагодарить наших сотрудников, клиентов и партнеров за то, что они остаются приверженными своему делу в период чрезвычайных испытаний и за постоянную готовность к сотрудничеству. Вместе мы сможем изменить ситуацию
Я горжусь тем, что наши сотрудники по всему миру стремятся поддержать медицинских работников и пациентов в борьбе с COVID-19. У Philips есть широкий портфель продуктов, услуг и решений, которые могут помочь в борьбе с этим заболеванием и обеспечить готовность, своевременное реагирование и восстановление после заболевания, включая:
Наша миссия – улучшать качество жизни людей – сейчас актуальна как никогда прежде. Я хотел бы искренне поблагодарить наших сотрудников, клиентов и партнеров за то, что они остаются приверженными своему делу в период чрезвычайных испытаний и за постоянную готовность к сотрудничеству. Вместе мы сможем изменить ситуацию
С уважением
Генеральный директор Royal Philips
Франс ван Хаутен
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