Как мы можем изменить ситуацию

Я горжусь тем, что наши сотрудники по всему миру стремятся поддержать медицинских работников и пациентов в борьбе с COVID-19. У Philips есть широкий портфель продуктов, услуг и решений, которые могут помочь в борьбе с этим заболеванием и обеспечить готовность, своевременное реагирование и восстановление после заболевания, включая:

Решения в области интенсивной терапии для лечения респираторных заболеваний. К ним относятся системы мониторинга состояния пациента, позволяющие отслеживать показатели жизнедеятельности организма человека и выявлять едва различимые изменения, а также аппараты ИВЛ и медицинские расходные материалы для инвазивной, неинвазивной и смешанной вентиляции легких.

Системы медицинской визуализации, в том числе компьютерные томографы, мобильные рентген-аппараты и системы для ультразвуковой диагностики, которые позволяют выявить заболевания дыхательных путей.

Телемедицинские решения для палат реанимации и интенсивной терапии, а также для установления связи "врач-пациент" для тех, кому необходим уход на дому.

Фонд компании Philips (the Philips Foundation) также помогает бороться со вспышкой COVID-19. Он является центральной площадкой для деятельности компании Philips в области КСО. В Фонде убеждены, что с помощью инноваций и всестороннего сотрудничества мы можем решить некоторые сложные социально-значимые проблемы и повлиять на ситуацию там, где это действительно необходимо. В январе Фонд передал в дар госпиталю в Ухане (Thunder God Mountain Hospital, China) ряд систем для диагностики, мониторинга состояния пациентов и респираторной терапии. В настоящее время Фонд тесно сотрудничает с командами Philips в Кении, Южном Судане и Италии, чтобы поддержать их национальные системы здравоохранения, на которые пандемия оказала наиболее серьезное влияние Наша миссия – улучшать качество жизни людей – сейчас актуальна как никогда прежде. Я хотел бы искренне поблагодарить наших сотрудников, клиентов и партнеров за то, что они остаются приверженными своему делу в период чрезвычайных испытаний и за постоянную готовность к сотрудничеству. Вместе мы сможем изменить ситуацию