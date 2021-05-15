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Новостной центр | Российская Федерация

мая 15, 2021

Компания Philips отмечает 130-летие

Амстердам, Нидерланды – Компания Philips, один из лидеров в области медицинских технологий, сегодня отмечает 130-летие. С момента основания 15 мая 1891 года в городе Эйндховене (Нидерланды) и на протяжении всей своей богатой истории компания постоянно менялась, чтобы оставаться значимой для общества. Сегодня Philips предлагает высокотехнологичные решения в сфере здравоохранения и стремится к 2030 году улучшать жизни 2,5 миллиардов людей ежегодно.

 

«В 130-летие компании мы отмечаем важность постоянного совершенствования технологий, благодаря которым Philips меняет к лучшему жизни огромного количества людей по всему миру, – отметил Франс ван Хаутен, генеральный директор Royal Philips. – Мы смотрим в будущее, где нас ждут новые технологии, интересные партнерства и работа, соответствующая высоким стандартам ответственного ведения бизнеса и устойчивого развития. Мы продолжим объединять усилия с экспертами и обществом, чтобы создавать инновационные решения и отвечать на актуальные вызовы здравоохранения».

 

Открытие памятника Жерару Филипсу

 

В честь 130-летия Philips установит памятник Жерару Филипсу, который вместе со своим отцом Фредериком Филипсом основал компанию. Скульптуру расположат в центре города Эйндховена. Именно Жерар Филипс открыл в Эйндховене научно-исследовательские лаборатории, которые стали прочной основой для разработок Philips по всему миру. Сейчас компания располагает четырьмя инновационными центрами и множеством производственных площадок. Каждый год Philips вкладывает 1,8 млрд евро в R&D (исследования и разработки), что стимулирует рост прибыли компании и объем её интеллектуальной собственности. Сегодня в портфеле Philips 31 000 товарных знаков и 59 000 патентов на изобретение.

Инновации и предпринимательская деятельность

 

Philips начала свою деятельность в сфере здравоохранения во время Первой мировой войны. В эти годы компания применила опыт, наработанный во время производства лампочек, в ремонте и изготовлении рентгеновских трубок. Благодаря изменению их конструкции удалось минимизировать излучение и улучшить качество визуализации. С тех пор Philips разрабатывала решения практически для всех видов лучевой диагностики – от ультразвуковых исследований до магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

 

Инновационные решения Philips созданы для всех этапов континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и ранней диагностики до лечения и ухода на дому.

 

Объединяя возможности медицинской техники, искусственного интеллекта и аналитики компания разрабатывает решения, которые помогают людям по всему миру становиться более здоровыми и приближают системы здравоохранения к достижению четырехкомпонентной цели: повышению удовлетворенности пациентов и медицинского персонала, улучшению клинических результатов и снижению стоимости лечения.

 

Недавние примеры:

 

  • Запуск IntelliSpace AI Workflow Suite – решения для оптимизации рабочих процессов в отделениях радиологии с помощью искусственного интеллекта. Система автоматически организует маршрутизацию клинических данных в соответствующее приложение, что способствует снижению нагрузки на персонал, помогает улучшить качество диагностики и оказываемой пациенту помощи.
  • Philips Azurion – высокоточный ангиографический комплекс позволяет заменять полостные операции малоинвазивными вмешательствами. Это способствует ускорению выздоровления пациентов и сокращает затраты медицинских учреждений.
  • Cистема IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) и носимые биосенсоры позволяют специалистам следить за динамикой состояния пациентов 24 часа в сутки как внутри, так и за пределами больницы.
  • Высокотехнологичные решения для личной гигиены на базе искусственного интеллекта, например, мощная зубная щетка Sonicare 9900 Prestige с технологией SenseIQ и электробритва серии S9000 с технологией SkinIQ, подстраиваются индивидуально под каждого пользователя. Решения для персонального ухода становятся более адаптивными и персонализированными.

 

Коллаборация и партнерство

 

Во все более взаимосвязанном мире создание значимых инноваций в здравоохранении требуют объединения сил с ведущими медицинскими экспертами и поставщиками медицинских услуг. Philips сотрудничает с научными центрами, включая:

 

  • Медицинский центр Утрехтского университета (Нидерланды) ­– совместные исследования для совершенствования точности диагностики благодаря прорывной технологии количественной МРТ MR STAT.
  • Институт онкологии Дана-Фарбер (Бостон, США) – совместная разработка схемы диагностики и терапии онкологических заболеваний Philips Oncology Pathways дает доступ врачам по всему миру к лучшим мировым практикам и персонифицированным рекомендациям для пациентов, основанным на последних научных данных.
  • Сингапурская клиника общего профиля (Сингапур) – использование платформы Philips для патоморфологии IntelliSite в разработке инструментов на базе искусственного интеллекта.
  • Министерство по делам ветеранов США вместе с Philips расширяет телемедицинскую программу, которая объединяет более 1700 пунктов оказания медицинской помощи. Благодаря инициативе лечение получают около девяти миллионов ветеранов ежегодно. Цели программы – обеспечить пациентам удаленный доступ к интенсивной терапии и поиск технологий, которые наилучшим образом смогут поддержать здоровье ветеранов.
  • Компания MONET Technologies Inc. (Япония) – Philips, MONET Technologies и власти города Ина, Япония, занимаются поиском решений проблемы старения населения, а также нехватки медицинского оборудования и специалистов в стране. Эксперты разрабатывают концепцию мобильных медицинских пунктов, оборудованных интеллектуальными цифровыми инструментами.

 

Philips также ценит стратегическое партнерство с больницами и сетями клиник. В рамках такого сотрудничества применяются новые бизнес-модели. Долгосрочные взаимоотношения позволяют предлагать больницам комплексные решения для совершенствования клинических, операционных и бизнес-процессов.

 

Примерами сотрудничества служат:

 

  • Клиническая больница города Штутгарт (Штутгарт, Германия) – на протяжении десяти лет партнерства Philips обеспечивает клинику новейшими решениями для диагностической визуализации, электронной обработки данных, медицинского мониторинга и аналитики.
  • Больница Флево (Алмере, Нидерланды) – десятилетнее стратегическое партнерство для постоянного совершенствования ухода за пациентами в общине Алмере, Нидерланды.
  • Среди российских партнеров Philips – сеть медицинских клиник МЕДСИ, а также такие известные научные и медицинские центры, как НМХЦ им. Н.И. Пирогова (г. Москва), НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера (г. Санкт-Петербург), ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России (г. Санкт-Петербург).

 

Социальная ответственность

 

История социальной ответственности Philips начинается еще в 1932 году, когда компания проводила диагностику туберкулеза среди своего персонала и всего населения Эйндховена. В 1990-х годах Philips помогла запустить нидерландскую национальную программу скрининга рака молочной железы.

 

Сегодня обязательства компании в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления (ESG) закреплены в стратегическом плане на пять лет. Philips уже сейчас не оставляет углеродный след во всей цепи поставок, ведет работу по сокращению выбросов CO2 в соответствии с принципами доклада ООН по ограничению глобального потепления на уровне 1,5°С и получает 75% энергии из возобновляемых источников.

 

В рамках указанных обязательств Philips стремится к 2030 году улучшать здоровье и благополучие 2,5 миллиардов людей ежегодно. Частью этой миссии служит расширение доступа к медицинской помощи для 400 миллионов человек, не получающих должного медицинского обслуживания. Сотрудничая с ключевыми стратегическими партнерами и фондом Philips Foundation, компания помогает повысить доступность медицинской помощи в условиях ограниченных ресурсов. Например, в Кении Philips предоставила портативные ультразвуковые системы акушерам в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а в Индии создала кардиологические центры при больницах в региональных центрах. В России компания также поддерживает социальные инициативы. Например, с конца 2020 года Philips проводит кампанию «Ради здоровья» в Хабаровском крае. В ее рамках сотни людей уже смогли пройти бесплатные УЗИ сердца и щитовидной железы на современном оборудовании Philips.

 

Узнать больше об инновациях, сотрудничестве и программе в сфере устойчивого развития можно по ссылке.

 

Узнать больше об истории Philips можно по ссылке или на сайте музея компании.

О компании Royal Philips
 

 

 

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах. В 2020 году объем продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 19,5 млрд евро. В компании работают 82 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter.

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Разделы

Устойчивое развитие Улучшение здоровья населения Доступ к медицинскому обслуживанию Искусственный интеллект (ИИ) Пресс-релизы

Контактная информация 

Елена Овчинникова

Менеджер по коммуникациям Philips в России и СНГ

Тел.: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59

E-mail: elena.demurina@philips.com

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