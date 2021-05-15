Компания Philips отмечает 130-летие

Инновации и предпринимательская деятельность

Philips начала свою деятельность в сфере здравоохранения во время Первой мировой войны. В эти годы компания применила опыт, наработанный во время производства лампочек, в ремонте и изготовлении рентгеновских трубок. Благодаря изменению их конструкции удалось минимизировать излучение и улучшить качество визуализации. С тех пор Philips разрабатывала решения практически для всех видов лучевой диагностики – от ультразвуковых исследований до магнитно-резонансной и компьютерной томографии.

Инновационные решения Philips созданы для всех этапов континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики заболеваний и ранней диагностики до лечения и ухода на дому.

Объединяя возможности медицинской техники, искусственного интеллекта и аналитики компания разрабатывает решения, которые помогают людям по всему миру становиться более здоровыми и приближают системы здравоохранения к достижению четырехкомпонентной цели: повышению удовлетворенности пациентов и медицинского персонала, улучшению клинических результатов и снижению стоимости лечения.

Недавние примеры:

Запуск IntelliSpace AI Workflow Suite – решения для оптимизации рабочих процессов в отделениях радиологии с помощью искусственного интеллекта. Система автоматически организует маршрутизацию клинических данных в соответствующее приложение, что способствует снижению нагрузки на персонал, помогает улучшить качество диагностики и оказываемой пациенту помощи.

Philips Azurion – высокоточный ангиографический комплекс позволяет заменять полостные операции малоинвазивными вмешательствами. Это способствует ускорению выздоровления пациентов и сокращает затраты медицинских учреждений.

Cистема IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) и носимые биосенсоры позволяют специалистам следить за динамикой состояния пациентов 24 часа в сутки как внутри, так и за пределами больницы.

Высокотехнологичные решения для личной гигиены на базе искусственного интеллекта, например, мощная зубная щетка Sonicare 9900 Prestige с технологией SenseIQ и электробритва серии S9000 с технологией SkinIQ, подстраиваются индивидуально под каждого пользователя. Решения для персонального ухода становятся более адаптивными и персонализированными.

Коллаборация и партнерство

Во все более взаимосвязанном мире создание значимых инноваций в здравоохранении требуют объединения сил с ведущими медицинскими экспертами и поставщиками медицинских услуг. Philips сотрудничает с научными центрами, включая:

Медицинский центр Утрехтского университета (Нидерланды) ­– совместные исследования для совершенствования точности диагностики благодаря прорывной технологии количественной МРТ MR STAT.

Институт онкологии Дана-Фарбер (Бостон, США) – совместная разработка схемы диагностики и терапии онкологических заболеваний Philips Oncology Pathways дает доступ врачам по всему миру к лучшим мировым практикам и персонифицированным рекомендациям для пациентов, основанным на последних научных данных.

Сингапурская клиника общего профиля (Сингапур) – использование платформы Philips для патоморфологии IntelliSite в разработке инструментов на базе искусственного интеллекта.

Министерство по делам ветеранов США вместе с Philips расширяет телемедицинскую программу, которая объединяет более 1700 пунктов оказания медицинской помощи. Благодаря инициативе лечение получают около девяти миллионов ветеранов ежегодно. Цели программы – обеспечить пациентам удаленный доступ к интенсивной терапии и поиск технологий, которые наилучшим образом смогут поддержать здоровье ветеранов.

Компания MONET Technologies Inc. (Япония) – Philips, MONET Technologies и власти города Ина, Япония, занимаются поиском решений проблемы старения населения, а также нехватки медицинского оборудования и специалистов в стране. Эксперты разрабатывают концепцию мобильных медицинских пунктов, оборудованных интеллектуальными цифровыми инструментами.

Philips также ценит стратегическое партнерство с больницами и сетями клиник. В рамках такого сотрудничества применяются новые бизнес-модели. Долгосрочные взаимоотношения позволяют предлагать больницам комплексные решения для совершенствования клинических, операционных и бизнес-процессов.

Примерами сотрудничества служат:

Клиническая больница города Штутгарт (Штутгарт, Германия) – на протяжении десяти лет партнерства Philips обеспечивает клинику новейшими решениями для диагностической визуализации, электронной обработки данных, медицинского мониторинга и аналитики.

Больница Флево (Алмере, Нидерланды) – десятилетнее стратегическое партнерство для постоянного совершенствования ухода за пациентами в общине Алмере, Нидерланды.

Среди российских партнеров Philips – сеть медицинских клиник МЕДСИ, а также такие известные научные и медицинские центры, как НМХЦ им. Н.И. Пирогова (г. Москва), НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера (г. Санкт-Петербург), ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России (г. Санкт-Петербург).

Социальная ответственность

История социальной ответственности Philips начинается еще в 1932 году, когда компания проводила диагностику туберкулеза среди своего персонала и всего населения Эйндховена. В 1990-х годах Philips помогла запустить нидерландскую национальную программу скрининга рака молочной железы.

Сегодня обязательства компании в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления (ESG) закреплены в стратегическом плане на пять лет. Philips уже сейчас не оставляет углеродный след во всей цепи поставок, ведет работу по сокращению выбросов CO 2 в соответствии с принципами доклада ООН по ограничению глобального потепления на уровне 1,5°С и получает 75% энергии из возобновляемых источников.

В рамках указанных обязательств Philips стремится к 2030 году улучшать здоровье и благополучие 2,5 миллиардов людей ежегодно. Частью этой миссии служит расширение доступа к медицинской помощи для 400 миллионов человек, не получающих должного медицинского обслуживания. Сотрудничая с ключевыми стратегическими партнерами и фондом Philips Foundation, компания помогает повысить доступность медицинской помощи в условиях ограниченных ресурсов. Например, в Кении Philips предоставила портативные ультразвуковые системы акушерам в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, а в Индии создала кардиологические центры при больницах в региональных центрах. В России компания также поддерживает социальные инициативы. Например, с конца 2020 года Philips проводит кампанию «Ради здоровья» в Хабаровском крае. В ее рамках сотни людей уже смогли пройти бесплатные УЗИ сердца и щитовидной железы на современном оборудовании Philips.

Узнать больше об инновациях, сотрудничестве и программе в сфере устойчивого развития можно по ссылке.

Узнать больше об истории Philips можно по ссылке или на сайте музея компании.