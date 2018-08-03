SP9861/16
Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья
Philips S9000 Prestige – наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день: c новой бритвой больше никаких компромиссов. Она обеспечивает самое гладкое в мире бритье среди электрических бритв и непревзойденный комфорт для кожи*.Узнать обо всех преимуществах
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Лезвия NanoTech Dual Precision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая максимально гладкое бритье. Эти 72 самозатачивающихся лезвия со сверхострыми краями обладают повышенной износостойкостью для идеального результата на протяжении всего срока использования.
Philips S9000 Prestige оснащена высокоточной подвесной системой, которая обеспечивает идеальное положение лезвий для максимально точного срезания волосков.
Максимальная скорость вращения для максимальной эффективности. Самый современный цифровой двигатель Philips обеспечивает точное бритье вне зависимости от формы лица или густоты бороды.
Бритвенные головки Philips S9000 Prestige оснащены специальным защитным покрытием SkinGlide, которое улучшает скольжение, снижая трение о кожу, и минимизирует риск раздражения.
Заряжайте бритву без проводов. Просто положите ее на панель беспроводной зарядки (входит в комплект). Подходит для других совместимых устройств.
Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.
Настраивайте скорость бритья и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями и типом кожи.
Гибкие головки 360-D+ полностью повторяют контуры лица, срезая даже труднодоступные волоски на самых сложных участках.
Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.
Насадка-стайлер имеет 5 различных установок длины, помогая создавать идеальные образы: подравнивать щетины или делать четкие контуры. Закругленные кончики гребня предотвращают появление раздражения.
Жесткий чехол позволяет брать бритву и аксессуары к ней с собой в поездки, не опасаясь их повредить.
Бритва полностью герметична и водонепроницаема. Для очистки просто снимите бритвенную головку и промойте ее с обеих сторон под краном.
Индукционная панель Qi обеспечивает полную беспроводную зарядку бритвы за 3 часа. Мощный литий-ионный аккумулятор бритвы сохранит производительность на годы использования.
Аксессуары
Питание
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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