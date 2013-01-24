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Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья
Philips S9000 Prestige – наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день: c новой бритвой больше никаких компромиссов. Она обеспечивает самое гладкое в мире бритье среди электрических бритв и непревзойденный комфорт для кожи Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья
Philips S9000 Prestige – наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день: c новой бритвой больше никаких компромиссов. Она обеспечивает самое гладкое в мире бритье среди электрических бритв и непревзойденный комфорт для кожи Узнать обо всех преимуществах
Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья
Philips S9000 Prestige – наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день: c новой бритвой больше никаких компромиссов. Она обеспечивает самое гладкое в мире бритье среди электрических бритв и непревзойденный комфорт для кожи Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья
Philips S9000 Prestige – наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день: c новой бритвой больше никаких компромиссов. Она обеспечивает самое гладкое в мире бритье среди электрических бритв и непревзойденный комфорт для кожи Узнать обо всех преимуществах
До 150 000 срезаний в минуту позволяют лезвиям NanoTech Dual Precision обеспечивать максимально гладкое бритье. 72 самозатачивающихся лезвия, закаленных наночастицами, имеют надежный и долговечный режущий край для стабильно чистого бритья.
Высокоточная подвесная система Philips обеспечивает идеальное положение лезвия, благодаря которому каждый срез щетины будет максимально точным — без дискомфорта и выдергивания волосков.
Самый технологичный электродвигатель Philips с самой высокой мощностью вращения гарантирует максимально эффективное и точное бритье вне зависимости от того, насколько густые у вас волосы.
Покрытие SkinGlide обеспечивает гладкое скольжение для максимальной защиты кожи от раздражения. Кольца бритвенных головок покрыты специальным металлическим пигментом, которое снижает трение бритвы о кожу во время бритья.
Заряжайте бритву без проводов. Просто положите ее на панель беспроводной зарядки (входит в комплект).Подходит для других совместимых устройств.
Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, и технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.
Настраивайте скорость бритья и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями и типом кожи.
Оцените непревзойденно гладкое и комфортное бритье. Подвижные головки 360-D+ позволяют повторять контуры лица даже на сложных участках и сбривать самые труднодоступные волоски.
Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.
Насадка-стайлер имеет 5 различных установок длины, помогая создавать идеальные образы: подравнивать щетины или делать четкие контуры. Закругленные кончики гребня предотвращают появление раздражения.
Жесткий чехол позволяет брать бритву и аксессуары к ней с собой в поездки, не опасаясь их повредить.
Бритва полностью герметична и водонепроницаема. Для очистки просто снимите бритвенную головку и промойте ее с обеих сторон под краном.
Индукционная панель Qi обеспечивает полную беспроводную зарядку бритвы за 3 часа. Мощный литий-ионный аккумулятор бритвы сохранит производительность на годы использования.
Качество бритья
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
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