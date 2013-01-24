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Shaver S9000 Prestige

Для максимально чистого и комфортного бритья.

SP9861/16
Общая оценка / 5
1 награда
  • Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья
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    Shaver S9000 Prestige Для максимально чистого и комфортного бритья.

    SP9861/16
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья

    Philips S9000 Prestige – наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день: c новой бритвой больше никаких компромиссов. Она обеспечивает самое гладкое в мире бритье среди электрических бритв и непревзойденный комфорт для кожи Узнать обо всех преимуществах

    Shaver S9000 Prestige Для максимально чистого и комфортного бритья.

    Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья

    Philips S9000 Prestige – наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день: c новой бритвой больше никаких компромиссов. Она обеспечивает самое гладкое в мире бритье среди электрических бритв и непревзойденный комфорт для кожи Узнать обо всех преимуществах

    Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья

    Philips S9000 Prestige – наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день: c новой бритвой больше никаких компромиссов. Она обеспечивает самое гладкое в мире бритье среди электрических бритв и непревзойденный комфорт для кожи Узнать обо всех преимуществах

    Shaver S9000 Prestige Для максимально чистого и комфортного бритья.

    Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья

    Philips S9000 Prestige – наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день: c новой бритвой больше никаких компромиссов. Она обеспечивает самое гладкое в мире бритье среди электрических бритв и непревзойденный комфорт для кожи Узнать обо всех преимуществах

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      Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья

      • Лезвия NanoTech Dual Precision
      • Высокоточная подвесная система
      • Чистое и комфортное бритье
      • Покрытие SkinGlide
      Высокоточные острые лезвия для идеально гладкого бритья

      Высокоточные острые лезвия для идеально гладкого бритья

      До 150 000 срезаний в минуту позволяют лезвиям NanoTech Dual Precision обеспечивать максимально гладкое бритье. 72 самозатачивающихся лезвия, закаленных наночастицами, имеют надежный и долговечный режущий край для стабильно чистого бритья.

      Обеспечивает идеальное положение лезвия для максимально точного сбривания щетины

      Обеспечивает идеальное положение лезвия для максимально точного сбривания щетины

      Высокоточная подвесная система Philips обеспечивает идеальное положение лезвия, благодаря которому каждый срез щетины будет максимально точным — без дискомфорта и выдергивания волосков.

      Самый современный двигатель Philips для максимальной эффективности бритья

      Самый современный двигатель Philips для максимальной эффективности бритья

      Самый технологичный электродвигатель Philips с самой высокой мощностью вращения гарантирует максимально эффективное и точное бритье вне зависимости от того, насколько густые у вас волосы.

      Кольца имеют специальное покрытие для гладкого скольжения

      Кольца имеют специальное покрытие для гладкого скольжения

      Покрытие SkinGlide обеспечивает гладкое скольжение для максимальной защиты кожи от раздражения. Кольца бритвенных головок покрыты специальным металлическим пигментом, которое снижает трение бритвы о кожу во время бритья.

      Панель индукционной зарядки Qi

      Панель индукционной зарядки Qi

      Заряжайте бритву без проводов. Просто положите ее на панель беспроводной зарядки (входит в комплект).Подходит для других совместимых устройств.

      Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

      Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

      Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, и технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.

      Три режима для индивидуальной настройки бритья

      Три режима для индивидуальной настройки бритья

      Настраивайте скорость бритья и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями и типом кожи.

      Повторение контуров лица и чистое бритье даже на сложных участках

      Повторение контуров лица и чистое бритье даже на сложных участках

      Оцените непревзойденно гладкое и комфортное бритье. Подвижные головки 360-D+ позволяют повторять контуры лица даже на сложных участках и сбривать самые труднодоступные волоски.

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

      Насадка-стайлер SmartClick

      Насадка-стайлер SmartClick

      Насадка-стайлер имеет 5 различных установок длины, помогая создавать идеальные образы: подравнивать щетины или делать четкие контуры. Закругленные кончики гребня предотвращают появление раздражения.

      Премиальный чехол

      Премиальный чехол

      Жесткий чехол позволяет брать бритву и аксессуары к ней с собой в поездки, не опасаясь их повредить.

      Простота системы очистки

      Простота системы очистки

      Бритва полностью герметична и водонепроницаема. Для очистки просто снимите бритвенную головку и промойте ее с обеих сторон под краном.

      Полная подзарядка бритвы за 3 часа

      Полная подзарядка бритвы за 3 часа

      Индукционная панель Qi обеспечивает полную беспроводную зарядку бритвы за 3 часа. Мощный литий-ионный аккумулятор бритвы сохранит производительность на годы использования.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        • Лезвия NanoTech Dual Precision
        • Уникальная система для комфортного скольжения по коже
        Технология SkinIQ
        • Высокоточная подвесная система
        • Мощный электродвигатель
        • Защитное покрытие SkinGlide
        • Датчик Power Adapt
        • Персональные настройки
        Повторение контуров
        Подвижные головки 360-D+

      • Аксессуары

        SmartClick
        Стайлер для бороды
        Чехол
        Премиальный чехол

      • Удобство использования

        Дисплей
        Индикатор заряда аккумулятора в процентах
        Сухое или влажное бритье
        Влажное и сухое бритье
        Очистка
        • 3-этапная очистка
        • Можно промывать под водой

      • Дизайн

        Отделка
        Классическая элегантность
        Ручка
        Эргономичное покрытие и удобная ручка

      • Питание

        Зарядка
        Зарядная панель Qi
        Быстрая зарядка
        18 минут
        Время зарядки
        3 часа
        Время работы
        60 минут

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH98

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