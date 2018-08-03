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  • Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья

    Shaver S9000 Prestige Умная электробритва с технологией SkinIQ

    SP9861/16

    Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья

    Philips S9000 Prestige – наша наиболее совершенная бритва на сегодняшний день: c новой бритвой больше никаких компромиссов. Она обеспечивает самое гладкое в мире бритье среди электрических бритв и непревзойденный комфорт для кожи*.

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    Shaver S9000 Prestige Умная электробритва с технологией SkinIQ

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    Электробритва для максимально чистого и комфортного бритья

    С технологией SkinIQ

    • Улучшенный датчик мощности
    • Высокоточная подвесная система
    • Мощный цифровой двигатель
    • Улучшенное защитное покрытие SkinGlide
    Сверхпрочные самозатачивающиеся лезвия для самого гладкого бритья

    Сверхпрочные самозатачивающиеся лезвия для самого гладкого бритья

    Лезвия NanoTech Dual Precision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая максимально гладкое бритье. Эти 72 самозатачивающихся лезвия со сверхострыми краями обладают повышенной износостойкостью для идеального результата на протяжении всего срока использования.

    Идеальное положение лезвий для максимально точного бритья

    Идеальное положение лезвий для максимально точного бритья

    Philips S9000 Prestige оснащена высокоточной подвесной системой, которая обеспечивает идеальное положение лезвий для максимально точного срезания волосков.

    Быстрое и эффективное бритье

    Быстрое и эффективное бритье

    Максимальная скорость вращения для максимальной эффективности. Самый современный цифровой двигатель Philips обеспечивает точное бритье вне зависимости от формы лица или густоты бороды.

    Плавное скольжение по коже

    Плавное скольжение по коже

    Бритвенные головки Philips S9000 Prestige оснащены специальным защитным покрытием SkinGlide, которое улучшает скольжение, снижая трение о кожу, и минимизирует риск раздражения.

    Панель индукционной зарядки Qi

    Панель индукционной зарядки Qi

    Заряжайте бритву без проводов. Просто положите ее на панель беспроводной зарядки (входит в комплект). Подходит для других совместимых устройств.

    Мощная бритва для укрощения любой щетины

    Мощная бритва для укрощения любой щетины

    Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.

    Персональные настройки бритья

    Персональные настройки бритья

    Настраивайте скорость бритья и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями и типом кожи.

    Сбривает даже труднодоступные волоски

    Сбривает даже труднодоступные волоски

    Гибкие головки 360-D+ полностью повторяют контуры лица, срезая даже труднодоступные волоски на самых сложных участках.

    Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье

    Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

    Насадка-стайлер SmartClick

    Насадка-стайлер SmartClick

    Насадка-стайлер имеет 5 различных установок длины, помогая создавать идеальные образы: подравнивать щетины или делать четкие контуры. Закругленные кончики гребня предотвращают появление раздражения.

    Премиальный чехол

    Премиальный чехол

    Жесткий чехол позволяет брать бритву и аксессуары к ней с собой в поездки, не опасаясь их повредить.

    Простота системы очистки

    Простота системы очистки

    Бритва полностью герметична и водонепроницаема. Для очистки просто снимите бритвенную головку и промойте ее с обеих сторон под краном.

    Полная подзарядка бритвы за 3 часа

    Полная подзарядка бритвы за 3 часа

    Индукционная панель Qi обеспечивает полную беспроводную зарядку бритвы за 3 часа. Мощный литий-ионный аккумулятор бритвы сохранит производительность на годы использования.

    • Аксессуары

      Чехол
      Премиальный чехол
      SmartClick
      Стайлер для бороды

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время зарядки
      3 часа
      Время работы
      60 минут
      Зарядка
      Зарядная панель Qi
      Быстрая зарядка
      18 минут

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка
      Отделка
      Классическая элегантность

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да
      Сменные головки
      Заменяйте каждые 2 года моделью SH98

    • Качество бритья

      SkinComfort
      • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
      • Кольца SkinComfort
      Бритвенная система
      • Лезвия NanoTech Dual Precision
      • Уникальная система для комфортного бритья
      Гибкость головки
      Подвижные головки 360-D+
      Стайлинг
      Встроенный откидной триммер
      Технология SkinIQ
      • Высокоточная подвесная система
      • Мощный цифровой двигатель
      • Защитное покрытие SkinGlide
      • Датчик мощности
      • Персональные настройки

    • Удобство использования

      Дисплей
      Индикатор заряда аккумулятора в процентах
      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      Очистка
      • 3-этапная очистка
      • Можно промывать под водой

    Badge-D2C

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    • По результатам 756 сеансов при участии 7 барберов и 108 клиентов в Германии
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