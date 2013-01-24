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Azurion

В Azurion надежность
и высокие технологии объединились 

для эффективности вашей рентгеноперационной

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Что это значит?
Final CEE consent

Система визуализации нового поколения

 

Philips Azurion является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному интерфейсу системы взаимодействия с пользователем, повышающим эффективность рентгеноперационной и удобство вашей работы. Программная платформа Azurion основана на технологии ConnectOS для работы на нескольких рабочих местах в реальном времени, разработанной специально для Azurion.

 

Мы разделяем ваше стремление оказывать медицинскую помощь высокого уровня, объединив клиническую эффективность и высокие технологии.

 

Azurion позволяет выполнять процедуры последовательнее и эффективнее. Интуитивно понятный интерфейс позволяет выполнять широкий спектр малоинвазивных процедур быстро и уверенно. Новая программно-аппаратная платформа позволяет оказывать медицинскую помощь на высоком уровне и добавлять к системе новые функциональные возможности и приложения Philips по мере возникновения новых потребностей.
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Встречайте Philips Azurion! Теперь доступен и в России

Какие преимущества вы получите с системой Azurion?

Обеспечение высокого качества медицинской помощи

Высокий стандарт качества медицинской помощи

Мы разделяем ваше стремление оказывать медицинскую помощь высокого уровня, объединив клиническую эффективность и высокие технологии.
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Оптимизация работы в условиях лаборатории катетеризации

Высокая эффективность вашей рентгеноперационной

Azurion позволяет оптимизировать клинический рабочий процесс, чтобы добиться высокой скорости и согласованности работы для обеспечения высокого качества медицинской помощи пациентам.
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Оптимизация работы в условиях лаборатории катетеризации

Интуитивно понятный интерфейс

Очень простой в эксплуатации интерфейс системы Azurion позволит добиться высокого уровня оказываемой медицинской помощи, а также быстрого и уверенного выполнения исследований.
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Информация о Azurion

Далее представлена следующая информация:

 

  • Интерактивный тур
  • Видеоматериалы
  • Экспертные доклады
  • Отзывы
  • Брошюры

 

Данная информация регулярно обновляется.

 

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Изучите все преимущества и функции решения Azurion в интерактивном режиме

 

Окунитесь в среду Azurion в интерактивном режиме. Узнайте, как новые инновации могут изменить рабочий процесс интервенционных процедур.

 

Познакомиться с решением Azurion
Знакомство с Azurion
Гибкость системы позволяет легко вносить изменения в настройки и работать в соответствии с индивидуальными предпочтениями врача. Данные настройки можно предварительно внести в протоколы ProcedureCard, после чего система сможет функционировать в соответствии с предварительно заданными параметрами после одного щелчка мыши.

Доктор P. Vernooij, рентгенолаборант, St. Antonius Ziekenhuis, г. Ньювегейн, Нидерланды

Долгосрочные инвестиции

 

Портфолио наших сервисных предложений RightFit разрабатывалось с учетом ваших потребностей. Мы анализируем их и затем предлагаем вам сервисное соглашение, которое отвечает вашим индивидуальным требованиям и задачам. Мы поможем вам подобрать сервисное решение RightFit, которое полностью вам подходит.
Долгосрочные преимущества

Максимальная эффективность ваших ресурсов

 

Мы работаем вместе с вами, чтобы Вы могли в полной мере использовать свои финансовые, технологические и человеческие ресурсы и могли достичь высокого уровня рентабельности. Мы предлагаем гибкие схемы платежей, позволяющие приобрести новейшее оборудование для вашего медицинского учреждения и оптимизировать окупаемость капиталовложений.

 

Компания Philips создает новые бизнес-модели и стратегии партнерства, чтобы вместе работать над повышением качества и эффективности медицинских услуг, а также рентабельности ваших капиталовложений.

Эксплуатационные и финансовые ресурсы

Эффективная планировка помещения

 

Планирование нового помещения в лечебном учреждении — это важный этап, требующий принятия множества решений. Какое оборудование необходимо приобрести? Как эффективно использовать пространство помещения?

 

Наши сервисы виртуальной планировки помещения 3D Room позволяют ответить на эти и другие вопросы. При использовании программы 3D Room Planner наши эксперты помогут вам определить требования к помещению и создать его, полностью соответствующим вашим потребностям.
Эффективная планировка помещения

Индивидуальное обучение и поддержка

 

Мы работаем вместе с вами чтобы выявить задачи, стоящие перед каждым отделением учреждения, и найти решения, соответствующие вашим потребностям, а также помочь обучить медицинский персонал с помощью специальных образовательных программ. Широкий спектр технических и прикладных курсов повышения навыков работы с системами доступны для медицинского персонала учреждений.
Обучение и поддержка

Повышение эффективности

 

Наши опытные консультанты помогут вам повысить эффективность и качество оказываемой медицинской помощи.

 

Мы предлагаем множество решений для еще большего повышения эффективности и качества оказываемой вами медицинской помощи, чтобы Вы могли достичь непревзойденных результатов.

Наши опытные консультанты по вопросам рабочего процесса помогут вам повысить уровень эффективности и качество оказываемой медицинской помощи.

 

Мы предлагаем следующие опции для достижения непревзойденной производительности:

  • Детальное изучение данных о процессах, позволяющее определить возможные эксплуатационные проблемы
  • Интервью и наблюдения в реальном времени, позволяющие выявить дополнительные параметры текущих операций и связанные с ними возможности для улучшения
  • Комплексный анализ для определения основных причин появления эксплуатационных проблем или неэффективности
  • Решения, разработанные для устранения причин, снижающих эффективность и производительность, и обеспечения внедрения изменений

Наши опытные консультанты по вопросам рабочего процесса помогут вам повысить уровень эффективности и качество оказываемой медицинской помощи.

 

Мы предлагаем следующие опции для достижения непревзойденной производительности:

  • Детальное изучение данных о процессах, позволяющее определить возможные эксплуатационные проблемы
  • Интервью и наблюдения в реальном времени, позволяющие выявить дополнительные параметры текущих операций и связанные с ними возможности для улучшения
  • Комплексный анализ для определения основных причин появления эксплуатационных проблем или неэффективности
  • Решения, разработанные для устранения причин, снижающих эффективность и производительность, и обеспечения внедрения изменений
Методы повышения эффективности

Возможность добавления новых решений Philips по мере их появления

 

Единая стандартизированная программно-аппаратная платформа Azurion позволяет добавлять новые решения Philips по мере их появления. C Azurion вы можете легко интегрировать новые решения, включая решения сторонних производителей, чтобы увеличить производительность вашей рентгеноперационной. 
Дополнительные функции
Данная модель показывает, что развитие идет в правильном направлении; она является передовой моделью!

Y. Kashima, исполнительный директор и вице-президент, Sapporo Heart Center, Япония

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Регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 M12, Azurion 7 M20, Azurion 3 M12, Azurion 3 M15, с принадлежностями

 

* Некоторые функции являются опциональными. Некоторые функции доступны не для всех систем. Сведения о доступности функций в вашем регионе можно получить в региональном представительстве компании Philips.

 

  1. Результаты были получены в ходе испытаний, проводимых пользователями в период с ноября 2015 года по февраль 2016 года. Независимая компания Use-Lab GmbH, которая занимается разработкой интерфейсов пользователя и техническим консультированием при разработке объективных испытаний на удобство использования, разработала данные испытания, а также осуществляла контроль процесса. В испытаниях принимали участие 31 специалист на территории США (16 врачей и 15 рентгенолаборантов) и 30 специалистов на территории Европы (15 врачей и 15 рентгенолаборантов); ими были выполнены соответствующие процедуры с применением платформы Azurion в имитированной интервенционной лаборатории. 
  2. В 18 индивидуально выполненных сравнительных исследованиях технология Philips ClarityIQ показала снижение дозовой нагрузки на пациентов [1–18].

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю