Philips Azurion является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному интерфейсу системы взаимодействия с пользователем, повышающим эффективность рентгеноперационной и удобство вашей работы. Программная платформа Azurion основана на технологии ConnectOS для работы на нескольких рабочих местах в реальном времени, разработанной специально для Azurion.

Мы разделяем ваше стремление оказывать медицинскую помощь высокого уровня, объединив клиническую эффективность и высокие технологии.

Azurion позволяет выполнять процедуры последовательнее и эффективнее. Интуитивно понятный интерфейс позволяет выполнять широкий спектр малоинвазивных процедур быстро и уверенно. Новая программно-аппаратная платформа позволяет оказывать медицинскую помощь на высоком уровне и добавлять к системе новые функциональные возможности и приложения Philips по мере возникновения новых потребностей.