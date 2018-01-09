Philips Azurion является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи. Программная платформа Azurion основана на технологии ConnectOS для работы на нескольких рабочих местах в реальном времени, разработанной специально для Azurion. Мы поддерживаем ваше стремление в достижении непревзойденного качества медицинской помощи, объединяя высокие медицинские стандарты и инновационные решения. Решение Azurion создано, чтобы вы могли выполнять процедуры с использованием ангиографического аппарата с большей согласованностью и эффективностью. Благодаря возможности интуитивно понятного использования Azurion вы можете выполнять широкий спектр процедур быстро и уверенно. Новая инновационная программная платформа позволяет достигнуть непревзойденного качества медицинской помощи, а также увеличить функциональность в будущем.
Philips Azurion является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи. Программная платформа Azurion основана на технологии ConnectOS для работы на нескольких рабочих местах в реальном времени, разработанной специально для Azurion.
Мы поддерживаем ваше стремление в достижении непревзойденного качества медицинской помощи, объединяя высокие медицинские стандарты и инновационные решения.
Решение Azurion создано, чтобы вы могли выполнять процедуры с использованием ангиографического аппарата с большей согласованностью и эффективностью. Благодаря возможности интуитивно понятного использования Azurion вы можете выполнять широкий спектр процедур быстро и уверенно. Новая инновационная программная платформа позволяет достигнуть непревзойденного качества медицинской помощи, а также увеличить функциональность в будущем.
Гибкость системы позволяет легко вносить изменения в процесс и работать в соответствии с индивидуальными предпочтениями врача. Данные предпочтения можно предварительно внести в протоколы ProcedureCard, после чего система сможет функционировать соответствующим образом при одном щелчке мышью".
Доктор P. Vernooij, рентгенолаборант, St. Antonius Ziekenhuis, г. Ньювегейн, Нидерланды
Линейка наших сервисных соглашений RightFit разрабатывалась с учетом ваших потребностей. Мы анализируем их и затем предлагаем вам сервисное соглашение, а также опции покрытия, которые отвечают вашим требованиям, видению и различным задачам в работе с ангиографом. Мы поддерживаем ваше стремление найти сервисное соглашение RightFit, которое соответствует вашей деятельности и полностью вам подходит.
Линейка наших сервисных соглашений RightFit разрабатывалась с учетом ваших потребностей. Мы анализируем их и затем предлагаем вам сервисное соглашение, а также опции покрытия, которые отвечают вашим требованиям, видению и различным задачам в работе с ангиографом. Мы поддерживаем ваше стремление найти сервисное соглашение RightFit, которое соответствует вашей деятельности и полностью вам подходит.
Мы работаем совместно с вами, чтобы у вас была возможность эффективнее управлять рисками, основным оборудованием и эксплуатационными расходами. Мы предлагаем гибкие схемы платежей, позволяющие приобрести новейшее оборудование для вашего медицинского учреждения и оптимизировать окупаемость капиталовложений. Компания Philips видит потребность в новых бизнес-моделях и стратегиях партнерства. От переходной к совместной ответственности. Партнеры в сфере здравоохранения берут на себя совместные обязательства в направлении качества, эффективности и метрик стоимости. В результате появляются новые возможности для уменьшения эксплуатационных затрат и создания новых путей получения прибыли.
Мы работаем совместно с вами, чтобы у вас была возможность эффективнее управлять рисками, основным оборудованием и эксплуатационными расходами. Мы предлагаем гибкие схемы платежей, позволяющие приобрести новейшее оборудование для вашего медицинского учреждения и оптимизировать окупаемость капиталовложений.
Компания Philips видит потребность в новых бизнес-моделях и стратегиях партнерства. От переходной к совместной ответственности. Партнеры в сфере здравоохранения берут на себя совместные обязательства в направлении качества, эффективности и метрик стоимости. В результате появляются новые возможности для уменьшения эксплуатационных затрат и создания новых путей получения прибыли.
Выбор планировки новой клинической рабочей области — это важный этап, требующий принятия множества решений. Какое оборудование необходимо приобрести? Как эффективно использовать пространство помещения? Наши сервисы планировки помещения 3D Room позволяют ответить на эти и другие вопросы. Ангиограф – аппарат габаритный и его стихийное размещение может снизить доступность работы с ним. При использовании программы 3D Room Planner наши эксперты помогут вам определить требования к помещению и создать комнату, точно соответствующую вашим потребностям. Это позволить не только укомплектовать пространство всем необходимым, но и оптимизировать рабочие процессы в нем на стадии планирования.Это позволить не только укомплектовать пространство всем необходимым, но и оптимизировать рабочие процессы в нем на стадии планирования.
Выбор планировки новой клинической рабочей области — это важный этап, требующий принятия множества решений. Какое оборудование необходимо приобрести? Как эффективно использовать пространство помещения?
Наши сервисы планировки помещения 3D Room позволяют ответить на эти и другие вопросы. Ангиограф – аппарат габаритный и его стихийное размещение может снизить доступность работы с ним. При использовании программы 3D Room Planner наши эксперты помогут вам определить требования к помещению и создать комнату, точно соответствующую вашим потребностям. Это позволить не только укомплектовать пространство всем необходимым, но и оптимизировать рабочие процессы в нем на стадии планирования.Это позволить не только укомплектовать пространство всем необходимым, но и оптимизировать рабочие процессы в нем на стадии планирования.
Мы сотрудничаем с вами с целью выявить задачи, стоящие перед каждым отдельным учреждением, и найти решения, соответствующие вашим потребностям в рамках эксплуатации и требуемых опций, а также способствовать обучению медицинского персонала благодаря доступным образовательным программам. Широкий спектр технических и прикладных курсов доступны для медицинского персонала учреждений с целью получения максимального количества навыков работы с системами. Например, получить наиболее комплексное обучение по работе с ангиографом Philips. Например, получить наиболее комплексное обучение по работе с ангиографом Philips.
Наши опытные консультанты в сфере рабочего процесса помогут вам повысить уровень эффективности и качество оказываемой медицинской помощи. Многочисленные варианты дальнейшего повышения эффективности и качества обслуживания помогают достичь исключительной производительности с помощью стратегий улучшения, основанных на данных. Надежный опыт анализа данных о процедурах позволяет выявлять и подсчитывать потенциальные проблемы операционного процесса. Наша команда также предоставляет решения для дальнейшего повышения квалификации и урегулирования вопросов. Наши опытные консультанты по вопросам рабочего процесса помогут вам повысить уровень эффективности и качество оказываемой медицинской помощи. Мы предлагаем следующие опции для достижения непревзойденной производительности: Наши опытные консультанты по вопросам рабочего процесса помогут вам повысить уровень эффективности и качество оказываемой медицинской помощи. Мы предлагаем следующие опции для достижения непревзойденной производительности:
Это касается как работы медицинского персонала, так и увеличения результативности использования медицинского оборудования.
Наши опытные консультанты в сфере рабочего процесса помогут вам повысить уровень эффективности и качество оказываемой медицинской помощи.
Многочисленные варианты дальнейшего повышения эффективности и качества обслуживания помогают достичь исключительной производительности с помощью стратегий улучшения, основанных на данных. Надежный опыт анализа данных о процедурах позволяет выявлять и подсчитывать потенциальные проблемы операционного процесса. Наша команда также предоставляет решения для дальнейшего повышения квалификации и урегулирования вопросов.
Наши опытные консультанты по вопросам рабочего процесса помогут вам повысить уровень эффективности и качество оказываемой медицинской помощи.
Мы предлагаем следующие опции для достижения непревзойденной производительности:
Наши опытные консультанты по вопросам рабочего процесса помогут вам повысить уровень эффективности и качество оказываемой медицинской помощи.
Мы предлагаем следующие опции для достижения непревзойденной производительности:
Azurion является усовершенствованным решением, готовым к будущему благодаря возможности модернизации с добавлением новых решений и инноваций по мере их развития. Система Azurion позволяет интегрировать дополнительные опции и оборудование сторонних производителей, обеспечивающие увеличение возможностей эксплуатации системы и длительный срок службы интервенционной лаборатории.Azurion – это основа для бедующей модернизации и развития.
Далее представлена следующая информация:
Система Azurion компании Philips позволяет быстро и уверенно выполнять широкий спектр стандартных и сложных нейрорадологических интервенционных процедур благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем и специальной комбинации детекторов 20 и 15 дюймов для улучшенной визуализации в 2 проекциях. Расширенные возможности, интегрированные вместе с инновационной геометрией системы, поддерживают улучшенный рабочий процесс, помогая оптимизировать работу операционной и обеспечить превосходное качество ухода за пациентами.
Эта потолочная система с 8 степенями свободы обеспечивает неограниченную гибкость визуализации при проведении различных процедур, а также свободу выбора положения медицинского персонала. Система отличается преимуществом компактного размещения, обеспечивая создание высокоэффективной среды, готовой к выполнению процедур будущего. При основном фокусе на пользователя система Philips Azurion с FlexArm способствует оптимизации производительности используемого комплекса и позволяет оказывать медицинскую помощь высокого качества.
Оцените превосходные результаты инвазивных исследований сердца и сосудов благодаря системе Azurion 7 с плоским 12-дюймовым детектором. Это ведущее в отрасли решение для интервенционной радиологии поможет обеспечить непревзойденное качество оказываемой медицинской помощи и повысить эффективность выполняемых процедур благодаря объединению высоких медицинских стандартов и инновационных решений. Легко управляйте всеми соответствующими приложениями с единого сенсорного экрана прямо у стола и принимайте быстрые и обоснованные решения в пределах стерильного поля.
Расширяйте свои возможности при проведении хирургических вмешательств с помощью Azurion 5 с плоским 20-дюймовым детектором. Преимуществом для специалистов станут согласованность результатов и эффективность проведения различных сосудистых и кардиологических вмешательств. Легко управляйте всеми соответствующими приложениями прямо у стола, чтобы обеспечить согласованность рабочего процесса, повышенную производительность рентгеноперационной и высокое качество оказания медицинской помощи.
Увеличение возможностей интервенционной кардиологии с помощью системы Azurion 5 с 12-дюймовым плоским детектором. Это высокопроизводительное решение для интервенционной радиологии позволяет интервенционным кардиологам выполнять более сложные кардиологические вмешательства. Возможность управления всеми важными приложениями от операционного стола обеспечивает согласованность работы всех членов операционной бригады, повышая эффективность рабочих процессов отделения и улучшая клинические результаты.
Расширение возможностей интервенционной кардиологии с Azurion 3 с 12‑дюймовым детектором. Эта высокотехнологичная система позволяет специалистам выполнять сложные инвазивные исследования сердца с превосходной согласованностью результатов и эффективностью благодаря оптимальному размеру детектора 20,7х20,7 см, специально разработанному для кардиологических систем. Это качественно новая возможность улучшения оказываемой медицинской помощи и финансовых показателей.
IntraSight объединяет в себе современные инструменты визуализации, физиологии и ко-регистрации*. Программное обеспечение системы создано для четкой идентификации заболеваний коронарных и периферических сосудов, а также для оптимизации планов лечения. IntraSight работает на современной, масштабируемой платформе, дающей возможность внедрять новые инструменты и инновации по мере их появления в будущем.
Решение SmartCT предоставляет пользователям наших инновационных 3D-инструментов для интервенционных процедур возможность эффективного контроля, предназначенного для устранения препятствий при получении 3D-изображений в рентгеноперационной. Оно упрощает получение 3D-изображений, позволяя всем клиническим пользователям легко выполнять 3D-визуализацию, независимо от их опыта [1]. После получения 3D-изображения автоматически отображаются в течение нескольких секунд на модуле сенсорного экрана в соответствующем режиме визуализации. На том же сенсорном экране пользователь может легко управлять инструментами 3D-визуализации и измерения и взаимодействовать с ними.
Медицинским учреждениям крайне необходимо повышение 'эффективности и клинических результатов, чтобы удовлетворить растущую потребность в проведении интервенций. Для дальнейшей оптимизации рабочего процесса в рентгеноперационной компания Philips представляет систему мониторинга параметров гемодинамики (система Hemo), которая позволяет проводить расширенные измерения параметров гемодинамики в лаборатории катетеризации. Эта уникальная комбинация, интегрированная с ведущим на рынке монитором пациента IntelliVue X3, обеспечивает непрерывный мониторинг пациента в рентгеноперационной
РУ №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями 1. Результаты варьируются в зависимости от учреждения, в котором они были получены, и могут не соответствовать результатам, получаемым в других учреждениях. 2. Некоторые функции являются опциональными. Некоторые функции доступны не для всех систем. Сведения о доступности функций в вашем регионе можно получить в региональном представительстве компании Philips.
РУ №РЗН 2018/7035 Система ангиографическая Azurion в исполнениях: Azurion 7 М12, Azurion 7 М20, Azurion 3 М12, Azurion 3 М15, Azurion 7 В12, Azurion 7 В20, Azurion 5 M12, Azurion 5 M20, с принадлежностями
1. Результаты варьируются в зависимости от учреждения, в котором они были получены, и могут не соответствовать результатам, получаемым в других учреждениях.
2. Некоторые функции являются опциональными. Некоторые функции доступны не для всех систем. Сведения о доступности функций в вашем регионе можно получить в региональном представительстве компании Philips.
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