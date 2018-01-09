Philips Azurion является решением нового поколения для выполнения малоинвазивных ангиографических исследований и интервенций, позволяющим выполнять процедуры быстро и уверенно благодаря уникальному взаимодействию системы с пользователем, что способствует оптимизации производительности в условиях рентгеноперационной и достижению высокого качества медицинской помощи. Программная платформа Azurion основана на технологии ConnectOS для работы на нескольких рабочих местах в реальном времени, разработанной специально для Azurion.

Мы поддерживаем ваше стремление в достижении непревзойденного качества медицинской помощи, объединяя высокие медицинские стандарты и инновационные решения.

Решение Azurion создано, чтобы вы могли выполнять процедуры с использованием ангиографического аппарата с большей согласованностью и эффективностью. Благодаря возможности интуитивно понятного использования Azurion вы можете выполнять широкий спектр процедур быстро и уверенно. Новая инновационная программная платформа позволяет достигнуть непревзойденного качества медицинской помощи, а также увеличить функциональность в будущем.