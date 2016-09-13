HX6322/04
Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка
Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта.Узнать обо всех преимуществах
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Интерактивная технология Philips Sonicare
Молочным зубам нужен дополнительный уход, поэтому Sonicare for Kids оснащена прорезиненной чистящей насадкой. Она обеспечивает безопасность и комфорт при чистке маленьких зубов.
Поддерживать правильные привычки становится проще, если сделать их чем-то необычным. Наши зубные щетки Make Your Own Monster помогут детям преобразовать щетку в милого монстра с помощью сменных стикеров. Они могут создавать новых персонажей в любое удобное время. А когда чистишь зубы щеткой Sonicare вместе с другом-монстром, легко получать лишь позитивные эмоции и отличный результат.
Вы будете уверены, что зубы вашего ребенка остаются здоровыми, даже если они еще только учатся. Технология Sonicare создает поток микропузырьков, который бережно очищает налет даже между зубами и вдоль линии десен, компенсируя возможные ошибки, которые могут допускать при чистке дети.
Sonicare for Kids помогает детям чистить зубы в течение рекомендуемых 2 минут и захватывать все области, пока работает 2-минутный таймер и 30-секундный регулятор темпа. Это простой способ привить детям важную здоровую привычку.
Благодаря приложению и зубной щетке Philips Sonicare For Kids дети учатся самостоятельно чистить зубы. Приложение синхронизирует данные с детской звуковой зубной щеткой через Bluetooth, обучая правильной технике чистки и записывая данные каждого сеанса. Дети могут следить за тем, насколько хорошо они чистят зубы, а также получать награды за отличный результат. Это эффективное обучающее приложение: 98 % родителей, принимавших участие в опросе, подтвердили, что дети дольше и лучше чистят зубы. Веселый и увлекательный процесс, в ходе которого дети формируют полезные привычки по уходу за полостью рта.
Наше приложение и зубная щетка Philips Sonicare For Kids превратят чистку зубов в веселый и увлекательный процесс. Главный персонаж приложения — Спаркли, который очень любит чистые зубки. Дети ухаживают за Спаркли и получают инструкции от наставника, которые побуждают их к более долгой и эффективной чистке. После каждого успешного сеанса чистки у Спаркли поднимается настроение, а ребенок получает награду. Ребенок может использовать специальные аксессуары для своего Спаркли или выигрывать для него еду — ведь Спаркли очень любит полезные продукты. Родители могут самостоятельно устанавливать в приложении награды для своего ребенка.
Следите за временем чистки, не заходя в приложение
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Совместимость
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
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