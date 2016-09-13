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  • Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка

    Philips Sonicare for Kids Детская электрическая звуковая зубная щетка

    HX6322/04

    Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка

    Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта.

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    Philips Sonicare for Kids Детская электрическая звуковая зубная щетка

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    Интерактивная зубная щетка: веселая и эффективная чистка

    Простой и интересный способ формирования здоровых привычек

    • Встроенный Bluetooth®
    • Обучающее приложение*****
    • 2 чистящие насадки
    • 2 режима
    Интерактивное приложение: ваш ребенок полюбит чистить зубы

    Интерактивное приложение: ваш ребенок полюбит чистить зубы

    Интерактивная технология Philips Sonicare

    Защита растущих зубов

    Защита растущих зубов

    Молочным зубам нужен дополнительный уход, поэтому Sonicare for Kids оснащена прорезиненной чистящей насадкой. Она обеспечивает безопасность и комфорт при чистке маленьких зубов.

    Забавные стикеры помогут детям увидеть в зубной щетке друга!

    Забавные стикеры помогут детям увидеть в зубной щетке друга!

    Поддерживать правильные привычки становится проще, если сделать их чем-то необычным. Наши зубные щетки Make Your Own Monster помогут детям преобразовать щетку в милого монстра с помощью сменных стикеров. Они могут создавать новых персонажей в любое удобное время. А когда чистишь зубы щеткой Sonicare вместе с другом-монстром, легко получать лишь позитивные эмоции и отличный результат.

    Тщательная чистка, доступная даже детям

    Тщательная чистка, доступная даже детям

    Вы будете уверены, что зубы вашего ребенка остаются здоровыми, даже если они еще только учатся. Технология Sonicare создает поток микропузырьков, который бережно очищает налет даже между зубами и вдоль линии десен, компенсируя возможные ошибки, которые могут допускать при чистке дети.

    Помогает детям чистить зубы в течение рекомендуемого стоматологами времени

    Помогает детям чистить зубы в течение рекомендуемого стоматологами времени

    Sonicare for Kids помогает детям чистить зубы в течение рекомендуемых 2 минут и захватывать все области, пока работает 2-минутный таймер и 30-секундный регулятор темпа. Это простой способ привить детям важную здоровую привычку.

    98 % пользователей отметили, что дети чистят зубы дольше, эффективнее и с большим удовольствием*

    98 % пользователей отметили, что дети чистят зубы дольше, эффективнее и с большим удовольствием*

    Благодаря приложению и зубной щетке Philips Sonicare For Kids дети учатся самостоятельно чистить зубы. Приложение синхронизирует данные с детской звуковой зубной щеткой через Bluetooth, обучая правильной технике чистки и записывая данные каждого сеанса. Дети могут следить за тем, насколько хорошо они чистят зубы, а также получать награды за отличный результат. Это эффективное обучающее приложение: 98 % родителей, принимавших участие в опросе, подтвердили, что дети дольше и лучше чистят зубы. Веселый и увлекательный процесс, в ходе которого дети формируют полезные привычки по уходу за полостью рта.

    Интересные награды за успешные сеансы чистки

    Интересные награды за успешные сеансы чистки

    Наше приложение и зубная щетка Philips Sonicare For Kids превратят чистку зубов в веселый и увлекательный процесс. Главный персонаж приложения — Спаркли, который очень любит чистые зубки. Дети ухаживают за Спаркли и получают инструкции от наставника, которые побуждают их к более долгой и эффективной чистке. После каждого успешного сеанса чистки у Спаркли поднимается настроение, а ребенок получает награду. Ребенок может использовать специальные аксессуары для своего Спаркли или выигрывать для него еду — ведь Спаркли очень любит полезные продукты. Родители могут самостоятельно устанавливать в приложении награды для своего ребенка.

    Следите за временем чистки, не заходя в приложение

    Следите за временем чистки, не заходя в приложение

    Следите за временем чистки, не заходя в приложение

    • Питание

      Напряжение
      110–220 В

    • Технические характеристики

      Батарея
      Перезарядка
      Тип элемента питания
      Литий-ионный

    • Дизайн и отделка

      Цвет
      Aqua

    • Обслуживание

      Гарантия
      Ограниченная гарантия сроком на 2 года

    • Совместимость

      Совместимость с ОС Android
      • Телефоны на базе ОС Android
      • Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0
      Совместимость с ОС iOS
      • iPhone 4S или более поздней версии
      • iPad 3-го или более высокого поколения
      • с операционной системой версии iOS7

    • Удобство использования

      Индикатор батареи
      Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
      Ручка
      • Прорезиненная ручка для удобства пользования
      • Изящный эргономичный дизайн
      Система чистящих насадок
      Удобные съемные насадки

    • В комплекте

      Щетки
      1 щетка Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth
      Наклейки
      • 8 индивидуальных наклеек
      • 2 наклейки в подарок
      Насадки
      • 1 стандартная насадка Sonicare for Kids
      • 1 компактная насадка Sonicare for Kids
      Зарядное устройство
      1

    • Качество чистки

      Высокое качество
      На 75 % эффективнее*
      Польза для здоровья
      Для формирования правильных привычек по уходу за полостью рта
      Скорость
      62 000 выметающих движений в минуту
      Таймер
      KidTimer и Quadpacer

    • Режимы

      Режимы мощности
      2

    • Поддержка ПО

      Обновления ПО
      Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

    Badge-D2C

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    • по данным, полученным в процессе опроса родителей; по сравнению с использованием только зубной щетки
    • * по сравнению с обычной зубной щеткой
    • ** при использовании дважды в день в течение двух минут
    • *** по данным, полученным в процессе опроса стоматологов с детьми в возрасте 4–10 лет в США
    • **** Мобильное приложение Philips Sonicare for Kids поддерживается только на территории Российской Федерации и Белоруссии. Поддержка мобильного приложения на территории Республики Казахстан не осуществляется.
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