HX9913/17
Еще более здоровые и белые зубы
Представляем самую элегантную электрическую зубную щетку Philips Sonicare с функцией отбеливания. Лучший уход за полостью рта, оптимальная чистка, а также рекомендации в режиме реального времени.Узнать обо всех преимуществах
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Будьте уверены в тщательной чистке зубов с чистящей насадкой C3 Premium Plaque Contol. Мягкие и гибкие щетинки повторяют контуры ваших зубов, обеспечивая в 4 раза более тесный контакт** и удаляя до 10 раз больше налета в труднодоступных местах.
Чистящая насадка C3 Premium Plaque Control создана для тщательного ухода за полостью рта. Мягкая боковая часть и гибкие щетинки идеально повторяют контуры зубов, обеспечивая до 4 раз более тесный контакт и помогая удалять налет в труднодоступных местах**.
DiamondClean 9000 дает вам рекомендации по созданию и поддержанию здоровых привычек между приемами у стоматолога. Встроенные интеллектуальные датчики оповещают о чрезмерном давлении на щетку, а при подключении к приложению Sonicare отчет о сеансе позволяет отслеживать регулярность чисток и ваш прогресс.
DiamondClean 9000 располагает рядом режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Gum Health (Здоровье десен) и Deep Clean+ (Глубокая чистка+) — которые помогут вам эффективнее чистить зубы. Режим Clean (Чистка) подходит для качественной ежедневной чистки зубов, White+ (Осветление+) — для удаления потемнений, Gum Health (Здоровье десен) обеспечивает бережную и эффективную чистку десен, а Deep Clean+ (Глубокая чистка+) подходит для максимально тщательной чистки. Три настройки интенсивности позволяют выбирать между высоким уровнем для тщательной чистки и низким уровнем для более чувствительных зубов.
Интеллектуальные чистящие насадки обеспечивают оптимальный выбор режима и уровня интенсивности для максимально эффективной чистки. К примеру, вы используете чистящую насадку W3 Premium White. Технология DiamondClean 9000 BrushSync автоматически синхронизирует чистящую насадку с режимом White+ (Осветление+) для эффективного отбеливания ваших зубов.
DiamondClean 9000 регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При слишком сильном нажатии на зубы щетка издаст звуковой сигнал. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу. 7 из 10 опрошенных сообщили, что эта функция помогла им улучшить качество чистки зубов.
Все чистящие насадки изнашиваются, поэтому важно следить за тем, что ваша насадка все еще обеспечивает эффективную чистку зубов. Наша технология BrushSync отсчитывает период использования чистящей насадки и уровень давления на нее. BrushSync уведомит вас о необходимости замены на ручке щетки и издаст короткий звуковой сигнал, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.
Щетку DiamondClean 9000 можно использовать до двух недель без подзарядки (при регулярном использовании).
Подключения
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Совместимость
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Технология интеллектуального датчика
Поддержка ПО
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