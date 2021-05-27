Philips представила новинки на форуме «Медицинская диагностика»

Москва, Россия – С 25 по 27 мая в МВЦ «Крокус Экспо» прошел XIII Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием «Медицинская диагностика – 2021». Philips выступила Генеральным партнером мероприятия и представила интегрированный подход к диагностике. Эта концепция призвана объединить все этапы диагностического процесса таким образом, чтобы помощь пациентам могла быть оказана быстрее и эффективнее. На стенде Philips были продемонстрированы решения для КТ и МР-исследований, ультразвуковой диагностики и цифровой обработки медицинских данных. Аудитория врачей ультразвуковой, функциональной диагностики и смежных специализаций познакомилась с премиальными и портативными ультразвуковыми системами компании.
В рамках мероприятия Philips организовала обширную научную программу с участием ведущих российских и зарубежных специалистов, а также серию мастер-классов на стенде во время перерывов между научными заседаниями.
На форуме компания приняла участие в двух мероприятиях: XV Юбилейном Всероссийском национальном конгрессе лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2021» и 10-м Московском международном курсе под эгидой ISUOG и РАСУДМ «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода».
«Системы здравоохранения по всему миру сталкиваются сейчас с множеством трудностей, которые вызваны как самой пандемией, так и ее последствиями. В новых условиях, чтобы вовремя оказывать помощь всем, кто в ней нуждается, необходимо использовать новые подходы, адаптированные к современным реалиям. А технологии должны обеспечивать более высокую точность диагностики и помогать оптимизировать клинические процессы, ‒ отмечает Михаил Гончаров, директор кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ. – Форум «Медицинская диагностика – 2021» – площадка, на которой врачи, ученые и производители медтехники могут делиться друг с другом опытом, узнавать и рассказывать о последних достижениях медицины. Мы рады возможности представить на мероприятии интегрированный подход к диагностике и наши новейшие ультразвуковые системы».
Интегрированный подход к диагностике
По данным исследований Philips, 45% рентгенологов сообщают о симптомах выгорания, а 97% отделений лучевой диагностики не предоставляют заключения в срок. Специалисты Philips уверены, что необходим комплексный подход к оптимизации рабочего процесса врачей, рентгенлаборантов и администраторов, ведь точная диагностика – это последовательность определяющих моментов. Современные решения помогают оптимизировать процессы в медучреждениях и сделать их единым целым, чтобы медицинская помощь становилась более оперативной, обоснованной и эффективной.
Ультразвуковые исследования: новейшие системы для точной диагностики
В рамках XV Юбилейного Всероссийского национального конгресса лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2021» Philips впервые продемонстрировала для широкой профессиональной аудитории новые премиальные системы для проведения ультразвуковых исследований. Во время мастер-классов на стенде компании, которые провели специалисты Philips и эксперты ультразвуковой диагностики из ведущих медицинских учреждений страны – ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург), ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» МЗ РФ (г. Москва) и МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» МЗ РФ
(г. Москва), гости конгресса увидели их в действии и узнали об эффективности.
Ультразвуковая система нового поколения Philips EPIQ CVx[1] разработана специально для премиальной визуализации сердца и сосудов в пренатальной, детской и взрослой кардиологии, а также при интервенционных вмешательствах. Трехмерный анализ камер сердца и автоматический обсчет его параметров за считанные секунды, фотореалистичные 3D изображения анатомических структур сердца с виртуальным источником света открывают перед врачом новые возможности и, позволяя получать достоверную клиническую информацию и принимать обоснованные решения с первого раза, позволяют достичь нового уровня диагностики в кардиологии.
Универсальная ультразвуковая система премиального класса EPIQ Elite[2] позволяет повысить качество общей визуализации, диагностики в акушерстве и гинекологии, педиатрии, кардиологии и сосудистых исследований. Благодаря новым технологиям обработки изображений, автоматической регистрации и количественному анализу анатомических структур, широкому спектру монокристаллических датчиков система предоставляет врачу больше диагностических возможностей.
Ультрапортативная УЗ-система с возможностью телемедицинских консультаций в режиме реального времени Lumify[3] специально разработана для оперативной оценки состояния пациента, где бы он ни находился – в палате или вне стен медицинского учреждения. В ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург) решение используется вместе с интеллектуальной платформой IntelliSpace Cardiovascular[4], предназначенной для автоматического анализа, обработки медицинских изображений и формирования заключений для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Использование такого комплексного решения расширяет границы и возможности оказания
медицинской помощи как внутри, так и за пределами лечебного учреждения.
Philips также представила на форуме современное программное обеспечение. Например, Philips AI Breast[5] – это решение для автоматического определения анатомических структур молочных желез. Оно выступает интеллектуальным ассистентом врача и позволяет ему эффективнее оценивать, контролировать и лечить заболевания молочных желез.
Опыт экспертов ультразвуковой диагностики
На конгрессе «Радиология – 2021» Philips организовала собственные симпозиумы. На них спикеры рассказали об опыте применения технологий и о том, как инновационные решения помогают в выполнении ежедневных клинических задач. В частности, к.м.н., заведующий научно-исследовательским отделом физиологии кровообращения, заведующий отделом функциональной и ультразвуковой диагностики клиники ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург А.В. Козленок выступил с докладом о возможностях портативных ультразвуковых систем Philips в оценке сердечной недостаточности у пациентов с COVID-19.
А руководитель отдела ультразвуковых методов исследования, заведующая отделением
ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» МЗ РФ, профессор М.А. Саидова поделилась тонкостями экспертной эхокардиографии и возможностями её применения в клинической практике.
Новые возможности ультразвуковой диагностики матери и плода
В рамках форума прошел 10-й Московский международный курс под эгидой ISUOG и РАСУДМ, посвященный ультразвуковым исследованиям беременности. Золотым спонсором выступила компания Philips. Мероприятие проводилось онлайн. 27 мая с лекцией выступил клинический консультант Центра ведения беременностей с риском осложнений при медицинском факультете Университета Невады (США), профессор Дэвид Джексон. Спикер рассказал о новых возможностях визуализации результатов нейросонографии плода.
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах континуума здоровья – от ведения здорового образа жизни, профилактики и ранней диагностики до лечения и ухода на дому. Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений. Компания занимает лидирующие позиции в области медицинской визуализации, мониторинга пациентов и ИТ-систем, а также решений для персонального ухода и техники для дома. Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах. В 2020 году объем продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 19,5 млрд евро. В компании работают 82 000 сотрудников более чем в 100 странах. Новости о компании Philips вы сможете найти на веб-сайте http://www.philips.ru/newscenter.
Мария Королёва
Менеджер по коммуникациям Philips в России и СНГ
Тел.: +7 (495) 937-93-00; факс +7 (495) 937-93-59
E-mail: maria.koroleva_1@philips.com