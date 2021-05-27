Philips представила новинки на форуме «Медицинская диагностика»

Москва, Россия – С 25 по 27 мая в МВЦ «Крокус Экспо» прошел XIII Всероссийский научно-образовательный форум с международным участием «Медицинская диагностика – 2021». Philips выступила Генеральным партнером мероприятия и представила интегрированный подход к диагностике. Эта концепция призвана объединить все этапы диагностического процесса таким образом, чтобы помощь пациентам могла быть оказана быстрее и эффективнее. На стенде Philips были продемонстрированы решения для КТ и МР-исследований, ультразвуковой диагностики и цифровой обработки медицинских данных. Аудитория врачей ультразвуковой, функциональной диагностики и смежных специализаций познакомилась с премиальными и портативными ультразвуковыми системами компании.

В рамках мероприятия Philips организовала обширную научную программу с участием ведущих российских и зарубежных специалистов, а также серию мастер-классов на стенде во время перерывов между научными заседаниями.

На форуме компания приняла участие в двух мероприятиях: XV Юбилейном Всероссийском национальном конгрессе лучевых диагностов и терапевтов «Радиология – 2021» и 10-м Московском международном курсе под эгидой ISUOG и РАСУДМ «Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в медицине матери и плода».

«Системы здравоохранения по всему миру сталкиваются сейчас с множеством трудностей, которые вызваны как самой пандемией, так и ее последствиями. В новых условиях, чтобы вовремя оказывать помощь всем, кто в ней нуждается, необходимо использовать новые подходы, адаптированные к современным реалиям. А технологии должны обеспечивать более высокую точность диагностики и помогать оптимизировать клинические процессы, ‒ отмечает Михаил Гончаров, директор кластера прецизионной диагностики компании Philips в России и СНГ. – Форум «Медицинская диагностика – 2021» – площадка, на которой врачи, ученые и производители медтехники могут делиться друг с другом опытом, узнавать и рассказывать о последних достижениях медицины. Мы рады возможности представить на мероприятии интегрированный подход к диагностике и наши новейшие ультразвуковые системы».