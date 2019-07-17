Работа кардиолога требует уверенной и точной постановки диагноза с применением быстрых, надежных и воспроизводимых методов. Система EPIQ CVx представляет собой высокоэффективное решение, которое объединяет в себе опыт компании Philips в области исследований сердца и доказанный экспертный опыт в области количественного анализа компании TOMTEC. Это решение позволит расширить возможности количественного анализа, увеличить скорость рабочего процесса при проведении сердечно-сосудистых исследований и повысить качество оказываемой медицинской помощи.