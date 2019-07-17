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EPIQ CVx

Разработана для кардиологии. Создана для заботы о пациентах.


Надежный количественный анализ и доказанная эффективность с системой Philips EPIQ CVx

    EPIQ CVx
    Работа кардиолога требует уверенной и точной постановки диагноза с применением быстрых, надежных и воспроизводимых методов. Система EPIQ CVx представляет собой высокоэффективное решение, которое объединяет в себе опыт компании Philips в области исследований сердца и доказанный экспертный опыт в области количественного анализа компании TOMTEC. Это решение позволит расширить возможности количественного анализа, увеличить скорость рабочего процесса при проведении сердечно-сосудистых исследований и повысить качество оказываемой медицинской помощи.

    Брошюра

    Листовка
    Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы узнать, как система EPIQ CVx может помочь обеспечить высокое качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в кардиологическом отделении вашего учреждения.
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    Что это значит?
    Final CEE consent

    Повышение точности диагностики
    благодаря Philips и TOMTEC

    Philips AutoStrain
    Измерения ЛЖ, ЛП и ПЖ с помощью функции AutoStrain

    Функция AutoStrain компании TOMTEC позволяет измерять общую деформацию ЛЖ, ПЖ и ЛП по продольной оси (GLS) с помощью одной кнопки. Благодаря использованию таких усовершенствованных технологий автоматизации, как алгоритм автораспознавания проекции (Auto View Recognition) и авторазмещения контуров (Auto Contour Placement), обеспечивается воспроизводимость и высокая скорость получения результатов, что позволяет проводить измерения GLS в рамках ежедневного рабочего процесса.
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    Ознакомиться с экспертным докладом
    3Dstrain
    3D Auto RV


    Функция 3D Auto RV — это высокоэффективное решение, сочетающие в себе инновационные технологии компаний Philips и TOMTEC, которое позволяет легко и точно проводить измерения фракции выброса и объемов ПЖ в режиме 3D всего за 15 секунд. Для обеспечения эффективности рабочего процесса функция 3D Auto RV поддерживает возможность расширенных измерений того же набора объемных данных в 3D- и 2D-режиме.

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    Ознакомиться с экспертным докладом
    Оценка состояния митрального клапана (MVA) в режиме 4D
    Оценка состояния митрального клапана (MVA) в режиме 4D

    Программное обеспечение TOMTEC MVA поддерживает функцию динамического количественного анализа анатомии митрального клапана, фиброзного кольца и линии смыкания створок клапана. Кроме того, оно обеспечивает возможность проведения комплексных и автоматических измерений, что позволяет врачам количественно оценить патологические изменения.
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    Оптимизация рабочего процесса с помощью настраиваемого интерфейса пользователя

    Индивидуальная настройка
    Настраиваемый пользовательский интерфейс просмотра 3D-изображений сердца

    Возможность настройки сенсорного экрана позволяет пользователю тратить меньше времени на поиск нужных элементов управления и сосредоточиться на просмотре изображений и оказании помощи пациенту. Интерфейс, ориентированный на работу с исследованиями сердца, обеспечивает единообразие рабочего процесса и позволяет пользователю адаптировать настройки в соответствии с требованиями учреждения, тем самым способствуя более быстрому проведению исследования.
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    Рабочий процесс на базе предустановок
    Рабочий процесс на базе предустановок

    Система EPIQ CVx версии 5.0 предоставляет возможность задавать предварительные тканеспецифичные настройки визуализации (TSP), что позволяет настраивать элементы управления с учетом индивидуальных потребностей. Такая возможность обеспечивает оптимизацию рабочего процесса и позволяет сэкономить значительное количество времени во время исследования.
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    Повышение эффективности визуализациис функцией оценки сосудов в режиме Live 3D

    Датчик
    Датчик XL14-3 xMATRIX

    Передовой датчик XL14 обеспечивает высокую воспроизводимость и согласованность при выполнении выборки данных для определения стеноза, а также позволяет точно разместить доплеровский контрольный объем за счет нашей уникальной функции доплерографии xPlane. Кроме того, возможность высококачественной визуализации в режиме Live 3D позволяет упростить процесс принятия клинических решений и улучшить качество консультирования пациентов.
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    Решение Epiq

    Повышение эффективности визуализациис функцией оценки сосудов в режиме Live 3D

    Индивидуальная настройка
    Датчик XL14-3 xMATRIX

    Передовой датчик XL14 обеспечивает высокую воспроизводимость и согласованность при выполнении выборки данных для определения стеноза, а также позволяет точно разместить доплеровский контрольный объем за счет нашей уникальной функции доплерографии xPlane. Кроме того, возможность высококачественной визуализации в режиме Live 3D позволяет упростить процесс принятия клинических решений и улучшить качество консультирования пациентов.
    Читать далееСкрыть подробные сведения
    Решение Epiq

    EPIQ CVx в клинической практике российских медучреждений

    EPIQ CVxi — расширение возможностей для решения задач в рамках диагностических эхокардиографических исследований


    EPIQ CVxi — это система, задающая новое направление и обеспечивающая высочайший уровень клинической эффективности интервенционных процедур под эхокардиографическим контролем. Система EPIQ CVxi версии 5.0 также включает множество функций, например Dynamic HeartModel, и оснащена новейшими решениями компании TOMTEC для исследований левого и правого желудочков. Кроме того, она позволяет проводить диагностические исследования за пределами интервенционных лабораторий.
    Узнайте больше о системе EPIQ CVxi

    Обновление системы для решения наиболее сложных задач современной эхокардиографии


    Система EPIQ CVxi— это самое передовое решение для исследования сердца и сосудов, разработанное нашей компанией, которое обеспечивает непревзойденный уровень клинической эффективности в ходе диагностических и интервенционных эхокардиографических исследований для большого числа пациентов.

    Сейчас самое подходящее время для обновления вашей системы до уровня данного новейшего стандарта.
    Свяжитесь с нами

    Загрузки

    Брошюра с описанием системы EPIQ CVxi
    Преимущества обновления системы iE33
    Преимущества обновления системы EPIQ 7

    Продукты

    Система EPIQ CVx/CVxi поставляется не во все страны. За подробными сведениями обращайтесь в региональное представительство компании Philips.​

    Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями от 17.07.2019. Маркетинговая конфигурация EPIQ CVx​

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю