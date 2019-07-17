Ультразвуковое оборудование EPIQ 7 (CVx) используется в работе нашего отделения в течение шести месяцев. С его помощью мы проводили исследования сердца и сосудов у взрослых и детей, в том числе в операционных. Новая система подошла для диагностики всех категорий пациентов, включая педиатрических и неонатологических.
Наши специалисты оценили премиальный уровень визуализации аппарата. В частности, качество режима цветового допплеровского картирования (ЦДК) и широкий функционал устройства позволили нам увереннее принимать экспертные решения в кардиохирургической практике. С началом использования оборудования мы приобрели больше обоснованности при выборе тактики лечения. Для пациентов, которым необходима клапанная коррекция, мы стали чаще использовать реконструктивные методики.
Хорошая глубина проникновения волн и режим тканевой гармоники EPIQ CVx позволяют быстро регистрировать объемы предсердий и левого желудочка даже у технически сложных пациентов практически в 100% случаев. Мы используем дополнительные опции AutoStrain LV, RV, благодаря которым можно определять продольный стрейн у пациентов с ишемической болезнью сердца, а также выявлять нарушения локальной сократимости перед имплантацией стента в коронарную артерию и осуществлять динамический контроль после вмешательства. Возможность исследования глобального продольного стрейна (GLS) без ЭКГ-синхронизации позволяет использовать опцию у детей, что бывает важно для определения систолической функции левого желудочка при аортальном стенозе – снижение этого показателя может влиять на принятие решений. При некоторых врожденных пороках сердца у детей использование RV strain дает дополнительную информацию о сократительной функции правого желудочка для прогнозирования послеоперационных изменений.
Качество объемных изображений структур сердца позволяет быстро и точно определять патологические изменения клапанов сердца – повреждения подклапанных структур, расщепление (cleft), сегменты пролабирования створок. Своевременное обнаружение таких отклонений влияет на хирургическую тактику. ЗD реконструкция с помощью чреспищеводного датчика x8-2t помогает получать более точные показатели выявленных изменений: определять размеры парапротезных фистул, находить патологические сообщения между камерами сердца и септальные дефекты во время операций и послеоперационного периода.
3D Auto RV на аппарате – это функция, которая сегментирует, определяет границы и достигает отличной визуализации правого желудочка. Благодаря этой программе мы смогли с хорошей воспроизводимостью определять объем правого желудочка во время УЗИ сердца, что было недоступно в нашей клинике до появления EPIQ CVx. Опция очень важна для пациентов с хронической сердечной недостаточностью, низкой фракцией выброса, легочной гипертензией.
С системой EPIQ CVx мы можем более качественно и точно диагностировать врожденные патологии сердца, в том числе аномалии коронарных артерий. Высокое пространственное разрешение и специальный режим для визуализации коронарного кровотока EPIQ CVx расширяет возможности трансторакальной эхокардиографии в диагностике сложных аномалий у детей: отхождения коронарных артерий, коронарных фистул, аневризм коронарных артерий.
Благодаря эргономике системы, качеству изображений, интеллектуальным дополнительным опциям и удобному интерфейсу мы смогли повысить уровень диагностической помощи в отделении, а также увеличили количество исследований за смену."
к.м.н., врач высшей категории, врач ультразвуковой и функциональной диагностики, «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России, г. Хабаровск