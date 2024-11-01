Решение IntelliSpace Cardiovascular предназначено для оптимизации рабочего процесса и повышения эффективности работы в процессе оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Просмотр изображений пациента, полученных разными методами, с высоким диагностическим качеством, включая предыдущие исследования, помогает сократить количество нецелесообразных и дорогостоящих повторных исследований. Можно без труда добавлять результаты и измерения и отмечать отчеты как завершенные в любое время и практически* в любом месте.
Доступ к информации в любое время и в любом месте
Просмотр изображений пациента, полученных разными методами, с высоким диагностическим качеством, включая предыдущие исследования, помогает сократить количество нецелесообразных и дорогостоящих повторных исследований. Можно без труда добавлять результаты и измерения и отмечать отчеты как завершенные в любое время и практически* в любом месте.
Доступ к информации в любое время и в любом месте
Просмотр изображений пациента, полученных разными методами, с высоким диагностическим качеством, включая предыдущие исследования, помогает сократить количество нецелесообразных и дорогостоящих повторных исследований. Можно без труда добавлять результаты и измерения и отмечать отчеты как завершенные в любое время и практически* в любом месте.
Сокращение времени развертывания и затрат
Сокращение времени развертывания и затрат
Бесшовная интеграция и интероперабельность с электронными медицинскими картами, медицинским оборудованием и информационными системами от различных поставщиков.
Сокращение времени развертывания и затрат
Бесшовная интеграция и интероперабельность с электронными медицинскими картами, медицинским оборудованием и информационными системами от различных поставщиков.
Сокращение времени развертывания и затрат
Бесшовная интеграция и интероперабельность с электронными медицинскими картами, медицинским оборудованием и информационными системами от различных поставщиков.
Масштабируйте решение в соответствии с потребностями
Масштабируйте решение в соответствии с потребностями
Это решение может использоваться в рамках рабочего процесса отделения, учреждения и нескольких учреждений в разных областях, оптимизируя оказание медицинской помощи на всех этапах. Без труда выполняйте настройку для дополнительных пользователей или расширяйте функции решения, например, для использования в лаборатории катетеризации, включая параметры гемодинамики, или для управления ЭКГ.
Масштабируйте решение в соответствии с потребностями
Это решение может использоваться в рамках рабочего процесса отделения, учреждения и нескольких учреждений в разных областях, оптимизируя оказание медицинской помощи на всех этапах. Без труда выполняйте настройку для дополнительных пользователей или расширяйте функции решения, например, для использования в лаборатории катетеризации, включая параметры гемодинамики, или для управления ЭКГ.
Масштабируйте решение в соответствии с потребностями
Это решение может использоваться в рамках рабочего процесса отделения, учреждения и нескольких учреждений в разных областях, оптимизируя оказание медицинской помощи на всех этапах. Без труда выполняйте настройку для дополнительных пользователей или расширяйте функции решения, например, для использования в лаборатории катетеризации, включая параметры гемодинамики, или для управления ЭКГ.
Получение полезных клинических данных
Получение полезных клинических данных
Детальный анализ данных пациента для получения информации, необходимой для оценки соответствующих планов лечения пациентов.
Получение полезных клинических данных
Детальный анализ данных пациента для получения информации, необходимой для оценки соответствующих планов лечения пациентов.
Получение полезных клинических данных
Детальный анализ данных пациента для получения информации, необходимой для оценки соответствующих планов лечения пациентов.
Доступ к информации в любое время и в любом месте
Сокращение времени развертывания и затрат
Масштабируйте решение в соответствии с потребностями
Просмотр изображений пациента, полученных разными методами, с высоким диагностическим качеством, включая предыдущие исследования, помогает сократить количество нецелесообразных и дорогостоящих повторных исследований. Можно без труда добавлять результаты и измерения и отмечать отчеты как завершенные в любое время и практически* в любом месте.
Доступ к информации в любое время и в любом месте
Просмотр изображений пациента, полученных разными методами, с высоким диагностическим качеством, включая предыдущие исследования, помогает сократить количество нецелесообразных и дорогостоящих повторных исследований. Можно без труда добавлять результаты и измерения и отмечать отчеты как завершенные в любое время и практически* в любом месте.
Доступ к информации в любое время и в любом месте
Просмотр изображений пациента, полученных разными методами, с высоким диагностическим качеством, включая предыдущие исследования, помогает сократить количество нецелесообразных и дорогостоящих повторных исследований. Можно без труда добавлять результаты и измерения и отмечать отчеты как завершенные в любое время и практически* в любом месте.
Сокращение времени развертывания и затрат
Сокращение времени развертывания и затрат
Бесшовная интеграция и интероперабельность с электронными медицинскими картами, медицинским оборудованием и информационными системами от различных поставщиков.
Сокращение времени развертывания и затрат
Бесшовная интеграция и интероперабельность с электронными медицинскими картами, медицинским оборудованием и информационными системами от различных поставщиков.
Сокращение времени развертывания и затрат
Бесшовная интеграция и интероперабельность с электронными медицинскими картами, медицинским оборудованием и информационными системами от различных поставщиков.
Масштабируйте решение в соответствии с потребностями
Масштабируйте решение в соответствии с потребностями
Это решение может использоваться в рамках рабочего процесса отделения, учреждения и нескольких учреждений в разных областях, оптимизируя оказание медицинской помощи на всех этапах. Без труда выполняйте настройку для дополнительных пользователей или расширяйте функции решения, например, для использования в лаборатории катетеризации, включая параметры гемодинамики, или для управления ЭКГ.
Масштабируйте решение в соответствии с потребностями
Это решение может использоваться в рамках рабочего процесса отделения, учреждения и нескольких учреждений в разных областях, оптимизируя оказание медицинской помощи на всех этапах. Без труда выполняйте настройку для дополнительных пользователей или расширяйте функции решения, например, для использования в лаборатории катетеризации, включая параметры гемодинамики, или для управления ЭКГ.
Масштабируйте решение в соответствии с потребностями
Это решение может использоваться в рамках рабочего процесса отделения, учреждения и нескольких учреждений в разных областях, оптимизируя оказание медицинской помощи на всех этапах. Без труда выполняйте настройку для дополнительных пользователей или расширяйте функции решения, например, для использования в лаборатории катетеризации, включая параметры гемодинамики, или для управления ЭКГ.
Получение полезных клинических данных
Получение полезных клинических данных
Детальный анализ данных пациента для получения информации, необходимой для оценки соответствующих планов лечения пациентов.
Получение полезных клинических данных
Детальный анализ данных пациента для получения информации, необходимой для оценки соответствующих планов лечения пациентов.
Получение полезных клинических данных
Детальный анализ данных пациента для получения информации, необходимой для оценки соответствующих планов лечения пациентов.
Ознакомьтесь с нашими приложениями усовершенствованной визуализации
TomTec 4D RV Function
Приложение для анализа правого желудочка
Позволяет проводить количественный анализ правого желудочка на основе объемных УЗ данных, полученных на аппаратах различных производителей.
TomTec 4D Cardio-View
Приложение для количественного анализа динамических 3D ультразвуковых данных
Приложение для обзора, навигации и количественного анализа динамических 3D ультразвуковых данных, включает основные функции измерений для 2D и 3D данных, полученных на аппаратах различных производителей.
TomTec 4D MV Assessment
Приложение для количественного анализа митрального клапана
Приложение для визуализации, анализа функций и анатомических параметров митрального клапана с использованием динамических 3D ультразвуковых данных, полученных на аппаратах различных производителей.
TomTec Echo-Com
В приложении можно анализировать данные протонной спектроскопии с автоматическим созданием соответствующих наборов настроек с учетом анатомических областей для обработки на основе расширенных DICOM-данных. Приложение предлагает рекомендации по выполнению задач для упрощения адаптации настроек итоговой обработки.
TomTec Auto LV
Приложение для автоматического анализа левого желудочка
Приложение для автоматического количественного анализа функции левого желудочка на основе четырех и двух проекций камеры левого желудочка, на снове УЗ данных, полученных на аппаратах различных производителей.
TomTec Vascular Measurements
Приложение для анализа сосудистых исследований в режиме 2D и Доплера
Приложение для измерений в режиме 2D и доплера на основе рекомендаций комиссии ICAVL (Междисциплинарная комиссия по аккредитации сосудистых лабораторий), полученных на аппаратах различных производителей.
TomTec Auto IMT
Приложение для автоматической оценки интима-медиа
Пакет для автоматической оценки толщины интима-медиа для артерий на снове УЗ данных, полученных на аппаратах различных производителей.
TomTec Auto Strain
Приложение для автоматического количественного анализа стрейна
Приложение для автоматического количественного анализа глобальной деформации левого желудочка на основе четырех, трех и двух проекций камеры левого желудочка, на снове УЗ данных, полученных на аппаратах различных производителей.
TomTec Auto LA
Приложение для автоматического количественного анализа левого предсердия
Приложение для автоматического анализа левого предсердия, на снове УЗ данных, полученных на аппаратах различных производителей.
TomTec AutoStrain LV
Приложение для автоматического анализа деформации левого желудочка
Приложение AutoStrain LV обеспечивает автоматизированную маркировку эндокардиальной границы левого желудочка с целью количественного анализа глобальной продольной деформации.
TomTec AutoStrain LA
Приложение для автоматического анализа деформации левого предсердия
Приложение анализа деформации AutoStrain LA для оценки функций левого предсердия. Представляет собой расширение к AutoStrain LV и обеспечивает такой же простой и быстрый рабочий процесс для выполнения надежных и воспроизводимых измерений.
TomTec AutoStrain RV
Приложение для автоматического анализа деформации правого желудочка
Приложение анализа деформации AutoStrain RV для оценки функции правого желудочка. Это приложение представляет собой расширение к AutoStrain LV и обеспечивает такой же простой и быстрый рабочий процесс для выполнения надежных и воспроизводимых измерений.
TomTec 2D Strain Analysis
Приложение для оценки функции и деформации камер сердца
Проведение анализа для стандартных УЗ кинопетель левого желудочка, правого желудочка и левого предсердия, полученных в режиме 2D вне зависимости от поставщика ультразвукового оборудования.
Узнайте, что ваши коллеги говорят о приложении Cardiovascular Workspace
"Возможность сразу сравнить предыдущие исследования — это блестяще! Если бы я делала эхо пациента и меня интересовала его ЭКГ, а не я делала ЭКГ, я бы просто перепроверила, не было ли у него ЭКГ в последнее время.”
- Мартина Пиграм
Старший кардиолог, клиника Blackrock, Дублин, Ирландия
"Интеграция IntelliSpace Cardiovascular с нашим EMR повысила эффективность нашего рабочего процесса эхокардиографии. Измерения передаются непосредственно в отчет, и как только я закончу свой отчет, он сразу же станет доступен для всех клиницистов.”
- Доктор Расмус Мёгельванг
Руководитель отделения визуализации сердца, Rigshospitalet, Копенгаген, Дания
"Я считаю, что преимущество (с IntelliSpace Cardiovascular) заключается в сэкономленном времени. Особенно в такой больнице; большая больница с несколькими отделениями, важно, чтобы мы могли быстро собирать информацию."
Краткий обзор нашего решения для управления изображениями и данными в кардиологии
Краткий обзор нашего решения для управления изображениями и данными в кардиологии
Сопутствующие решения
Информационные технологии в лучевой диагностике
Универсальные модульные структуры, способные интегрироваться в системы учреждения для передачи данных и использования инструментов — от отчетов радиологических исследований, обработки и архивации данных до полноценного управления данными пациента и клинической информацией. Наша платформа позволяет осуществлять использование, распределение и архивацию данных по всему учреждению без необходимости переключения между разными рабочими станциями.
Решения для взаимодействия Interoperability Solutions
Решения для взаимодействия Philips Interoperability Solutions представляют собой платформу на основе открытых стандартов, которая поддерживает все типы медицинских изображений и клинических документов.
Philips Cardiovascular Workspace — торговое название медицинской системы Philips IntelliSpace Cardiovascular.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5351 Обеспечение программное медицинское IntelliSpace CardioVascular для импорта, экспорта, хранения, архивирования, просмотра, анализа медицинских изображений, количественных расчётов, составления отчетов и управления базами данных цифровых медицинских изображений на оптическом, электронном, виртуальном носителе, с принадлежностями.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
* Пользователь несет ответственность за соблюдение сетевых требований компании Philips (например, рабочие характеристики, VPN) для системы IntelliSpace Cardiovascular.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5351 Обеспечение программное медицинское IntelliSpace CardioVascular версия 3.2 и выше для импорта, экспорта, хранения, архивирования, просмотра, анализа медицинских изображений, количественных расчётов, составления отчетов и управления базами данных цифровых медицинских изображений на оптическом, электронном, виртуальном носителе, с принадлежностями
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.