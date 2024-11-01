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Компьютерная томография

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Инновационные решения Philips для повышения качества оказания
медицинской помощи

Ежегодный рост заболеваемости населения и, как следствие, существенное увеличение нагрузки на медицинских специалистов напрямую влияют на качество оказания медицинской помощи. Системы рентгеновской компьютерной томографии Philips обеспечивают надёжную работу в условиях высокого пациентопотока, точность диагностики, удобство управления и автоматизацию рабочего процесса. Фокусируйтесь на пациенте, используя все преимущества современных технологий в области компьютерной томографии.

Система CT 5100 Incisive

Компьютерные томографы
Функция CT Smart Workflow для сокращения времени получения результатов: изображение функции

Технологии и инновации
Врачи и лечащий специалист

Дополнительное оборудование

Портфель систем рентгеновской компьютерной томографии

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    Компьютерный томограф Philips Spectral CT

    Компьютерный томограф Philips Spectral CT  

    КТ с двухслойным детектором Philips Spectral CT позволяет получить спектральные данные за один оборот рентгеновской трубки, без дополнительных настроек, без ограничений поля обзора и ширины детектора. Уникальная технология зарекомендовала себя по всему миру в различных клинических областях - кардиология, онкология, экстренная диагностика, педиатрические исследования, интервенционная радиология и радиационная онкология.

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    Компьютерный томограф Philips Incisive CT

    Компьютерный томограф Philips Incisive CT  

    Комбинация удобства работы с сенсорными панелями на гентри и решений на основе искусственного интеллекта, используемых в компьютерном томографе Incisive CT, обеспечивает заботу о пациенте и адаптивный подход к клиническим задачам.

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    Компьютерный томограф Philips CT 3500

    Компьютерный томограф Philips CT 3500  

    Искусственный интеллект в помощь медицинским специалистам позволяет ускорить подготовку к исследованию и сократить риск ошибок при интерпретации данных. Конструкция рентгеновской трубки поддерживает непрерывное охлаждение и обеспечивает до 50% более длительный срок службы благодаря устойчивости её компонентов к износу [1]. Компьютерный томограф Philips CT 3500 - это надёжность эксплуатации, скорость и точность рабочего процесса. То, что действительно важно в условиях высокого пациентопотока.

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Глубокая клиническая оценка

Каждое исследование – спектральное

Двухслойный детектор Philips учитывает данные каждого фотона, позволяя получить спектральные результаты за один оборот трубки без предварительной настройки отдельного протокола, повысив точность и скорость диагностики.

Надежная производительность и предсказуемая общая стоимость эксплуатации

Искусственный интеллект на всех этапах исследования

Решения на базе искусственного интеллекта в помощь медицинским специалистам, применяемые на всех этапах исследования – от автоматического позиционирования пациента до реконструкции полученных данных с использованием нейросети глубокого обучения.

Опция КТ и обновление

Эксплуатационная надёжность

Конструкция рентгеновской трубки (износостойкий жидкометаллический подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, что обеспечивает до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками1.

Технологии и инновации

Узнайте больше о технологиях для совершенствования КТ-визуализации, снижения лучевой нагрузки и повышения удобства использования компьютерного томографа.

Дополнительное оборудование

Расширьте возможности системы компьютерной томографии c использованием других продуктов Philips.

Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве

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[1] По сравнению с рентгеновскими трубками Philips предыдущего поколения.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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