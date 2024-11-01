Компьютерный томограф Philips CT 3500

Искусственный интеллект в помощь медицинским специалистам позволяет ускорить подготовку к исследованию и сократить риск ошибок при интерпретации данных. Конструкция рентгеновской трубки поддерживает непрерывное охлаждение и обеспечивает до 50% более длительный срок службы благодаря устойчивости её компонентов к износу [1]. Компьютерный томограф Philips CT 3500 - это надёжность эксплуатации, скорость и точность рабочего процесса. То, что действительно важно в условиях высокого пациентопотока.