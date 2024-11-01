КТ с двухслойным детектором Philips Spectral CT позволяет получить спектральные данные за один оборот рентгеновской трубки, без дополнительных настроек, без ограничений поля обзора и ширины детектора. Уникальная технология зарекомендовала себя по всему миру в различных клинических областях - кардиология, онкология, экстренная диагностика, педиатрические исследования, интервенционная радиология и радиационная онкология.
Комбинация удобства работы с сенсорными панелями на гентри и решений на основе искусственного интеллекта, используемых в компьютерном томографе Incisive CT, обеспечивает заботу о пациенте и адаптивный подход к клиническим задачам.
Искусственный интеллект в помощь медицинским специалистам позволяет ускорить подготовку к исследованию и сократить риск ошибок при интерпретации данных. Конструкция рентгеновской трубки поддерживает непрерывное охлаждение и обеспечивает до 50% более длительный срок службы благодаря устойчивости её компонентов к износу [1]. Компьютерный томограф Philips CT 3500 - это надёжность эксплуатации, скорость и точность рабочего процесса. То, что действительно важно в условиях высокого пациентопотока.
Двухслойный детектор Philips учитывает данные каждого фотона, позволяя получить спектральные результаты за один оборот трубки без предварительной настройки отдельного протокола, повысив точность и скорость диагностики.
Решения на базе искусственного интеллекта в помощь медицинским специалистам, применяемые на всех этапах исследования – от автоматического позиционирования пациента до реконструкции полученных данных с использованием нейросети глубокого обучения.
Конструкция рентгеновской трубки (износостойкий жидкометаллический подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, что обеспечивает до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками1.
Узнайте больше о технологиях для совершенствования КТ-визуализации, снижения лучевой нагрузки и повышения удобства использования компьютерного томографа.
Расширьте возможности системы компьютерной томографии c использованием других продуктов Philips.
Philips Ambient Experience – решение для повышения комфорта в диагностическом кабинете
Philips Ambient Experience создаёт расслабляющую атмосферу в диагностических кабинетах с помощью света, проекций и звука. Помогает снизить тревожность пациентов во время обследований на МРТ, КТ и рентгене, улучшает качество процедур и повышает удовлетворённость медицинским обслуживанием.
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Экспертная визуализация
Универсальное решение Philips для экспертной визуализации и портал для просмотра КТ/МРТ изображений. Интеллектуальные технологии и автоматизация рабочих процессов обеспечивают быструю и точную диагностику. Интеграция между системами визуализации и данными пациентов в единой платформе.
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Клинические информационные системы
Медицинские информационные системы и цифровые технологии Philips для здравоохранения. Клинические информационные системы, современные ИТ-решения для информатизации медицины. Интегрированные диагностические решения и новые технологии для цифровизации медицинских учреждений. Экспертная визуализация, кардиологическая информатика, радиологические системы.
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[1] По сравнению с рентгеновскими трубками Philips предыдущего поколения.
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