Для удобного ведения медицинской документации в ICCA под наши потребности уже созданы специальные шаблоны различных документов, и теперь любой из них можно сформировать одним кликом. Врачу достаточно его заполнить, туда же «подтягиваются» все данные с медицинского оборудования, то есть доктору не нужно отдельно смотреть на тренды на мониторе и выяснять, например, какое давление было у пациента в тот или иной промежуток времени. Схожий подход используется при ведении реанимационных и анестезиологических карт: под каждый вид анестезии и тип операции сформирован отдельный шаблон, причем в них уже включены медикаментозные назначения. А значит, для каждого нового пациента не нужно заново вносить те препараты, которые рутинно применяются в нашей практике во время анестезии или при проведении интенсивной терапии.

Гусаров Виталий Геннадьевич

Глвный врач стационара Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Минздрава России

(г. Москва)

