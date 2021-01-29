Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Повышение мобильности для более эффективного лечения
Повышение мобильности для более эффективного лечения
Система ICCA адаптируется к стратегиям ИТ и мобильности в учреждении. Безопасный доступ к карте больного можно получать из любого места: из кабинета, из палаты, с сестринского поста, с планшета или с ноутбука. Таким образом, нужная и актуальная информация будет доступна именно там, где это потребуется.
Повышение мобильности для более эффективного лечения
Система ICCA адаптируется к стратегиям ИТ и мобильности в учреждении. Безопасный доступ к карте больного можно получать из любого места: из кабинета, из палаты, с сестринского поста, с планшета или с ноутбука. Таким образом, нужная и актуальная информация будет доступна именно там, где это потребуется.
Повышение мобильности для более эффективного лечения
Система ICCA адаптируется к стратегиям ИТ и мобильности в учреждении. Безопасный доступ к карте больного можно получать из любого места: из кабинета, из палаты, с сестринского поста, с планшета или с ноутбука. Таким образом, нужная и актуальная информация будет доступна именно там, где это потребуется.
Поддержка рекомендаций на основе доказательной медицины
Поддержка рекомендаций на основе доказательной медицины
Комплексы лечебных мероприятий, основанные на общепризнанных рекомендациях, помогают повысить качество медицинской помощи. Комплекс лечебных мероприятий — это группа из трех-пяти вмешательств на основе рекомендаций, которые при совместном выполнении доказанно улучшают результаты лечения.
Система ICCA содержит модуль поддержки внедрения рекомендаций по четырём направлениям: вентилятор-ассоциированная пневмония, катетер-ассоциированная инфекция, контроль гликемии и ведение больных с сепсисом.
Поддержка рекомендаций на основе доказательной медицины
Комплексы лечебных мероприятий, основанные на общепризнанных рекомендациях, помогают повысить качество медицинской помощи. Комплекс лечебных мероприятий — это группа из трех-пяти вмешательств на основе рекомендаций, которые при совместном выполнении доказанно улучшают результаты лечения.
Система ICCA содержит модуль поддержки внедрения рекомендаций по четырём направлениям: вентилятор-ассоциированная пневмония, катетер-ассоциированная инфекция, контроль гликемии и ведение больных с сепсисом.
Поддержка рекомендаций на основе доказательной медицины
Комплексы лечебных мероприятий, основанные на общепризнанных рекомендациях, помогают повысить качество медицинской помощи. Комплекс лечебных мероприятий — это группа из трех-пяти вмешательств на основе рекомендаций, которые при совместном выполнении доказанно улучшают результаты лечения.
Система ICCA содержит модуль поддержки внедрения рекомендаций по четырём направлениям: вентилятор-ассоциированная пневмония, катетер-ассоциированная инфекция, контроль гликемии и ведение больных с сепсисом.
Откройте новые возможности
Откройте новые возможности
Клинические знания позволяют достичь нового уровня в лечении пациентов. Система ICCA дает возможность обрабатывать данные и создавать отчёты для конкретного отделения, промежутка времени, лица, заболевания, процесса и различных сочетаний этих параметров. Хотите ли Вы рассчитать средний койко-день в отделении или его стоимость, или создать отчёт по длительности пребывания в отделении в зависимости от профиля больного и канала поступления, или по расходу лекарственных препаратов за период времени - система ICCA поможет перевести финансовые, бухгалтерские и медицинские показатели в тот формат, который отвечает клиническим и административным задачам.
Откройте новые возможности
Клинические знания позволяют достичь нового уровня в лечении пациентов. Система ICCA дает возможность обрабатывать данные и создавать отчёты для конкретного отделения, промежутка времени, лица, заболевания, процесса и различных сочетаний этих параметров. Хотите ли Вы рассчитать средний койко-день в отделении или его стоимость, или создать отчёт по длительности пребывания в отделении в зависимости от профиля больного и канала поступления, или по расходу лекарственных препаратов за период времени - система ICCA поможет перевести финансовые, бухгалтерские и медицинские показатели в тот формат, который отвечает клиническим и административным задачам.
Откройте новые возможности
Клинические знания позволяют достичь нового уровня в лечении пациентов. Система ICCA дает возможность обрабатывать данные и создавать отчёты для конкретного отделения, промежутка времени, лица, заболевания, процесса и различных сочетаний этих параметров. Хотите ли Вы рассчитать средний койко-день в отделении или его стоимость, или создать отчёт по длительности пребывания в отделении в зависимости от профиля больного и канала поступления, или по расходу лекарственных препаратов за период времени - система ICCA поможет перевести финансовые, бухгалтерские и медицинские показатели в тот формат, который отвечает клиническим и административным задачам.
Система ICCA — cтруктурированная поддержка клинических решений
Система ICCA — cтруктурированная поддержка клинических решений
Сегодня в отделениях реанимации генерируется огромное количество информации, требующей обработки для принятия обоснованных клинических решений, что может отнимать немало времени.
Система ICCA обеспечивает сбор данных, документирование и поддержку принятия клинических решений. Благодаря ей врач получает быстрый доступ к актуальной, точной и полной информации по больному.
Система ICCA — cтруктурированная поддержка клинических решений
Сегодня в отделениях реанимации генерируется огромное количество информации, требующей обработки для принятия обоснованных клинических решений, что может отнимать немало времени.
Система ICCA обеспечивает сбор данных, документирование и поддержку принятия клинических решений. Благодаря ей врач получает быстрый доступ к актуальной, точной и полной информации по больному.
Система ICCA — cтруктурированная поддержка клинических решений
Сегодня в отделениях реанимации генерируется огромное количество информации, требующей обработки для принятия обоснованных клинических решений, что может отнимать немало времени.
Система ICCA обеспечивает сбор данных, документирование и поддержку принятия клинических решений. Благодаря ей врач получает быстрый доступ к актуальной, точной и полной информации по больному.
Упрощение процессов в анестезиологии и интенсивной терапии
Упрощение процессов в анестезиологии и интенсивной терапии
В системе ICCA назначения вливаний, капельниц, лекарственных препаратов и вмешательств автоматически отражаются в карте пациента и в сестринском журнале назначений, чтобы упростить процесс работы. Модуль управления назначениями также может обмениваться данными с фармацевтическими информационными системами
Упрощение процессов в анестезиологии и интенсивной терапии
В системе ICCA назначения вливаний, капельниц, лекарственных препаратов и вмешательств автоматически отражаются в карте пациента и в сестринском журнале назначений, чтобы упростить процесс работы. Модуль управления назначениями также может обмениваться данными с фармацевтическими информационными системами
Упрощение процессов в анестезиологии и интенсивной терапии
В системе ICCA назначения вливаний, капельниц, лекарственных препаратов и вмешательств автоматически отражаются в карте пациента и в сестринском журнале назначений, чтобы упростить процесс работы. Модуль управления назначениями также может обмениваться данными с фармацевтическими информационными системами
Использование имеющейся ИТ-инфраструктуры
Использование имеющейся ИТ-инфраструктуры
Мы предлагаем широкие возможности интеграции с уже установленными в клинике информационными системами. Наши решения позволяют задействовать имеющееся у заказчиков оборудование, помогая лечебным учреждениям повышать качество медицинской помощи пациентам наиболее эффективным и экономичным способом.
Использование имеющейся ИТ-инфраструктуры
Мы предлагаем широкие возможности интеграции с уже установленными в клинике информационными системами. Наши решения позволяют задействовать имеющееся у заказчиков оборудование, помогая лечебным учреждениям повышать качество медицинской помощи пациентам наиболее эффективным и экономичным способом.
Использование имеющейся ИТ-инфраструктуры
Мы предлагаем широкие возможности интеграции с уже установленными в клинике информационными системами. Наши решения позволяют задействовать имеющееся у заказчиков оборудование, помогая лечебным учреждениям повышать качество медицинской помощи пациентам наиболее эффективным и экономичным способом.
Улучшение качества помощи
Улучшение качества помощи
Исследования показали, что средства для поддержки клинических решений (CDS) помогают уменьшить время пребывания пациента в ОРИТ и сократить связанные с этим расходы. В системе ICCA реализованы новаторские средства CDS, помогающие врачам оценивать состояние пациентов и планировать лечение. Функции клинического информирования указывают на возможные проблемы на самых ранних стадиях — до того, как у них будет шанс развиться. Возможно создание пользовательских функций информирования.
Улучшение качества помощи
Исследования показали, что средства для поддержки клинических решений (CDS) помогают уменьшить время пребывания пациента в ОРИТ и сократить связанные с этим расходы. В системе ICCA реализованы новаторские средства CDS, помогающие врачам оценивать состояние пациентов и планировать лечение. Функции клинического информирования указывают на возможные проблемы на самых ранних стадиях — до того, как у них будет шанс развиться. Возможно создание пользовательских функций информирования.
Улучшение качества помощи
Исследования показали, что средства для поддержки клинических решений (CDS) помогают уменьшить время пребывания пациента в ОРИТ и сократить связанные с этим расходы. В системе ICCA реализованы новаторские средства CDS, помогающие врачам оценивать состояние пациентов и планировать лечение. Функции клинического информирования указывают на возможные проблемы на самых ранних стадиях — до того, как у них будет шанс развиться. Возможно создание пользовательских функций информирования.
Повышение мобильности для более эффективного лечения
Поддержка рекомендаций на основе доказательной медицины
Откройте новые возможности
Система ICCA — cтруктурированная поддержка клинических решений
Повышение мобильности для более эффективного лечения
Повышение мобильности для более эффективного лечения
Система ICCA адаптируется к стратегиям ИТ и мобильности в учреждении. Безопасный доступ к карте больного можно получать из любого места: из кабинета, из палаты, с сестринского поста, с планшета или с ноутбука. Таким образом, нужная и актуальная информация будет доступна именно там, где это потребуется.
Повышение мобильности для более эффективного лечения
Система ICCA адаптируется к стратегиям ИТ и мобильности в учреждении. Безопасный доступ к карте больного можно получать из любого места: из кабинета, из палаты, с сестринского поста, с планшета или с ноутбука. Таким образом, нужная и актуальная информация будет доступна именно там, где это потребуется.
Повышение мобильности для более эффективного лечения
Система ICCA адаптируется к стратегиям ИТ и мобильности в учреждении. Безопасный доступ к карте больного можно получать из любого места: из кабинета, из палаты, с сестринского поста, с планшета или с ноутбука. Таким образом, нужная и актуальная информация будет доступна именно там, где это потребуется.
Поддержка рекомендаций на основе доказательной медицины
Поддержка рекомендаций на основе доказательной медицины
Комплексы лечебных мероприятий, основанные на общепризнанных рекомендациях, помогают повысить качество медицинской помощи. Комплекс лечебных мероприятий — это группа из трех-пяти вмешательств на основе рекомендаций, которые при совместном выполнении доказанно улучшают результаты лечения.
Система ICCA содержит модуль поддержки внедрения рекомендаций по четырём направлениям: вентилятор-ассоциированная пневмония, катетер-ассоциированная инфекция, контроль гликемии и ведение больных с сепсисом.
Поддержка рекомендаций на основе доказательной медицины
Комплексы лечебных мероприятий, основанные на общепризнанных рекомендациях, помогают повысить качество медицинской помощи. Комплекс лечебных мероприятий — это группа из трех-пяти вмешательств на основе рекомендаций, которые при совместном выполнении доказанно улучшают результаты лечения.
Система ICCA содержит модуль поддержки внедрения рекомендаций по четырём направлениям: вентилятор-ассоциированная пневмония, катетер-ассоциированная инфекция, контроль гликемии и ведение больных с сепсисом.
Поддержка рекомендаций на основе доказательной медицины
Комплексы лечебных мероприятий, основанные на общепризнанных рекомендациях, помогают повысить качество медицинской помощи. Комплекс лечебных мероприятий — это группа из трех-пяти вмешательств на основе рекомендаций, которые при совместном выполнении доказанно улучшают результаты лечения.
Система ICCA содержит модуль поддержки внедрения рекомендаций по четырём направлениям: вентилятор-ассоциированная пневмония, катетер-ассоциированная инфекция, контроль гликемии и ведение больных с сепсисом.
Откройте новые возможности
Откройте новые возможности
Клинические знания позволяют достичь нового уровня в лечении пациентов. Система ICCA дает возможность обрабатывать данные и создавать отчёты для конкретного отделения, промежутка времени, лица, заболевания, процесса и различных сочетаний этих параметров. Хотите ли Вы рассчитать средний койко-день в отделении или его стоимость, или создать отчёт по длительности пребывания в отделении в зависимости от профиля больного и канала поступления, или по расходу лекарственных препаратов за период времени - система ICCA поможет перевести финансовые, бухгалтерские и медицинские показатели в тот формат, который отвечает клиническим и административным задачам.
Откройте новые возможности
Клинические знания позволяют достичь нового уровня в лечении пациентов. Система ICCA дает возможность обрабатывать данные и создавать отчёты для конкретного отделения, промежутка времени, лица, заболевания, процесса и различных сочетаний этих параметров. Хотите ли Вы рассчитать средний койко-день в отделении или его стоимость, или создать отчёт по длительности пребывания в отделении в зависимости от профиля больного и канала поступления, или по расходу лекарственных препаратов за период времени - система ICCA поможет перевести финансовые, бухгалтерские и медицинские показатели в тот формат, который отвечает клиническим и административным задачам.
Откройте новые возможности
Клинические знания позволяют достичь нового уровня в лечении пациентов. Система ICCA дает возможность обрабатывать данные и создавать отчёты для конкретного отделения, промежутка времени, лица, заболевания, процесса и различных сочетаний этих параметров. Хотите ли Вы рассчитать средний койко-день в отделении или его стоимость, или создать отчёт по длительности пребывания в отделении в зависимости от профиля больного и канала поступления, или по расходу лекарственных препаратов за период времени - система ICCA поможет перевести финансовые, бухгалтерские и медицинские показатели в тот формат, который отвечает клиническим и административным задачам.
Система ICCA — cтруктурированная поддержка клинических решений
Система ICCA — cтруктурированная поддержка клинических решений
Сегодня в отделениях реанимации генерируется огромное количество информации, требующей обработки для принятия обоснованных клинических решений, что может отнимать немало времени.
Система ICCA обеспечивает сбор данных, документирование и поддержку принятия клинических решений. Благодаря ей врач получает быстрый доступ к актуальной, точной и полной информации по больному.
Система ICCA — cтруктурированная поддержка клинических решений
Сегодня в отделениях реанимации генерируется огромное количество информации, требующей обработки для принятия обоснованных клинических решений, что может отнимать немало времени.
Система ICCA обеспечивает сбор данных, документирование и поддержку принятия клинических решений. Благодаря ей врач получает быстрый доступ к актуальной, точной и полной информации по больному.
Система ICCA — cтруктурированная поддержка клинических решений
Сегодня в отделениях реанимации генерируется огромное количество информации, требующей обработки для принятия обоснованных клинических решений, что может отнимать немало времени.
Система ICCA обеспечивает сбор данных, документирование и поддержку принятия клинических решений. Благодаря ей врач получает быстрый доступ к актуальной, точной и полной информации по больному.
Упрощение процессов в анестезиологии и интенсивной терапии
Упрощение процессов в анестезиологии и интенсивной терапии
В системе ICCA назначения вливаний, капельниц, лекарственных препаратов и вмешательств автоматически отражаются в карте пациента и в сестринском журнале назначений, чтобы упростить процесс работы. Модуль управления назначениями также может обмениваться данными с фармацевтическими информационными системами
Упрощение процессов в анестезиологии и интенсивной терапии
В системе ICCA назначения вливаний, капельниц, лекарственных препаратов и вмешательств автоматически отражаются в карте пациента и в сестринском журнале назначений, чтобы упростить процесс работы. Модуль управления назначениями также может обмениваться данными с фармацевтическими информационными системами
Упрощение процессов в анестезиологии и интенсивной терапии
В системе ICCA назначения вливаний, капельниц, лекарственных препаратов и вмешательств автоматически отражаются в карте пациента и в сестринском журнале назначений, чтобы упростить процесс работы. Модуль управления назначениями также может обмениваться данными с фармацевтическими информационными системами
Использование имеющейся ИТ-инфраструктуры
Использование имеющейся ИТ-инфраструктуры
Мы предлагаем широкие возможности интеграции с уже установленными в клинике информационными системами. Наши решения позволяют задействовать имеющееся у заказчиков оборудование, помогая лечебным учреждениям повышать качество медицинской помощи пациентам наиболее эффективным и экономичным способом.
Использование имеющейся ИТ-инфраструктуры
Мы предлагаем широкие возможности интеграции с уже установленными в клинике информационными системами. Наши решения позволяют задействовать имеющееся у заказчиков оборудование, помогая лечебным учреждениям повышать качество медицинской помощи пациентам наиболее эффективным и экономичным способом.
Использование имеющейся ИТ-инфраструктуры
Мы предлагаем широкие возможности интеграции с уже установленными в клинике информационными системами. Наши решения позволяют задействовать имеющееся у заказчиков оборудование, помогая лечебным учреждениям повышать качество медицинской помощи пациентам наиболее эффективным и экономичным способом.
Улучшение качества помощи
Улучшение качества помощи
Исследования показали, что средства для поддержки клинических решений (CDS) помогают уменьшить время пребывания пациента в ОРИТ и сократить связанные с этим расходы. В системе ICCA реализованы новаторские средства CDS, помогающие врачам оценивать состояние пациентов и планировать лечение. Функции клинического информирования указывают на возможные проблемы на самых ранних стадиях — до того, как у них будет шанс развиться. Возможно создание пользовательских функций информирования.
Улучшение качества помощи
Исследования показали, что средства для поддержки клинических решений (CDS) помогают уменьшить время пребывания пациента в ОРИТ и сократить связанные с этим расходы. В системе ICCA реализованы новаторские средства CDS, помогающие врачам оценивать состояние пациентов и планировать лечение. Функции клинического информирования указывают на возможные проблемы на самых ранних стадиях — до того, как у них будет шанс развиться. Возможно создание пользовательских функций информирования.
Улучшение качества помощи
Исследования показали, что средства для поддержки клинических решений (CDS) помогают уменьшить время пребывания пациента в ОРИТ и сократить связанные с этим расходы. В системе ICCA реализованы новаторские средства CDS, помогающие врачам оценивать состояние пациентов и планировать лечение. Функции клинического информирования указывают на возможные проблемы на самых ранних стадиях — до того, как у них будет шанс развиться. Возможно создание пользовательских функций информирования.
Истории пользователей Цифровой реанимации Philips
Комфорт и точность в принятии решений. Как «умная» система ICCA помогает в работе врачам Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани
Цифровая реанимация – новый уровень работы ОРИТ. Преимущества системы ICCA с точки зрения врача-реаниматолога Республиканской больницы № 1 г. Якутска
Отзывы пользователей:
«Уже при первом взгляде на эту систему видно, что она создана специально для анестезиологии –реанимации… Система радикально изменила наш документооборот, обезопасила некоторые аспекты лечения пациентов, на 50-60% сократилось время среднего медперсонала на внесение информации.».
Пасюга Вадим Владимирович
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии (г. Астрахань)*
«После нейрохирургических оперативных вмешательств у пациентов проводится очень много процедур, каких-то манипуляций с использованием широкого спектра оборудования. ICCA систематизирует информацию в цифровом формате, чем существенно облегчает труд наших врачей и медсестёр».
Матвеев Афанасий Семёнович
Врач анестезиолог-реаниматолог отделения нейрореанимации Республиканской больницы № 1 — Национального центра медицины им. М. Е. Николаева (г. Якутск)**
Концепция Цифровой реанимации Philips
ICCA для интенсивной терапии
В отделениях реанимации и интенсивной терапии генерируются огромные объемы ценных данных. Однако интеграция и анализ этих данных — трудоемкий и длительный процесс, а времени не так много. Система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) преобразует клинические данные в практическую информацию, предоставляет стандартизированную клиническую документацию, работает с другими системами документирования в рамках медицинского учреждения и предоставляет пользователю контроль над документацией по интенсивной терапии, а также помощь в принятии клинических решений.
Как Цифровая реанимация Philips может улучшить качество лечения
Для удобного ведения медицинской документации в ICCA под наши потребности уже созданы специальные шаблоны различных документов, и теперь любой из них можно сформировать одним кликом. Врачу достаточно его заполнить, туда же «подтягиваются» все данные с медицинского оборудования, то есть доктору не нужно отдельно смотреть на тренды на мониторе и выяснять, например, какое давление было у пациента в тот или иной промежуток времени. Схожий подход используется при ведении реанимационных и анестезиологических карт: под каждый вид анестезии и тип операции сформирован отдельный шаблон, причем в них уже включены медикаментозные назначения. А значит, для каждого нового пациента не нужно заново вносить те препараты, которые рутинно применяются в нашей практике во время анестезии или при проведении интенсивной терапии.
Гусаров Виталий Геннадьевич
Глвный врач стационара Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Минздрава России (г. Москва)
ICCA для анестезии
В современной анестезиологии для принятия своевременных клинических решений до, в течение и после операции необходима максимально точная информация о пациенте. ICCA — это решение для периоперационного ведения больных, которое обеспечивает управление большим объемом данных, позволяет эффективно использовать время и сосредоточиться на наиболее важных вопросах на каждом этапе, начиная с заполнения предоперационной информации о пациенте и заканчивая представлением практической информации во время процедур и созданием подробного протокола анестезии после операции.
Дополнительно о функциональных решениях Philips для ОАРИТ
Современные технологии Philips позволяют оптимизировать работу с огромным потоком показателей в ОАРИТ, что помогает снизить вероятность врачебных ошибок в отделении, уменьшить нагрузку на медперсонал, изменить сам подход к лечению и настроить эффективный уход даже за самыми сложными пациентами.
Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране, может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2015/2629 Обеспечение программное медицинское на электронных носителях CS770 IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) для ведения документации, построения медицинской карты и поддержки принятия решений.
*до мая 2024 года
**до 2023 года
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.