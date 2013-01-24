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IntelliSpace Critical Care and Anesthesia Информационная система для анестезиологии и ОРИТ

IntelliSpace Critical Care and Anesthesia

Информационная система для анестезиологии и ОРИТ

Информационная система IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) призвана повысить качество медицинской помощи на всех этапах её оказания.

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Особенности
Повышение мобильности для более эффективного лечения

Повышение мобильности для более эффективного лечения

Система ICCA адаптируется к стратегиям ИТ и мобильности в учреждении. Безопасный доступ к карте больного можно получать из любого места: из кабинета, из палаты, с сестринского поста, с планшета или с ноутбука. Таким образом, нужная и актуальная информация будет доступна именно там, где это потребуется.
Поддержка рекомендаций на основе доказательной медицины

Поддержка рекомендаций на основе доказательной медицины

Комплексы лечебных мероприятий, основанные на общепризнанных рекомендациях, помогают повысить качество медицинской помощи. Комплекс лечебных мероприятий — это группа из трех-пяти вмешательств на основе рекомендаций, которые при совместном выполнении доказанно улучшают результаты лечения.Система ICCA содержит модуль поддержки внедрения рекомендаций по четырём направлениям: вентилятор-ассоциированная пневмония, катетер-ассоциированная инфекция, контроль гликемии и ведение больных с сепсисом.
Откройте новые возможности

Откройте новые возможности

Клинические знания позволяют достичь нового уровня в лечении пациентов. Система ICCA дает возможность обрабатывать данные и создавать отчёты для конкретного отделения, промежутка времени, лица, заболевания, процесса и различных сочетаний этих параметров. Хотите ли Вы рассчитать средний койко-день в отделении или его стоимость, или создать отчёт по длительности пребывания в отделении в зависимости от профиля больного и канала поступления, или по расходу лекарственных препаратов за период времени - система ICCA поможет перевести финансовые, бухгалтерские и медицинские показатели в тот формат, который отвечает клиническим и административным задачам.
Система IntelliSpace — cтруктурированная поддержка клинических решений

Система IntelliSpace — cтруктурированная поддержка клинических решений

Сегодня в отделениях реанимации генерируется огромное количество информации, требующей обработки для принятия обоснованных клинических решений, что может отнимать немало времени.Система IntelliSpace обеспечивает сбор данных, документирование и поддержку принятия клинических решений. Благодяря ей врач получает быстрый доступ к актуальной, точной и полной информации по больному.
Упрощение процессов в анестезиологии и интенсивной терапии

Упрощение процессов в анестезиологии и интенсивной терапии

В системе ICCA назначения вливаний, капельниц, лекарственных препаратов и вмешательств автоматически отражаются в карте пациента и в сестринском журнале назначений, чтобы упростить процесс работы. Модуль управления назначениями также может обмениваться данными с фармацевтическими информационными системами
Использование имеющейся ИТ-инфраструктуры

Использование имеющейся ИТ-инфраструктуры

Мы предлагаем широкие возможности интеграции с уже установленными в клинике информационными системами. Наши решения позволяют задействовать имеющееся у заказчиков оборудование, помогая лечебным учреждениям повышать качество медицинской помощи пациентам наиболее эффективным и экономичным способом.
Улучшение качества помощи

Улучшение качества помощи

Исследования показали, что средства для поддержки клинических решений (CDS) помогают уменьшить время пребывания пациента в ОРИТ и сократить связанные с этим расходы. В системе ICCA реализованы новаторские средства CDS, помогающие врачам оценивать состояние пациентов и планировать лечение. Функции клинического информирования указывают на возможные проблемы на самых ранних стадиях — до того, как у них будет шанс развиться. Возможно создание пользовательских функций информирования.
  • Обратите внимание, что список оборудования, доступного для приобретения в вашей стране, может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2629 Обеспечение программное медицинское на электронных носителях CS770 IntelliSpace Critical Care and Anesthesia (ICCA) версия H.0 для ведения документации, построения медицинской карты и поддержки принятия решенй

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