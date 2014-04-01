Решение для управления сигналами тревоги в медицинском учреждении

Наше решение для управления сигналами тревоги имеет обширный диапазон применения, начиная с датчиков и мониторов пациента и заканчивая мобильными решениями. Благодаря функциям составления отчетов и анализа оно облегчает управление сигналами тревоги и обеспечивает доступ к данным, необходимым для оценки состояния пациентов, в любой точке медицинского учреждения. Оно также служит дополнением к текущему рабочему процессу, поддерживает работу персонала, способствует снижению уровня шума и повышению качества оказания медицинской помощи.