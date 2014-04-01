Решение для управления сигналами тревоги в медицинском учреждении

Мобильные решения
Система CareEvent передает значения параметров, данные кривых и другие сведения, связанные с сигналами тревоги, прямо на ваш рабочий смартфон, благодаря чему вы можете с уверенностью оценить состояние пациента даже тогда, когда у вас нет прямого доступа к прикроватному монитору или информационной станции. Имея на руках необходимую клиническую информацию, вы можете принять обоснованное решение о вмешательстве, переслать сведения о сигнале тревоги вашему коллеге, или проконсультироваться с другими специалистами.