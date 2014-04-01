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Решение для управления сигналами тревоги в медицинском учреждении

Управление сигналами тревоги
на всех этапах события

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Наше решение для управления сигналами тревоги — это комплексное решение, которое нацелено на облегчение управления сигналами тревоги, борьбу с проблемой невнимания к сигналам тревоги и предоставляет необходимые сведения в нужное время, позволяя классифицировать, распределять и реагировать на сигналы тревоги, где бы вы ни находились.

Наше решение для управления сигналами тревоги имеет обширный диапазон применения, начиная с датчиков и мониторов пациента и заканчивая мобильными решениями. Благодаря функциям составления отчетов и анализа оно облегчает управление сигналами тревоги и обеспечивает доступ к данным, необходимым для оценки состояния пациентов, в любой точке медицинского учреждения. Оно также служит дополнением к текущему рабочему процессу, поддерживает работу персонала, способствует снижению уровня шума и повышению качества оказания медицинской помощи.

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Это комплексное решение от одного разработчика, работающее в непрерывном режиме, облегчает управление сигналами тревоги и помогает объединять ресурсы, процессы и технологии.
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Что это значит?
Final CEE consent

Доступ к необходимым данным в любой точке

Устройства, носимые пациентом

При интерпретации кривых ЭКГ даже самые сложные алгоритмы будут бесполезны в случае ненадежного закрепления или неправильного наложения электрода. По этой причине наша забота о качестве начинается с наших электродов и датчиков, которые соответствуют нашим жестким стандартам качества и предназначены для передачи чистых сигналов на наши мониторы, что способствует повышению надежности сигналов тревоги.

Устройства прикроватного мониторинга

Мониторы IntelliVue позволяют вам управлять параметрами подачи сигналов тревоги, чтобы вы могли легче распознавать ситуации, требующие и не требующие ответных мер. Сигналы тревоги могут быть настроены в соответствии с клиническими потребностями конкретных пациентов и групп пациентов, что дает возможность адаптировать триггеры сигналов тревоги под различные состояния пациентов. Усовершенствованные инструменты поддержки клинических решений предоставляют графические сведения, облегчающие анализ трендов измерений, и позволяют реагировать на изменения состояния пациента еще до того, как сработает сигнал тревоги.

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Мониторинг пациентов
Оценка по шкале EWS

Центральная станция

Информационный центр IntelliVue (PIIC iX) предоставляет в ваше распоряжение мощную систему для централизованного мониторинга, которая обеспечивает интуитивно понятное отображение сведений о текущих показателях каждого пациента, настроенное с учетом клинического состояния пациента и требований вашего отделения, в одном окне. Информационный центр PIIC iX предоставляет доступ к приложениям просмотра, которые позволяют определить взаимозависимости между параметрами и получить четкое представление о состоянии пациента.

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Мобильные решения

Система CareEvent передает значения параметров, данные кривых и другие сведения, связанные с сигналами тревоги, прямо на ваш рабочий смартфон, благодаря чему вы можете с уверенностью оценить состояние пациента даже тогда, когда у вас нет прямого доступа к прикроватному монитору или информационной станции. Имея на руках необходимую клиническую информацию, вы можете принять обоснованное решение о вмешательстве, переслать сведения о сигнале тревоги вашему коллеге, или проконсультироваться с другими специалистами.

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Анализ и коррекция параметров для снижения уровня шума

Philips_hospital_distributed_alarm_system
В любом учреждении здравоохранения безопасность пациента стоит на первом месте. Пациенты могут подвергаться опасности не только тогда, когда по какой-либо причине сигнал тревоги не срабатывает. Слишком большое количество сигналов тревоги, не требующих никаких действий, создает излишний шум и делает медицинский персонал менее внимательным к таким сигналам. Журнал аудита сигналов тревоги информационного центра PIIC iX дает медицинским учреждениям возможность исследовать подаваемые сигналы тревоги и связанные с ними события и предоставляет данные, позволяющие постоянно совершенствовать методы управления сигналами тревоги.

Система CareEvent и отчеты — включая сведения о числе сигналов тревоги, времени их подачи, соответствующих ответных действиях ухаживающего персонала и времени их выполнения — могут быть использованы для регулировки параметров сигналов тревоги, оптимизации протоколов и распределения рабочей нагрузки между ухаживающими лицами.

Обмен данными почти в режиме реального времени и практически в любом месте

Специалистам требуются подробные клинически значимые сведения о пациенте для обеспечения непрерывного взаимодействия, своевременной постановки диагноза и поддержки вмешательства на ранней стадии. Теперь у медицинских работников есть возможность обмениваться данными и взаимодействовать друг с другом для определения оптимального курса лечения. Даже если они находятся в пути.
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Стратегический план по управлению сигналами тревоги и снижению уровня шума

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В рамках нашей консультационной поддержки по вопросам преобразований в здравоохранении мы предлагаем консультирование по стратегическому управлению сигналами тревоги и уровнем шума независимо от производителя оборудования, чтобы вы могли реализовать ваши цели в области управления сигналами тревоги и снижения уровня шума.
 
Наша консультационная поддержка по вопросам управления сигналами тревоги и уровнем шума включает следующие услуги:
  • Оценка рабочих характеристик. Мы проводим опросы, осуществляем сбор и анализ данных, анализируем рабочие процессы и методы мониторинга, а также проводим оценку рабочих характеристик системы подачи сигналов тревоги.
  • Разработка плана по улучшению. По результатам оценки и анализа данных мы пересматриваем ваши возможности и разрабатываем стратегию по управлению системой подачи сигналов тревоги и план, ориентированный на сокращение количества сигналов тревоги, не требующих никаких действий.
  • Управление реализацией и изменениями. Вместе с вами мы определяем приоритеты, обсуждаем и реализуем выбранные изменения.
  • Отслеживание результатов. По завершении работы мы проведем повторный анализ данных сигналов тревоги и уровня шума, чтобы оценить эффективность реализованных изменений, создать справочные материалы и обеспечить управление сигналами тревоги с помощью отчетов.

Узнайте больше об управлении сигналами тревоги

Статья

Всесторонняя поддержка для решения вопроса о сигналах тревоги

Дополнительно

Ресурсы

Экспертный доклад (англ.): Сигнал к действию (?)
Экспертный доклад (англ.): Реализация управления сигналами тревоги: пошаговое руководство
Брошюра (англ.): Решения для визуализации

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю