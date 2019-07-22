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Услуги технического обслуживания

Услуги технического обслуживания

Повышайте эффективность работы и сокращайте незапланированные простои оборудования

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    В Philips мы предлагаем не просто поддержание работоспособности вашей техники. Прежде всего мы заинтересованы в работоспособности вашего оборудования и удобстве его эксплуатации  путем поддержания вашей медицинской техники в надежном и безопасном состоянии, а также его совместимости с другим оборудованием в вашем учреждении. Вы можете обратиться к нам через телефонную поддержку или оставив заявку на сайте и наши специалисты постараются помочь вам справиться дистанционно с возникшей неисправностью.

     

    В независимости от того ищете ли вы быстрого решения ваших текущих задач или рассматриваете долгосрочный сервис, мы готовы сотрудничать с вами, чтобы вы смогли выбрать тот формат работы, который будет наиболее соответствовать вашим потребностям и бюджету.

    Услуги технического обслуживания медицинского оборудования и программного обеспечения

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

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