Услуги технического обслуживания

В Philips мы предлагаем не просто поддержание работоспособности вашей техники. Прежде всего мы заинтересованы в работоспособности вашего оборудования и удобстве его эксплуатации путем поддержания вашей медицинской техники в надежном и безопасном состоянии, а также его совместимости с другим оборудованием в вашем учреждении. Вы можете обратиться к нам через телефонную поддержку или оставив заявку на сайте и наши специалисты постараются помочь вам справиться дистанционно с возникшей неисправностью. В независимости от того ищете ли вы быстрого решения ваших текущих задач или рассматриваете долгосрочный сервис, мы готовы сотрудничать с вами, чтобы вы смогли выбрать тот формат работы, который будет наиболее соответствовать вашим потребностям и бюджету.
В Philips мы предлагаем не просто поддержание работоспособности вашей техники. Прежде всего мы заинтересованы в работоспособности вашего оборудования и удобстве его эксплуатации путем поддержания вашей медицинской техники в надежном и безопасном состоянии, а также его совместимости с другим оборудованием в вашем учреждении. Вы можете обратиться к нам через телефонную поддержку или оставив заявку на сайте и наши специалисты постараются помочь вам справиться дистанционно с возникшей неисправностью.
В независимости от того ищете ли вы быстрого решения ваших текущих задач или рассматриваете долгосрочный сервис, мы готовы сотрудничать с вами, чтобы вы смогли выбрать тот формат работы, который будет наиболее соответствовать вашим потребностям и бюджету.
Обучение и тренинги
Philips проводит вебинары, онлайн-курсы и научно-практические мероприятия для врачей различных специализаций. Изучайте современные технологии ультразвуковой диагностики, лучевой диагностики, анестезиологии-реаниматологии и интервенционной хирургии. Доступны записи прошедших вебинаров и библиотека видеоматериалов.
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