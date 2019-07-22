Услуги технического обслуживания

В Philips мы предлагаем не просто поддержание работоспособности вашей техники. Прежде всего мы заинтересованы в работоспособности вашего оборудования и удобстве его эксплуатации путем поддержания вашей медицинской техники в надежном и безопасном состоянии, а также его совместимости с другим оборудованием в вашем учреждении. Вы можете обратиться к нам через телефонную поддержку или оставив заявку на сайте и наши специалисты постараются помочь вам справиться дистанционно с возникшей неисправностью.

В независимости от того ищете ли вы быстрого решения ваших текущих задач или рассматриваете долгосрочный сервис, мы готовы сотрудничать с вами, чтобы вы смогли выбрать тот формат работы, который будет наиболее соответствовать вашим потребностям и бюджету.