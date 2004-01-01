Диагностические и клинические информационные системы

Откройте для себя решения, способствующие быстрой и точной постановке диагноза, необходимой для ваших пациентов, а также обеспечивающие комфортную работу специалистов.

Доступ к данным является основой качественного медицинской помощи. Переход к интегрированным решениям позволит вывести диагностику на новый уровень.