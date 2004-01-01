Диагностические и клинические информационные системы

Philips IntelliSpace Portal 12 – это специализированное программное обеспечение для обработки медицинских изображений с использованием технологий искусственного интеллекта. Результаты, получаемые с использованием данного решения, помогают врачам-рентгенологам описывать даже самые сложные и спорные клинические случаи с большей уверенностью. Систему можно адаптировать под необходимости именно вашего медицинского учреждения.
Решение IntelliSpace Cardiovascular предназначено для оптимизации рабочего процесса и повышения эффективности работы в процессе оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Workflow Information Management — это комплексное модульное решение для рабочего процесса на основе веб-интерфейса, которое помогает управлять всеми аспектами — от планирования визитов пациентов до регистрации без предварительной записи, госпитализации и подготовки пациентов, доступа к протоколам и документации исследований, а также передачи результатов. Веб-технология предлагает масштабируемое готовое решение, не требующее установки ПО, обеспечивающее безопасный доступ в любое время и в любом месте.
Интеллектуальные технологии, автоматизация и сетевые возможности. Рабочее пространство Advanced Visualization Workspace 15 призвано повысить уверенность при анализе диагностических изображений, одновременно сокращая время на составление отчетов благодаря оптимизированным рабочим процессам и автоматизации работы с результатами. Решение Philips для экспертной визуализации — это комплексная, масштабируемая платформа постобработки изображений, которая легко интегрируется в систему медицинского учреждения и помогает врачам выполнять расширенный анализ и последующее наблюдение даже в сложных условиях.
Оптимизация рабочего процесса радиологического отделения с возможностью составления отчетов и усовершенствованными приложениями для получения результатов диагностики, позволяющий исключить трудоемкий поиск данных вручную. Единый источник данных визуализации, используемый для создания медицинских записей пациента.
Необходимо учитывать полный обзор истории сердечно-сосудистых заболеваний пациента. Наблюдая прошлую и настоящую клинические картины, вы сможете принимать быстрые и обоснованные решения. Сделайте шаг к созданию интегрированных решений для кардиологии, которые позволят вывести обмен данными и принятие клинических решений на новый уровень.
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