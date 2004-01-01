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Диагностические и клинические информационные системы

Интегрированные решения для улучшения качества диагностики 

Откройте для себя решения, способствующие быстрой и точной постановке диагноза, необходимой для ваших пациентов, а также обеспечивающие комфортную работу специалистов.
 
Доступ к данным является основой качественного медицинской помощи. Переход к интегрированным решениям позволит вывести диагностику на новый уровень.

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На что стоит обратить внимание при выборе информационных систем для медицинских учреждений

Современные медицинские решения в рамках лечебного учреждения должны обеспечивать доступ к любому типу медицинских изображений, в любом месте и в любое время для всех участников непрерывного процесса оказания медицинской помощи.

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Рекомендуемые решения: Диагностические и клинические информационные системы

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    Платформа для экспертной визуализации Philips IntelliSpace Portal 12

    Платформа для экспертной визуализации Philips IntelliSpace Portal 12

    Philips IntelliSpace Portal 12 – это специализированное программное обеспечение для обработки медицинских изображений с использованием технологий искусственного интеллекта. Результаты, получаемые с использованием данного решения, помогают врачам-рентгенологам описывать даже самые сложные и спорные клинические случаи с большей уверенностью. Систему можно адаптировать под необходимости именно вашего медицинского учреждения.

    881101
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    IntelliSpace Cardiovascular

    IntelliSpace Cardiovascular  

    Решение IntelliSpace Cardiovascular предназначено для оптимизации рабочего процесса и повышения эффективности работы в процессе оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

    NOCTN198
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    Workflow Information Management

    Workflow Information Management  

    Workflow Information Management — это комплексное модульное решение для рабочего процесса на основе веб-интерфейса, которое помогает управлять всеми аспектами — от планирования визитов пациентов до регистрации без предварительной записи, госпитализации и подготовки пациентов, доступа к протоколам и документации исследований, а также передачи результатов. Веб-технология предлагает масштабируемое готовое решение, не требующее установки ПО, обеспечивающее безопасный доступ в любое время и в любом месте.

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    Advanced Visualization Workspace 15

    Advanced Visualization Workspace 15  

    Интеллектуальные технологии, автоматизация и сетевые возможности. Рабочее пространство Advanced Visualization Workspace 15 призвано повысить уверенность при анализе диагностических изображений, одновременно сокращая время на составление отчетов благодаря оптимизированным рабочим процессам и автоматизации работы с результатами. Решение Philips для экспертной визуализации — это комплексная, масштабируемая платформа постобработки изображений, которая легко интегрируется в систему медицинского учреждения и помогает врачам выполнять расширенный анализ и последующее наблюдение даже в сложных условиях.

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Доступ к записям

Доступ к полным данным пациента в любое время и в любом месте

Оптимизация рабочего процесса радиологического отделения с возможностью составления отчетов и усовершенствованными приложениями для получения результатов диагностики, позволяющий исключить трудоемкий поиск данных вручную. Единый источник данных визуализации, используемый для создания медицинских записей пациента.

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Клинические данные

Преобразование
клинических данных в последовательный план действий

Необходимо учитывать полный обзор истории сердечно-сосудистых заболеваний пациента. Наблюдая прошлую и настоящую клинические картины, вы сможете принимать быстрые и обоснованные решения. Сделайте шаг к созданию интегрированных решений для кардиологии, которые позволят вывести обмен данными и принятие клинических решений на новый уровень.

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Примечания


Продукт может быть доступен не во всех странах. Обратитесь в региональное представительство компании Philips, чтобы убедиться в возможности использования данного решения в соответствии с требованиями вашего региона и языка.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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