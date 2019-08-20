Пользовательская настройка качества изображения и улучшение рабочего процесса при сохранении удовлетворенности персонала и удобства пациентов. Современные цифровые рентгеновские аппараты, цена на которые не будет увеличиваться в процессе эксплуатации из-за дорогого технического обслуживания, также способны улучшаться за счет совершенствования программного обеспечения.
Philips Dynamic UNIQUE
Philips Dynamic UNIQUE обеспечивает высококачественную визуализацию при рентгеноскопических исследованиях с минимальной дозой облучения. Технология включает интеллектуальное подавление шума, стабилизацию яркости и многоуровневое улучшение изображений в реальном времени для точной диагностики.
Узнать больше
Philips Ambient Experience – решение для повышения комфорта в диагностическом кабинете
Philips Ambient Experience создаёт расслабляющую атмосферу в диагностических кабинетах с помощью света, проекций и звука. Помогает снизить тревожность пациентов во время обследований на МРТ, КТ и рентгене, улучшает качество процедур и повышает удовлетворённость медицинским обслуживанием.
Узнать больше
Подписывайтесь и будьте в курсе предстоящих вебинаров, тренингов и новостей медицины
Узнайте, как была усовершенствована работа рентгенологического отделения Центра имени Г. И. Турнера после его переоснащения, в частности, цифровыми рентгеновскими системами Philips DigitalDiagnost.
«Помимо более простого размещения пациента, при оказании медицинской помощи мы наблюдаем улучшенное качество изображений при низкой дозе облучения пациента».
Доктор Анжела Каратасиу
MSc WDHB, директор по стандартной визуализации
«Мы можем снизить дозу облучения пациента и обеспечить больший комфорт для пациентов».
Карсон Морган
Директор отделения рентгенологии, больница Нефи, США
«Мне нравится камера для работы в реальном времени. Она помогает мне избежать повторных исследований».
Катрин Стаурем Ингебригстен
Рентгенолог и представитель службы безопасности больницы St. Olav’s Hospital, Тронхейм, Норвегия
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.