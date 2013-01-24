Цифровая рентгенография
и решения для рентгеноскопии
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Рентгенографические решения Philips легко конфигурируются в соответствии с требованиями пользователя. Мы можем подобрать рентген-оборудование, которое соответствует особенностям вашего рабочего процесса и бюджета, начиная от мобильных рентген-систем и заканчивая полноценными цифровыми рентгеновскими кабинетами.
Оказание помощи пациенту часто начинается именно с рентгенографического исследования, и результаты таких исследований помогают принимать важные клинические решения как в профилактических целях, так и в ходе лечения. Выполнение рентгенографических исследований влияет на производительность, рабочий процесс и удовлетворенность медицинских работников. Речь идет не просто об оборудовании и изображениях. Рентгенография — это необходимость.
Рентгенография стоит этого.
Переходите на цифровое оборудование. Переходите на оборудование Philips.
Рабочий процесс со SkyFlow позволяет сокращать время исследования в среднем на 34 секунды по сравнению с рабочим процессом с отсеивающей решеткой для рентгенографии органов грудной клетки у кровати пациента. Программное обеспечение SkyFlow обеспечивает повышение контрастности изображений и исключает необходимость увеличения дозы облучения вследствие смещения, а также необходимость повторного сканирования при визуализации без использования решетки.
Это программное обеспечение с несколькими уровнями разрешения обеспечивает однородную контрастность изображения и повышает четкость деталей. Оно настраивается в соответствии с характеристиками устройства вывода данных и определяет нужную область исследования, автоматизируя процесс введения контраста для обеспечения более высокой однородности и четкости изображения.
Все решения для рентгенографии компании Philips оснащены простым в использовании интерфейсом пользователя, чтобы вы могли уделять больше внимания пациентам, а не технологиям.