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Цифровая рентгенография
и решения для рентгеноскопии

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Что это значит?
Final CEE consent
Метод рентгеноскопии с решеточным управлением (GCF) компании Philips, применяемый при исследованиях детей, позволяет снизить лучевую нагрузку1 на 68%2 (максимальное значение) по сравнению с методом рентгеноскопии с импульсным управлением (PCF), в зависимости от типа пациента и клинического приложения.
Миниатюра видеоролика, посвященного линейке решений для цифровой рентгенографии Philips

Рентгенография — это не просто процедура получения изображения


Оказание помощи пациенту часто начинается именно с рентгенографического исследования, и результаты таких исследований помогают принимать важные клинические решения как в профилактических целях, так и в ходе лечения. Выполнение рентгенографических исследований влияет на производительность, рабочий процесс и удовлетворенность медицинских работников. 

Переходите на цифровое оборудование. Переходите на оборудование Philips.

 

Решения для цифровой рентгенографии

 

Рентгенографические решения Philips легко конфигурируются в соответствии с требованиями пользователя. Мы можем подобрать рентген-оборудование, которое соответствует особенностям вашего рабочего процесса и бюджета, начиная от мобильных рентген-систем и заканчивая полноценными цифровыми рентгеновскими кабинетами.

Оказание помощи пациенту часто начинается именно с рентгенографического исследования, и результаты таких исследований помогают принимать важные клинические решения как в профилактических целях, так и в ходе лечения.  Выполнение рентгенографических исследований влияет на производительность, рабочий процесс и удовлетворенность медицинских работников. Речь идет не просто об оборудовании и изображениях. Рентгенография — это необходимость.

 

Рентгенография стоит этого.  

Переходите на цифровое оборудование. Переходите на оборудование Philips.

Миниатюра видеоролика, посвященного линейке решений для цифровой рентгенографии Philips
Выберите нужное решение из широкого ряда надежных и простых в использовании рентген-аппаратов, которые помогают решать ежедневные клинические и экономические задачи. 
Решения для кабинета цифровой рентгенографии и рентгеноскопии

Решения для кабинета цифровой рентгенографии и рентгеноскопии

CombiDiagnost R90
Решения для кабинета цифровой рентгенографии

Решения для кабинета цифровой рентгенографии

DigitalDiagnost C50
DigitalDiagnost
FlexiDiagnost
Мобильные решения для цифровой рентгенографии

Мобильные решения для цифровой рентгенографии

MobileDiagnost wDR
Решения для обновления систем цифровой рентгенографии

Решения для обновления систем цифровой рентгенографии

Беспроводные переносные детекторы SkyPlate

Инновации в области цифровой рентгенографии для обеспечения высокого качества изображений и оптимизации рабочего процесса

SkyFlow Plus

 

Рабочий процесс со SkyFlow позволяет сокращать время исследования в среднем на 34 секунды по сравнению с рабочим процессом с отсеивающей решеткой для рентгенографии органов грудной клетки у кровати пациента. Программное обеспечение SkyFlow обеспечивает повышение контрастности изображений и исключает необходимость увеличения дозы облучения вследствие смещения, а также необходимость повторного сканирования при визуализации без использования решетки.

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Программное обеспечение для обработки рентгеновских изображений UNIQUE

Качество изображений UNIQUE

 

Это программное обеспечение с несколькими уровнями разрешения обеспечивает однородную контрастность изображения и повышает четкость деталей. Оно настраивается в соответствии с характеристиками устройства вывода данных и определяет нужную область исследования, автоматизируя процесс введения контраста для обеспечения более высокой однородности и четкости изображения.

Платформа Eleva

Интуитивно понятная платформа Eleva

 

Все решения для рентгенографии компании Philips оснащены простым в использовании интерфейсом пользователя, чтобы вы могли уделять больше внимания пациентам, а не технологиям.

Поддержка на каждом этапе

Обучение

Обучение

Оставайтесь в курсе последних новостей в области клинических процедур и технологий
Обучение и тренинги
Служба работы с клиентами

Служба работы с клиентами

Помощь в выборе наиболее подходящего продукта из нашей линейки надежных решений для обслуживания клиентов
Управляемые услуги
Финансовые решения

Финансовые решения

Инновационные финансовые решения, учитывающие задачи медицинских учреждений
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1 Мощность дозы определяется согласно стандарту IEC 60601-2-54, 203.5.2.4.5.102 (Установка системы: формат детектора 43x43 см, тип пациента — дети, фильтр 0,1 мм Cu + 1 мм Al, режим рентгеноскопии со сниженным уровнем дозы и низкой скоростью импульсов 2 имп./с, фантом: 5 см, ПММА)

2 Относительная разность двух контрольных значений воздушной кермы системы с GCF и системы с PCF

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю