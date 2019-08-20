Рентгеновское и рентгеноскопическое оборудование компании Philips обеспечивает оптимальный рабочий процесс и качественные изображения, позволяющие ставить точные и надежные диагнозы, обеспечивая при этом высокую степень удовлетворенности персонала и пациентов. Для совместной работы с нами не существует каких-либо ограничений. Ведь в современном мире здоровье не имеет границ. Медицинская помощь также должна иметь безграничные возможности.