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Рентгеновское
оборудование и рентген-системы Philips для цифровой рентгенографии

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    Рентгеновское и рентгеноскопическое оборудование компании Philips обеспечивает оптимальный рабочий процесс и качественные изображения, позволяющие ставить точные и надежные диагнозы, обеспечивая при этом высокую степень удовлетворенности персонала и пациентов. Для совместной работы с нами не существует каких-либо ограничений. Ведь в современном мире здоровье не имеет границ. Медицинская помощь также должна иметь безграничные возможности.

    Системы для рентгенографии и рентгеноскопии

    Цифровая рентгенография

      Рентгеноскопия

        Программное обеспечение для обработки рентгеновских изображений


        Пользовательская настройка качества изображения и улучшение рабочего процесса при сохранении удовлетворенности персонала и удобства пациентов. Современные цифровые рентгеновские аппараты, цена на которые не будет увеличиваться в процессе эксплуатации из-за дорогого технического обслуживания, также способны улучшаться за счет совершенствования программного обеспечения.

        Опции для систем для рентгенографии и рентгеноскопии

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        Использование инновационного медоборудования Philips в институте имени Г. И. Турнера

        Использование инновационного медоборудования Philips в институте имени Г. И. Турнера


        Узнайте, как была усовершенствована работа рентгенологического отделения Центра имени Г. И. Турнера после его переоснащения, в частности, цифровыми рентгеновскими системами Philips DigitalDiagnost.

        Ознакомьтесь с историей

        Отзывы клиентов о цифровых рентгенографических системах Philips

        Вайкато/НЗ (CombiDiagnost R90) | распечатать историю для прочтения

        Более эффективный клинический рабочий процесс

        «Помимо более простого размещения пациента, при оказании медицинской помощи мы наблюдаем улучшенное качество изображений при низкой дозе облучения пациента».

        Доктор Анжела Каратасиу

        MSc WDHB, директор по стандартной визуализации

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        История клиента Нефи/США (ProxiDiagnost N90) | видео отзыва клиентов

        Более простые процедуры для пациентов и персонала

        «Мы можем снизить дозу облучения пациента и обеспечить больший комфорт для пациентов».

        Карсон Морган

        Директор отделения рентгенологии, больница Нефи, США

        Улучшения рабочего процесса с обновленным блоком трубки Eleva Tube Head цифрового рентгеновского аппарата

        Улучшения рабочего процесса с обновленным блоком трубки Eleva Tube Head цифрового рентгеновского аппарата:

        «Мне нравится камера для работы в реальном времени. Она помогает мне избежать повторных исследований».

        Катрин Стаурем Ингебригстен

        Рентгенолог и представитель службы безопасности больницы St. Olav’s Hospital, Тронхейм, Норвегия

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        Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

        Я понимаю

        You are about to visit a Philips global content page

        Continue
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