Услуги обновления

Наша линейка услуг обновления гарантирует, что применяемые вами технологии всегда будут актуальны и надежно защищены. К данным услугам относятся: услуги по техническому обслуживанию и обновлению программного и аппаратного обеспечения, услуги по обеспечению информационной безопасности, а финансовые решения должны обеспечить доступность новейших технологий на протяжении всего жизненного цикла оборудования для поддержания его долгосрочной работы.
Обучение и тренинги
Philips проводит вебинары, онлайн-курсы и научно-практические мероприятия для врачей различных специализаций. Изучайте современные технологии ультразвуковой диагностики, лучевой диагностики, анестезиологии-реаниматологии и интервенционной хирургии. Доступны записи прошедших вебинаров и библиотека видеоматериалов.
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Philips Cybersecurity
Уменьшение опасности, связанной с устаревшими системами, и улучшение клинических результатов. В опции реализуется стремление компании Philips обеспечить высокое качество медицинской помощи в отношении безопасности данных и устройств в вашем медицинском учреждении.
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