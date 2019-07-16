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Услуги обновления

Услуги обновления

Обеспечьте своевременное обновление систем и защиту данных

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    Наша линейка услуг обновления гарантирует, что применяемые вами технологии всегда будут актуальны и надежно защищены. К данным услугам относятся: услуги по техническому обслуживанию и обновлению программного и аппаратного обеспечения, услуги по обеспечению информационной безопасности, а финансовые решения должны обеспечить доступность новейших технологий на протяжении всего  жизненного цикла оборудования для поддержания его долгосрочной работы.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

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