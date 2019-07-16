Услуги обновления

Наша линейка услуг обновления гарантирует, что применяемые вами технологии всегда будут актуальны и надежно защищены. К данным услугам относятся: услуги по техническому обслуживанию и обновлению программного и аппаратного обеспечения, услуги по обеспечению информационной безопасности, а финансовые решения должны обеспечить доступность новейших технологий на протяжении всего жизненного цикла оборудования для поддержания его долгосрочной работы.