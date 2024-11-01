Медицинские работники различных специальностей сталкиваются с разнообразными задачами, однако все они стремятся не только к повышению качества обслуживания, но и к комфорту пациентов и эффективности лечения. Мы готовы предложить нестандартные идеи, богатый клинический опыт, практические решения и широкие перспективы будущего развития здравоохранения. Понимание задач и возможностей, которые стоят перед лечебными учреждениями, — это лишь один из путей сотрудничества, благодаря которому мы вместе стараемся сделать будущее более здоровым. Узнайте больше о наших клинических решениях
Медицинские работники различных специальностей сталкиваются с разнообразными задачами, однако все они стремятся не только к повышению качества обслуживания, но и к комфорту пациентов и эффективности лечения. Мы готовы предложить нестандартные идеи, богатый клинический опыт, практические решения и широкие перспективы будущего развития здравоохранения. Понимание задач и возможностей, которые стоят перед лечебными учреждениями, — это лишь один из путей сотрудничества, благодаря которому мы вместе стараемся сделать будущее более здоровым.
Узнайте больше о наших клинических решениях
Решения для интенсивной терапии и ОРИТ – Philips
Philips предлагает комплексные решения для отделений реанимации и интенсивной терапии – физиологический мониторинг, телемедицинские технологии и алгоритмы сбора данных пациентов из разных источников. Помогаем принимать обоснованные клинические решения при ограниченных ресурсах и повышать качество помощи в ОРИТ.
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Линейка продуктов для исследований сердца
Интегрированные решения Philips для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и лечения кардиологических патологий. Оборудование для эхокардиографии, МРТ, КТ, эндоваскулярной хирургии, мониторинга пациентов. Решения для комплексной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях – от точной диагностики до процедур под визуальным контролем.
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Клинические процедуры развиваются и совершенствуются, и то же самое происходит со здравоохранением в целом. В частности, это касается способов и мест предоставления медицинского обслуживания. Новые технические разработки и изменения в демографии пациентов ежедневно заставляют лечебные учреждения искать инновационные решения для предоставления высококачественного обслуживания. Медицинская помощь вне стен больницы — в жилых помещениях, в полевых условиях или даже с использованием мобильных устройств — становится новой реальностью для многих лечебных учреждений и организаций здравоохранения. Мы хорошо представляем себе эту меняющуюся картину в области здравоохранения и готовы вместе с вами работать над решениями, которые принесут реальную пользу.
Узнайте больше о решениях Philips
Клинические процедуры развиваются и совершенствуются, и то же самое происходит со здравоохранением в целом. В частности, это касается способов и мест предоставления медицинского обслуживания. Новые технические разработки и изменения в демографии пациентов ежедневно заставляют лечебные учреждения искать инновационные решения для предоставления высококачественного обслуживания.
Медицинская помощь вне стен больницы — в жилых помещениях, в полевых условиях или даже с использованием мобильных устройств — становится новой реальностью для многих лечебных учреждений и организаций здравоохранения.
Мы хорошо представляем себе эту меняющуюся картину в области здравоохранения и готовы вместе с вами работать над решениями, которые принесут реальную пользу.
IT-менеджмент в здравоохранении – клинические информационные решения Philips | Philips
Philips предлагает клинические IT-решения (информационные технологии) для медицинских учреждений – от внедрения электронных карт пациентов до обеспечения безопасности данных и мобильного доступа персонала. Упростите рабочие процессы, снизьте вероятность ошибок и повысьте качество оказываемой помощи с учётом инфраструктуры вашей организации.
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Управление и поддержка сферы здравоохранения | Philips
Откройте для себя решения Philips для управления здравоохранением. Наши передовые технологии и инструменты помогают оптимизировать рабочие процессы, повысить эффективность и улучшить результаты лечения пациентов в медицинских учреждениях.
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