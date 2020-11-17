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Обучение и тренинги

Обучение и тренинги

    Компания Philips организует и поддерживает различные образовательные инициативы, направленные на повышение профессионального уровня врачей, руководителей здравоохранения, технических специалистов и среднего медицинского персонала.

     

    В данном разделе представлены предстоящие обучающие мероприятия и ресуры для самостоятельного изучения.

     

    Если вы хотите узнать больше об образовательных инициативах Philips, свяжитесь с нами по электронной почте education.rca@philips.com

    Будьте в курсе предстоящих вебинаров, тренингов и новостей медицины

     

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    Расписание ближайших онлайн мероприятий

    Тема

    Спикер

    Дата и время (мск)

    Регистрация
    «Тяжелое сердце». Дифференциальная диагностика кардиомиопатий

    Терешина О.В.

    к.м.н., доцент кафедры терапии Института последипломного образования СамГМУ, заведующая отделением функциональной диагностики Клиник СамГМУ, главный внештатный специалист по функциональной диагностике минздрава Самарской области
    17.11.2020  16.00 – 17.30
    Регистрация
    Каротидные стенозы: взгляд врача ультразвуковой диагностики на проблему оценки степени стеноза и в свете современных хирургических рекомендаций

    Чечеткин А.О.

    д.м.н., заведующий лабораторией ультразвуковых исследований ФГБНУ «Научный центр неврологии»
    30.11.2020 17.00 – 18.30
    Регистрация
    Опухоли позвоночника: различные "маски" на примере клинических наблюдений

    Шерман Л.А.

    к.м.н., доцент кафедры лучевой диагностики ФУВ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
    24.11.2020 16.00 – 17.00
    Регистрация
    Что дает эхокардиография при оценке левого предсердия помимо размеров? 

    Терешина О.В.

    к.м.н., доцент кафедры терапии Института последипломного образования СамГМУ, заведующая отделением функциональной диагностики Клиник СамГМУ, главный внештатный специалист по функциональной диагностике минздрава Самарской области
    26.11.2020 16.00 – 17.30
    Регистрация
    Насколько важна оценка правых камер сердца при рутинной эхокардиографии? 

    Терешина О.В.

    к.м.н., доцент кафедры терапии Института последипломного образования СамГМУ, заведующая отделением функциональной диагностики Клиник СамГМУ, главный внештатный специалист по функциональной диагностике минздрава Самарской области
    03.12.2020 16.00 – 17.30
    Регистрация
    Диссекции сонных и позвоночных артерий. Возможности и ограничения ультразвуковой диагностики

    Чечеткин А.О.

    д.м.н., заведующий лабораторией ультразвуковых исследований ФГБНУ «Научный центр неврологии»
    07.12.2020 17.00 – 18.30
    Регистрация
    Диагностика основной сосудистой патологии при транскраниальном допплерографическом исследовании

    Чечеткин А.О.

    д.м.н., заведующий лабораторией ультразвуковых исследований ФГБНУ «Научный центр неврологии
    10.12.2020 17.00 – 18.30 
    Регистрация

    Смотрите записи прошедших вебинаров

    Тема

    Спикер

    Cсылка на запись
    Ультрасонография лёгких при вирусной пневмонии
    Лыхин Всеволод Николаевич
    врач анестезиолог-реаниматолог, преподаватель Медицинского симуляционного центра ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ
    Можно ли использовать аппарат для неинвазивной вентиляции у пациентов с COVID-19?
    Ярошецкий Андрей Игоревич
    д.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, председатель комитета Федерации анестезиологов и реаниматологов по респираторной и метаболической поддержке 
    Рентгенография при COVID-19. Опыт ГКБ №40 ДЗМ (Коммунарка)
    Баланюк Элеонора Александровна
    врач-рентгенолог, заведующая отделением рентгенологии и ультразвуковой диагностики ГКБ№40 ДЗМ
    Рекомендации по работе на КТ в условиях повышенной нагрузки

    Смирнов Максим Дмитриевич

    к.м.н., старший специалист по применению КТ, Philips
    Актуальные вопросы контроля и эффективной терапии бронхиальной астмы
    Попова Надежда Валерьевна, к.м.н, врач-пульмонолог НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Новосибирск-Главный ОАО "РЖД"
    Современные медицинские устройства для терапии респираторных заболеваний
    Визель Александр Андреевич, д.м.н, профессор, врач- пульмонолог высшей категории, зав. кафедрой фтизиопульмонологии ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»
    Научно-образовательный проект «Пульмонология мегаполиса». Современные аспекты небулайзерной (и ингаляционной) терапии 

    Штабницкий Василий Андреевич,

    к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

    Научно-образовательный проект «Пульмонология мегаполиса».

    Кислородотерапия в пульмонологии

    Штабницкий Василий Андреевич,

    к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
    Научно-образовательный проект «Пульмонология мегаполиса». Неинвазивная вентиляция легких в пульмонологии

    Штабницкий Василий Андреевич,

    к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
    Вебинар с участием зарубежных специалистов по теме «Международный опыт в борьбе с COVID-19»
    На английском языке с русскими субтитрами
    Неинвазивная ИВЛ при COVID-19
    Неинвазивная ИВЛ при COVID-19: на что обратить внимание

    Ярошецкий А.И.

    д.м.н., профессор кафедры пульмонологии Сеченовского университета, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Председатель Комитета Федерации Анестезиологов и Реаниматологов по Респираторной и метаболической поддержке
    Эластография сдвиговой волной. Неинвазивный и доступный метод диагностики заболеваний печени: обзор метода и опыт клинического применения

    Кривогин Н.М.

    специалист по клиническому применению оборудования департамента «Ультразвуковые системы» Philips в России и СНГ

     

    Шульгина Л.Э.

    д.м.н., заведующая отделением функциональной диагностики КГБУЗ "Краевая клиническая больница" (г. Барнаул), профессор Алтайского медицинского института последипломного образования, врач функциональной и ультразвуковой диагностики
    Последствия COVID-19: современные возможности медицинской реабилитации
    Манжилеева Татьяна Владимировна, Кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог высшей категории, доцент кафедры внутренних болезней им.ак. Л.Д. Сидоровой ФГБОУ "Новосибирский государственный медицинский университет"
    Обзор IntelliSpace Critical Care and Anesthesia

    Татьяна Романюк, ведущий специалист по клиническому применению решений медицинского мониторинга Philips;

    Кирилл Костенев, ведущий специалист по клиническому применению решений медицинского мониторинга Philips.
    Магнитный резонанс в научно-клинической практике исследований черепно-мозговой травмы

    Ахадов Толибджон Абдуллаевич, Заслуженный врач России, профессор, д.м.н , Заведующий отделением лучевой диагностики НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии

    Манжурцев Андрей Валерьевич, к.ф.-м.н., Научный сотрудник НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии

    Ублинский Максим Вадимович, к.б.н., научный сотрудник НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии

    Меньщиков Петр Евгеньевич, к.ф.-м.н. Специалист по поддержке научных исследований, Philips

    Наши курсы, программы и решения

    Обучение методам ультразвуковой диагностики: Учебные руководства

    Ознакомьтесь с самыми современными методами УЗД с помощью пошаговых руководств. Эти методы помогут вам более точно и эффективно получать и анализировать данные.

     

    Подробнее

    Курс «Инструменты ультразвуковой диагностики в клинической практике»

    Бесплатный образовательный онлайн курс, посвященный инструментам ультразвуковой диагностики в клинической практике. Курс ориентирован на повышение квалификации врачей ультразвуковой диагностики и врачей смежных специальностей.
    Подробнее

    Курс «Кардиотокографический мониторинг состояния плода в родах»

    Бесплатный образовательный онлайн курс, посвященный ключевыми аспектами мониторинга состояния плода, интерпретации кардиотокографических кривых, а также эффективным методикам для качественного контроля состояния плода на различных этапах беременности и при родах.
    Подробнее

    Карта клинических случаев МРТ

    Интерактивная карта клинический случаев по различным анатомическим зонам позволяет узнать о возможностях и решениях Philips в области магнито-резонансной томографии на реальных примерах.

     

    Ресурс представлен на английском языке.

     

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    Курс: «Основы ультразвукового исследования легких в рамках пандемии
    COVID-19»

    Бесплатный образовательный онлайн курс, посвященный методике проведения ультразвукового исследования легких, а также интерпретации изменений
    при COVID-19. Курс ориентирован на врачей ультразвуковой диагностики, врачей скорой и неотложной медицинской помощи, анестезиологов-реаниматологов, а также всех специалистов,
    заинтересованных в развитии знаний и навыков в области ультразвуковой диагностики органов грудной клетки.

     

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю