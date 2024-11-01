Обучение и тренинги

Компания Philips организует научно-практические и просветительские инициативы, направленные на поддержание профессионального уровня и осведомленности о современных технологиях врачей различных специализаций, среднего медицинского персонала и руководителей здравоохранения. Если вы хотите узнать больше об обучающих инициативах Philips, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected]
Компания Philips организует научно-практические и просветительские инициативы, направленные на поддержание профессионального уровня и осведомленности о современных технологиях врачей различных специализаций, среднего медицинского персонала и руководителей здравоохранения.
Если вы хотите узнать больше об обучающих инициативах Philips, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected]
Ведущие специалисты в области анестезиологии и интенсивной терапии представят цикл лекций по мониторингу жизненно важных функций организма у взрослых и детей, их оценке и прогностическому значению в клинической практике.
В рамках курса вас ждет разбор клинических случаев из практики работы на спектральном КТ Philips российских центров, а также последние кейсы из зарубежных стран. Эксперты рассмотрят вопросы широкого применения спектрального режима сканирования в ежедневной практике.
В курсе рассмотрены как общие подходы к описанию структур коленного и голеностопного суставов и окружающих их мягких тканей, так и различные нозологические формы заболеваний, знание которых необходимо врачу-рентгенологу.
Курс направлен на поддержку практических навыков по направлениям кардиологии и ангиологии, общей визуализации и онкологии, акушерству и гинекологии.
На курсе вы узнаете, зачем нужна цифровая реанимация, какие административные возможности появляются благодаря клиническим информационным системам и как преодолеть препятствия на пути цифровизации. Также эксперты развеют мифы относительно цифровой анестезиологии.
Курс лекций состоит из 11 лекций и включает разделы: ультразвуковая диагностика сосудов головы и шеи, дуплексное сканирование артерий и дуплексное сканирование вен. Материал будет полезен для врачей функциональной и ультразвуковой диагностики, сосудистых хирургов.
Лекционный материал и интерактивный разбор клинических случаев на платформе Philips IntelliSpace Portal. Курс будет интересен начинающим рентгенологам и тем, кто хочет углубить знания в области сердечно-сосудистой визуализации.
Онлайн-курс, посвященный ключевыми аспектами мониторинга состояния плода, интерпретации кардиотокографических кривых, а также эффективным методикам для качественного контроля состояния плода на различных этапах беременности и при родах.
Курс лекций по эхокардиографии состоит из 11 вебинаров и охватывает широкий спектр тем от базовых до узкоспециализированных. Материал будет полезен для врачей функциональной и ультразвуковой диагностики, кардиологов и врачей смежных специальностей.
Онлайн курс, посвященный инструментам ультразвуковой диагностики в клинической практике. Курс ориентирован на повышение квалификации врачей ультразвуковой диагностики и врачей смежных специальностей.
Ознакомьтесь с самыми современными методами УЗД с помощью пошаговых руководств. Эти методы помогут вам более точно и эффективно получать и анализировать данные.
Ультрасонография лёгких при вирусной пневмонии
Лыхин Всеволод Николаевич
врач анестезиолог-реаниматолог, преподаватель Медицинского симуляционного центра ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ
Эластография сдвиговой волной. Неинвазивный и доступный метод диагностики заболеваний печени: обзор метода и опыт клинического применения
Кривогин Н.М. специалист по клиническому применению оборудования департамента «Ультразвуковые системы» Philips в России и СНГ Шульгина Л.Э. д.м.н., заведующая отделением функциональной диагностики КГБУЗ "Краевая клиническая больница" (г. Барнаул), профессор Алтайского медицинского института последипломного образования, врач функциональной и ультразвуковой диагностики
Кривогин Н.М.
специалист по клиническому применению оборудования департамента «Ультразвуковые системы» Philips в России и СНГ
Шульгина Л.Э.
д.м.н., заведующая отделением функциональной диагностики КГБУЗ "Краевая клиническая больница" (г. Барнаул), профессор Алтайского медицинского института последипломного образования, врач функциональной и ультразвуковой диагностики
Рентгенография при COVID-19. Опыт ГКБ №40 ДЗМ (Коммунарка)
Баланюк Элеонора Александровна
врач-рентгенолог, заведующая отделением рентгенологии и ультразвуковой диагностики ГКБ№40 ДЗМ
Рекомендации по работе на КТ в условиях повышенной нагрузки
Смирнов Максим Дмитриевич к.м.н., старший специалист по применению КТ, Philips
Смирнов Максим Дмитриевич
к.м.н., старший специалист по применению КТ, Philips
Магнитный резонанс в научно-клинической практике исследований черепно-мозговой травмы
Ахадов Толибджон Абдуллаевич, Заслуженный врач России, профессор, д.м.н , Заведующий отделением лучевой диагностики НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии Манжурцев Андрей Валерьевич, к.ф.-м.н., Научный сотрудник НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии Ублинский Максим Вадимович, к.б.н., научный сотрудник НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии Меньщиков Петр Евгеньевич, к.ф.-м.н. Специалист по поддержке научных исследований, Philips
Ахадов Толибджон Абдуллаевич, Заслуженный врач России, профессор, д.м.н , Заведующий отделением лучевой диагностики НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии
Манжурцев Андрей Валерьевич, к.ф.-м.н., Научный сотрудник НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии
Ублинский Максим Вадимович, к.б.н., научный сотрудник НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии
Меньщиков Петр Евгеньевич, к.ф.-м.н. Специалист по поддержке научных исследований, Philips
Можно ли использовать аппарат для неинвазивной вентиляции у пациентов с COVID-19?
Ярошецкий Андрей Игоревич
д.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, председатель комитета Федерации анестезиологов и реаниматологов по респираторной и метаболической поддержке
Неинвазивная ИВЛ при COVID-19
Ярошецкий А.И. д.м.н., профессор кафедры пульмонологии Сеченовского университета, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Председатель Комитета Федерации Анестезиологов и Реаниматологов по Респираторной и метаболической поддержке
Ярошецкий А.И.
д.м.н., профессор кафедры пульмонологии Сеченовского университета, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Председатель Комитета Федерации Анестезиологов и Реаниматологов по Респираторной и метаболической поддержке
Неинвазивная ИВЛ при COVID-19: на что обратить внимание
Ярошецкий А.И. д.м.н., профессор кафедры пульмонологии Сеченовского университета, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Председатель Комитета Федерации Анестезиологов и Реаниматологов по Респираторной и метаболической поддержке
Ярошецкий А.И.
д.м.н., профессор кафедры пульмонологии Сеченовского университета, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Председатель Комитета Федерации Анестезиологов и Реаниматологов по Респираторной и метаболической поддержке
Обзор IntelliSpace Critical Care and Anesthesia
Татьяна Романюк, ведущий специалист по клиническому применению решений медицинского мониторинга Philips; Кирилл Костенев, ведущий специалист по клиническому применению решений медицинского мониторинга Philips.
Татьяна Романюк, ведущий специалист по клиническому применению решений медицинского мониторинга Philips;
Кирилл Костенев, ведущий специалист по клиническому применению решений медицинского мониторинга Philips.
Cовременные принципы оказания экстренной медицинской помощи в стоматологии
Трунин Д.А. Сохов С.Т. Афанасьев В.В. Бобринская И.Г. Пиковский В.Ю.
Трунин Д.А.
Сохов С.Т.
Афанасьев В.В.
Бобринская И.Г.
Пиковский В.Ю.
Актуальные вопросы контроля и эффективной терапии бронхиальной астмы
Попова Надежда Валерьевна, к.м.н, врач-пульмонолог НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Новосибирск-Главный ОАО "РЖД"
Современные медицинские устройства для терапии респираторных заболеваний
Визель Александр Андреевич, д.м.н, профессор, врач- пульмонолог высшей категории, зав. кафедрой фтизиопульмонологии ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»
Научно-образовательный проект «Пульмонология мегаполиса». Современные аспекты небулайзерной (и ингаляционной) терапии
Штабницкий Василий Андреевич, к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Штабницкий Василий Андреевич,
к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Научно-образовательный проект «Пульмонология мегаполиса». Кислородотерапия в пульмонологии
Научно-образовательный проект «Пульмонология мегаполиса».
Кислородотерапия в пульмонологии
Штабницкий Василий Андреевич, к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Штабницкий Василий Андреевич,
к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Научно-образовательный проект «Пульмонология мегаполиса». Неинвазивная вентиляция легких в пульмонологии
Штабницкий Василий Андреевич, к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Штабницкий Василий Андреевич,
к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Вебинар с участием зарубежных специалистов по теме «Международный опыт в борьбе с COVID-19»
На английском языке с русскими субтитрами
Последствия COVID-19: современные возможности медицинской реабилитации
Манжилеева Татьяна Владимировна, Кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог высшей категории, доцент кафедры внутренних болезней им.ак. Л.Д. Сидоровой ФГБОУ "Новосибирский государственный медицинский университет"
Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве
Дайте нам знать, как мы можем помочь
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.