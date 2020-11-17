Обучение и тренинги

Компания Philips организует и поддерживает различные образовательные инициативы, направленные на повышение профессионального уровня врачей, руководителей здравоохранения, технических специалистов и среднего медицинского персонала.

В данном разделе представлены предстоящие обучающие мероприятия и ресуры для самостоятельного изучения.

Если вы хотите узнать больше об образовательных инициативах Philips, свяжитесь с нами по электронной почте education.rca@philips.com