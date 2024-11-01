Обучение и тренинги

Компания Philips организует научно-практические и просветительские инициативы, направленные на поддержание профессионального уровня и осведомленности о современных технологиях врачей различных специализаций, среднего медицинского персонала и руководителей здравоохранения. Если вы хотите узнать больше об обучающих инициативах Philips, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected]