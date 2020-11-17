Обучение и тренинги

|
Ультрасонография лёгких при вирусной пневмонии
|
Лыхин Всеволод Николаевич
врач анестезиолог-реаниматолог, преподаватель Медицинского симуляционного центра ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ
|
|
Можно ли использовать аппарат для неинвазивной вентиляции у пациентов с COVID-19?
|
Ярошецкий Андрей Игоревич
д.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, председатель комитета Федерации анестезиологов и реаниматологов по респираторной и метаболической поддержке
|
|
Рентгенография при COVID-19. Опыт ГКБ №40 ДЗМ (Коммунарка)
|
Баланюк Элеонора Александровна
врач-рентгенолог, заведующая отделением рентгенологии и ультразвуковой диагностики ГКБ№40 ДЗМ
|
|
Рекомендации по работе на КТ в условиях повышенной нагрузки
|
Смирнов Максим Дмитриевич
к.м.н., старший специалист по применению КТ, Philips
|
|
Актуальные вопросы контроля и эффективной терапии бронхиальной астмы
|
Попова Надежда Валерьевна, к.м.н, врач-пульмонолог НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Новосибирск-Главный ОАО "РЖД"
|
|
Современные медицинские устройства для терапии респираторных заболеваний
|
Визель Александр Андреевич, д.м.н, профессор, врач- пульмонолог высшей категории, зав. кафедрой фтизиопульмонологии ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»
|
|
Научно-образовательный проект «Пульмонология мегаполиса». Современные аспекты небулайзерной (и ингаляционной) терапии
|
Штабницкий Василий Андреевич,
к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
|
|
Научно-образовательный проект «Пульмонология мегаполиса».
Кислородотерапия в пульмонологии
|
Штабницкий Василий Андреевич,
к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
|
|
Научно-образовательный проект «Пульмонология мегаполиса». Неинвазивная вентиляция легких в пульмонологии
|
Штабницкий Василий Андреевич,
к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
|
|
Вебинар с участием зарубежных специалистов по теме «Международный опыт в борьбе с COVID-19»
|
На английском языке с русскими субтитрами
|
|
Неинвазивная ИВЛ при COVID-19
Неинвазивная ИВЛ при COVID-19: на что обратить внимание
|
Ярошецкий А.И.
д.м.н., профессор кафедры пульмонологии Сеченовского университета, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Председатель Комитета Федерации Анестезиологов и Реаниматологов по Респираторной и метаболической поддержке
|
|
Эластография сдвиговой волной. Неинвазивный и доступный метод диагностики заболеваний печени: обзор метода и опыт клинического применения
|
Кривогин Н.М.
специалист по клиническому применению оборудования департамента «Ультразвуковые системы» Philips в России и СНГ
Шульгина Л.Э.
д.м.н., заведующая отделением функциональной диагностики КГБУЗ "Краевая клиническая больница" (г. Барнаул), профессор Алтайского медицинского института последипломного образования, врач функциональной и ультразвуковой диагностики
|
|
Последствия COVID-19: современные возможности медицинской реабилитации
|
Манжилеева Татьяна Владимировна, Кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог высшей категории, доцент кафедры внутренних болезней им.ак. Л.Д. Сидоровой ФГБОУ "Новосибирский государственный медицинский университет"
|
|
Обзор IntelliSpace Critical Care and Anesthesia
|
Татьяна Романюк, ведущий специалист по клиническому применению решений медицинского мониторинга Philips;
Кирилл Костенев, ведущий специалист по клиническому применению решений медицинского мониторинга Philips.
|
|
Магнитный резонанс в научно-клинической практике исследований черепно-мозговой травмы
|
Ахадов Толибджон Абдуллаевич, Заслуженный врач России, профессор, д.м.н , Заведующий отделением лучевой диагностики НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии
Манжурцев Андрей Валерьевич, к.ф.-м.н., Научный сотрудник НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии
Ублинский Максим Вадимович, к.б.н., научный сотрудник НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии
Меньщиков Петр Евгеньевич, к.ф.-м.н. Специалист по поддержке научных исследований, Philips
|