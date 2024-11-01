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    Обучение и тренинги

     

    В данном разделе представлены ресурсы для самостоятельного изучения и расписание предстоящих мероприятий.

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    Компания Philips организует научно-практические и просветительские инициативы, направленные на поддержание профессионального уровня и осведомленности о современных технологиях врачей различных специализаций, среднего медицинского персонала и руководителей здравоохранения.

     

    Если вы хотите узнать больше об обучающих инициативах Philips, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected]

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    Онлайн-курсы

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    Курс «Мониторинг пациента: ключевые параметры для принятия решений»

    Ведущие специалисты в области анестезиологии и интенсивной терапии представят цикл лекций по мониторингу жизненно важных функций организма у взрослых и детей, их оценке и прогностическому значению в клинической практике.

    Регистрация
    IntelliVue MX750
    Spectral CT
    US Vascular

    Новый онлайн-курс «Спектральный взгляд на рутинные
    исследования»

    В рамках курса вас ждет разбор клинических случаев из практики работы на спектральном КТ Philips российских центров, а также последние кейсы из зарубежных стран. Эксперты рассмотрят вопросы широкого применения спектрального режима сканирования в ежедневной практике.

    Регистрация
    US Vascular

    Курс «Возможности МРТ суставов (коленный и голеностопный)»

    В курсе рассмотрены как общие подходы к описанию структур коленного и голеностопного суставов и окружающих их мягких тканей, так и различные нозологические формы заболеваний, знание которых необходимо врачу-рентгенологу.

    Узнать больше
    CT Cource
    US Vascular
    US Vascular

    Курс для пользователей ультразвуковых систем Philips

    Курс направлен на поддержку практических навыков по направлениям кардиологии и ангиологии, общей визуализации и онкологии, акушерству и гинекологии. 

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    синий круг с белым графиком на экране

    Курс «Цифровая реанимация - новый уровень работы ОАРИТ»

    На курсе вы узнаете, зачем нужна цифровая реанимация, какие административные возможности появляются благодаря клиническим информационным системам и как преодолеть препятствия на пути цифровизации. Также эксперты развеют мифы относительно цифровой анестезиологии.

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    Icca course
    US Vascular
    US Vascular

    Курс лекций по ультразвуковой
    визуализации сосудов

    Курс лекций состоит из 11 лекций и включает разделы: ультразвуковая диагностика сосудов головы и шеи, дуплексное сканирование артерий и дуплексное сканирование вен. Материал будет  полезен для врачей функциональной и ультразвуковой диагностики, сосудистых хирургов.

    Узнать больше
    US Vascular

    Курс «Компьютерная томография в кардиологии»

    Лекционный материал и интерактивный разбор клинических случаев на платформе Philips IntelliSpace Portal. Курс будет интересен начинающим рентгенологам и тем, кто хочет углубить знания в области сердечно-сосудистой визуализации.

    Регистрация
    CT Cource
    US Cource
    сине-черный логотип

    Курс «Кардиотокографический мониторинг состояния плода в родах»

    Онлайн-курс, посвященный ключевыми аспектами мониторинга состояния плода, интерпретации кардиотокографических кривых, а также эффективным методикам для качественного контроля состояния плода на различных этапах беременности и при родах.

    Узнать больше
    US Vascular

    Курс лекций по эхокардиографии

    Курс лекций по эхокардиографии состоит из 11 вебинаров и охватывает широкий спектр тем от базовых до узкоспециализированных. Материал будет полезен для врачей функциональной и ультразвуковой диагностики, кардиологов и врачей смежных специальностей.

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    US Cource
    US Cource
    US Vascular

    Курс «Инструменты ультразвуковой диагностики в клинической практике»

    Онлайн курс, посвященный инструментам ультразвуковой диагностики в клинической практике. Курс ориентирован на повышение квалификации врачей ультразвуковой диагностики и врачей смежных специальностей.

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    US Vascular

    Методы ультразвуковой диагностики. Учебные руководства

    Ознакомьтесь с самыми современными методами УЗД с помощью пошаговых руководств. Эти методы помогут вам более точно и эффективно получать и анализировать данные.

    Узнать больше
    US Cource

    Библиотека видеоматериалов

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    Ультразвуковая диагностика

    Ультрасонография лёгких при вирусной пневмонии

    Ультрасонография лёгких при вирусной пневмонии

    Лыхин Всеволод Николаевич
    врач анестезиолог-реаниматолог, преподаватель Медицинского симуляционного центра ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ

    Эластография сдвиговой волной

    Эластография сдвиговой волной. Неинвазивный и доступный метод диагностики заболеваний печени: обзор метода и опыт клинического применения

    Кривогин Н.М.

    специалист по клиническому применению оборудования департамента «Ультразвуковые системы» Philips в России и СНГ

    Шульгина Л.Э.

    д.м.н., заведующая отделением функциональной диагностики КГБУЗ "Краевая клиническая больница" (г. Барнаул), профессор Алтайского медицинского института последипломного образования, врач функциональной и ультразвуковой диагностики

    Рентгенология

    Рентгенография при COVID-19

    Рентгенография при COVID-19. Опыт ГКБ №40 ДЗМ (Коммунарка)

    Баланюк Элеонора Александровна
    врач-рентгенолог, заведующая отделением рентгенологии и ультразвуковой диагностики ГКБ№40 ДЗМ

    Рекомендации по работе на КТ в условиях повышенной нагрузки

    Рекомендации по работе на КТ в условиях повышенной нагрузки

    Смирнов Максим Дмитриевич

    к.м.н., старший специалист по применению КТ, Philips

    Магнитный резонанс в научно-клинической практике исследований черепно-мозговой травмы

    Магнитный резонанс в научно-клинической практике исследований черепно-мозговой травмы

    Ахадов Толибджон Абдуллаевич, Заслуженный врач России, профессор, д.м.н , Заведующий отделением лучевой диагностики НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии

    Манжурцев Андрей Валерьевич, к.ф.-м.н., Научный сотрудник НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии

    Ублинский Максим Вадимович, к.б.н., научный сотрудник НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии

    Меньщиков Петр Евгеньевич, к.ф.-м.н. Специалист по поддержке научных исследований, Philips

    Анестезиология и реаниматология

    Можно ли использовать аппарат для неинвазивной вентиляции у пациентов с COVID-19?

    Можно ли использовать аппарат для неинвазивной вентиляции у пациентов с COVID-19?

    Ярошецкий Андрей Игоревич
    д.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, председатель комитета Федерации анестезиологов и реаниматологов по респираторной и метаболической поддержке 

    Неинвазивная ИВЛ при COVID-19

    Неинвазивная ИВЛ при COVID-19

    Ярошецкий А.И.

    д.м.н., профессор кафедры пульмонологии Сеченовского университета, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Председатель Комитета Федерации Анестезиологов и Реаниматологов по Респираторной и метаболической поддержке

    Неинвазивная ИВЛ при COVID-19: на что обратить внимание

    Неинвазивная ИВЛ при COVID-19: на что обратить внимание

    Ярошецкий А.И.

    д.м.н., профессор кафедры пульмонологии Сеченовского университета, заведующий отделом анестезиологии и реаниматологии НИИ Клинической хирургии РНИМУ им.Н.И.Пирогова, Председатель Комитета Федерации Анестезиологов и Реаниматологов по Респираторной и метаболической поддержке

    Обзор IntelliSpace Critical Care and Anesthesia

    Обзор IntelliSpace Critical Care and Anesthesia

    Татьяна Романюк, ведущий специалист по клиническому применению решений медицинского мониторинга Philips;

    Кирилл Костенев, ведущий специалист по клиническому применению решений медицинского мониторинга Philips.

    Cовременные принципы оказания экстренной медицинской помощи в стоматологии

    Cовременные принципы оказания экстренной медицинской помощи в стоматологии

    Трунин Д.А.

    Сохов С.Т.

    Афанасьев В.В.

    Бобринская И.Г.

    Пиковский В.Ю.

    Пульмонология

    Актуальные вопросы контроля и эффективной терапии бронхиальной астмы

    Актуальные вопросы контроля и эффективной терапии бронхиальной астмы

    Попова Надежда Валерьевна, к.м.н, врач-пульмонолог НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Новосибирск-Главный ОАО "РЖД"

    Современные медицинские устройства для терапии респираторных заболеваний

    Современные медицинские устройства для терапии респираторных заболеваний

    Визель Александр Андреевич, д.м.н, профессор, врач- пульмонолог высшей категории, зав. кафедрой фтизиопульмонологии ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»

    Пульмонология мегаполиса

    Научно-образовательный проект «Пульмонология мегаполиса». Современные аспекты небулайзерной (и ингаляционной) терапии 

    Штабницкий Василий Андреевич,

    к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

    Пульмонология мегаполиса

    Научно-образовательный проект «Пульмонология мегаполиса».

    Кислородотерапия в пульмонологии

    Штабницкий Василий Андреевич,

    к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

    Пульмонология мегаполиса

    Научно-образовательный проект «Пульмонология мегаполиса». Неинвазивная вентиляция легких в пульмонологии

    Штабницкий Василий Андреевич,

    к.м.н, врач-пульмонолог, доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

    Международный опыт в борьбе с COVID-19

    Вебинар с участием зарубежных специалистов по теме «Международный опыт в борьбе с COVID-19»

    На английском языке с русскими субтитрами

    Последствия COVID-19

    Последствия COVID-19: современные возможности медицинской реабилитации

    Манжилеева Татьяна Владимировна, Кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог высшей категории, доцент кафедры внутренних болезней им.ак. Л.Д. Сидоровой ФГБОУ "Новосибирский государственный медицинский университет"

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

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