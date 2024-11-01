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Магнитно-резонансные томографы Philips

Компанией Philips разрабатываются интегрированные МР-решения, обеспечивающие небывалые скорость и производительность МРТ оборудования и позволяющие выполнять точную постановку диагнозов и вселять уверенность в будущее для всех участников медицинского процесса.

Для совместной работы с нами не существует каких-либо ограничений. Потому что в текущем мире здоровье не имеет границ. Медицинская помощь также должна иметь безграничные возможности.

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    Системы МР-визуализации, каталог аппаратов МРТ

    Новая линейка МРТ-оборудования, обеспечивающих скорость, удобство и надежность, для достижения одной цели — улучшения качества медицинского обслуживания пациентов.

     

    Philips Healthcare предлагает комплексные решения в области магнитно-резонансной томографии для медицинских учреждений. У нас вы найдете широкий ассортимент оборудования для МРТ производства Philips, такие модели как MR5300, Ingenia Ambition и Elition. Мы предлагаем системы МРТ с высоким качеством изображений и современными технологиями, которые обеспечивают быструю и точную диагностику различных заболеваний.

     

    В нашем продуктовом каталоге вы найдете не только МРТ системы, но и различные варианты дооснащения, такие как катушки и приложения для МРТ, которые помогут провести более точные и информативные исследования. Мы также предлагаем обучение для врачей по использованию нашего оборудования.

     

    Если вам нужна консультация по выбору оборудования или комплектующих, наши специалисты всегда готовы помочь. Свяжитесь с нами по указанным контактам, и мы поможем подобрать оптимальное решение для вашей клиники.

    3,0 Тл

      1,5 Тл

        MR-guided Therapy

          Инновации в сфере МРТ

           

          Откройте для себя технологии МРТ, которые повышают производительность, обеспечивая при этом высокое качество изображений и удобство для пациентов. Сложное диагностическое обследование стало простым как никогда раньше.

          Опции и модернизация МРТ оборудования


          Расширьте возможности МРТ и сделайте свою систему самой современной.

          • Катушки для МРТ
            Катушки для МРТ

            Катушки для МРТ Philips. Ознакомьтесь с полным ассортиментом катушек для МР-систем и оставьте заявку на получение дополнительной информации на сайте.

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          • Клинические приложения для МРТ
            Клинические приложения для МРТ

            Специализированные программы и клинические приложения Philips для планирования МРТ-исследований, просмотра и обработки снимков. Автоматическое планирование исследований головного мозга, позвоночника, суставов. Программы ускорения сканирования, диффузионная визуализация, коррекция артефактов движения.

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          • Модернизация установленных частей
            Модернизация установленных частей

            Программа Philips MR SmartPath позволяет расширить возможности установленной системы МРТ без замены оборудования. Аппаратные апгрейды и программные обновления помогают повысить качество изображений, увеличить пропускную способность пациентов и оптимизировать расходы клиники. Узнайте подробнее и оставьте заявку.

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          • Мониторы пациента Expression MR, совместимые с МРТ
            Мониторы пациента Expression MR, совместимые с МРТ

            Мониторы пациентов Expression позволяют расширить возможности мониторинга при МРТ до уровня прикроватных мониторов и упрощают подключение к больничным ИТ-системам.

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          Познакомьтесь с опытом коллег

           

          Воспользуйтесь передовым опытом других пользователей МР томографов для максимального эффекта использования имеющейся системы.

          • Научное сотрудничество
            Научное сотрудничество

            Присоединяйтесь к сотрудничеству с компанией Philips в рамках проекта Здравоохранение - это поддержка научно-исследовательских и практических разработок

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          • Обучение и тренинги
            Обучение и тренинги

            Philips проводит вебинары, онлайн-курсы и научно-практические мероприятия для врачей различных специализаций. Изучайте современные технологии ультразвуковой диагностики, лучевой диагностики, анестезиологии-реаниматологии и интервенционной хирургии. Доступны записи прошедших вебинаров и библиотека видеоматериалов.

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          • FieldStrength – журнал Philips об МРТ для специалистов | Philips
            FieldStrength – журнал Philips об МРТ для специалистов | Philips

            FieldStrength – сборник статей от пользователей МР-томографов Philips для коллег по всему миру. Клинические примеры, передовые методы диагностики, аналитика и практические рекомендации в области МРТ. Читайте актуальные выпуски онлайн или скачивайте печатные версии журнала.

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          MR Body map

          Карта клинических примеров
          Теперь вы можете посмотреть примеры, демонстрирующие возможности dStream — цифровой широкополосной МРТ-архитектуры, которая помогает получать согласованные данные.

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          Новый подход к МР-исследованиям

           

          Уникальная технология Philips Ambient Experience позволяет создать неповторимое окружение для пациента. Сочетание проецируемых изображений, специально подобранного освещения, музыки и архитектурных элементов создает успокаивающую атмосферу внутри МРТ томографа. В конечном итоге это приведет не только к улучшению результатов исследования, но и повышению комфорта пациентов.

          Поддержка на каждом этапе

          Philips Education

          Обучение и тренинг
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          Служба поддержки клиентов

          Служба поддержки клиентов
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          Восстановленное оборудование

          Восстановленное оборудование
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          Philips Medical Capital

          Philips Medical Capital
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          * Только для использования в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
          1. По сравнению с магнитом Ingenia 1.5T ZBO.

          Мы всегда заинтересованы в сотрудничестве

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          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

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