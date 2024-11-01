Компанией Philips разрабатываются интегрированные МР-решения, обеспечивающие небывалые скорость и производительность МРТ оборудования и позволяющие выполнять точную постановку диагнозов и вселять уверенность в будущее для всех участников медицинского процесса. Для совместной работы с нами не существует каких-либо ограничений. Потому что в текущем мире здоровье не имеет границ. Медицинская помощь также должна иметь безграничные возможности.
Компанией Philips разрабатываются интегрированные МР-решения, обеспечивающие небывалые скорость и производительность МРТ оборудования и позволяющие выполнять точную постановку диагнозов и вселять уверенность в будущее для всех участников медицинского процесса.
Для совместной работы с нами не существует каких-либо ограничений. Потому что в текущем мире здоровье не имеет границ. Медицинская помощь также должна иметь безграничные возможности.
Новая линейка МРТ-оборудования, обеспечивающих скорость, удобство и надежность, для достижения одной цели — улучшения качества медицинского обслуживания пациентов. Philips Healthcare предлагает комплексные решения в области магнитно-резонансной томографии для медицинских учреждений. У нас вы найдете широкий ассортимент оборудования для МРТ производства Philips, такие модели как MR5300, Ingenia Ambition и Elition. Мы предлагаем системы МРТ с высоким качеством изображений и современными технологиями, которые обеспечивают быструю и точную диагностику различных заболеваний. В нашем продуктовом каталоге вы найдете не только МРТ системы, но и различные варианты дооснащения, такие как катушки и приложения для МРТ, которые помогут провести более точные и информативные исследования. Мы также предлагаем обучение для врачей по использованию нашего оборудования. Если вам нужна консультация по выбору оборудования или комплектующих, наши специалисты всегда готовы помочь. Свяжитесь с нами по указанным контактам, и мы поможем подобрать оптимальное решение для вашей клиники.
Новая линейка МРТ-оборудования, обеспечивающих скорость, удобство и надежность, для достижения одной цели — улучшения качества медицинского обслуживания пациентов.
Philips Healthcare предлагает комплексные решения в области магнитно-резонансной томографии для медицинских учреждений. У нас вы найдете широкий ассортимент оборудования для МРТ производства Philips, такие модели как MR5300, Ingenia Ambition и Elition. Мы предлагаем системы МРТ с высоким качеством изображений и современными технологиями, которые обеспечивают быструю и точную диагностику различных заболеваний.
В нашем продуктовом каталоге вы найдете не только МРТ системы, но и различные варианты дооснащения, такие как катушки и приложения для МРТ, которые помогут провести более точные и информативные исследования. Мы также предлагаем обучение для врачей по использованию нашего оборудования.
Если вам нужна консультация по выбору оборудования или комплектующих, наши специалисты всегда готовы помочь. Свяжитесь с нами по указанным контактам, и мы поможем подобрать оптимальное решение для вашей клиники.
Откройте для себя технологии МРТ, которые повышают производительность, обеспечивая при этом высокое качество изображений и удобство для пациентов. Сложное диагностическое обследование стало простым как никогда раньше.
Откройте для себя технологии МРТ, которые повышают производительность, обеспечивая при этом высокое качество изображений и удобство для пациентов. Сложное диагностическое обследование стало простым как никогда раньше.
Ambient Experience in-bore Connect
Узнайте, как технология Ambient Experience in-Bore Connect может снизить уровень стресса и двигательной активности пациента при нахождении в закрытом томографе МРТ, а также сократить количество повторных процедур сканирования и случаев прерывания сканирования, повышая пропускную способность и оптимизируя планирование процедур для пациентов
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Катушки для МРТ Philips. Ознакомьтесь с полным ассортиментом катушек для МР-систем и оставьте заявку на получение дополнительной информации на сайте.Узнать больше
Специализированные программы и клинические приложения Philips для планирования МРТ-исследований, просмотра и обработки снимков. Автоматическое планирование исследований головного мозга, позвоночника, суставов. Программы ускорения сканирования, диффузионная визуализация, коррекция артефактов движения.Узнать больше
Программа Philips MR SmartPath позволяет расширить возможности установленной системы МРТ без замены оборудования. Аппаратные апгрейды и программные обновления помогают повысить качество изображений, увеличить пропускную способность пациентов и оптимизировать расходы клиники. Узнайте подробнее и оставьте заявку.Узнать больше
Мониторы пациентов Expression позволяют расширить возможности мониторинга при МРТ до уровня прикроватных мониторов и упрощают подключение к больничным ИТ-системам.Узнать больше
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Воспользуйтесь передовым опытом других пользователей МР томографов для максимального эффекта использования имеющейся системы.
Воспользуйтесь передовым опытом других пользователей МР томографов для максимального эффекта использования имеющейся системы.
Присоединяйтесь к сотрудничеству с компанией Philips в рамках проекта Здравоохранение - это поддержка научно-исследовательских и практических разработокУзнать больше
Philips проводит вебинары, онлайн-курсы и научно-практические мероприятия для врачей различных специализаций. Изучайте современные технологии ультразвуковой диагностики, лучевой диагностики, анестезиологии-реаниматологии и интервенционной хирургии. Доступны записи прошедших вебинаров и библиотека видеоматериалов.Узнать больше
FieldStrength – сборник статей от пользователей МР-томографов Philips для коллег по всему миру. Клинические примеры, передовые методы диагностики, аналитика и практические рекомендации в области МРТ. Читайте актуальные выпуски онлайн или скачивайте печатные версии журнала.Узнать больше
Уникальная технология Philips Ambient Experience позволяет создать неповторимое окружение для пациента. Сочетание проецируемых изображений, специально подобранного освещения, музыки и архитектурных элементов создает успокаивающую атмосферу внутри МРТ томографа. В конечном итоге это приведет не только к улучшению результатов исследования, но и повышению комфорта пациентов.
Уникальная технология Philips Ambient Experience позволяет создать неповторимое окружение для пациента. Сочетание проецируемых изображений, специально подобранного освещения, музыки и архитектурных элементов создает успокаивающую атмосферу внутри МРТ томографа. В конечном итоге это приведет не только к улучшению результатов исследования, но и повышению комфорта пациентов.
* Только для использования в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
1. По сравнению с магнитом Ingenia 1.5T ZBO.
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