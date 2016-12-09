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FieldStrength – журнал Philips об МРТ для специалистов
Fieldstrength

Сборник статей 
FieldStrength по МРТ

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В журнале FieldStrength публикуются статьи с описанием новейших тенденций и аналитики, передовых методов в области МРТ, клинических примеров, полезных рекомендаций и пр., написанные пользователями МР-томографов Philips для таких же пользователей.

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Сборник статей FieldStrength MRI, бюллетень FieldStrength MRI и журнал FieldStrength MRI выпускаются компанией Philips Healthcare для сообщества пользователей МР-томографов Philips. В некоторых статьях могут описываться исследования, проведенные за пределами США на оборудовании, пока не разрешенном для коммерческого распространения в США. На некоторые изделия может отсутствовать лицензия для продажи в Канаде. 

Компания Philips Healthcare оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики или приостанавливать производство любого изделия без предварительного уведомления и каких-либо обязательств с ее стороны, а также не несет ответственность за какие-либо последствия, связанные с использованием настоящей публикации.

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Печатная версия журнала выходит два раза в год

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2015/2

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2015/1

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2014/1

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2013/2

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2013/1

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2012/3

 

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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