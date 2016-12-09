Сборник статей FieldStrength MRI, бюллетень FieldStrength MRI и журнал FieldStrength MRI выпускаются компанией Philips Healthcare для сообщества пользователей МР-томографов Philips. В некоторых статьях могут описываться исследования, проведенные за пределами США на оборудовании, пока не разрешенном для коммерческого распространения в США. На некоторые изделия может отсутствовать лицензия для продажи в Канаде.



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