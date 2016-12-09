В журнале FieldStrength публикуются статьи с описанием новейших тенденций и аналитики, передовых методов в области МРТ, клинических примеров, полезных рекомендаций и пр., написанные пользователями МР-томографов Philips для таких же пользователей.
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Сборник статей FieldStrength MRI, бюллетень FieldStrength MRI и журнал FieldStrength MRI выпускаются компанией Philips Healthcare для сообщества пользователей МР-томографов Philips. В некоторых статьях могут описываться исследования, проведенные за пределами США на оборудовании, пока не разрешенном для коммерческого распространения в США. На некоторые изделия может отсутствовать лицензия для продажи в Канаде.
Компания Philips Healthcare оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики или приостанавливать производство любого изделия без предварительного уведомления и каких-либо обязательств с ее стороны, а также не несет ответственность за какие-либо последствия, связанные с использованием настоящей публикации.
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