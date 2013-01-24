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Научно-клинические исследования

Philips Virtual MR Scientific Symposium 2020

Ежегодно в рамках мирового конгресса по магнитному резонансу в медицине (ISMRM) компания Philips представляет последние технические и клинические новинки и инновации в Магнитно-резонансной томографии. В этом году пандемия COVID-19 значительно поменяла планы большинства мировых и локальных конгрессов и симпозиумов. Конгресс ISMRM был перенесен на несколько месяцев и переведен полностью в формат онлайн. Но, несмотря на это, глобальная команда Clinical Science не отказалась от проведения запланированного симпозиума. 

Онлайн-трансляция, на которой был анонсирован новый релиз 5.7., состоялась 23 апреля 2020 года. На ней подробно рассказываются физические основы новых методик и области их применения с клиническими случаями. Полный перечень опций включает в себя:

 

  • Коррекция артефактов магнитной восприимчивости для диффузионно-взвешенной томографии и функциональной МРТ, имеющих блок EPI для сбора данных (EPIC). Представленный подход позволяет избавиться от артефактов “вытягивания” изображений в направлении фазового кодирования, что в результате приводит к артефакту несоответствия структурных и диффузионно-взвешенных МРТ.
  • Восстановление Диффузионно-взвешенных изображений (DWI) с любыми b-факторами (от 0 до 5000 мм/с2) по регистрируемым DWI изображениям (Сomputed DWI). Предлагаемый метод обеспечивает существенное снижение времени сканирования за счет восстановления DWI изображений с высокими значениями b-факторов.
  • Коррекция значений измеряемого коэффициента диффузии ADC для исключения артефактов нелинейности градиентов, особенно на больших полях обзора (LOVA ADC). Это дает возможность получать значения ADC с параметром точности вплоть до 95% на больших полях обзора.
  • Улучшенный протокол сканирования МР эластографии (MR elastography extension). По сравнению с предыдущими протоколами ускорение составляет до 8 раз.
  • Методика сканирования мультифазных исследований печени на свободном дыхании (4D FreeBreathing). Такие протоколы допускают проведение мультифазных исследований для пациентов, у которых отсутствует возможность задержки дыхания.
Запись симпозиума Philips Virtual MR Scientific Symposium 2020

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю