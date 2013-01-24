Ежегодно в рамках мирового конгресса по магнитному резонансу в медицине (ISMRM) компания Philips представляет последние технические и клинические новинки и инновации в Магнитно-резонансной томографии. В этом году пандемия COVID-19 значительно поменяла планы большинства мировых и локальных конгрессов и симпозиумов. Конгресс ISMRM был перенесен на несколько месяцев и переведен полностью в формат онлайн. Но, несмотря на это, глобальная команда Clinical Science не отказалась от проведения запланированного симпозиума.