Онлайн-трансляция, на которой был анонсирован новый релиз 5.7., состоялась 23 апреля 2020 года. На ней подробно рассказываются физические основы новых методик и области их применения с клиническими случаями. Полный перечень опций включает в себя:
- Коррекция артефактов магнитной восприимчивости для диффузионно-взвешенной томографии и функциональной МРТ, имеющих блок EPI для сбора данных (EPIC). Представленный подход позволяет избавиться от артефактов “вытягивания” изображений в направлении фазового кодирования, что в результате приводит к артефакту несоответствия структурных и диффузионно-взвешенных МРТ.
- Восстановление Диффузионно-взвешенных изображений (DWI) с любыми b-факторами (от 0 до 5000 мм/с2) по регистрируемым DWI изображениям (Сomputed DWI). Предлагаемый метод обеспечивает существенное снижение времени сканирования за счет восстановления DWI изображений с высокими значениями b-факторов.
- Коррекция значений измеряемого коэффициента диффузии ADC для исключения артефактов нелинейности градиентов, особенно на больших полях обзора (LOVA ADC). Это дает возможность получать значения ADC с параметром точности вплоть до 95% на больших полях обзора.
- Улучшенный протокол сканирования МР эластографии (MR elastography extension). По сравнению с предыдущими протоколами ускорение составляет до 8 раз.
- Методика сканирования мультифазных исследований печени на свободном дыхании (4D FreeBreathing). Такие протоколы допускают проведение мультифазных исследований для пациентов, у которых отсутствует возможность задержки дыхания.