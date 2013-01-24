Образовательные вебинары по МРТ и Научное партнерство с Philips

Помимо этого, в рамках вебинара команда Philips Clinical Science подробно рассказала о программах научного партнерства, которое Philips предлагает в России на протяжении уже 10 лет – его видах, возможностях и перспективах. Philips поддерживает научные-практические исследования более чем в 10 лечебных учреждениях по всей России, в число которых входят такие центры, как - НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева (г. Москва), ГБУЗ Морозовская ДГКБ (г. Москва), Международный Томографический центр (г. Новосибирск), НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера (г. Санкт-Петербург), Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова (г. Москва) и др. Врачи ежегодно представляют результаты этих исследований на крупнейших мировых и Российских конгрессах, а также публикуют их в высокорейтинговых журналах.

Конкурентным преимуществом научного сотрудничества является углубленный доступ к передовым инновациям Philips, а также поддержка исследовательского проекта на всех этапах реализации.