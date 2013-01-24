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Научно-клинические исследования
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Образовательные вебинары по МРТ и Научное партнерство с Philips

Kupriyanov
Инновационные технологии Philips открывают принципиально новые пути фундаментальных исследований в области медицины. Мы понимаем это и содействуем развитию научно-клинической деятельности более, чем в десяти российских учреждениях по всей стране. Исследовательские проекты затрагивают самые насущные вопросы здравоохранения, а их результаты успешно внедряются в ежедневную клиническую практику. Вот почему Philips поддерживает их на всех этапах реализации.»

Дмитрий Куприянов

К.м.н. старший специалист по поддержке научных исследований Philips

В день знаний 1 сентября Philips запустил серию вебинаров по клиническим и научным приложениям магнитного резонанса в медицине. Просмотреть записи лекций и ознакомиться с предстоящими мероприятиями можно на сайте, а также подписавшись на нашу рассылку. Первым в списке стал вебинар «Магнитный резонанс в научно-клинической практике исследований черепно-мозговой травмы», проведенный Philips совместно с командой ученых и врачей НИИ Неотложной Детской Хирургии и Траматологии (НИИ НДХиТ). В рамках мероприятия обсуждались основные результаты научно-клинических исследований черепно-мозговых травм различных степеней, проводимых НИИ НДХиТ и Philips уже на протяжении 10 лет. За время реализации этого крупномасштабного исследования научным коллективом НИИ под руководством заслуженного деятеля науки России, профессора, д.м.н. Ахадова Т.А. было решено множество поставленных задач, включая разработку новых методик оценки концентраций нейромедиаторов, анализ метаболических (МРС) и микроструктурных (DWI и DTI) нарушений в сером и белом веществе головного мозга, введение в научно-клиническую практику методик функциональной МРТ (фМРТ) и фМРТ покоя и др.

Помимо этого, в рамках вебинара команда Philips Clinical Science подробно рассказала о программах научного партнерства, которое Philips предлагает в России на протяжении уже 10 лет – его видах, возможностях и перспективах. Philips поддерживает научные-практические исследования более чем в 10 лечебных учреждениях по всей России, в число которых входят такие центры, как - НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева (г. Москва), ГБУЗ Морозовская ДГКБ (г. Москва), Международный Томографический центр (г. Новосибирск), НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера (г. Санкт-Петербург), Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова (г. Москва) и др. Врачи ежегодно представляют результаты этих исследований на крупнейших мировых и Российских конгрессах, а также публикуют их в высокорейтинговых журналах.

 

Конкурентным преимуществом научного сотрудничества является углубленный доступ к передовым инновациям Philips, а также поддержка исследовательского проекта на всех этапах реализации.
По всем интересующим вопросам обращайтесь по почте по адресу: clinicalscienceRCA@philips.com

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю