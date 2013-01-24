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Научно-клинические исследования

Внедрение фМРТ в научно-клиническую практику Морозовской ДКБ

В конце июня в ГБУЗ Морозовская Детская Клиническая Больница ДЗМ произведена модификация МРТ сканера Philips Ingenia 3T для выполнения научных медицинских исследований: установлено все необходимое оборудование для проведения функциональной МРТ (фМРТ) – метода неинвазивного картирования зон активности мозга в режиме реального времени. Полученные результаты исследований планируется использовать при проведении нейрохирургических операций, а также для фундаментальных исследований функций мозга.

Метод фМРТ разработан доктором Сейдзи Огавой в 1990 году. В основе получения карт активности мозга лежит различие в МРТ сигнале в зависимости от уровня кислорода в крови (BOLD-контраст (Blood oxygenation level-dependent)). Обычно фМРТ эксперимент делится на две части – получение Т2* изображений в состоянии покоя и с предъявлением стимула. Существует большое множество различных парадигм активации, включая визуальную, моторную, когнитивную и др. В зависимости от выбранной парадигмы активируются различные области головного мозга. Активация приводит к усилению местного кровотока с увеличением относительной концентрации дезоксигенированного (бедного кислородом) гемоглобина по отношению к оксигенированному (обогащенному кислородом) в кровотоке активированной зоны. Увеличение содержания дезоксигенированного гемоглобина приводит в более быстрому процессу Т2* релаксации в активированной зоне. Статистический анализ позволяет обнаружить и выделить активированные зоны при сравнении с изображениями в состоянии покоя. Согласно ряду исследований [1] метод фМРТ может быть крайне полезным при планировании операций на мозге, Компания Philips желает успехов коллективу Морозовской Детской Клинической Больницы в реализации научно-клинических проектов!
Рис 1. Пример визуализации активирования зрительной коры при предъявлении визуального стимула.
[1] Zhao B, Cao Y, Zhao Y, Wu J, Wang S. Functional MRI-guided microsurgery of intracranial arteriovenous malformations: study protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open. 2014 Oct 23;4(10):e006618. doi: 10.1136/bmjopen-2014-006618.

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