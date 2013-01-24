Внедрение фМРТ в научно-клиническую практику Морозовской ДКБ

Метод фМРТ разработан доктором Сейдзи Огавой в 1990 году. В основе получения карт активности мозга лежит различие в МРТ сигнале в зависимости от уровня кислорода в крови (BOLD-контраст (Blood oxygenation level-dependent)). Обычно фМРТ эксперимент делится на две части – получение Т 2 * изображений в состоянии покоя и с предъявлением стимула. Существует большое множество различных парадигм активации, включая визуальную, моторную, когнитивную и др. В зависимости от выбранной парадигмы активируются различные области головного мозга. Активация приводит к усилению местного кровотока с увеличением относительной концентрации дезоксигенированного (бедного кислородом) гемоглобина по отношению к оксигенированному (обогащенному кислородом) в кровотоке активированной зоны. Увеличение содержания дезоксигенированного гемоглобина приводит в более быстрому процессу Т 2 * релаксации в активированной зоне. Статистический анализ позволяет обнаружить и выделить активированные зоны при сравнении с изображениями в состоянии покоя. Согласно ряду исследований [1] метод фМРТ может быть крайне полезным при планировании операций на мозге, Компания Philips желает успехов коллективу Морозовской Детской Клинической Больницы в реализации научно-клинических проектов!