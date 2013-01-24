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dstream

Цифровая широкополосная архитектура

Технология dStream с цифровой широкополосной архитектурой обеспечивает оцифровку сигнала прямо в катушке.

Получение высококачественных изображений с высокой скоростью возможно благодаря использованию нашей цифровой широкополосной архитектуры dStream. Оцените повышение отношения «сигнал-шум» на 40%*, а также увеличение пропускной способности благодаря использованию независимой от каналов РЧ-технологии, которая облегчает процедуру обновления.

 

Технология dStream обеспечивает оцифровку прямо в катушке, устраняя влияние шумов, характерное для аналоговых путей передачи сигнала; это позволяет получать МР-сигнал без предварительного искажения или компрессии. Оптоволоконное соединение между катушкой и программой реконструкции изображений делает возможным широкополосную передачу данных без потерь.

Технология dStream является уникальной.

 

 

Доктор Чип Трувит (Chip Truwit), глава отделения радиологии, Hennepin County Medical Center,

Миннесота, США

ingenia big6

Принцип работы

 

В архитектуре dStream используется метод дискретизации РЧ-сигнала DirectDigital для оцифровки: дискретизация МР-сигнала происходит напрямую, без преобразования в DC-сигнал. Это позволяет исключить все промежуточные аналоговые стадии с понижением частоты сигнала между элементом катушки и аналого-цифровым преобразователем (АЦП).
переход от аналоговой к широкополосной связи
В результате получается упрощенная архитектура приема сигнала, с небольшим количеством компонентов, низким энергопотреблением, высоким соотношением сигнал/шум и динамическим диапазоном, а также улучшенной стабильностью сигнала и фазирования.
аналогово-цифровая инфографика 5
Оцифровка происходит в самой катушке. Электронные компоненты АЦП были значительно уменьшены и помещены прямо в катушку. 
Один оптоволоконный кабель для любого количества РЧ-каналов заменяет собой несколько коаксиальных кабелей с сохранением качества изображений. Количество РЧ-каналов больше не зависит от технических характеристик системы.

Принимающая система dStream

Принимающая система dStream
Результат: улучшенное соотношение сигнал/шум и разрешение изображения

Другое принимающее РЧ-устройство

другое принимающее устройство
Результат: зашумленные изображения при использовании одинаковых параметров сканирования

Преимущества системы dStream

Улучшенная согласованность и качество изображений

Технология приема РЧ-сигнала dStream выполняет оцифровку МР-сигнала прямо в РЧ-катушке, что позволяет увеличить соотношение сигнал/шум на 40% (макс.)* для всех изображений.

 

Оптимизация рабочего процесса и повышение пропускной способности

Задняя катушка, встроенная в деку стола, позволяет избежать дополнительных действий с ней в 60% исследований. Легкие передние катушки, соответствующие анатомическим областям, можно перемещать самостоятельно, а однокабельное соединение делает рабочий процесс проще и быстрее.
преимущества: 1 новое
преимущества: 2 новое

Упрощение модернизации благодаря отдельным каналам

Больше нет необходимости модернизировать систему приема РЧ-сигналов для соответствия последним технологическим достижениям в области катушек.

 

Архитектура с возможностью применения новых технологий

Расширение клинических возможностей без капитальной модернизации системы для снижения расходов в течение срока службы и увеличения выгоды.

SmartPath до версии dStream

Хотя технология dStream встроена в новые МР-системы Ingenia, владельцы более старых версий систем также могут воспользоваться ее преимуществами. Обновление SmartPath до версии dStream представляет собой экономичный вариант создания МР-системы с цифровой широкополосной архитектурой; данное обновление доступно для следующих систем:

 

• Intera 1.5T                 • Achieva 3.0T / 3.0T TX

• Achieva 1.5T / XR
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обновление SmartPath
большой палец филипс

Архитектура dStream


Визуальное объяснение архитектуры dStream.

Видео клиентов


Медицинский центр Hennepin County Medical Center (HCMC) использует новейшие возможности МРТ благодаря МР-сканеру Ingenia 1.5T компании Philips и технологии dStream*.

 

*Повышение соотношения сигнал/шум в системе с технологией dStream на 40% (макс.) по сравнению с нецифровой системой Achieva
Видео клиента
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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю