Получение высококачественных изображений с высокой скоростью возможно благодаря использованию нашей цифровой широкополосной архитектуры dStream. Оцените повышение отношения «сигнал-шум» на 40%*, а также увеличение пропускной способности благодаря использованию независимой от каналов РЧ-технологии, которая облегчает процедуру обновления.

Технология dStream обеспечивает оцифровку прямо в катушке, устраняя влияние шумов, характерное для аналоговых путей передачи сигнала; это позволяет получать МР-сигнал без предварительного искажения или компрессии. Оптоволоконное соединение между катушкой и программой реконструкции изображений делает возможным широкополосную передачу данных без потерь.