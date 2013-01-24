Получение высококачественных изображений с высокой скоростью возможно благодаря использованию нашей цифровой широкополосной архитектуры dStream. Оцените повышение отношения «сигнал-шум» на 40%*, а также увеличение пропускной способности благодаря использованию независимой от каналов РЧ-технологии, которая облегчает процедуру обновления.
Технология dStream обеспечивает оцифровку прямо в катушке, устраняя влияние шумов, характерное для аналоговых путей передачи сигнала; это позволяет получать МР-сигнал без предварительного искажения или компрессии. Оптоволоконное соединение между катушкой и программой реконструкции изображений делает возможным широкополосную передачу данных без потерь.
Технология dStream является уникальной.
Доктор Чип Трувит (Chip Truwit), глава отделения радиологии, Hennepin County Medical Center,
Миннесота, США
В архитектуре dStream используется метод дискретизации РЧ-сигнала DirectDigital для оцифровки: дискретизация МР-сигнала происходит напрямую, без преобразования в DC-сигнал. Это позволяет исключить все промежуточные аналоговые стадии с понижением частоты сигнала между элементом катушки и аналого-цифровым преобразователем (АЦП).
Улучшенная согласованность и качество изображений
Технология приема РЧ-сигнала dStream выполняет оцифровку МР-сигнала прямо в РЧ-катушке, что позволяет увеличить соотношение сигнал/шум на 40% (макс.)* для всех изображений.
Оптимизация рабочего процесса и повышение пропускной способности
Задняя катушка, встроенная в деку стола, позволяет избежать дополнительных действий с ней в 60% исследований. Легкие передние катушки, соответствующие анатомическим областям, можно перемещать самостоятельно, а однокабельное соединение делает рабочий процесс проще и быстрее.
Упрощение модернизации благодаря отдельным каналам
Больше нет необходимости модернизировать систему приема РЧ-сигналов для соответствия последним технологическим достижениям в области катушек.
Архитектура с возможностью применения новых технологий
Расширение клинических возможностей без капитальной модернизации системы для снижения расходов в течение срока службы и увеличения выгоды.
Хотя технология dStream встроена в новые МР-системы Ingenia, владельцы более старых версий систем также могут воспользоваться ее преимуществами. Обновление SmartPath до версии dStream представляет собой экономичный вариант создания МР-системы с цифровой широкополосной архитектурой; данное обновление доступно для следующих систем:
• Intera 1.5T • Achieva 3.0T / 3.0T TX
• Achieva 1.5T / XR
Медицинский центр Hennepin County Medical Center (HCMC) использует новейшие возможности МРТ благодаря МР-сканеру Ingenia 1.5T компании Philips и технологии dStream*.
*Повышение соотношения сигнал/шум в системе с технологией dStream на 40% (макс.) по сравнению с нецифровой системой Achieva