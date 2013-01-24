Компания Philips, в ответ на возросшую потребность в аппаратах ИВЛ во всем мире, в короткие сроки увеличила производство новых аппаратов ИВЛ Philips Respironics E30, при разработке которых учитывались нужды медицинских специалистов и пациентов с COVID-19, а также соблюдались стандарты качества медицинского оборудования.
Это доступное во всем мире решение для искуственной вентиляции легких может быть приобретено медицинским учреждением, испытывающими дефицит аппаратов ИВЛ. Аппарат ИВЛ Philips Respironics E30 может использоваться в случаях, когда доступ к полнофункциональному аппарату ИВЛ для интенсивной терапии ограничен.
Отказы от ответственности
1 Использование в таких целях ограничено экстренным разрешением на применение оборудования, включая экстренное разрешение на применение FDA для аппаратов ИВЛ, временное распоряжение Министерства здравоохранения Канады об использовании в связи с COVID-19 и временная отмена маркировки CE.
2 Эти конфигурации дыхательного контура и принадлежности приведены в качестве примеров исключительно в целях информирования, поскольку не все они были одобрены для использования с аппаратом ИВЛ Philips Respironics E30.
3 При наличии принадлежностей.
Раскрываемая информация
Заявление в отношении экстренного разрешения на применение
Аппарат ИВЛ Philips Respironics E30 поставляется во все страны для использования в рамках местного экстренного разрешения на применение (Emergency Use Authorisation), такого как экстренное разрешение на применение FDA для аппаратов ИВЛ, временное распоряжение Министерства здравоохранения Канады об использовании в связи с COVID-19 и временная отмена маркировки CE, которое дает право на его использование в период чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, если оно не утрачивает силу и не аннулируется (после чего изделия больше не могут использоваться). Данное устройство не проходило проверку и не было одобрено FDA.