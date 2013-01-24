Компания Philips, в ответ на возросшую потребность в аппаратах ИВЛ во всем мире, в короткие сроки увеличила производство новых аппаратов ИВЛ Philips Respironics E30, при разработке которых учитывались нужды медицинских специалистов и пациентов с COVID-19, а также соблюдались стандарты качества медицинского оборудования.

Это доступное во всем мире решение для искуственной вентиляции легких может быть приобретено медицинским учреждением, испытывающими дефицит аппаратов ИВЛ. Аппарат ИВЛ Philips Respironics E30 может использоваться в случаях, когда доступ к полнофункциональному аппарату ИВЛ для интенсивной терапии ограничен.