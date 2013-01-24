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COVID-19

Аппарат ИВЛ разработан для восполнения дефицита аппаратов вентиляции легких для оказания помощи пациентам с COVID-19 в лечебных учреждениях

Аппарат ИВЛ Philips Respironics E30 разрешен для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью1

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Компания Philips, в ответ на возросшую  потребность в аппаратах ИВЛ во всем мире, в короткие сроки увеличила производство новых аппаратов ИВЛ Philips Respironics E30, при разработке которых учитывались нужды медицинских специалистов и пациентов с COVID-19, а также соблюдались стандарты качества медицинского оборудования.

 

Это доступное во всем мире решение для искуственной вентиляции легких может быть приобретено медицинским учреждением, испытывающими дефицит аппаратов ИВЛ. Аппарат ИВЛ Philips Respironics E30 может использоваться в случаях, когда доступ к полнофункциональному аппарату ИВЛ для интенсивной терапии ограничен.

Ознакомьтесь с характеристиками устройства E30
(Обратите внимание: аппарат ИВЛ Philips Respironics E30 доступен не во всех странах. Для получения сведений о доступности всех изделий обратитесь в региональное представительство компании Philips).

Аппарат ИВЛ Philips Respironics E30 разработан командой опытных специалистов в области терапии респираторных заболеваний специально для массового производства, поэтому он соответствует ряду важных требований:

Простота использования

Быстрая настройка и простота эксплуатации позволяют проводить мониторинг и терапию пациентам медицинскими работниками разного уровня подготовки.

Разработан для вашей безопасности

Рекомендованные конфигурации дыхательного контура подразумевают наличие бактериально-вирусного фильтра с целью минимизировать риск контакта медицинских работников с вирусом как при инвазивной, так и при неинвазивной вентиляции легких с использованием таких принадлежностей, как полнолицевая невентилируемая маска (без встроенной утечки) или шлем-маска2.

Подача кислорода

Безопасное подключение кислорода (скорость потока в дыхательном контуре пациента до 30 л/мин / скорость потока на входе устройства до 60 л/мин) для подачи большого объема кислорода.

Мониторинг основных параметров и сигналы тревоги

Мониторинг параметров дыхательной деятельности на экране (давление, дыхательный объем, ЧД, минутная вентиляция, утечка и SpO23), а также визуальные и звуковые сигналы тревоги для предоставления актуальной информации о ходе терапии.

Ресурсы

Документы

Сравнительная таблица характеристик аппарата ИВЛ E30 (564.0KB)
Экспертный доклад: подключение кислорода и оценка FiO2

Видеоматериалы

Инструменты

Инструмент расчета параметров вентиляции легких (71.0KB)
E30 — обучающая презентация (3.37MB)
Часто задаваемые вопросы о E30 (362.0KB)

Подробнее о наших решениях для всего цикла терапии — от медицинского учреждения до терапии в домашних условиях

Решения для вентиляции легких
Обратите внимание: не все изделия доступны во всех странах. Для получения сведений о доступности всех изделий обратитесь в региональное представительство компании Philips.

Отказы от ответственности

 

1 Использование в таких целях ограничено экстренным разрешением на применение оборудования, включая экстренное разрешение на применение FDA для аппаратов ИВЛ, временное распоряжение Министерства здравоохранения Канады об использовании в связи с COVID-19 и временная отмена маркировки CE. 

2 Эти конфигурации дыхательного контура и принадлежности приведены в качестве примеров исключительно в целях информирования, поскольку не все они были одобрены для использования с аппаратом ИВЛ Philips Respironics E30.

3 При наличии принадлежностей.

 

Раскрываемая информация

 

Заявление в отношении экстренного разрешения на применение

Аппарат ИВЛ Philips Respironics E30 поставляется во все страны для использования в рамках местного экстренного разрешения на применение (Emergency Use Authorisation), такого как экстренное разрешение на применение FDA для аппаратов ИВЛ, временное распоряжение Министерства здравоохранения Канады об использовании в связи с COVID-19 и временная отмена маркировки CE, которое дает право на его использование в период чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, если оно не утрачивает силу и не аннулируется (после чего изделия больше не могут использоваться). Данное устройство не проходило проверку и не было одобрено FDA.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю