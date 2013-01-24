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Информационные технологии в здравоохранении
Высокоэффективные технологии в помощь профессионалам здравоохранения

Надежное партнерство в сфере здравоохранения  

    Мы обеспечиваем надежную поддержку наших партнеров, помогая им освоиться в мире современных медицинских технологий и обеспечить цифровую трансформацию систем здравоохранения на всех этапах лечения пациента.

    Задачи по адаптации в новых условиях перед директором по информационным технологиям

    Какие задачи стоят перед вами в области информационных технологий в здравоохранении?

    Обратитесь к нам – мы будем рады вам помочь.

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    «Революция в сфере информационных технологий помогла пациентам стать в центре внимания».

    - Калум Каннингем (Calum Cunningham)

    Генеральный директор Enterprise Diagnostic Informatics

    Перспективы развития

    Значок руководства по успешной стратегии развития отделения визуализации для директора по информационным технологиям

    Важность развития отделения визуализации 

    Технологии визуализации продолжают развиваться, открывая новые возможности для медицинских учреждений. Отделениям визуализации особенно важно удерживать высокие стандарты безопасного и надежного выполнения визуализации, а также обеспечивать своевременность исследований с применением правильных инструментов.
    Значок «Как стратегии развития визуализации в рамках учреждения способствуют переходу медицинских учреждений на цифровые технологии»

    Как стратегия развития визуализации способствует переходу медицинских учреждений на цифровые технологии?

    Медицинские учреждения могут обезопасить свое будущее и расширить возможности комплексной работы с данными пациента и оптимизации процессов оказания медицинской помощи.
    Значок «Почему так сильно повысилась актуальность информационных технологий»

    Почему возросла актуальность информационных технологий?

    Без полноценного использования информационных технологий невозможны оптимизация клинических процессов и повышение эффективности работы.

    Вебинары

    Ценность визуализации в рамках учреждения — Philips HIMSS 2020
    Смотреть запись ▶︎
    Виртуальная презентация HIMSS по использованию информационных систем PerformanceBridge в учреждении
    Смотреть запись ▶︎
    Ответ на неизбежные угрозы кибербезопасности в здравоохранении — Philips HIMSS 2020
    Смотреть запись ▶︎
    Демо-режим системы объединения данных HealthSuite — Philips HIMSS 2020
    Смотреть запись ▶︎

    Информационные технологии в здравоохранении

    В партнерстве с поставщиками медицинских услуг, ИТ-специалистами и врачами в рамках учреждения мы разрабатываем информационные технологии, помогающие в принятии правильных клинических и операционных решений на основе данных, а также внедрении инновационных моделей развития для цифровой трансформации систем.
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    Что это значит?
    Final CEE consent
    *Некоторые из продуктов поставляются не во все страны. За подробными сведениями обращайтесь в региональное представительство компании Philips.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

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