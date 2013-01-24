Информационные технологии в здравоохранении

Высокоэффективные технологии в помощь профессионалам здравоохранения
Надежное партнерство в сфере здравоохранения
Мы обеспечиваем надежную поддержку наших партнеров, помогая им освоиться в мире современных медицинских технологий и обеспечить цифровую трансформацию систем здравоохранения на всех этапах лечения пациента.
Задачи по адаптации в новых условиях перед директором по информационным технологиям
Какие задачи стоят перед вами в области информационных технологий в здравоохранении?
«Революция в сфере информационных технологий помогла пациентам стать в центре внимания».
- Калум Каннингем (Calum Cunningham)
Генеральный директор Enterprise Diagnostic Informatics
Перспективы развития
Важность развития отделения визуализации
Технологии визуализации продолжают развиваться, открывая новые возможности для медицинских учреждений. Отделениям визуализации особенно важно удерживать высокие стандарты безопасного и надежного выполнения визуализации, а также обеспечивать своевременность исследований с применением правильных инструментов.
Как стратегия развития визуализации способствует переходу медицинских учреждений на цифровые технологии?
Медицинские учреждения могут обезопасить свое будущее и расширить возможности комплексной работы с данными пациента и оптимизации процессов оказания медицинской помощи.
Почему возросла актуальность информационных технологий?
Без полноценного использования информационных технологий невозможны оптимизация клинических процессов и повышение эффективности работы.
Вебинары
Ценность визуализации в рамках учреждения — Philips HIMSS 2020
В партнерстве с поставщиками медицинских услуг, ИТ-специалистами и врачами в рамках учреждения мы разрабатываем информационные технологии, помогающие в принятии правильных клинических и операционных решений на основе данных, а также внедрении инновационных моделей развития для цифровой трансформации систем.
*Некоторые из продуктов поставляются не во все страны. За подробными сведениями обращайтесь в региональное представительство компании Philips.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.