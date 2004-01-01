Philips Ultra Fast Scanner

Высокая пропускная способность

Один Ultra Fast Scanner может сканировать до 60 микропрепаратов в час для микропрепарата с размером ткани 15 x 15 мм. В каждом сканере имеется возможность разместить 300 микропрепаратов, которые можно непрерывно загружать, что действительно позволяет выполнять полностью автоматизированное сканирование без остановки. Даже если обнаружена ошибка, это будет указано пользователю, но при этом продолжится сканирование следующего доступного микропрепарата, что обеспечивает высокую пропускную способность цифрового процесса.