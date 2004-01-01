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Philips Ultra Fast Scanner

Цифровой сканер микропрепаратов для гистологических исследований

Частью нашего комплексного решения для патоморфологии Philips IntelliSite Pathology Solution* является простой в использовании Ultra Fast Scanner. Ultra Fast Scanner позволяет оцифровывать гистологические образцы и получать высококачественные клинические диагностические изображения. Сканер имеет высокую пропускную способность, используемый метод светлого поля предназначен для удовлетворения потребностей при проведении клинических гистопатологических исследований при стандартном использовании в лабораториях среднего и большого объема и интегрированных патоморфологических сетях.

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Особенности
Трансформируя гистологию
Трансформируя гистологию

Трансформируя гистологию

Автоматизация запускает процесс цифровой трансформации, обеспечивая быстрое время выполнения, что позволяет реализовать новые способы сотрудничества и обмена знаниями. Оцифровка помогает вам и вашим коллегам-клиницистам принимать более обоснованные решения, повышать диагностическую достоверность и лучше оценивать варианты лечения. Теперь вы можете превратить эти микропрепараты в богатые информацией цифровые изображения без каких-либо компромиссов. Ultra Fast Scanner не требует сложного обучения благодаря упрощенному интуитивно понятному дизайну и полностью автоматизированной работе. Просто загрузите микропрепараты и закройте дверцу. Ultra Fast Scanner сделает все остальное.

Трансформируя гистологию

Трансформируя гистологию
Автоматизация запускает процесс цифровой трансформации, обеспечивая быстрое время выполнения, что позволяет реализовать новые способы сотрудничества и обмена знаниями. Оцифровка помогает вам и вашим коллегам-клиницистам принимать более обоснованные решения, повышать диагностическую достоверность и лучше оценивать варианты лечения. Теперь вы можете превратить эти микропрепараты в богатые информацией цифровые изображения без каких-либо компромиссов. Ultra Fast Scanner не требует сложного обучения благодаря упрощенному интуитивно понятному дизайну и полностью автоматизированной работе. Просто загрузите микропрепараты и закройте дверцу. Ultra Fast Scanner сделает все остальное.

Трансформируя гистологию

Автоматизация запускает процесс цифровой трансформации, обеспечивая быстрое время выполнения, что позволяет реализовать новые способы сотрудничества и обмена знаниями. Оцифровка помогает вам и вашим коллегам-клиницистам принимать более обоснованные решения, повышать диагностическую достоверность и лучше оценивать варианты лечения. Теперь вы можете превратить эти микропрепараты в богатые информацией цифровые изображения без каких-либо компромиссов. Ultra Fast Scanner не требует сложного обучения благодаря упрощенному интуитивно понятному дизайну и полностью автоматизированной работе. Просто загрузите микропрепараты и закройте дверцу. Ultra Fast Scanner сделает все остальное.
Click here for more information
Трансформируя гистологию
Трансформируя гистологию

Трансформируя гистологию

Автоматизация запускает процесс цифровой трансформации, обеспечивая быстрое время выполнения, что позволяет реализовать новые способы сотрудничества и обмена знаниями. Оцифровка помогает вам и вашим коллегам-клиницистам принимать более обоснованные решения, повышать диагностическую достоверность и лучше оценивать варианты лечения. Теперь вы можете превратить эти микропрепараты в богатые информацией цифровые изображения без каких-либо компромиссов. Ultra Fast Scanner не требует сложного обучения благодаря упрощенному интуитивно понятному дизайну и полностью автоматизированной работе. Просто загрузите микропрепараты и закройте дверцу. Ultra Fast Scanner сделает все остальное.
Высокая пропускная способность
Высокая пропускная способность

Высокая пропускная способность

Один Ultra Fast Scanner может сканировать до 60 микропрепаратов в час для микропрепарата с размером ткани 15 x 15 мм. В каждом сканере имеется возможность разместить 300 микропрепаратов, которые можно непрерывно загружать, что действительно позволяет выполнять полностью автоматизированное сканирование без остановки. Даже если обнаружена ошибка, это будет указано пользователю, но при этом продолжится сканирование следующего доступного микропрепарата, что обеспечивает высокую пропускную способность цифрового процесса.

Высокая пропускная способность

Высокая пропускная способность
Один Ultra Fast Scanner может сканировать до 60 микропрепаратов в час для микропрепарата с размером ткани 15 x 15 мм. В каждом сканере имеется возможность разместить 300 микропрепаратов, которые можно непрерывно загружать, что действительно позволяет выполнять полностью автоматизированное сканирование без остановки. Даже если обнаружена ошибка, это будет указано пользователю, но при этом продолжится сканирование следующего доступного микропрепарата, что обеспечивает высокую пропускную способность цифрового процесса.

Высокая пропускная способность

Один Ultra Fast Scanner может сканировать до 60 микропрепаратов в час для микропрепарата с размером ткани 15 x 15 мм. В каждом сканере имеется возможность разместить 300 микропрепаратов, которые можно непрерывно загружать, что действительно позволяет выполнять полностью автоматизированное сканирование без остановки. Даже если обнаружена ошибка, это будет указано пользователю, но при этом продолжится сканирование следующего доступного микропрепарата, что обеспечивает высокую пропускную способность цифрового процесса.
Click here for more information
Высокая пропускная способность
Высокая пропускная способность

Высокая пропускная способность

Один Ultra Fast Scanner может сканировать до 60 микропрепаратов в час для микропрепарата с размером ткани 15 x 15 мм. В каждом сканере имеется возможность разместить 300 микропрепаратов, которые можно непрерывно загружать, что действительно позволяет выполнять полностью автоматизированное сканирование без остановки. Даже если обнаружена ошибка, это будет указано пользователю, но при этом продолжится сканирование следующего доступного микропрепарата, что обеспечивает высокую пропускную способность цифрового процесса.
Сканирование с первого раза
Сканирование с первого раза

Сканирование с первого раза

Ultra Fast Scanner полностью автоматически оцифровывает микропрепараты с показателем изначально правильного сканирования 98,4 %**, обеспечивая надежный и устойчивый рабочий процесс. Сотрудникам вашей лаборатории не нужно тратить время на работу со сканером, это освобождает их для выполнения других задач в лаборатории.

Сканирование с первого раза

Сканирование с первого раза
Ultra Fast Scanner полностью автоматически оцифровывает микропрепараты с показателем изначально правильного сканирования 98,4 %**, обеспечивая надежный и устойчивый рабочий процесс. Сотрудникам вашей лаборатории не нужно тратить время на работу со сканером, это освобождает их для выполнения других задач в лаборатории.

Сканирование с первого раза

Ultra Fast Scanner полностью автоматически оцифровывает микропрепараты с показателем изначально правильного сканирования 98,4 %**, обеспечивая надежный и устойчивый рабочий процесс. Сотрудникам вашей лаборатории не нужно тратить время на работу со сканером, это освобождает их для выполнения других задач в лаборатории.
Click here for more information
Сканирование с первого раза
Сканирование с первого раза

Сканирование с первого раза

Ultra Fast Scanner полностью автоматически оцифровывает микропрепараты с показателем изначально правильного сканирования 98,4 %**, обеспечивая надежный и устойчивый рабочий процесс. Сотрудникам вашей лаборатории не нужно тратить время на работу со сканером, это освобождает их для выполнения других задач в лаборатории.
Автоматизированная эксплуатация
Автоматизированная эксплуатация

Автоматизированная эксплуатация

Использование сканера Ultra Fast Scanner подразумевает максимально простые действия в режиме «загрузить и забыть». Любой сотрудник лаборатории может загрузить микропрепараты в сканер, после чего процесс оцифровки будет выполнен автоматически. Эта автоматическая обработка поддерживается множеством алгоритмов для обнаружения ткани и штрих-кодов на стекле, а также алгоритмами непрерывного автоматического фокусирования, используемыми в ходе сканирования.

Автоматизированная эксплуатация

Автоматизированная эксплуатация
Использование сканера Ultra Fast Scanner подразумевает максимально простые действия в режиме «загрузить и забыть». Любой сотрудник лаборатории может загрузить микропрепараты в сканер, после чего процесс оцифровки будет выполнен автоматически. Эта автоматическая обработка поддерживается множеством алгоритмов для обнаружения ткани и штрих-кодов на стекле, а также алгоритмами непрерывного автоматического фокусирования, используемыми в ходе сканирования.

Автоматизированная эксплуатация

Использование сканера Ultra Fast Scanner подразумевает максимально простые действия в режиме «загрузить и забыть». Любой сотрудник лаборатории может загрузить микропрепараты в сканер, после чего процесс оцифровки будет выполнен автоматически. Эта автоматическая обработка поддерживается множеством алгоритмов для обнаружения ткани и штрих-кодов на стекле, а также алгоритмами непрерывного автоматического фокусирования, используемыми в ходе сканирования.
Click here for more information
Автоматизированная эксплуатация
Автоматизированная эксплуатация

Автоматизированная эксплуатация

Использование сканера Ultra Fast Scanner подразумевает максимально простые действия в режиме «загрузить и забыть». Любой сотрудник лаборатории может загрузить микропрепараты в сканер, после чего процесс оцифровки будет выполнен автоматически. Эта автоматическая обработка поддерживается множеством алгоритмов для обнаружения ткани и штрих-кодов на стекле, а также алгоритмами непрерывного автоматического фокусирования, используемыми в ходе сканирования.
Изображения высокого качества
Изображения высокого качества

Изображения высокого качества

Наш клинически валидированный сканер обеспечивает высокое качество изображений с помощью стандартизированного и полностью автоматизированного процесса сканирования. Каждый микропрепарат сканируется при 40-кратном увеличении (0,25 мкм/пиксель). Это приводит к получению изображений с высоким разрешением, которые жизненно важны для оцифровки первичного диагностического рабочего процесса и являются ключевым фактором при использовании алгоритмов анализа изображений.

Изображения высокого качества

Изображения высокого качества
Наш клинически валидированный сканер обеспечивает высокое качество изображений с помощью стандартизированного и полностью автоматизированного процесса сканирования. Каждый микропрепарат сканируется при 40-кратном увеличении (0,25 мкм/пиксель). Это приводит к получению изображений с высоким разрешением, которые жизненно важны для оцифровки первичного диагностического рабочего процесса и являются ключевым фактором при использовании алгоритмов анализа изображений.

Изображения высокого качества

Наш клинически валидированный сканер обеспечивает высокое качество изображений с помощью стандартизированного и полностью автоматизированного процесса сканирования. Каждый микропрепарат сканируется при 40-кратном увеличении (0,25 мкм/пиксель). Это приводит к получению изображений с высоким разрешением, которые жизненно важны для оцифровки первичного диагностического рабочего процесса и являются ключевым фактором при использовании алгоритмов анализа изображений.
Click here for more information
Изображения высокого качества
Изображения высокого качества

Изображения высокого качества

Наш клинически валидированный сканер обеспечивает высокое качество изображений с помощью стандартизированного и полностью автоматизированного процесса сканирования. Каждый микропрепарат сканируется при 40-кратном увеличении (0,25 мкм/пиксель). Это приводит к получению изображений с высоким разрешением, которые жизненно важны для оцифровки первичного диагностического рабочего процесса и являются ключевым фактором при использовании алгоритмов анализа изображений.
  • Трансформируя гистологию
  • Высокая пропускная способность
  • Сканирование с первого раза
  • Автоматизированная эксплуатация
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Трансформируя гистологию
Трансформируя гистологию

Трансформируя гистологию

Автоматизация запускает процесс цифровой трансформации, обеспечивая быстрое время выполнения, что позволяет реализовать новые способы сотрудничества и обмена знаниями. Оцифровка помогает вам и вашим коллегам-клиницистам принимать более обоснованные решения, повышать диагностическую достоверность и лучше оценивать варианты лечения. Теперь вы можете превратить эти микропрепараты в богатые информацией цифровые изображения без каких-либо компромиссов. Ultra Fast Scanner не требует сложного обучения благодаря упрощенному интуитивно понятному дизайну и полностью автоматизированной работе. Просто загрузите микропрепараты и закройте дверцу. Ultra Fast Scanner сделает все остальное.

Трансформируя гистологию

Трансформируя гистологию
Автоматизация запускает процесс цифровой трансформации, обеспечивая быстрое время выполнения, что позволяет реализовать новые способы сотрудничества и обмена знаниями. Оцифровка помогает вам и вашим коллегам-клиницистам принимать более обоснованные решения, повышать диагностическую достоверность и лучше оценивать варианты лечения. Теперь вы можете превратить эти микропрепараты в богатые информацией цифровые изображения без каких-либо компромиссов. Ultra Fast Scanner не требует сложного обучения благодаря упрощенному интуитивно понятному дизайну и полностью автоматизированной работе. Просто загрузите микропрепараты и закройте дверцу. Ultra Fast Scanner сделает все остальное.

Трансформируя гистологию

Автоматизация запускает процесс цифровой трансформации, обеспечивая быстрое время выполнения, что позволяет реализовать новые способы сотрудничества и обмена знаниями. Оцифровка помогает вам и вашим коллегам-клиницистам принимать более обоснованные решения, повышать диагностическую достоверность и лучше оценивать варианты лечения. Теперь вы можете превратить эти микропрепараты в богатые информацией цифровые изображения без каких-либо компромиссов. Ultra Fast Scanner не требует сложного обучения благодаря упрощенному интуитивно понятному дизайну и полностью автоматизированной работе. Просто загрузите микропрепараты и закройте дверцу. Ultra Fast Scanner сделает все остальное.
Click here for more information
Трансформируя гистологию
Трансформируя гистологию

Трансформируя гистологию

Автоматизация запускает процесс цифровой трансформации, обеспечивая быстрое время выполнения, что позволяет реализовать новые способы сотрудничества и обмена знаниями. Оцифровка помогает вам и вашим коллегам-клиницистам принимать более обоснованные решения, повышать диагностическую достоверность и лучше оценивать варианты лечения. Теперь вы можете превратить эти микропрепараты в богатые информацией цифровые изображения без каких-либо компромиссов. Ultra Fast Scanner не требует сложного обучения благодаря упрощенному интуитивно понятному дизайну и полностью автоматизированной работе. Просто загрузите микропрепараты и закройте дверцу. Ultra Fast Scanner сделает все остальное.
Высокая пропускная способность
Высокая пропускная способность

Высокая пропускная способность

Один Ultra Fast Scanner может сканировать до 60 микропрепаратов в час для микропрепарата с размером ткани 15 x 15 мм. В каждом сканере имеется возможность разместить 300 микропрепаратов, которые можно непрерывно загружать, что действительно позволяет выполнять полностью автоматизированное сканирование без остановки. Даже если обнаружена ошибка, это будет указано пользователю, но при этом продолжится сканирование следующего доступного микропрепарата, что обеспечивает высокую пропускную способность цифрового процесса.

Высокая пропускная способность

Высокая пропускная способность
Один Ultra Fast Scanner может сканировать до 60 микропрепаратов в час для микропрепарата с размером ткани 15 x 15 мм. В каждом сканере имеется возможность разместить 300 микропрепаратов, которые можно непрерывно загружать, что действительно позволяет выполнять полностью автоматизированное сканирование без остановки. Даже если обнаружена ошибка, это будет указано пользователю, но при этом продолжится сканирование следующего доступного микропрепарата, что обеспечивает высокую пропускную способность цифрового процесса.

Высокая пропускная способность

Один Ultra Fast Scanner может сканировать до 60 микропрепаратов в час для микропрепарата с размером ткани 15 x 15 мм. В каждом сканере имеется возможность разместить 300 микропрепаратов, которые можно непрерывно загружать, что действительно позволяет выполнять полностью автоматизированное сканирование без остановки. Даже если обнаружена ошибка, это будет указано пользователю, но при этом продолжится сканирование следующего доступного микропрепарата, что обеспечивает высокую пропускную способность цифрового процесса.
Click here for more information
Высокая пропускная способность
Высокая пропускная способность

Высокая пропускная способность

Один Ultra Fast Scanner может сканировать до 60 микропрепаратов в час для микропрепарата с размером ткани 15 x 15 мм. В каждом сканере имеется возможность разместить 300 микропрепаратов, которые можно непрерывно загружать, что действительно позволяет выполнять полностью автоматизированное сканирование без остановки. Даже если обнаружена ошибка, это будет указано пользователю, но при этом продолжится сканирование следующего доступного микропрепарата, что обеспечивает высокую пропускную способность цифрового процесса.
Сканирование с первого раза
Сканирование с первого раза

Сканирование с первого раза

Ultra Fast Scanner полностью автоматически оцифровывает микропрепараты с показателем изначально правильного сканирования 98,4 %**, обеспечивая надежный и устойчивый рабочий процесс. Сотрудникам вашей лаборатории не нужно тратить время на работу со сканером, это освобождает их для выполнения других задач в лаборатории.

Сканирование с первого раза

Сканирование с первого раза
Ultra Fast Scanner полностью автоматически оцифровывает микропрепараты с показателем изначально правильного сканирования 98,4 %**, обеспечивая надежный и устойчивый рабочий процесс. Сотрудникам вашей лаборатории не нужно тратить время на работу со сканером, это освобождает их для выполнения других задач в лаборатории.

Сканирование с первого раза

Ultra Fast Scanner полностью автоматически оцифровывает микропрепараты с показателем изначально правильного сканирования 98,4 %**, обеспечивая надежный и устойчивый рабочий процесс. Сотрудникам вашей лаборатории не нужно тратить время на работу со сканером, это освобождает их для выполнения других задач в лаборатории.
Click here for more information
Сканирование с первого раза
Сканирование с первого раза

Сканирование с первого раза

Ultra Fast Scanner полностью автоматически оцифровывает микропрепараты с показателем изначально правильного сканирования 98,4 %**, обеспечивая надежный и устойчивый рабочий процесс. Сотрудникам вашей лаборатории не нужно тратить время на работу со сканером, это освобождает их для выполнения других задач в лаборатории.
Автоматизированная эксплуатация
Автоматизированная эксплуатация

Автоматизированная эксплуатация

Использование сканера Ultra Fast Scanner подразумевает максимально простые действия в режиме «загрузить и забыть». Любой сотрудник лаборатории может загрузить микропрепараты в сканер, после чего процесс оцифровки будет выполнен автоматически. Эта автоматическая обработка поддерживается множеством алгоритмов для обнаружения ткани и штрих-кодов на стекле, а также алгоритмами непрерывного автоматического фокусирования, используемыми в ходе сканирования.

Автоматизированная эксплуатация

Автоматизированная эксплуатация
Использование сканера Ultra Fast Scanner подразумевает максимально простые действия в режиме «загрузить и забыть». Любой сотрудник лаборатории может загрузить микропрепараты в сканер, после чего процесс оцифровки будет выполнен автоматически. Эта автоматическая обработка поддерживается множеством алгоритмов для обнаружения ткани и штрих-кодов на стекле, а также алгоритмами непрерывного автоматического фокусирования, используемыми в ходе сканирования.

Автоматизированная эксплуатация

Использование сканера Ultra Fast Scanner подразумевает максимально простые действия в режиме «загрузить и забыть». Любой сотрудник лаборатории может загрузить микропрепараты в сканер, после чего процесс оцифровки будет выполнен автоматически. Эта автоматическая обработка поддерживается множеством алгоритмов для обнаружения ткани и штрих-кодов на стекле, а также алгоритмами непрерывного автоматического фокусирования, используемыми в ходе сканирования.
Click here for more information
Автоматизированная эксплуатация
Автоматизированная эксплуатация

Автоматизированная эксплуатация

Использование сканера Ultra Fast Scanner подразумевает максимально простые действия в режиме «загрузить и забыть». Любой сотрудник лаборатории может загрузить микропрепараты в сканер, после чего процесс оцифровки будет выполнен автоматически. Эта автоматическая обработка поддерживается множеством алгоритмов для обнаружения ткани и штрих-кодов на стекле, а также алгоритмами непрерывного автоматического фокусирования, используемыми в ходе сканирования.
Изображения высокого качества
Изображения высокого качества

Изображения высокого качества

Наш клинически валидированный сканер обеспечивает высокое качество изображений с помощью стандартизированного и полностью автоматизированного процесса сканирования. Каждый микропрепарат сканируется при 40-кратном увеличении (0,25 мкм/пиксель). Это приводит к получению изображений с высоким разрешением, которые жизненно важны для оцифровки первичного диагностического рабочего процесса и являются ключевым фактором при использовании алгоритмов анализа изображений.

Изображения высокого качества

Изображения высокого качества
Наш клинически валидированный сканер обеспечивает высокое качество изображений с помощью стандартизированного и полностью автоматизированного процесса сканирования. Каждый микропрепарат сканируется при 40-кратном увеличении (0,25 мкм/пиксель). Это приводит к получению изображений с высоким разрешением, которые жизненно важны для оцифровки первичного диагностического рабочего процесса и являются ключевым фактором при использовании алгоритмов анализа изображений.

Изображения высокого качества

Наш клинически валидированный сканер обеспечивает высокое качество изображений с помощью стандартизированного и полностью автоматизированного процесса сканирования. Каждый микропрепарат сканируется при 40-кратном увеличении (0,25 мкм/пиксель). Это приводит к получению изображений с высоким разрешением, которые жизненно важны для оцифровки первичного диагностического рабочего процесса и являются ключевым фактором при использовании алгоритмов анализа изображений.
Click here for more information
Изображения высокого качества
Изображения высокого качества

Изображения высокого качества

Наш клинически валидированный сканер обеспечивает высокое качество изображений с помощью стандартизированного и полностью автоматизированного процесса сканирования. Каждый микропрепарат сканируется при 40-кратном увеличении (0,25 мкм/пиксель). Это приводит к получению изображений с высоким разрешением, которые жизненно важны для оцифровки первичного диагностического рабочего процесса и являются ключевым фактором при использовании алгоритмов анализа изображений.

Tехнические характеристики

Ultra Fast Scanner
Ultra Fast Scanner
Slide capacity
  • 300 микропрепаратов (по 15 штативов, в каждом по 20 микропрепаратов)
Total handling and imaging time per slide
  • 60 секунд при 40-кратном увеличении (площадь сканирования 15 x 15 мм)
Scanning method
  • Линейное сканирование TDI
Microscope objective
  • Olympus, NA из 0,75 Plan Apo
Focus method
  • Непрерывный автофокус
Pixel size/resolution
  • 0,25 мкм /пиксель
UFS output format
  • Фирменный формат файлов iSyntax Philips с компрессией RAW или iSyntax
Compliance to standards
  • EN 61010-2-101:2010, AMD1:2016, IEC61010-2-101:2018, IEC 61326-2-6:2012, FCC Часть 15
Slide rack
  • Winlab LS-20/Winlab LSM-20, Sakura 4768 держатель на 20 предметных стекол
Barcode support
  • DataMatrix (рекомендуется), Code 39, Code 128, штрихкод QR-кода
Operating temperature
  • От 10 до 35º (для работы)
Relative humidity (no condensation)
  • 30–80 % (для работы)
Dimensions of scanner
  • 656 x 933 x 587 мм (Д x Ш x В)
Weight of scanner
  • 139 +/- 1 кг
Power supply
  • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 700 Вт
UFS connectivity ports
  • Кабель Ethernet для 10 Гб и/или 1 Г/100 Мб с 2 разъемами RJ45, подключением USB2.0.
Ultra Fast Scanner
Ultra Fast Scanner
Slide capacity
  • 300 микропрепаратов (по 15 штативов, в каждом по 20 микропрепаратов)
Total handling and imaging time per slide
  • 60 секунд при 40-кратном увеличении (площадь сканирования 15 x 15 мм)
Посмотреть все характеристики
Ultra Fast Scanner
Ultra Fast Scanner
Slide capacity
  • 300 микропрепаратов (по 15 штативов, в каждом по 20 микропрепаратов)
Total handling and imaging time per slide
  • 60 секунд при 40-кратном увеличении (площадь сканирования 15 x 15 мм)
Scanning method
  • Линейное сканирование TDI
Microscope objective
  • Olympus, NA из 0,75 Plan Apo
Focus method
  • Непрерывный автофокус
Pixel size/resolution
  • 0,25 мкм /пиксель
UFS output format
  • Фирменный формат файлов iSyntax Philips с компрессией RAW или iSyntax
Compliance to standards
  • EN 61010-2-101:2010, AMD1:2016, IEC61010-2-101:2018, IEC 61326-2-6:2012, FCC Часть 15
Slide rack
  • Winlab LS-20/Winlab LSM-20, Sakura 4768 держатель на 20 предметных стекол
Barcode support
  • DataMatrix (рекомендуется), Code 39, Code 128, штрихкод QR-кода
Operating temperature
  • От 10 до 35º (для работы)
Relative humidity (no condensation)
  • 30–80 % (для работы)
Dimensions of scanner
  • 656 x 933 x 587 мм (Д x Ш x В)
Weight of scanner
  • 139 +/- 1 кг
Power supply
  • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 700 Вт
UFS connectivity ports
  • Кабель Ethernet для 10 Гб и/или 1 Г/100 Мб с 2 разъемами RJ45, подключением USB2.0.
  • *Решение для патоморфологии Philips IntelliSite Pathology Solution представляет собой автоматизированную систему создания, управления и анализа цифровых изображений в гистологии, включающую сверхбыстрый сканер микропрепаратов для гистологических исследований и систему управления изображениями, а также включающую современные инструменты для управления сканированием.
  • **Продемонстрировано в валидационном исследовании, как указано в работе Mukhopadhyay et al. Am J Surg Path (2017) для созданных изображений и при условии подготовки микропрепарата в соответствии с инструкциями по применению.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте. Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17110 Система для создания, просмотра и организации цифровых изображений микропрепаратов Philips IntelliSite Pathology Solution (PIPS) с принадлежностями

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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