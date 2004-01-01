Средство просмотра и управления изображениями — это ваш основной инструмент для управления, просмотра и анализа оцифрованных микропрепаратов. Это простое в использовании программное обеспечение нового поколения включает инструменты для ежедневного управления загрузкой, навигации по случаям и изображениям, а также для целей телемедицины. Доступ ко всем изображениям микропрепаратов с помощью интуитивно понятного и многофункционального средства просмотра обеспечивает оптимизированный и понятный диагностический рабочий процесс. Совместимость с лабораторной информационной системой (ЛИС) означает, что случаи автоматически отправляются соответствующему специалисту, это помогает вашей лаборатории сэкономить время по сравнению с аналоговыми методами организации и распределения случаев.
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Наше специально разработанное средство для просмотра препаратов позволяет специалистам по патологической анатомии с легкостью исследовать ткани. Средство просмотра оснащено внушительным набором инструментов для создания аннотаций и выполнения точных измерений, благодаря чему пользователь может создать галерею отдельных тканей по характеристикам и перейти к ней одним нажатием кнопки. Препараты также можно помечать для последующих действий во второстепенных рабочих процессах — в рамках консилиума онкологов или обсуждения группой экспертов.
Ускоренный анализ тканей
Наше специально разработанное средство для просмотра препаратов позволяет специалистам по патологической анатомии с легкостью исследовать ткани. Средство просмотра оснащено внушительным набором инструментов для создания аннотаций и выполнения точных измерений, благодаря чему пользователь может создать галерею отдельных тканей по характеристикам и перейти к ней одним нажатием кнопки. Препараты также можно помечать для последующих действий во второстепенных рабочих процессах — в рамках консилиума онкологов или обсуждения группой экспертов.
Ускоренный анализ тканей
Наше специально разработанное средство для просмотра препаратов позволяет специалистам по патологической анатомии с легкостью исследовать ткани. Средство просмотра оснащено внушительным набором инструментов для создания аннотаций и выполнения точных измерений, благодаря чему пользователь может создать галерею отдельных тканей по характеристикам и перейти к ней одним нажатием кнопки. Препараты также можно помечать для последующих действий во второстепенных рабочих процессах — в рамках консилиума онкологов или обсуждения группой экспертов.
Наше специально разработанное средство для просмотра препаратов позволяет специалистам по патологической анатомии с легкостью исследовать ткани. Средство просмотра оснащено внушительным набором инструментов для создания аннотаций и выполнения точных измерений, благодаря чему пользователь может создать галерею отдельных тканей по характеристикам и перейти к ней одним нажатием кнопки. Препараты также можно помечать для последующих действий во второстепенных рабочих процессах — в рамках консилиума онкологов или обсуждения группой экспертов.
Находите всю информацию о клиническом случае в одном месте
Находите всю информацию о клиническом случае в одном месте
Подробные сведения о клиническом случае представлены в виде цифрового планшета с препаратами, соответствующих документов и макроскопических изображений, а также любых сделанных для этого случая заметок. Цифровой планшет для работы с препаратами организован подобно аналоговому. Такой обзор препаратов позволяет видеть, какие препараты были просмотрены или аннотированы, а также были ли назначены дополнительные препараты.
Находите всю информацию о клиническом случае в одном месте
Подробные сведения о клиническом случае представлены в виде цифрового планшета с препаратами, соответствующих документов и макроскопических изображений, а также любых сделанных для этого случая заметок. Цифровой планшет для работы с препаратами организован подобно аналоговому. Такой обзор препаратов позволяет видеть, какие препараты были просмотрены или аннотированы, а также были ли назначены дополнительные препараты.
Находите всю информацию о клиническом случае в одном месте
Подробные сведения о клиническом случае представлены в виде цифрового планшета с препаратами, соответствующих документов и макроскопических изображений, а также любых сделанных для этого случая заметок. Цифровой планшет для работы с препаратами организован подобно аналоговому. Такой обзор препаратов позволяет видеть, какие препараты были просмотрены или аннотированы, а также были ли назначены дополнительные препараты.
Находите всю информацию о клиническом случае в одном месте
Находите всю информацию о клиническом случае в одном месте
Подробные сведения о клиническом случае представлены в виде цифрового планшета с препаратами, соответствующих документов и макроскопических изображений, а также любых сделанных для этого случая заметок. Цифровой планшет для работы с препаратами организован подобно аналоговому. Такой обзор препаратов позволяет видеть, какие препараты были просмотрены или аннотированы, а также были ли назначены дополнительные препараты.
Взаимодействие в режиме реального времени
Взаимодействие в режиме реального времени
Общайтесь со своими коллегами из любой точки мира с помощью нашего инструмента для взаимодействия в режиме реального времени. Он имитирует работу многопользовательского микроскопа, благодаря чему вы сможете продемонстрировать препарат любому числу коллег одновременно. Участники совместно управляют экраном, а также инструментами для создания аннотаций и выполнения измерений, что позволяет им вместе работать над клиническим случаем.
Взаимодействие в режиме реального времени
Общайтесь со своими коллегами из любой точки мира с помощью нашего инструмента для взаимодействия в режиме реального времени. Он имитирует работу многопользовательского микроскопа, благодаря чему вы сможете продемонстрировать препарат любому числу коллег одновременно. Участники совместно управляют экраном, а также инструментами для создания аннотаций и выполнения измерений, что позволяет им вместе работать над клиническим случаем.
Взаимодействие в режиме реального времени
Общайтесь со своими коллегами из любой точки мира с помощью нашего инструмента для взаимодействия в режиме реального времени. Он имитирует работу многопользовательского микроскопа, благодаря чему вы сможете продемонстрировать препарат любому числу коллег одновременно. Участники совместно управляют экраном, а также инструментами для создания аннотаций и выполнения измерений, что позволяет им вместе работать над клиническим случаем.
Общайтесь со своими коллегами из любой точки мира с помощью нашего инструмента для взаимодействия в режиме реального времени. Он имитирует работу многопользовательского микроскопа, благодаря чему вы сможете продемонстрировать препарат любому числу коллег одновременно. Участники совместно управляют экраном, а также инструментами для создания аннотаций и выполнения измерений, что позволяет им вместе работать над клиническим случаем.
Эффективно управляйте своим рабочим днем
Эффективно управляйте своим рабочим днем
Наше программное обеспечение помогает вам с легкостью организовывать, просматривать, администрировать и демонстрировать клинические случаи в цифровом виде, тем самым упрощая составление личных рабочих списков, которые наглядно отображают рабочую нагрузку.
Все клинические случаи упорядочены и отсортированы в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете легко сгруппировать случаи по их статусу и релевантной информации, такой как имя пациента, количество препаратов на клинический случай и тип ткани. Функции поиска и фильтрации помогут быстро найти нужный клинический случай.
Эффективно управляйте своим рабочим днем
Наше программное обеспечение помогает вам с легкостью организовывать, просматривать, администрировать и демонстрировать клинические случаи в цифровом виде, тем самым упрощая составление личных рабочих списков, которые наглядно отображают рабочую нагрузку.
Все клинические случаи упорядочены и отсортированы в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете легко сгруппировать случаи по их статусу и релевантной информации, такой как имя пациента, количество препаратов на клинический случай и тип ткани. Функции поиска и фильтрации помогут быстро найти нужный клинический случай.
Эффективно управляйте своим рабочим днем
Наше программное обеспечение помогает вам с легкостью организовывать, просматривать, администрировать и демонстрировать клинические случаи в цифровом виде, тем самым упрощая составление личных рабочих списков, которые наглядно отображают рабочую нагрузку.
Все клинические случаи упорядочены и отсортированы в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете легко сгруппировать случаи по их статусу и релевантной информации, такой как имя пациента, количество препаратов на клинический случай и тип ткани. Функции поиска и фильтрации помогут быстро найти нужный клинический случай.
Наше программное обеспечение помогает вам с легкостью организовывать, просматривать, администрировать и демонстрировать клинические случаи в цифровом виде, тем самым упрощая составление личных рабочих списков, которые наглядно отображают рабочую нагрузку.
Все клинические случаи упорядочены и отсортированы в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете легко сгруппировать случаи по их статусу и релевантной информации, такой как имя пациента, количество препаратов на клинический случай и тип ткани. Функции поиска и фильтрации помогут быстро найти нужный клинический случай.
Оптимизированный анализ тканей
Находите всю информацию о клиническом случае в одном месте
Наше специально разработанное средство для просмотра препаратов позволяет специалистам по патологической анатомии с легкостью исследовать ткани. Средство просмотра оснащено внушительным набором инструментов для создания аннотаций и выполнения точных измерений, благодаря чему пользователь может создать галерею отдельных тканей по характеристикам и перейти к ней одним нажатием кнопки. Препараты также можно помечать для последующих действий во второстепенных рабочих процессах — в рамках консилиума онкологов или обсуждения группой экспертов.
Ускоренный анализ тканей
Наше специально разработанное средство для просмотра препаратов позволяет специалистам по патологической анатомии с легкостью исследовать ткани. Средство просмотра оснащено внушительным набором инструментов для создания аннотаций и выполнения точных измерений, благодаря чему пользователь может создать галерею отдельных тканей по характеристикам и перейти к ней одним нажатием кнопки. Препараты также можно помечать для последующих действий во второстепенных рабочих процессах — в рамках консилиума онкологов или обсуждения группой экспертов.
Ускоренный анализ тканей
Наше специально разработанное средство для просмотра препаратов позволяет специалистам по патологической анатомии с легкостью исследовать ткани. Средство просмотра оснащено внушительным набором инструментов для создания аннотаций и выполнения точных измерений, благодаря чему пользователь может создать галерею отдельных тканей по характеристикам и перейти к ней одним нажатием кнопки. Препараты также можно помечать для последующих действий во второстепенных рабочих процессах — в рамках консилиума онкологов или обсуждения группой экспертов.
Наше специально разработанное средство для просмотра препаратов позволяет специалистам по патологической анатомии с легкостью исследовать ткани. Средство просмотра оснащено внушительным набором инструментов для создания аннотаций и выполнения точных измерений, благодаря чему пользователь может создать галерею отдельных тканей по характеристикам и перейти к ней одним нажатием кнопки. Препараты также можно помечать для последующих действий во второстепенных рабочих процессах — в рамках консилиума онкологов или обсуждения группой экспертов.
Находите всю информацию о клиническом случае в одном месте
Находите всю информацию о клиническом случае в одном месте
Подробные сведения о клиническом случае представлены в виде цифрового планшета с препаратами, соответствующих документов и макроскопических изображений, а также любых сделанных для этого случая заметок. Цифровой планшет для работы с препаратами организован подобно аналоговому. Такой обзор препаратов позволяет видеть, какие препараты были просмотрены или аннотированы, а также были ли назначены дополнительные препараты.
Находите всю информацию о клиническом случае в одном месте
Подробные сведения о клиническом случае представлены в виде цифрового планшета с препаратами, соответствующих документов и макроскопических изображений, а также любых сделанных для этого случая заметок. Цифровой планшет для работы с препаратами организован подобно аналоговому. Такой обзор препаратов позволяет видеть, какие препараты были просмотрены или аннотированы, а также были ли назначены дополнительные препараты.
Находите всю информацию о клиническом случае в одном месте
Подробные сведения о клиническом случае представлены в виде цифрового планшета с препаратами, соответствующих документов и макроскопических изображений, а также любых сделанных для этого случая заметок. Цифровой планшет для работы с препаратами организован подобно аналоговому. Такой обзор препаратов позволяет видеть, какие препараты были просмотрены или аннотированы, а также были ли назначены дополнительные препараты.
Находите всю информацию о клиническом случае в одном месте
Находите всю информацию о клиническом случае в одном месте
Подробные сведения о клиническом случае представлены в виде цифрового планшета с препаратами, соответствующих документов и макроскопических изображений, а также любых сделанных для этого случая заметок. Цифровой планшет для работы с препаратами организован подобно аналоговому. Такой обзор препаратов позволяет видеть, какие препараты были просмотрены или аннотированы, а также были ли назначены дополнительные препараты.
Взаимодействие в режиме реального времени
Взаимодействие в режиме реального времени
Общайтесь со своими коллегами из любой точки мира с помощью нашего инструмента для взаимодействия в режиме реального времени. Он имитирует работу многопользовательского микроскопа, благодаря чему вы сможете продемонстрировать препарат любому числу коллег одновременно. Участники совместно управляют экраном, а также инструментами для создания аннотаций и выполнения измерений, что позволяет им вместе работать над клиническим случаем.
Взаимодействие в режиме реального времени
Общайтесь со своими коллегами из любой точки мира с помощью нашего инструмента для взаимодействия в режиме реального времени. Он имитирует работу многопользовательского микроскопа, благодаря чему вы сможете продемонстрировать препарат любому числу коллег одновременно. Участники совместно управляют экраном, а также инструментами для создания аннотаций и выполнения измерений, что позволяет им вместе работать над клиническим случаем.
Взаимодействие в режиме реального времени
Общайтесь со своими коллегами из любой точки мира с помощью нашего инструмента для взаимодействия в режиме реального времени. Он имитирует работу многопользовательского микроскопа, благодаря чему вы сможете продемонстрировать препарат любому числу коллег одновременно. Участники совместно управляют экраном, а также инструментами для создания аннотаций и выполнения измерений, что позволяет им вместе работать над клиническим случаем.
Общайтесь со своими коллегами из любой точки мира с помощью нашего инструмента для взаимодействия в режиме реального времени. Он имитирует работу многопользовательского микроскопа, благодаря чему вы сможете продемонстрировать препарат любому числу коллег одновременно. Участники совместно управляют экраном, а также инструментами для создания аннотаций и выполнения измерений, что позволяет им вместе работать над клиническим случаем.
Эффективно управляйте своим рабочим днем
Эффективно управляйте своим рабочим днем
Наше программное обеспечение помогает вам с легкостью организовывать, просматривать, администрировать и демонстрировать клинические случаи в цифровом виде, тем самым упрощая составление личных рабочих списков, которые наглядно отображают рабочую нагрузку.
Все клинические случаи упорядочены и отсортированы в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете легко сгруппировать случаи по их статусу и релевантной информации, такой как имя пациента, количество препаратов на клинический случай и тип ткани. Функции поиска и фильтрации помогут быстро найти нужный клинический случай.
Эффективно управляйте своим рабочим днем
Наше программное обеспечение помогает вам с легкостью организовывать, просматривать, администрировать и демонстрировать клинические случаи в цифровом виде, тем самым упрощая составление личных рабочих списков, которые наглядно отображают рабочую нагрузку.
Все клинические случаи упорядочены и отсортированы в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете легко сгруппировать случаи по их статусу и релевантной информации, такой как имя пациента, количество препаратов на клинический случай и тип ткани. Функции поиска и фильтрации помогут быстро найти нужный клинический случай.
Эффективно управляйте своим рабочим днем
Наше программное обеспечение помогает вам с легкостью организовывать, просматривать, администрировать и демонстрировать клинические случаи в цифровом виде, тем самым упрощая составление личных рабочих списков, которые наглядно отображают рабочую нагрузку.
Все клинические случаи упорядочены и отсортированы в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете легко сгруппировать случаи по их статусу и релевантной информации, такой как имя пациента, количество препаратов на клинический случай и тип ткани. Функции поиска и фильтрации помогут быстро найти нужный клинический случай.
Наше программное обеспечение помогает вам с легкостью организовывать, просматривать, администрировать и демонстрировать клинические случаи в цифровом виде, тем самым упрощая составление личных рабочих списков, которые наглядно отображают рабочую нагрузку.
Все клинические случаи упорядочены и отсортированы в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете легко сгруппировать случаи по их статусу и релевантной информации, такой как имя пациента, количество препаратов на клинический случай и тип ткани. Функции поиска и фильтрации помогут быстро найти нужный клинический случай.
Tехнические характеристики
Minimum requirements of client computer to run the IMS Viewer Software
Minimum requirements of client computer to run the IMS Viewer Software
*Решение для патоморфологии Philips IntelliSite Pathology Solution представляет собой автоматизированную систему создания и управления цифровыми изображениями в гистологии, включающую сверхбыстрый сканер микропрепаратов для гистологических исследований и систему управления изображениями.
*Требуется только при создании изображений на компьютере клиента.
**Требуется браузер Google Chrome для рендеринга изображений на компьютере.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.