Image Management System Viewer Software Найдите всю информацию о случае в одном месте

Средство просмотра и управления изображениями — это ваш основной инструмент для управления, просмотра и анализа оцифрованных микропрепаратов. Это простое в использовании программное обеспечение нового поколения включает инструменты для ежедневного управления загрузкой, навигации по случаям и изображениям, а также для целей телемедицины. Доступ ко всем изображениям микропрепаратов с помощью интуитивно понятного и многофункционального средства просмотра обеспечивает оптимизированный и понятный диагностический рабочий процесс. Совместимость с лабораторной информационной системой (ЛИС) означает, что случаи автоматически отправляются соответствующему специалисту, это помогает вашей лаборатории сэкономить время по сравнению с аналоговыми методами организации и распределения случаев.