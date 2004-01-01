Система управления изображениями

Сервер приложений и программное обеспечение для хранения
Основа решения для патоморфологии Philips IntelliSite Pathology Solution* — это настраиваемая конфигурация сервера и хранилища данных, которая обеспечивает управление репозиториями изображений, полную совместимость с лабораторной информационной системой (ЛИС) и индивидуально настраиваемые сетевые опции. Данный компонент обеспечивает комплексную интеграцию с информационными системами вашего учреждения, создавая сеть для совместного использования гистологических изображений с такими функциями, как автоматическое управление данными, которые положительно влияют на эффективность лаборатории.
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Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.
Автоматизация управления данными
Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.
Автоматизация управления данными
Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.
Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.
Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.
Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.
Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.
Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.
Автоматизация управления данными
Многоцентровая гармонизация и безопасность
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.
Автоматизация управления данными
Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.
Автоматизация управления данными
Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.
Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.
Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.
Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.
Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.
Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.
Tехнические характеристики
IMS application server and storage
IMS application server and storage
CPU
Двухразъемный Intel 6-ядерный, 2,3 гГц
RAM
32 Гб
Storage
Защита от сбоя одного диска, например, конфигурация RAID или репликация данных
Для использования с 5 сканерами и более: Флэш-диски
Защита от сбоя одного диска, например, конфигурация RAID или репликация данных
Для использования с 5 сканерами и более: Флэш-диски
*Решение для патоморфологии Philips IntelliSite Pathology Solution представляет собой автоматизированную систему создания, управления и анализа цифровых изображений в гистологии, включающую сверхбыстрый сканер микропрепаратов для гистологических исследований и систему управления изображениями.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17110 Система для создания, просмотра и организации цифровых изображений микропрепаратов Philips IntelliSite Pathology Solution (PIPS) с принадлежностями
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.