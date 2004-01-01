Ключевые слова для поиска

Система управления изображениями

Сервер приложений и программное обеспечение для хранения

Основа решения для патоморфологии Philips IntelliSite Pathology Solution* — это настраиваемая конфигурация сервера и хранилища данных, которая обеспечивает управление репозиториями изображений, полную совместимость с лабораторной информационной системой (ЛИС) и индивидуально настраиваемые сетевые опции. Данный компонент обеспечивает комплексную интеграцию с информационными системами вашего учреждения, создавая сеть для совместного использования гистологических изображений с такими функциями, как автоматическое управление данными, которые положительно влияют на эффективность лаборатории.

Свяжитесь с нами
Особенности
Автоматизация управления данными
Автоматизация управления данными

Автоматизация управления данными

Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.

Автоматизация управления данными

Автоматизация управления данными
Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.

Автоматизация управления данными

Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.
Click here for more information
Автоматизация управления данными
Автоматизация управления данными

Автоматизация управления данными

Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.
Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая гармонизация и безопасность

Многоцентровая гармонизация и безопасность

Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.

Многоцентровая гармонизация и безопасность

Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.

Многоцентровая гармонизация и безопасность

Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.
Click here for more information
Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая гармонизация и безопасность

Многоцентровая гармонизация и безопасность

Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище

Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище

Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.

Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище

Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.

Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище

Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.
Click here for more information
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище

Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище

Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.
  • Автоматизация управления данными
  • Многоцентровая гармонизация и безопасность
  • Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Посмотреть все особенности
Автоматизация управления данными
Автоматизация управления данными

Автоматизация управления данными

Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.

Автоматизация управления данными

Автоматизация управления данными
Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.

Автоматизация управления данными

Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.
Click here for more information
Автоматизация управления данными
Автоматизация управления данными

Автоматизация управления данными

Взаимодействие с ЛИС позволяет автоматически упорядочивать микропрепараты в соответствующих папках. Это устраняет необходимость организации ручного размещения микропрепаратов в лотках для микропрепаратов и автоматизирует отправку случаев специалистам. Кроме того, вы можете решить, как автоматически архивировать, удалять или копировать оцифрованные случаи и соответствующую информацию.
Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая гармонизация и безопасность

Многоцентровая гармонизация и безопасность

Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.

Многоцентровая гармонизация и безопасность

Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.

Многоцентровая гармонизация и безопасность

Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.
Click here for more information
Многоцентровая гармонизация и безопасность
Многоцентровая гармонизация и безопасность

Многоцентровая гармонизация и безопасность

Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище

Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище

Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.

Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище

Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.

Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище

Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.
Click here for more information
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище
Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище

Масштабируемый, специализированный сервер и хранилище

Масштабируемость системы управления изображениями позволяет вашему цифровому решению для гистологии постепенно расширяться в соответствии с потребностями вашей лаборатории. Программное обеспечение позволяет создавать виртуальную сеть в лабораториях и может взаимодействовать с несколькими информационными системами (например, ЛИС). Вы можете выбрать высокопроизводительное хранилище или долгосрочное хранилище, соответствующие вашим потребностям в обработке оцифрованных данных.

Tехнические характеристики

IMS application server and storage
IMS application server and storage
CPU
  • Двухразъемный Intel 6-ядерный, 2,3 гГц
RAM
  • 32 Гб
Storage
  • Защита от сбоя одного диска, например, конфигурация RAID или репликация данных
  • Для использования с 5 сканерами и более: Флэш-диски
IMS application server and storage
IMS application server and storage
CPU
  • Двухразъемный Intel 6-ядерный, 2,3 гГц
RAM
  • 32 Гб
Посмотреть все характеристики
IMS application server and storage
IMS application server and storage
CPU
  • Двухразъемный Intel 6-ядерный, 2,3 гГц
RAM
  • 32 Гб
Storage
  • Защита от сбоя одного диска, например, конфигурация RAID или репликация данных
  • Для использования с 5 сканерами и более: Флэш-диски
  • *Решение для патоморфологии Philips IntelliSite Pathology Solution представляет собой автоматизированную систему создания, управления и анализа цифровых изображений в гистологии, включающую сверхбыстрый сканер микропрепаратов для гистологических исследований и систему управления изображениями.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте. Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17110 Система для создания, просмотра и организации цифровых изображений микропрепаратов Philips IntelliSite Pathology Solution (PIPS) с принадлежностями

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Я понимаю
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2022. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.