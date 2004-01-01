Система управления изображениями

Многоцентровая гармонизация и безопасность

Многоцентровая настройка — это общий подход к созданию виртуальной сети, состоящей из нескольких лабораторий, позволяющий объединять свою команду с масштабируемым решением и обмениваться гистологическими данными в организации. Несколько исследовательских центров могут получить доступ к изображениям друг друга и обменяться данными, что обеспечивает баланс рабочей нагрузки в разных местах. Благодаря этому вы сможете быстро обращаться к специалистам, в том числе узкопрофильным, для проведения удаленных консультаций.