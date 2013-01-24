Технология визуализации nSIGHT

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nSight

Технология визуализацииnSIGHT

Новый уровень точности клинических данных

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Технология визуализации Philips nSIGHT обеспечивает впечатляющие характеристики визуализации для каждого исследования — новый уровень точности и ясности клинических данных.

Технология визуализации Philips nSIGHT обеспечивает впечатляющие характеристики визуализации для каждого исследования — новый уровень точности и ясности клинических данных.
Технология визуализации Philips nSIGHT обеспечивает впечатляющие характеристики визуализации для каждого исследования — новый уровень точности и ясности клинических данных.
Технология визуализации Philips nSIGHT обеспечивает впечатляющие характеристики визуализации для каждого исследования — новый уровень точности и ясности клинических данных.
Технология визуализации Philips nSIGHT обеспечивает впечатляющие характеристики визуализации для каждого исследования — новый уровень точности и ясности клинических данных.
Технология визуализации Philips nSIGHT обеспечивает впечатляющие характеристики визуализации для каждого исследования — новый уровень точности и ясности клинических данных.
Технология визуализации Philips nSIGHT обеспечивает впечатляющие характеристики визуализации для каждого исследования — новый уровень точности и ясности клинических данных.
Технология визуализации Philips nSIGHT обеспечивает впечатляющие характеристики визуализации для каждого исследования — новый уровень точности и ясности клинических данных.
Технология визуализации Philips nSIGHT обеспечивает впечатляющие характеристики визуализации для каждого исследования — новый уровень точности и ясности клинических данных.

Свяжитесь с нами
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Что это значит?
Final CEE consent

Создавая новые реалии

 

Запатентованная компанией Philips архитектура системы визуализации nSIGHT представляет собой полностью революционный подход к формированию ультразвуковых изображений без компромиссов. В отличие от стандартных систем, формирующих изображение построчно, nSIGHT создает изображения с оптимальным разрешением на уровне пикселов.

Необыкновенная архитектура

 

Технология визуализации nSIGHT поддерживает индивидуально настраиваемую функцию многоступенчатого прецизионного формирования луча, поддерживающую массово-параллельную обработку данных. Эта запатентованная архитектура во время каждой операции передачи записывает огромный объем акустических данных и выполняет реконструкцию луча с математической оптимизацией фокусной обработки для формирования изображений с первоклассным разрешением и однородностью в режиме реального времени.
Создавая новые реалии

Удвоение частоты кадров

 
  • Быстрое и уверенное обзорное сканирование
  • Увеличение объема диагностической информации во время динамических исследований
  • Бескомпромиссный подход к визуализации, при котором для оптимизации производительности требуется меньшее количество этапов

Стандартный режим

Пользователи могут выбирать между частотой кадров и качеством изображения

Технология визуализации nSIGHT

Частота кадров увеличивается более чем вдвое, не оказывая влияния на качество изображения

Технология визуализации nSIGHT

создает превосходно сфокусированные изображения с меньшим числом операций передачи данных, поэтому вы сможете получить и детально проработанные ультразвуковые изображения, и исключительное временное разрешение.

Постоянная однородность

 

  • Более широкий спектр областей применения каждого ультразвукового датчика
  • Точность диагностики для большого числа пациента и областей применения

Стандартный режим

Оптимальное разрешение ограничено фокальной зоной передачи

Технология визуализации nSIGHT

Корректирует фокус в ходе реконструкции луча для обеспечения превосходной однородности

Технология визуализации nSIGHT

позволяет добиться превосходной однородности за счет логических алгоритмов реконструкции луча, в рамках которых непрерывно применяются математические коэффициенты коррекции фокуса для всех значений глубины изображения.

Сброс ограничений пенетрации

 

  • Меньшее количество этапов для оптимизации изображений
  • Точность диагностики по всему изображению

Стандартный режим

Ограничения пенетрации и низкая чувствительность к слабым сигналам

Технология визуализации nSIGHT

Превосходная пенетрация по всему диапазону частот

Технология визуализации nSIGHT

обладает архитектурой со сверхшироким динамическим диапазоном и уникальной технологией реконструкции луча, которая усиливает слабые сигналы от тканей, обеспечивая лучшую пенетрацию на более высоких частотах даже при работе со сложными пациентами.

Нужны более подробные сведения о технологии визуализации nSight? Ознакомьтесь с экспертным докладом:

 

Знакомство с технологией визуализации nSIGHT — абсолютно новая архитектура для проведения УЗИ премиум-класса

 

Ознакомиться с экспертным докладом

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю