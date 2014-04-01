Сегодня для пациентов с заболеваниями позвоночника предусмотрено больше вариантов лечения, включая малоинвазивные операции по сращению позвонков. Во время таких процедур особенно важен современный визуальный контроль в режиме реального времени, чтобы лучше ориентироваться в анатомических структурах и правильно спланировать траекторию для установки устройства.

Решение для исследований позвоночника Philips помогает сконцентрироваться на том, что действительно важно — на пациенте. Предлагаемая современная гибридная операционная создает все условия для быстрого, точного и упрощенного проведения операций. Уникальное широкое поле обзора 2D- и 3D-изображений повышает надежность и точность всего спектра операций на позвоночнике: от постановки транспендикулярного винта и вертебропластики до сложных процедур по сращению позвонков. Потолочные рельсы FlexMove обеспечивают большую гибкость перемещения, и врачам больше не нужно перемещать стол во время визуализации или хирургического вмешательства. КТ-подобная визуализация XperCT в кабинете избавляет от необходимости проведения проверки с помощью КТ после операции.