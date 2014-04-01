Сегодня для пациентов с заболеваниями позвоночника предусмотрено больше вариантов лечения, включая малоинвазивные операции по сращению позвонков. Во время таких процедур особенно важен современный визуальный контроль в режиме реального времени, чтобы лучше ориентироваться в анатомических структурах и правильно спланировать траекторию для установки устройства.
Решение для исследований позвоночника Philips помогает сконцентрироваться на том, что действительно важно — на пациенте. Предлагаемая современная гибридная операционная создает все условия для быстрого, точного и упрощенного проведения операций. Уникальное широкое поле обзора 2D- и 3D-изображений повышает надежность и точность всего спектра операций на позвоночнике: от постановки транспендикулярного винта и вертебропластики до сложных процедур по сращению позвонков. Потолочные рельсы FlexMove обеспечивают большую гибкость перемещения, и врачам больше не нужно перемещать стол во время визуализации или хирургического вмешательства. КТ-подобная визуализация XperCT в кабинете избавляет от необходимости проведения проверки с помощью КТ после операции.
Новые инновационные устройства и технологии визуализации оказывают поддержку хирургам при проведении малоинвазивных процедур, таких как спондилодез, для лечения сложных заболеваний позвоночника. Основная задача при проведении сложного спондилодеза — точно срастить позвонки, не повредив близко расположенные нервы, мышцы, связки и другие структуры, повреждение которых может вызвать боль и дискомфорт. Медицинское сообщество и производители объединились для разработки стандартов проведения операций в столь быстро меняющихся условиях. Для этого необходимо продумать достаточное количество решений клинических дилемм и создать принципиально новое руководство. Philips принимает активное участие в дальнейшей стандартизации операций на позвоночнике с целью сокращения времени проведения операции и улучшения результатов.
Я полагал, что операции в гибридной операционной будут занимать больше времени, но они действительно проходят быстрее»
Профессор А. Зеекамп (A. Seekamp)
Заведующий отделением ортопедической и неотложной хирургии (the Orthopedic and Emergency Surgery clinic), Университетский медицинский центр Шлезвиг-Гольштейна (University Medical Center Schleswig Holstein), Киль, Германия
Изображения превосходного качества с помощью невероятно быстрых протоколов визуализации
Мы разработали специальные протоколы сканирования для операций на позвоночнике, которые позволяют быстро получить КТ-изображения с помощью конического пучка, улучшая при этом качество изображений.
Снижение степени выраженности артефактов от металлических объектов
Визуализация областей вокруг металлических объектов часто вызывает проблемы, затрудняя оценку анатомических структур, расположенных вблизи металлических имплантатов. На этот случай XperCT снабжен уникальным фильтром подавления артефактов от металлических объектов, который значительно снижает степень выраженности артефактов в области конического пучка КТ.