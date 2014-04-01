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Клинические решения

Решение для исследований позвоночника

Надежное и точное проведение операций на позвоночнике

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    Что это значит?

    Помогает сконцентрироваться на том, что действительно важно — на пациенте

     

    Сегодня для пациентов с заболеваниями позвоночника предусмотрено больше вариантов лечения, включая малоинвазивные операции по сращению позвонков. Во время таких процедур особенно важен современный визуальный контроль в режиме реального времени, чтобы лучше ориентироваться в анатомических структурах и правильно спланировать траекторию для установки устройства.

     

    Решение для исследований позвоночника Philips помогает сконцентрироваться на том, что действительно важно — на пациенте. Предлагаемая современная гибридная операционная создает все условия для быстрого, точного и упрощенного проведения операций. Уникальное широкое поле обзора 2D- и 3D-изображений повышает надежность и точность всего спектра операций на позвоночнике: от постановки транспендикулярного винта и вертебропластики до сложных процедур по сращению позвонков. Потолочные рельсы FlexMove обеспечивают большую гибкость перемещения, и врачам больше не нужно перемещать стол во время визуализации или хирургического вмешательства. КТ-подобная визуализация XperCT в кабинете избавляет от необходимости проведения проверки с помощью КТ после операции.

    Брошюра о решении для исследований позвоночника
    Логотип решения для исследований позвоночника

    Решение для исследований позвоночника

    Все клинические решения

    Сложные патологии и заболевания позвоночника

     

    Новые инновационные устройства и технологии визуализации оказывают поддержку хирургам при проведении малоинвазивных процедур, таких как спондилодез, для лечения сложных заболеваний позвоночника. Основная задача при проведении сложного спондилодеза — точно срастить позвонки, не повредив близко расположенные нервы, мышцы, связки и другие структуры, повреждение которых может вызвать боль и дискомфорт. Медицинское сообщество и производители объединились для разработки стандартов проведения операций в столь быстро меняющихся условиях. Для этого необходимо продумать достаточное количество решений клинических дилемм и создать принципиально новое руководство. Philips принимает активное участие в дальнейшей стандартизации операций на позвоночнике с целью сокращения времени проведения операции и улучшения результатов.

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    FlexMove

    FlexMove — рабочий процесс без компромиссов


    FlexMove представляет собой систему потолочных рельсов C-дуги, спроектированных для повышения гибкости во время операций на позвоночнике. С-дугу можно подвести к столу с любой стороны, обеспечив свободный доступ к пациенту. Все движения полностью автоматизированы, и систему можно легко передвигать, не мешая врачам или оборудованию. Функция Position Memory автоматически возвращает систему в предыдущую позицию, например в место введения транспендикулярного винта. Такая гибкость позиционирования позволяет не перемещать операционный стол во время операции, что способствует плавному и успешному проведению процедуры на позвоночнике.
    Узнайте больше о FlexMove

    Решения системы Azurion от компании Philips для гибридной операционной, оснащенные FlexMove


    Решения системы Azurion для гибридной операционной помогают создать инновационную хирургическую среду, которая обладает уникальной способностью подстраиваться под любую процедуру, проста в использовании и при этом соответствует высоким стандартам инфекционного контроля и гигиены. Системы визуализации Azurion устанавливаются с помощью уникального потолочного подвеса FlexMove, незаметно встраиваясь в операционный процесс. Лечащая команда врачей может легко перемещать рентгеновскую систему в любое необходимое положение и осуществлять работу удобным для них способом. С помощью интервенционных инструментов и уникального интерфейса пользователя можно быстро и уверенно проводить широкий спектр различных «открытых» и малоинвазивных операций.

      Philips Azurion SmartCT

      Philips Azurion SmartCT
      Решения Philips SmartCT - лечение структурных заболеваний сердца, протезирование аорты, клапанов сердца.

      Гибридная операционная Philips Azurion с FlexArm

      Philips Azurion с FlexArm
      Philips Azurion с FlexArm - одна операционная для всех передовых операций: лечение структурных заболеваний сердца, протезирование аорты, клапанов сердца, интервенционная онкология.

      FlexMove

      Решения для гибридной операционной с функцией FlexMove
      FlexMove представляет собой потолочную конструкцию рельсов C-дуги, которая оснащена функциями маневрирования мобильной C-дугой и включения ангиографической системы, что улучшает визуализацию анатомии позвоночника. Гибкость позиционирования C-дуги позволяет анестезиологу стоять в головной части стола, а членам лечащей команды — в любом удобном для них положении по обе стороны стола, выполняя различные процедуры.
      Узнайте больше о FlexMove

      Интегрированный операционный стол

      Интегрированный операционный стол
      Интегрированный операционный стол, позволяющий управлять одновременно и операционным столом, и C-дугой.

      Технология ClarityIQ — проверено в клинических условиях

      Технология ClarityIQ
      Наша инновационная технология рентгеновской визуализации ClarityIQ позволяет получать изображения высокого качества при значительном снижении дозы облучения для различных областей медицинских исследований, пациентов и операторов1.

      FlexVision Pro

      Модуль TSM и FlexVision Pro
      Просматривайте и управляйте всеми данными системы, в том числе данными МРТ, с помощью системы PACS, непосредственно у стола, экономя время и сокращая перемещения в стерильной зоне.

      Функция Zero Dose Positioning для сокращения дозы облучения

      Функция Zero Dose Positioning
      Данная функция позволяет управлять дозой облучения благодаря опциям панорамирования стола, регулировки его высоты или перевода рентгеновской системы в положение последнего полученного изображения, чтобы определить новое положение центра. Это поможет подготовиться к получению следующей серии, не прибегая к рентгеноскопии.

      Стандартизация настройки системы с помощью протоколов ProcedureCard

      Протоколы Procedure Card
      Настройте параметры системы в соответствии с имеющимися потребностями одним нажатием мыши. Напрямую доступна регулировка таких параметров, как настройки исследования, необходимых устройств и материалов.
      Инфографика «Тенденции развития в области операций на позвоночнике»

      Источник: Medtech 2012 US image guided surgery; MRG, 2014, Global markets for MIVCF; MRG 2015, Surgical navigation systems; MRG 2013, US markets for minimal invasive spine technology.

      Мнение ваших коллег о решениях для операций на позвоночнике

      Андреас Зеекамп (Andreas Seekamp), доктор наук
      Я полагал, что операции в гибридной операционной будут занимать больше времени, но они действительно проходят быстрее»

      Профессор А. Зеекамп (A. Seekamp)

      Заведующий отделением ортопедической и неотложной хирургии (the Orthopedic and Emergency Surgery clinic), Университетский медицинский центр Шлезвиг-Гольштейна (University Medical Center Schleswig Holstein), Киль, Германия

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      Клинические решения для патологий и заболеваний позвоночника

      Клинические решения для проведения медицинских процедур при заболеваниях периферических артерий
      Наше решение Spine Suite для исследований позвоночника предоставляет оборудование, необходимое для создания максимально детализированных данных на каждой стадии операции — при принятии решений, проведении устройств, выполнении лечения и подтверждении результатов.
      XperCT 3D — стадия подтверждения

      XperCT — быстрое интраоперационное КТ высокого разрешения

      Изображения превосходного качества с помощью невероятно быстрых протоколов визуализации

      Мы разработали специальные протоколы сканирования для операций на позвоночнике, которые позволяют быстро получить КТ-изображения с помощью конического пучка, улучшая при этом качество изображений.

       

      Снижение степени выраженности артефактов от металлических объектов

      Визуализация областей вокруг металлических объектов часто вызывает проблемы, затрудняя оценку анатомических структур, расположенных вблизи металлических имплантатов. На этот случай XperCT снабжен уникальным фильтром подавления артефактов от металлических объектов, который значительно снижает степень выраженности артефактов в области конического пучка КТ.

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      КТ-подобные изображения с траекторией иглы для совмещения во время визуального контроля операции позвоночника и таза.

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      Использование КТ-подобных изображений для ускорения односторонней установки имплантата позвоночника.

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      Ресурсы

      Брошюра о решении для исследований позвоночника
      Отзыв профессора А. Зеекампа (A. Seekamp), UKSH, Киль, Германия
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      Final CEE consent

      Литература

      1 В 18 индивидуально выполненных сравнительных исследованиях технология Philips ClarityIQ показала снижение дозовой нагрузки на пациентов.

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      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

      Я понимаю