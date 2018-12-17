Philips IntelliSite Pathology Solution

Возрастающая нагрузка на специалистов

Интегрированные диагностические возможности являются основой точной диагностики и выбора индивидуального подхода к лечению онкологических пациентов, и только тогда, когда данные и специалисты работают вместе в идеальной гармонии, можно реализовать оптимальный потенциал по оказанию помощи. Именно поэтому объединение множества элементов в континууме здравоохранения, таких как радиология, патоморфология и геномика, является ключом к новой парадигме диагностической точности. Кропотливая работа патологов в лабораториях оказывает значительное влияние на лечение и уход за пациентами, особенно в сфере онкологии, где патоморфология играет ключевую роль в диагностике и определении стадии рака. По оценкам, 70 % важных медицинских решений, влияющих на жизнь пациентов, включают лабораторные или гистологические анализы.* Но патологическая анатомия быстро меняется и становится значительно более сложной. Патоморфологические лаборатории сталкиваются с проблемами по ряду направлений: от нехватки ресурсов до неэффективности рабочего процесса и растущей сложности запросов. Патологоанатомические отделения ограничены во времени и ресурсах и, согласно ожиданиям, должны выполнять все больше работы за более низкую стоимость. Поэтому им необходимо найти новые способы, чтобы приспособиться к новым реалиям. В результате патологическая анатомия начинает превращаться в цифровую дисциплину, что предоставляет впечатляющие новые возможности, которые могут помочь, сделать более рациональным и улучшить принятие диагностических и клинических решений; так, чтобы лаборатории смогли и далее соответствовать самым высоким стандартам и способствовать трансформации здравоохранения. *Отчет о второй фазе проверки патологических служб Национальной системы здравоохранения в Англии, лорд Картер из Коул (2008).