Philips IntelliSite Pathology Solution

Интегрированные диагностические возможности являются основой точной диагностики и выбора индивидуального подхода к лечению онкологических пациентов, и только тогда, когда данные и специалисты работают вместе в идеальной гармонии, можно реализовать оптимальный потенциал по оказанию помощи. Именно поэтому объединение множества элементов в континууме здравоохранения, таких как радиология, патоморфология и геномика, является ключом к новой парадигме диагностической точности. Кропотливая работа патологов в лабораториях оказывает значительное влияние на лечение и уход за пациентами, особенно в сфере онкологии, где патоморфология играет ключевую роль в диагностике и определении стадии рака. По оценкам, 70 % важных медицинских решений, влияющих на жизнь пациентов, включают лабораторные или гистологические анализы.* Но патологическая анатомия быстро меняется и становится значительно более сложной. Патоморфологические лаборатории сталкиваются с проблемами по ряду направлений: от нехватки ресурсов до неэффективности рабочего процесса и растущей сложности запросов. Патологоанатомические отделения ограничены во времени и ресурсах и, согласно ожиданиям, должны выполнять все больше работы за более низкую стоимость. Поэтому им необходимо найти новые способы, чтобы приспособиться к новым реалиям. В результате патологическая анатомия начинает превращаться в цифровую дисциплину, что предоставляет впечатляющие новые возможности, которые могут помочь, сделать более рациональным и улучшить принятие диагностических и клинических решений; так, чтобы лаборатории смогли и далее соответствовать самым высоким стандартам и способствовать трансформации здравоохранения. *Отчет о второй фазе проверки патологических служб Национальной системы здравоохранения в Англии, лорд Картер из Коул (2008).
Интегрированные диагностические возможности являются основой точной диагностики и выбора индивидуального подхода к лечению онкологических пациентов, и только тогда, когда данные и специалисты работают вместе в идеальной гармонии, можно реализовать оптимальный потенциал по оказанию помощи. Именно поэтому объединение множества элементов в континууме здравоохранения, таких как радиология, патоморфология и геномика, является ключом к новой парадигме диагностической точности.
Кропотливая работа патологов в лабораториях оказывает значительное влияние на лечение и уход за пациентами, особенно в сфере онкологии, где патоморфология играет ключевую роль в диагностике и определении стадии рака. По оценкам, 70 % важных медицинских решений, влияющих на жизнь пациентов, включают лабораторные или гистологические анализы.*
Но патологическая анатомия быстро меняется и становится значительно более сложной. Патоморфологические лаборатории сталкиваются с проблемами по ряду направлений: от нехватки ресурсов до неэффективности рабочего процесса и растущей сложности запросов.
Патологоанатомические отделения ограничены во времени и ресурсах и, согласно ожиданиям, должны выполнять все больше работы за более низкую стоимость. Поэтому им необходимо найти новые способы, чтобы приспособиться к новым реалиям. В результате патологическая анатомия начинает превращаться в цифровую дисциплину, что предоставляет впечатляющие новые возможности, которые могут помочь, сделать более рациональным и улучшить принятие диагностических и клинических решений; так, чтобы лаборатории смогли и далее соответствовать самым высоким стандартам и способствовать трансформации здравоохранения.
*Отчет о второй фазе проверки патологических служб Национальной системы здравоохранения в Англии, лорд Картер из Коул (2008).
Представляем Philips IntelliSite Pathology Solution – цифровое оборудование, предназначенное для совместной работы специалистов в любое время и в любом месте.
Компания Philips предлагает врачам-диагностам инструменты и ресурсы, позволяющие:
Сделать цифровым рабочий процесс со стабильно высоким качеством изображений и возможностями быстрого и изначально точного сканирования.
Применить в дальнейшем алгоритмы искусственного интеллекта локальных разработчиков для рутинной практики
Объединить данные пациентов с помощью двусторонней интеграции с ЛИС.
Средство просмотра случаев упрощает доступ к данным пациентов и позволяет выбирать протоколы лечения из различных областей.
Вовлечь широкий круг специалистов в решение диагностической задачи с помощью масштабируемого решения, предоставляя новые возможности взаимодействия и передачи данных о пациенте
Уходит эпоха утомительного анализа стекол под микроскопом, неэффективного хранения микропрепаратов и принятия важных клинических решений в разрозненном виде. Погрузитесь в цифровой рабочий процесс, обеспечивающий эффективное сотрудничество врачей-диагностов и раскрывающий все возможности точной медицины.
«Система IntelliSite компании Philips — это идеальная система для телепатологии, потому что в режиме реального времени (а это очень важно) можно передавать изображения онлайн между двумя патологами и ставить патологоанатомический диагноз.»
Д-р Раймундо Университетский больничный комплекс Гранады
Д-р Раймундо
Университетский больничный комплекс Гранады
«При сложных и диагностически редких заболеваниях цифровая патология ведет к экспертной диагностике. И в конце это влечет за собой наилучшее лечение пациентов»
Иво ван ден Берге Руководитель патологоанатомического отделения, AZ-Sint-Jan, Брюгге
Иво ван ден Берге
Руководитель патологоанатомического отделения,
AZ-Sint-Jan, Брюгге
«Перевод всех рабочих процессов на цифровые технологии демонстрирует наше стремление к тому, чтобы наши пациенты и коллеги-клиницисты получали самые быстрые и наилучшие информированные диагнозы, насколько это возможно»
Алексей Байдошвили Руководитель лаборатории, LabPON
Алексей Байдошвили
Руководитель лаборатории, LabPON
«Очень важно, чтобы IDEXX давал точный диагноз, передавая результаты как можно быстрее»
Дженни МакКей Руководитель патологоанатомического отделения IDEXX Ветерби
Дженни МакКей
Руководитель патологоанатомического отделения IDEXX Ветерби
1. Решение для патологии Philips IntelliSite Pathology Solution получило разрешение на продажу в качестве IVD для первичной диагностики примерно в 50 странах, таких как ЕЭЗ (Европейская экономическая зона), США, Канада, Япония, Южная Корея и другие страны Азии, Ближнего Востока и Южной Америки. 2. В научном исследовании Philips DCP результаты касаются конкретного учреждения, в котором они были получены, и могут не отражать результатов, которые могут быть достигнуты в других учреждениях (2018)
1. Решение для патологии Philips IntelliSite Pathology Solution получило разрешение на продажу в качестве IVD для первичной диагностики примерно в 50 странах, таких как ЕЭЗ (Европейская экономическая зона), США, Канада, Япония, Южная Корея и другие страны Азии, Ближнего Востока и Южной Америки.
2. В научном исследовании Philips DCP результаты касаются конкретного учреждения, в котором они были получены, и могут не отражать результатов, которые могут быть достигнуты в других учреждениях (2018)
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