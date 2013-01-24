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Ключевые слова для поиска

УЗИ костно-мышечной системы

    Берите больше от визуализации костно-мышечной системы

    При оценке травмы пациента или необходимости сделать внутрисуставную инъекцию ультразвуковая система Philips позволит вам детально рассмотреть мышцы и ткани. Повышенная точность обеспечивает большую надежность данных, меньшее время, затрачиваемое на составление конкретного плана лечения, и большую степень удовлетворенности пациента.

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    Ресурсы по ультразвуковым исследованиям для оценки костно-мышечной системы

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    exceptional image quality philips affiniti ultrasound system

    Исключительное качество изображений дает уверенность

    Доктор Винсент Дуэйн, специалист в области ревматологии и спортивной медицины, делится своими впечатлениями о том, как ультразвуковая система Philips Affiniti позволяет ему получать важные сведения и высокое качество изображений, необходимые для принятия решений в отношении диагноза и лечения.

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    Технология xMATRIX

    Неинвазивная оценка костно-мышечной системы стала проще

     

    Технология xMatrix позволяет более четко видеть, более подробно изучать и более тщательно устранять проблемы, ускоряя и упрощая процесс исследования как для врачей, так и для пациентов.

    Узнайте больше о технологии xMATRIX
    Эластография сдвиговой волной

    Упрощение оценки заболеваний костно-мышечной системы

     

    Метод эластографии сдвиговой волной компании Philips — на удивление простое и быстрое решение даже при работе с пациентами, визуализация которых затруднена. Это неинвазивный метод, что делает его быстрым и простым для использования специалистами по ультразвуковой эхографии и практически безболезненным для пациентов.

    Узнайте больше о технологии сдвиговой волны

    Экспертные доклады

    Ультразвуковая система Philips Affiniti для костно-мышечной системы

    Понимая рутинные задачи в исследованиях костно-мышечной системы

    Линейный датчик eL18-4 PureWave с функцией визуализации MicroFlow (MFI) при диагностике заболеваний мышц, сухожилий, связок, нервов, мягких тканей и проведении инвазивных процедур

    Объемная визуализация для отделения УЗИ

    Представляем эластографию сдвиговой волной нового поколения для исследования молочных желез

    Комплексное решение с использованием линейного датчика Philips eL18-4 PureWave

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    Что это значит?

    Расширенное портфолио ультразвуковых систем

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    Исследования сердца и сосудов

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    Общая визуализация

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    Акушерство/гинекология

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    Исследования на месте оказания медицинской помощи

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    refurbished systems icon

    Восстановленное оборудование

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    education and training icon

    Обучение и тренинги

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    ultrasound services icon

    Сервисные решения

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    transducer icon

    Датчики

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    Что это значит?
    Final CEE consent

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю