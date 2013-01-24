Технология xMatrix позволяет более четко видеть, более подробно изучать и более тщательно устранять проблемы, ускоряя и упрощая процесс исследования как для врачей, так и для пациентов.
Метод эластографии сдвиговой волной компании Philips — на удивление простое и быстрое решение даже при работе с пациентами, визуализация которых затруднена. Это неинвазивный метод, что делает его быстрым и простым для использования специалистами по ультразвуковой эхографии и практически безболезненным для пациентов.