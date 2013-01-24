Услуги поддержания жизненного цикла оборудования

Доступ к нашим новейшим решениям для поддержания жизненного цикла систем визуализации Philips обеспечивает по-настоящему гибкие условия, удобство и расширенные возможности. Наши предложения охватывают весь комплекс ваших производственных потребностей — текущих и будущих. Наше сотрудничество направлено на то, чтобы обеспечить надежность ваших технологий и процессов, бесперебойность и экономическую эффективность вашей работы.
Услуги по модернизации и замене старого оборудования помогут вам использовать новейшие аппаратные и программные разработки и получить максимальную отдачу от вашего оборудования.