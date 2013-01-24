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Ключевые слова для поиска

Услуги поддержания жизненного цикла оборудования

Техническое обслуживание и поддержание жизненного цикла оборудования

Партнерство с предложением комплексных услуг, отвечающих вашим текущим и будущим потребностям.

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    Что это значит?
    Final CEE consent

    Доступ к нашим новейшим решениям для поддержания жизненного цикла систем визуализации Philips обеспечивает по-настоящему гибкие условия, удобство и расширенные возможности. Наши предложения охватывают весь комплекс ваших производственных потребностей — текущих и будущих. Наше сотрудничество направлено на то, чтобы обеспечить надежность ваших технологий и процессов, бесперебойность и экономическую эффективность вашей работы. 

     

    Услуги по модернизации и замене старого оборудования помогут вам использовать новейшие аппаратные и программные разработки и получить максимальную отдачу от вашего оборудования.

    Обновление (апгрейд) оборудования

    Обновление (апгрейд) оборудования

     

    Портфель продуктов Philips, включает в себя различные опции в области апгрейда и продления сроков использования медицинского оборудования. Наши решения позволяют поддержать работу ваших систем визуализации на самом высоком технологическом уровне посредством их модернизации вместо замены на новые системы. Обновление (апгрейд) позволит произвести модернизацию вашей системы до самой современной версии наиболее эффектвным с точки зрения затрат способом, что технологически практически не отличается от решения по ее замене на новую, которое всегда влечет за собой высокие прямые и дополнительные косвенные расходы. 

    Technology Maximizer (Технолоджи Максимайзер)

    Technology Maximizer (Технолоджи Максимайзер)

     

    Technology Maximizer (Технолоджи Максимайзер) гарантирует высокий уровень кибер-безопасности для вашего оборудования, а также поддерживает его на самом последнем технологическом уровне путем регулярного обновления програмного обеспечения, что снижает сложность технического обслуживания, повышает эффективность диагностики и лечения, а также упрощает процесс управления жизненным циклом систем визуализации Philips.

    Дополнительные услуги

    education

    Обучение и тренинги


    Наши разнообразные учебные курсы и программы соответствуют клиническим задачам и помогают повысить эффективность работы, тем самым способствуя улучшению качества оказания медицинской помощи.
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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю