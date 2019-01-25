Сервисный информационный портал поддержки клиентов

Правильное управление обслуживанием всех систем визуализации и программного обеспечения — очень важная и сложная задача. Для управления оборудованием необходима единая точка доступа. Сервисный информационный портал упрощает процесс получения иформации о фунционировании ваших систем визуализации. Вы можете быстро определить статус оборудования — его модальность, относящийся к нему договор и местоположение. Портал также позволяет без труда вводить новые заявки и отслеживать данные по текущим и исполненным сервисным работам, не прерывая рабочего процесса. Вы сможете просматривать отчеты, детали договоров в удобное для вас время — круглосуточно и в любой день недели. Портал обеспечивает работу с любым оборудованием Philips.
Правильное управление обслуживанием всех систем визуализации и программного обеспечения — очень важная и сложная задача. Для управления оборудованием необходима единая точка доступа. Сервисный информационный портал упрощает процесс получения иформации о фунционировании ваших систем визуализации.
Вы можете быстро определить статус оборудования — его модальность, относящийся к нему договор и местоположение.
Портал также позволяет без труда вводить новые заявки и отслеживать данные по текущим и исполненным сервисным работам, не прерывая рабочего процесса. Вы сможете просматривать отчеты, детали договоров в удобное для вас время — круглосуточно и в любой день недели. Портал обеспечивает работу с любым оборудованием Philips.
Посмотрите демонстрационный видеоролик и узнайте, как можно оптимизировать рабочий процесс, просматривать информацию о договорах и получать подробные отчеты практически в любое время и из любого места.
Получите доступ к платформе управления, отслеживайте свои заявки на предоставление услуг и следите за состоянием своего оборудования.
Получите доступ к платформе управления, отслеживайте свои заявки на предоставление услуг и следите за состоянием своего оборудования.
Свяжитесь с нами для получения доступа к порталу или ответа на вопрос о вашей учетной записи (доступно только в некоторых странах).
Свяжитесь с нами для получения доступа к порталу или ответа на вопрос о вашей учетной записи (доступно только в некоторых странах).
Контакты Philips Россия, Беларусь, Закавказье и Центральная Азия: [email protected] *Доступно только в некоторых странах.
Контакты Philips Россия, Беларусь, Закавказье и Центральная Азия: [email protected]
*Доступно только в некоторых странах.
Постоянное улучшение
Модификация договора, информация о балансе заказанных частей и необходимых сервисных работ.
Оптимизация рабочего процесса
Централизованный просмотр подробной информации об оборудовании помогает оптимизировать рабочий процесс.
Широкий выбор типов отчетности
Оптимизация рабочего процесса и процесса принятия решений благодаря средствам создания и загрузки отчетов.
Удобный доступ
Теперь управление медицинским оборудованием Philips и информационным программным обеспечением сосредоточено в одном месте
Управление сервисными работами (кейсами)
Регистрация новых сервисных работ, проверка статуса текущих работ и быстрый просмотр всех сервисных действий.
Просмотр договоров
Все ваши договоры с детальной информацией в одном месте
Создан с пониманием ваших потребностей
Каждое обновление портала учитывает отзывы клиентов и предоставляет еще большие возможности для контроля работоспособности и производительности систем.
Всегда на месте, всегда в работе
Где бы вы не находились, доступ к порталу открыт для вас круглосуточно, семь дней в неделю. Портал поможет вам узнать, какое оборудование находится в рабочем состоянии, или заказать техническое обслуживание для устранения неполадок.
Эрик Дюпон, медицинский физик, работающий в больнице Университета Зеландии, использует Сервисный информационный портал для повышения эффективности эксплуатации и прогнозирования срока службы оборудования, а также для сокращения времени простоев.
Эрик Дюпон, медицинский физик, работающий в больнице Университета Зеландии, использует Сервисный информационный портал для повышения эффективности эксплуатации и прогнозирования срока службы оборудования, а также для сокращения времени простоев.
Сервисный информационный портал поддержки клиентов— это средство, которое расширяет возможности коммуникации с Philips. Мы считаем его тем инструментом, который позволяет сократить количество времязатратных процедур. Он улучшает потоки информации и помогает получить данные об обслуживании нащего оборудования"
Эрик Дюпон, медицинский физик, больница Университета Зеландии, Дания
Правильное управление обслуживанием различных систем визуализации и программного обеспечения — очень важная и сложная задача. Сервисный информационный портал поддержки клиентов Philips упрощает работу, предоставляя единую точку входа для управления оборудованием. Всегда на месте, всегда в работе Где бы вы не находились, доступ к Порталу открыт для вас круглосуточно и все семь дней в неделю. Портал поможет вам узнать, какое оборудование в учреждение находится в рабочем состоянии, или заказать техническое обслуживание для устранения неполадок. Сервисный информационный портал поддержки клиентов позволяет принимать лучшие решения в отношении медицинского оборудования и сопутствующих услуг, а также повышать производительность за счет оптимизации рабочего процесса. Всегда на месте, всегда в работе Создан с пониманием ваших потребностей Чтобы по-настоящему понять ваши потребности и отреагировать на них наилучшим образом, нам необходим ваш совет. Каждый обновление Портала будет учитывать ваши отзывы и предоставлять новые возможности для контроля работоспособности и производительности систем на основе онлайн-координации.
Правильное управление обслуживанием различных систем визуализации и программного обеспечения — очень важная и сложная задача. Сервисный информационный портал поддержки клиентов Philips упрощает работу, предоставляя единую точку входа для управления оборудованием.
Всегда на месте, всегда в работе
Где бы вы не находились, доступ к Порталу открыт для вас круглосуточно и все семь дней в неделю. Портал поможет вам узнать, какое оборудование в учреждение находится в рабочем состоянии, или заказать техническое обслуживание для устранения неполадок.
Сервисный информационный портал поддержки клиентов позволяет принимать лучшие решения в отношении медицинского оборудования и сопутствующих услуг, а также повышать производительность за счет оптимизации рабочего процесса.
Всегда на месте, всегда в работе
Создан с пониманием ваших потребностей
Чтобы по-настоящему понять ваши потребности и отреагировать на них наилучшим образом, нам необходим ваш совет.
Каждый обновление Портала будет учитывать ваши отзывы и предоставлять новые возможности для контроля работоспособности и производительности систем на основе онлайн-координации.
Поскольку медицинское учреждение может состоять из нескольких отделений и располагаться в разных местах, компания Philips создает учетные записи в своей системе управления событиями так, чтобы можно было группировать медицинское оборудование. Чтобы все специализированные учетные записи были видны клиенту на Информационном портале мы приписываем их к единой материнской учетной записи. Если оборудование, сервисная работа (кейс) или договор об оказании услуг не видны на Информационном портале или информация отображается не точно, используйте местную контактную информацию, относящуюся к Порталу.
Поскольку медицинское учреждение может состоять из нескольких отделений и располагаться в разных местах, компания Philips создает учетные записи в своей системе управления событиями так, чтобы можно было группировать медицинское оборудование.
Чтобы все специализированные учетные записи были видны клиенту на Информационном портале мы приписываем их к единой материнской учетной записи.
Если оборудование, сервисная работа (кейс) или договор об оказании услуг не видны на Информационном портале или информация отображается не точно, используйте местную контактную информацию, относящуюся к Порталу.
На Сервисном информационном портале поддержки клиентов определены две роли пользователей: • Пользователь портала (Customer Portal User, CPU) — пользователь, имеющий доступ к Порталу. Пользователь может видеть учетные записи, которые приписаны к соответствующей материнской учетной записи. • Менеджер портала (Customer Portal Manager, CPM) — пользователь, который обладает теми же правами, что и CPU и, кроме того, может управлять доступом пользователей в рамках данной материнской учетной записи: регистрировать новых пользователей портала, изменять список приписанных учетных записей и отключать учетные записи.
На Сервисном информационном портале поддержки клиентов определены две роли пользователей:
• Пользователь портала (Customer Portal User, CPU) — пользователь, имеющий доступ к Порталу. Пользователь может видеть учетные записи, которые приписаны к соответствующей материнской учетной записи.
• Менеджер портала (Customer Portal Manager, CPM) — пользователь, который обладает теми же правами, что и CPU и, кроме того, может управлять доступом пользователей в рамках данной материнской учетной записи: регистрировать новых пользователей портала, изменять список приписанных учетных записей и отключать учетные записи.
|
Браузер
|
Версия
|
Internet Explorer
|
9 или выше
|
Google Chrome
|
все версии
|
Firefox
|
все версии
|
Терминология
|
Описание
|
Asset Description (Описание оборудования)
|
Внутреннее описание оборудования компании Philips
|
Asset ID (Идентификатор оборудования)
|
Внутренний идентификатор оборудования компании Philips
|
Case - Priority (Кейс — Приоритет)
|
1 - Critical Need (Критическая необходимость) 2 - System Down (Сбой в работе системы) 3 - System Restricted (Ограничение работоспособности) 4 - Intermittent problem (Периодически возникающая проблема) 5 - Scheduled Activity (Запланированная деятельность)
1 - Critical Need (Критическая необходимость)
2 - System Down (Сбой в работе системы)
3 - System Restricted (Ограничение работоспособности)
4 - Intermittent problem (Периодически возникающая проблема)
5 - Scheduled Activity (Запланированная деятельность)
|
Case activity -Type (Кейс — Тип действий)
|
Problem Reported by customer (Заявление клиента о проблеме) Safety Question (Вопрос безопасности) T2 Activities (T2-деятельность) External Remarks (Сопутствующие примечания)
Problem Reported by customer (Заявление клиента о проблеме)
Safety Question (Вопрос безопасности)
T2 Activities (T2-деятельность)
External Remarks (Сопутствующие примечания)
|
Case Number (Номер кейса)
|
Внутренний номер события компании Philips
|
Case Origin (Причина кейса)
|
Phone: событие, о котором служба поддержки заказчиков Philips была извещена по телефону Web: событие, сообщение о котором поступило через Портал обслуживания клиентов
Phone: событие, о котором служба поддержки заказчиков Philips была извещена по телефону
Web: событие, сообщение о котором поступило через Портал обслуживания клиентов
|
Case Status (Статус кейса)
|
New (Новое): событие зарегистрировано In Process (В процессе): событием занимается сервисный инженер Philips Fixed (Проблема устранена): заявленная проблема устранена. Closed (Завершено): запись события закрыта и архивирована.
New (Новое): событие зарегистрировано
In Process (В процессе): событием занимается сервисный инженер Philips
Fixed (Проблема устранена): заявленная проблема устранена.
Closed (Завершено): запись события закрыта и архивирована.
|
Custom Asset Name (Пользовательское имя оборудования)
|
Пользовательское имя оборудования, введенное менеджером Портала обслуживания клиентов
|
Event Type (Тип события)
|
Corrective Maintenance (Корректирующее техобслуживание) Preventative Maintenance (Профилактическое техобслуживание) Field Change Order (Процедура замены компонентов) Installation (Установка) Application Support (Поддержка по приложению) Customer Information (Информация для заказчиков) Contractual Upgrade (Модернизация в рамках договора)
Corrective Maintenance (Корректирующее техобслуживание)
Preventative Maintenance (Профилактическое техобслуживание)
Field Change Order (Процедура замены компонентов)
Installation (Установка)
Application Support (Поддержка по приложению)
Customer Information (Информация для заказчиков)
Contractual Upgrade (Модернизация в рамках договора)
|
Expiration Status (Contracts) (Дата окончания договора)
|
Зеленый цвет: >90 дней с текущей даты Желтый цвет: >30 и <90 дней с текущей даты Красный цвет: <30 дней с текущей даты
Зеленый цвет: >90 дней с текущей даты
Желтый цвет: >30 и <90 дней с текущей даты
Красный цвет: <30 дней с текущей даты
|
Functional Location Description (Описание местоположения)
|
Физическое расположение устройства/оборудования согласно записям Philips
|
Install Date (Дата установки)
|
Дата установки согласно записям Philips
|
Line Item Description (Описание позиции)
|
Описание в договоре Philips
|
Line Item Number (Номер позиции)
|
Номер документа по номеру договора Philips, связанного с этим оборудованием
|
PO (заявка)
|
Заказ на поставку
|
Product Modality (Модальность продукта)
|
Группа продуктов, например: MR: Магнитный резонанс US: Ультразвуковая диагностика CT: Компьютерная томография IXR: Интервенционная рентгенология
Группа продуктов, например:
MR: Магнитный резонанс
US: Ультразвуковая диагностика
CT: Компьютерная томография
IXR: Интервенционная рентгенология
|
Report Closure Date (Дата завершения в отчете)
|
Дата завершения, указанная сервисным инженером Philips
|
SAP SWO
|
Внутренний ссылочный номер SAP компании Philips
|
Serial Number (Серийный номер)
|
Серийный номер образца оборудования
|
Service Contract (Договор об оказании услуг)
|
Номер договора Philips об оказании услуг
|
Service Performance & Quality Report (Отчет о рабочих характеристиках и качестве)
|
Если у вас есть права на оборудование, вы можете загрузить этот сервисный отчет о рабочих характеристиках и качестве
|
Service Type (Тип обслуживания)
|
Onsite (На месте эксплуатации) Remote (Удаленно) Bench repair (Ремонт с использованием запасных частей) Parts Only (Только запасные части) Sub-contractor service (Обслуживание субподрядчиком)
Onsite (На месте эксплуатации)
Remote (Удаленно)
Bench repair (Ремонт с использованием запасных частей)
Parts Only (Только запасные части)
Sub-contractor service (Обслуживание субподрядчиком)
|
Ship To (Адресат поставки)
|
Лицо, которому был продан данный договор
|
Status (Статус)
|
Active (Активный), Inactive (Неактивный), …
|
Technical ID (Tech ID) (Технический идентификатор)
|
Внутренний технический идентификатор Philips
|
UDI
|
Уникальный идентификатор устройства
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.