Правильное управление обслуживанием различных систем визуализации и программного обеспечения — очень важная и сложная задача. Сервисный информационный портал поддержки клиентов Philips упрощает работу, предоставляя единую точку входа для управления оборудованием.

Всегда на месте, всегда в работе

Где бы вы не находились, доступ к Порталу открыт для вас круглосуточно и все семь дней в неделю. Портал поможет вам узнать, какое оборудование в учреждение находится в рабочем состоянии, или заказать техническое обслуживание для устранения неполадок.

Сервисный информационный портал поддержки клиентов позволяет принимать лучшие решения в отношении медицинского оборудования и сопутствующих услуг, а также повышать производительность за счет оптимизации рабочего процесса.

Всегда на месте, всегда в работе

Создан с пониманием ваших потребностей

Чтобы по-настоящему понять ваши потребности и отреагировать на них наилучшим образом, нам необходим ваш совет.

Каждый обновление Портала будет учитывать ваши отзывы и предоставлять новые возможности для контроля работоспособности и производительности систем на основе онлайн-координации.