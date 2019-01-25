Ключевые слова для поиска

Сервисный информационный портал поддержки клиентов

    Сервисный информационный портал поддержки клиентов

    Цифровая платформа, предназначенная для технического обслуживания и управления оборудованием, а также создания отчетов из любого места в любое время.

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    Управление обслуживанием вашего медицинского оборудования

     

    Правильное управление обслуживанием всех систем визуализации и программного обеспечения — очень важная и сложная задача. Для управления оборудованием необходима единая точка доступа. Сервисный информационный портал  упрощает процесс получения иформации о фунционировании ваших систем визуализации. 

     

    Вы можете быстро определить статус оборудования — его модальность, относящийся к нему договор и местоположение. 

     

    Портал также позволяет без труда вводить новые заявки и отслеживать данные по текущим и исполненным сервисным работам, не прерывая рабочего процесса. Вы сможете просматривать отчеты, детали договоров в удобное для вас время — круглосуточно и в любой день недели. Портал обеспечивает работу с любым оборудованием Philips.

    Управление обслуживанием вашего медицинского оборудования

    Посмотрите демонстрационный видеоролик и узнайте, как можно оптимизировать рабочий процесс, просматривать информацию о договорах и получать подробные отчеты практически в любое время и из любого места.

    Вход в портал

     

    Получите доступ к платформе управления, отслеживайте свои заявки на предоставление услуг и следите за состоянием своего оборудования.

    Вход в портал

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    Свяжитесь с нами для получения доступа к порталу или ответа на вопрос о вашей учетной записи*

     

    Контакты Philips Россия, Беларусь, Закавказье и Центральная Азия: [email protected]

     

    *Доступно только в некоторых странах.

    Большой набор функций

    Постоянное улучшение

    Постоянное улучшение
    Модификация договора, информация о балансе заказанных частей и необходимых сервисных работ.

    Оптимизация рабочего процесса

    Оптимизация рабочего процесса
    Централизованный просмотр подробной информации об оборудовании помогает оптимизировать рабочий процесс.

    Широкий выбор типов отчетности

    Широкий выбор типов отчетности
    Оптимизация рабочего процесса и процесса принятия решений благодаря средствам создания и загрузки отчетов.

    Удобный доступ

    Удобный доступ
    Теперь управление медицинским оборудованием Philips и информационным программным обеспечением сосредоточено в одном месте

    Управление сервисными работами (кейсами)

    Управление сервисными работами (кейсами)
    Регистрация новых сервисных работ, проверка статуса текущих работ и быстрый просмотр всех сервисных действий.

    Просмотр договоров

    Просмотр договоров
    Все ваши договоры с детальной информацией в одном месте

    Создан с пониманием ваших потребностей

    Создан с пониманием ваших потребностей
    Каждое обновление портала учитывает отзывы клиентов и предоставляет еще большие возможности для контроля работоспособности и производительности систем.

    Всегда на месте, всегда в работе

    Всегда на месте, всегда в работе
    Где бы вы не находились, доступ к порталу открыт для вас круглосуточно, семь дней в неделю. Портал поможет вам узнать, какое оборудование находится в рабочем состоянии, или заказать техническое обслуживание для устранения неполадок.

    Для чего нужен Сервисный информационный портал?

    Отзывы клиентов — Эрик Дюпон

    Отзывы клиентов — Эрик Дюпон

     

    Эрик Дюпон, медицинский физик, работающий в больнице Университета Зеландии, использует Сервисный информационный портал для повышения эффективности эксплуатации и прогнозирования срока службы оборудования, а также для сокращения времени простоев.

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    Сервисный информационный портал поддержки клиентов— это средство, которое расширяет возможности коммуникации с  Philips. Мы считаем его тем инструментом, который позволяет сократить количество времязатратных процедур. Он улучшает потоки информации и помогает получить данные об обслуживании нащего оборудования"

    Эрик Дюпон, медицинский физик, больница Университета Зеландии, Дания

    Часто задаваемые вопросы 

    Общие вопросы о Сервисном информационном портале поддержки клиентов

    Сервисный информационный портал поддержки клиентов, что это такое?

    Правильное управление обслуживанием различных систем визуализации и программного обеспечения — очень важная и сложная задача. Сервисный информационный портал поддержки клиентов Philips упрощает работу, предоставляя единую точку входа для управления оборудованием.

     

    Всегда на месте, всегда в работе

    Где бы вы не находились, доступ к Порталу открыт для вас круглосуточно и все семь дней в неделю. Портал поможет вам узнать, какое оборудование в учреждение находится в рабочем состоянии, или заказать техническое обслуживание для устранения неполадок.

    Сервисный информационный портал поддержки клиентов позволяет принимать лучшие решения в отношении медицинского оборудования и сопутствующих услуг, а также повышать  производительность за счет оптимизации рабочего процесса. 

    Всегда на месте, всегда в работе

     

    Создан с пониманием ваших потребностей

    Чтобы по-настоящему понять ваши потребности и отреагировать на них наилучшим образом, нам необходим ваш совет. 

    Каждый обновление Портала будет учитывать ваши отзывы и предоставлять новые возможности для контроля работоспособности и производительности систем на основе онлайн-координации.

    Структура Сервисного информационного портала поддержки клиентов

    Поскольку медицинское учреждение может состоять из нескольких отделений и располагаться в разных местах, компания Philips создает учетные записи в своей системе управления событиями так, чтобы можно было группировать медицинское оборудование.

    Чтобы все специализированные учетные записи были видны клиенту на Информационном портале мы приписываем их к единой материнской учетной записи.

     

    Если оборудование, сервисная работа (кейс) или договор об оказании услуг не видны на Информационном портале или информация отображается не точно, используйте местную контактную информацию, относящуюся к Порталу.

    Типы учетных записей пользователей

    На Сервисном информационном портале поддержки клиентов определены две роли пользователей:

     

    • Пользователь портала (Customer Portal User, CPU) — пользователь, имеющий доступ к Порталу. Пользователь может видеть учетные записи, которые приписаны к соответствующей материнской учетной записи.

     

    • Менеджер портала (Customer Portal Manager, CPM) — пользователь, который обладает теми же правами, что и CPU и, кроме того, может управлять доступом пользователей в рамках данной материнской учетной записи: регистрировать новых пользователей портала, изменять список приписанных учетных записей и отключать учетные записи. 

    Какие браузеры поддерживаются Порталом?

    Браузер

    Версия

    Internet Explorer

    9 или выше

    Google Chrome

    все версии

    Firefox

    все версии

    Глоссарий

    Терминология

    Описание

    Asset Description (Описание оборудования)

    Внутреннее описание оборудования компании Philips 

    Asset ID (Идентификатор оборудования)

    Внутренний идентификатор оборудования компании Philips

    Case - Priority (Кейс — Приоритет)

    1 - Critical Need (Критическая необходимость)

    2 - System Down (Сбой в работе системы)

    3 - System Restricted (Ограничение работоспособности) 

    4 - Intermittent problem (Периодически возникающая проблема)

    5 - Scheduled Activity (Запланированная деятельность)

    Case activity -Type (Кейс — Тип действий)

    Problem Reported by customer (Заявление клиента о проблеме)

    Safety Question (Вопрос безопасности)

    T2 Activities (T2-деятельность) 

    External Remarks (Сопутствующие примечания)

    Case Number (Номер кейса)

    Внутренний номер события компании Philips

    Case Origin (Причина кейса)

    Phone: событие, о котором служба поддержки заказчиков Philips была извещена по телефону

    Web: событие, сообщение о котором поступило через Портал обслуживания клиентов

    Case Status (Статус кейса)

    New (Новое): событие зарегистрировано

    In Process (В процессе): событием занимается сервисный инженер Philips

    Fixed (Проблема устранена): заявленная проблема устранена.

    Closed (Завершено): запись события закрыта и архивирована.

    Custom Asset Name (Пользовательское имя оборудования)

    Пользовательское имя оборудования, введенное менеджером Портала обслуживания клиентов

    Event Type (Тип события)

    Corrective Maintenance (Корректирующее техобслуживание)

    Preventative Maintenance (Профилактическое техобслуживание)

    Field Change Order (Процедура замены компонентов)

    Installation (Установка)

    Application Support (Поддержка по приложению)

    Customer Information (Информация для заказчиков)

    Contractual Upgrade (Модернизация в рамках договора)

    Expiration Status (Contracts) (Дата окончания договора)

    Зеленый цвет: >90 дней с текущей даты

    Желтый цвет: >30 и <90 дней с текущей даты

    Красный цвет: <30 дней с текущей даты

    Functional Location Description (Описание местоположения)

    Физическое расположение устройства/оборудования согласно записям Philips

    Install Date (Дата установки)

    Дата установки согласно записям Philips

    Line Item Description (Описание позиции)

    Описание в договоре Philips

    Line Item Number (Номер позиции)

    Номер документа по номеру договора Philips, связанного с этим оборудованием

    PO (заявка)

    Заказ на поставку

    Product Modality (Модальность продукта)

    Группа продуктов, например:

    MR: Магнитный резонанс

    US: Ультразвуковая диагностика

    CT: Компьютерная томография

    IXR: Интервенционная рентгенология

    Report Closure Date (Дата завершения в отчете)

    Дата завершения, указанная сервисным инженером Philips

    SAP SWO

    Внутренний ссылочный номер SAP компании Philips

    Serial Number (Серийный номер)

    Серийный номер образца оборудования

    Service Contract (Договор об оказании услуг)

    Номер договора Philips об оказании услуг

    Service Performance & Quality Report (Отчет о рабочих характеристиках и качестве)

    Если у вас есть права на оборудование, вы можете загрузить этот сервисный отчет о рабочих характеристиках и качестве

    Service Type (Тип обслуживания)

    Onsite (На месте эксплуатации)

    Remote (Удаленно)

    Bench repair (Ремонт с использованием запасных частей)

    Parts Only (Только запасные части)

    Sub-contractor service (Обслуживание субподрядчиком)

    Ship To (Адресат поставки)

    Лицо, которому был продан данный договор

    Status (Статус)

    Active (Активный), Inactive (Неактивный), …

    Technical ID (Tech ID) (Технический идентификатор)

    Внутренний технический идентификатор Philips

    UDI

    Уникальный идентификатор устройства

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
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