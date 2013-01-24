Сервисный информационный портал поддержки клиентов

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Asset Description (Описание оборудования)
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Внутреннее описание оборудования компании Philips
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Asset ID (Идентификатор оборудования)
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Внутренний идентификатор оборудования компании Philips
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Case - Priority (Кейс — Приоритет)
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1 - Critical Need (Критическая необходимость)
2 - System Down (Сбой в работе системы)
3 - System Restricted (Ограничение работоспособности)
4 - Intermittent problem (Периодически возникающая проблема)
5 - Scheduled Activity (Запланированная деятельность)
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Case activity -Type (Кейс — Тип действий)
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Problem Reported by customer (Заявление клиента о проблеме)
Safety Question (Вопрос безопасности)
T2 Activities (T2-деятельность)
External Remarks (Сопутствующие примечания)
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Case Number (Номер кейса)
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Внутренний номер события компании Philips
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Case Origin (Причина кейса)
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Phone: событие, о котором служба поддержки заказчиков Philips была извещена по телефону
Web: событие, сообщение о котором поступило через Портал обслуживания клиентов
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Case Status (Статус кейса)
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New (Новое): событие зарегистрировано
In Process (В процессе): событием занимается сервисный инженер Philips
Fixed (Проблема устранена): заявленная проблема устранена.
Closed (Завершено): запись события закрыта и архивирована.
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Custom Asset Name (Пользовательское имя оборудования)
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Пользовательское имя оборудования, введенное менеджером Портала обслуживания клиентов
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Corrective Maintenance (Корректирующее техобслуживание)
Preventative Maintenance (Профилактическое техобслуживание)
Field Change Order (Процедура замены компонентов)
Installation (Установка)
Application Support (Поддержка по приложению)
Customer Information (Информация для заказчиков)
Contractual Upgrade (Модернизация в рамках договора)
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Expiration Status (Contracts) (Дата окончания договора)
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Зеленый цвет: >90 дней с текущей даты
Желтый цвет: >30 и <90 дней с текущей даты
Красный цвет: <30 дней с текущей даты
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Functional Location Description (Описание местоположения)
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Физическое расположение устройства/оборудования согласно записям Philips
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Install Date (Дата установки)
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Дата установки согласно записям Philips
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Line Item Description (Описание позиции)
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Описание в договоре Philips
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Line Item Number (Номер позиции)
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Номер документа по номеру договора Philips, связанного с этим оборудованием
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Product Modality (Модальность продукта)
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Группа продуктов, например:
MR: Магнитный резонанс
US: Ультразвуковая диагностика
CT: Компьютерная томография
IXR: Интервенционная рентгенология
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Report Closure Date (Дата завершения в отчете)
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Дата завершения, указанная сервисным инженером Philips
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Внутренний ссылочный номер SAP компании Philips
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Serial Number (Серийный номер)
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Серийный номер образца оборудования
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Service Contract (Договор об оказании услуг)
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Номер договора Philips об оказании услуг
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Service Performance & Quality Report (Отчет о рабочих характеристиках и качестве)
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Если у вас есть права на оборудование, вы можете загрузить этот сервисный отчет о рабочих характеристиках и качестве
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Service Type (Тип обслуживания)
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Onsite (На месте эксплуатации)
Remote (Удаленно)
Bench repair (Ремонт с использованием запасных частей)
Parts Only (Только запасные части)
Sub-contractor service (Обслуживание субподрядчиком)
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Ship To (Адресат поставки)
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Лицо, которому был продан данный договор
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Active (Активный), Inactive (Неактивный), …
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Technical ID (Tech ID) (Технический идентификатор)
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Внутренний технический идентификатор Philips
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Уникальный идентификатор устройства