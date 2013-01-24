Philips Cybersafe

KKорпорация Microsoft ограничивает поддержку для Windows 7 после 2020 г. Поскольку 80% устройств медицинской визуализации работают на базе неподдерживаемых операционных систем1, это представляет значительный риск для информационной защищенности устройств, который существенно могут снизить те решения, которые предлагает компания Philips.

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