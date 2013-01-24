Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Кибербезопасность

Philips Cybersafe

Передовые технологии информационной безопасности в основе высокого качества медицинской помощи

Свяжитесь с нами

Риск безопасности: операционная система Windows 7

KKорпорация Microsoft  ограничивает поддержку для Windows 7 после 2020 г. Поскольку 80% устройств медицинской визуализации работают на базе неподдерживаемых операционных систем1, это представляет значительный риск для информационной защищенности устройств, который существенно могут снизить те решения, которые предлагает компания Philips.

 

Зарегистрируйтесь сейчас и получите бесплатную оценку киберзащищенности ваших устройств, чтобы узнать, работают ли ваши решения Philips на базе Windows 7 или операционных систем более ранних версий. Эта оценка поможет подобрать для вас решение Philips, которое поможет обеспечить информационную защиту данных. 
Оставить заявку

Комплексная информационная защита

 

ИТ-специалисты и руководители медицинских учреждений не могут игнорировать то факт, что существует риск утечек данных пациентов и взломов корпоративных данных.

Когда подключение простейшего устройства или ошибка оператора могут вызвать сбой в работе всего медицинского учреждения, в этом случае комплексная стратегия информационной защиты должна учитывать все факторы: особенности устройств, программного обеспечения и персонала. Кроме того, в основе данной стратегии должна лежать забота о пациенте.

... для обеспечения высокого качества медицинской помощи

 

В основе Philips Cybersafe реализуется стремление компании Philips обеспечить высокое качество поддержки в отношении безопасности данных и устройств в вашем медицинском учреждении. Наряду с модернизацией аппаратного и программного обеспечения мы предлагаем системы, разработанные с учетом всех новейших требований к защите данных, обучение персонала, управление реагированием на инциденты и стандартизированные методы защиты от постоянно эволюционирующих угроз.

 

И мы в той же степени учитываем потребности ваших пациентов, что и вы.

Кибербезопасность в:

Мониторинг пациентов (820.0KB)
Магнитный резонанс (919.0KB)
УЗИ: CX50 Sparq (1.72MB)
УЗИ: EPIQ Affiniti (486.0KB)
Диагностическая рентгенология: mShield (199.0KB)
Часто задаваемые вопросы о возможностях подключения и обеспечения безопасности (455.0KB)

Инновации, которые обеспечивают защиту вашего устройства и данных

Врач смотрит на планшет

Philips Cybersafe выдвигает на первый план потребности пациентов

 

Все службы и устройства Philips работают в стандартизированном режиме для защиты от существующих и возникающих угроз.

Узнать больше о Cybersafe

Решения для управления рисками информационной безопасности на протяжении всего периода работы

 

Выбирайте из нашего ассортимента услуг, которые защищают от угроз для срока эксплуатации, появляющихся по мере устаревания платформ и устройств. Благодаря безопасным по умолчанию системам и модернизации операционной системы мы предоставляем непрерывно функционирующую стандартизированную службу информационной безопасности, которая включает в себя управление реагированием на инциденты. Поэтому вы будете защищены сейчас и в будущем.

Щелкните по значку, чтобы узнать больше.

Cybersafe Maximizer

Philips Cybersafe Maximizer

Постоянная и актуальная информационная безопасность с прогнозируемым годовым бюджетом
Кибербезопасное обновление

Обновление Philips Cybersafe

Обновление для обеспечения безопасности и повышения производительности.

На базе Windows 10
Брандмауэр Philips Cybersafe

Брандмауэр Philips Cybersafe

Брандмауэр аппаратного обеспечения медицинского класса для защиты ценного оборудования
Замена / обмен

Замена/ встречная продажa

Выгодные предложения по замене и встречной продаже

Philips Cybersafe Maximizer


Благодаря программе Philips Cybersafe Maximizer вы получаете преимущества последних обновлений аппаратного и программного обеспечения для защиты от угроз, направленных на устаревшие операционные системы Microsoft на медицинских устройствах Philips2.

Philips Cybersafe Maximizer — это программа, основанная на отношениях, которая обычно продолжается 4-5 лет. В течение этого времени мы гарантируем модернизацию аппаратного и программного обеспечения на протяжении всего жизненного цикла системы. В зависимости от уровня договора вы также имеете право на получение клинических пакетов.

 

При необходимости вам также будет предоставлено обучение по управлению реагированием на инциденты и обучение персонала. Если вы первыми узнаете о доступных обновлениях, вы сможете лучше спрогнозировать расходы и обеспечить максимальную безопасность медицинской системы.

Обновление Philips Cybersafe


Однократное обновление до Windows 10 для медицинских устройств Philips2. Это отличное решение для медицинских учреждений, которым требуется отложить модернизацию аппаратного обеспечения, но при этом необходимо воспользоваться преимуществами новейшей поддержки безопасности от Microsoft.

Обновление до Windows 10 под управлением Philips защищает вас от атак, которые направлены на устаревшие операционные системы. Таким образом устройства и сеть медицинского учреждения в целом будут лучше защищены.

Брандмауэр Philips Cybersafe


Брандмауэр Philips Cybersafe обеспечивает дополнительный уровень информационной безопасности, предотвращая доступ к медицинским устройствам, работающим на базе Windows 7 и других более старых операционных систем. Если в настоящее время вам не удается обновить операционную систему или само оборудование, брандмауэр Philips Cybersafe — это идеальный способ решить проблему безопасности решений Philips, держа расходы под контролем.

 

Нажмите ниже, чтобы узнать больше о технологии mShield, используемой для брандмауэра Philips Cybersafe:
Брошюра с описанием mShield (199.0KB)
Технические данные mShield (164.0KB)

Замена/встречная продажа


Защита от устаревания путем обмена старой системы в рамках встречной продажи. Атаки на систему безопасности могут быть направлены на устаревшее ПО и устройства. Таким образом, вы можете эффективно защитить свою больницу, обменяв старое оборудование в рамках встречной продажи. Тогда вы получите новые или восстановленные системы по выгодной цене.

 

Вы можете не только повысить уровень безопасности, но и расширить свои клинические возможности. Узнайте, какие улучшения рабочего процесса, пропускной способности и удобства использования могут появиться, если поставить на первое место безопасность медицинского учреждения.

 

*Tребуется соответствие специальным условиям; в программе могут участвовать не все клиенты. Программа распространяется исключительно на оборудование компании Philips Healthcare.
Узнать больше

Philips Cybersafe обеспечивает...

Надежная конфиденциальност
Конфиденциальность
Данные могут получить только лица, имеющие доступ.
Безопасность благодаря дизайну
Надежность
Информация не может быть изменена без следа.
Надежность благодаря наличию дизайна
Доступность
Доступ к информации можно получить когда это потребуется.
Системы проверки безопасности продукта
Обеспечение безопасности, прозрачности и соответствия требованиям
Отдел безопасности и обслуживания продукции Philips занимается внедрением системы безопасности в продукты и услуги на протяжении всего жизненного цикла оборудования, включая оценку рисков кибер-защищенности продукции, оценку уязвимостей от нежелательного проникновения, специализированные курсы по защите продукции и действия по устранению уязвимостей.
Защита данных изображений
Защита данных визуализации в рамках всего учреждения
Объединение клинических данных с помощью системы IntelliSpace PACS помогает вашему учреждению быть подключенным к сети и обеспечивать защиту информации, чтобы предотвращать утечки данных и атаки программ-вымогателей. Непрерывное обеспечение конфиденциальности, надежности и доступности данных.

Компания Philips стала первым производителем медицинского оборудования, который прошел тестирование и сертификацию компании Underwriters Laboratories по информационной защищенности  продукции.

 

Компания Philips была названа первым производителем медицинского оборудования, получившим новый сертификат по тестированию кибер-защищенности продукции компанией Underwriters Laboratories (UL). Underwriters Laboratories (UL) — это независимая международная компания по сертификации и тестированию в области кибер-защиты, работающая в разных странах мира. Все используемые вами услуги и устройства Philips работают в стандартизированном режиме для защиты от существующих и возникающих угроз.

Сведения о сертификации информационной безопасности продуктов и услуг компании Philips компанией UL (650.0KB)

1.Источник: Palo Alto Networks’ 2020 Unit 42 IoT Threat Report.

2.Относится только к определенным номерам моделей медицинских устройств Philips. Для получения дополнительной информации обратитесь к торговому представителю компании Philips.

 

Угрозы информационной защиты постоянно совершенствуются. Ни одна программа информационной защиты не может гарантировать отсутствие вирусов и других уязвимостей данных. Хотя программы информационной защиты Philips обеспечивают уровень защиты от проникновения вирусов, это не является гарантией защиты от всех ситуаций. Компания Philips не дает никаких подразумеваемых гарантий соответствия какой-либо конкретной цели или коммерческой выгоды, связанных со службами защиты данных. Кроме того, клиент несет единоличную ответственность за любые вирусные вторжения, если они происходят в сети клиента, на его клиентских устройствах (включая настольные ПК, ноутбуки, планшеты или телефоны) или медицинских устройствах других производителей (не Philips).

 

Обновления защиты должны быть аттестованы чтобы не вызвать клинических дефектов в оборудовании перед их установкой. В целях обеспечения защиты данных пациентов, медицинское оборудование должно быть проверено на соответствие актуальным обновлениям защиты. Обновления систем защиты данных, выпукаемые компанией Philips, требуют от клиента обеспечения непрерывного соединения с оборудованием и соблюдения требований к каналу передачи данных, предъявляемым компанией Philips для осуществления этой процедуры.

 

Программы информационной защиты Philips предоставляются в соответствии со стандартными Условиями Оказания Услуг и Продажи компании Philips. 
*

Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

* Обязательное поле
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Что это значит?
Final CEE consent

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю