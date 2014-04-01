Technology Maximizer — это программа, которая может применяться совместно с сервисным контрактом RightFit.

За фиксированную плату подписки на обновления, вы получите самые актуальные обновления программного и аппаратного обеспечения, значительно сокращая затраты, в случае если бы такие обновления приобретались отдельно. Без необходимости подтверждения дополнительного бюджета. Без необходимости приобретения отдельно обновлений. Без хлопот... Простой и эффективный способ управления самыми актуальными обновлениями для ваших систем.

Technology Maximizer поддерживает всё ваше медицинское оборудование на самом актуальном уровне программного ообеспечения, что приводит к упрощению технического обслуживания идентичных версий систем и управлении жизненным циклом оборудования между разными подразделениями. Вы можете быть уверены, что ваше учреждение будет всегда первым, кто сможет получить преимущество от новых технологических решений и сможет улучшить качество оказания медицинской помощи своим пациентам.

Контракты RightFit, доступные для активации Technology Maximizer могут варьироваться в зависимости от региона. Доступные к установке новые версии программного обеспечения могут зависеть от текущей конфигурации системы и региона установки.