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Technology maximizer

Technology Maximizer

Используйте передовые решения, увеличивающие клиническую значимость получаемых изображений

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    Что это значит?
    Final CEE consent

    Technology Maximizer — это программа,  которая может применяться совместно с сервисным контрактом RightFit.

     

    За фиксированную плату подписки на обновления, вы получите самые актуальные обновления программного и аппаратного обеспечения, значительно сокращая затраты, в случае если бы такие обновления приобретались отдельно. Без необходимости подтверждения дополнительного бюджета. Без необходимости приобретения отдельно обновлений. Без хлопот... Простой и эффективный способ управления самыми актуальными обновлениями для ваших систем.

     

    Technology Maximizer поддерживает всё ваше медицинское оборудование на самом актуальном уровне программного ообеспечения, что приводит к упрощению технического обслуживания идентичных версий систем и управлении жизненным циклом оборудования между разными подразделениями. Вы можете быть уверены, что ваше учреждение будет всегда первым, кто сможет получить преимущество от новых технологических решений и сможет улучшить качество оказания медицинской помощи своим пациентам.

     

    Контракты RightFit, доступные для активации Technology Maximizer могут варьироваться в зависимости от региона. Доступные к установке новые версии программного обеспечения могут зависеть от текущей конфигурации системы и региона установки.

    Чем полезна программа Philips Technology Maximizer именно два вас

    Таблица Tech maximizer

    Основные преимущества Technology Maximizer

    Значок шестерни
    Используйте передовые клинические решения для повышения качества оказываемой помощи и будьте первым, кому они станут доступны.
    Значок денежной единицы
    Предсказуемость затрат, при своевременном обновлении систем.
    Значок замка
    Защита клинических данных и защита операционных систем от устаревания.
    Характеристики
    Договор только на техническое обслуживание
    Technology Maximizer1
    Technology Maximizer PRO2
    Обязательные исправления системы защиты данных
    Галочка
    Галочка
    Галочка
    Обновление программного обеспечения для устранения ошибок
    Галочка
    Галочка
    Галочка
    Обновления версий операционных систем
    Крестик
    Галочка
    Галочка
    Обновления уровня аппаратного обеспечения для поддержки актуальности версии программного обеспечения
    Крестик
    Галочка
    Галочка
    Прочие обновления программного обеспечения* включая обновления приобретенных клинических пакетов, ОС и новых функций
    Крестик
    Галочка
    Галочка
    Тренинг по клиническому применению новых функций оборудования
    Крестик
    Крестик
    Галочка
    Дополнительный тренинг по клиническому применению новых функций оборудования
    Крестик
    Крестик
    Галочка

    * См. условия и положения использования Technology Maximizer

     

    1 Technology Maximizer и Technology Maximizer Plus доступны для ограниченного числа систем и могут варьироваться в зависимости от страны. Обновление аппартаного комплекса осуществляется в случае необходимости.

    Technology Maximizer Plus доступен для ограниченного числа систем. Обновления аппаратной части не применяются для УЗИ

    Technology Maximizer Pro доступен для систем МРТ  и систем цифровой Ангиографии

    Technology Maximizer Premium доступен для систем МРТ  и систем цифровой Ангиографии
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    Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

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    Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
    We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
    *
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    Что это значит?
    Final CEE consent

    Идите в ногу с технологиями на протяжении всего срока службы вашей системы:

     

    Technology Maximizer позволяет получить максимальную выгоду от ваших инвестиций, поддерживая актуальность системы за счет новейших технологий.
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    Tech maximizer для МРТ
    Technology Maximizer для магнитно-резонансной томографии
    Tech maximizer для томографии
    Technology Maximizer для компьютерной томографии
    Tech maximizer для рентгеновских исследований
    Technology Maximizer для интервенционной рентгенографии
    Tech maximizer для ультразвука
    Technology Maximizer для ультразвука
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    86% клиентов считают, что Technology Maximizer играет важную роль в преодолении ключевых больничных ограничений — поддержание конкурентоспособности, удовлетворенность медицинского персонала внутренними процессами организации и обеспечение кибер-защиты данных.

    Источник: исследование компании GemSeek для компании Philips, N=151 (США).

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    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю