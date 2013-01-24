Специалисту больше не придется выбирать между визуализацией анатомических структур и определением состава тканей. Philips IQon, первая в мире КТ-система, основанная на использовании спектрального детектора, позволяет выполнять обе процедуры при низкой дозе облучения; при этом специалистам становятся доступны подробные спектральные данные, а также функция их ретроспективного анализа.
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Специалисту больше не придется выбирать между просмотром анатомических структур и определением состава тканей. Philips IQon, первая в мире КТ-система, основанная на использовании спектрального детектора, позволяет выполнять обе процедуры при низкой дозе облучения; при этом специалистам будут доступны подробные спектральные данные, а также функция ретроспективного анализа.
Перемещайтесь по изображению, чтобы увидеть разницу.
Специалисту больше не придется выбирать между просмотром анатомических структур и определением состава тканей. Philips IQon, первая в мире КТ-система, основанная на использовании спектрального детектора, позволяет выполнять обе процедуры при низкой дозе облучения; при этом специалистам будут доступны подробные спектральные данные, а также функция ретроспективного анализа.
Перемещайтесь по изображению, чтобы увидеть разницу.