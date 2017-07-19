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IQon Spectral CT

Разница между визуализацией и определением состава тканей

 

Специалисту больше не придется выбирать между визуализацией анатомических структур и определением состава тканей. Philips IQon, первая в мире КТ-система, основанная на использовании спектрального детектора, позволяет выполнять обе процедуры при низкой дозе облучения; при этом специалистам становятся доступны подробные спектральные данные, а также функция их ретроспективного анализа.

 

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Специалисту больше не придется выбирать между просмотром анатомических структур и определением состава тканей. Philips IQon, первая в мире КТ-система, основанная на использовании спектрального детектора, позволяет выполнять обе процедуры при низкой дозе облучения; при этом специалистам будут доступны подробные спектральные данные, а также функция ретроспективного анализа.

 

Перемещайтесь по изображению, чтобы увидеть разницу.

Специалисту больше не придется выбирать между просмотром анатомических структур и определением состава тканей. Philips IQon, первая в мире КТ-система, основанная на использовании спектрального детектора, позволяет выполнять обе процедуры при низкой дозе облучения; при этом специалистам будут доступны подробные спектральные данные, а также функция ретроспективного анализа.

 

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Один случай, два подхода

 

Чтобы продемонстрировать преимущества системы IQon Spectral CT, далее описаны гипотетические случаи двух пациентов с идентичными медицинскими данными, жалующихся на боли в области живота. Обоим пациентам в целях диагностики было назначено КТ-сканирование. Одному пациенту была проведено стандартное КТ-исследование, другому пациенту — исследование на системе IQon Spectral CT. Процесс сканирования идентичен для обоих пациентов. Для медицинского персонала выполнение процедуры также практически не имеет отличий.

Стандартное КТ-сканирование

Майкл

Возраст: 51

Рост: 1,82 м

Вес: 79 кг

 

КТ-ангиография брюшной полости при 70-секундной задержке введения контрастного вещества

КТ-сканирование IQon Spectral CT

Том

Возраст: 50

Рост: 1,80 см

Вес: 75 кг

 

КТ-ангиография брюшной полости при 70-секундной задержке введения контрастного вещества

В каждом случае были получены стандартные КТ-изображения анатомических структур брюшной полости.

Стандартное КТ-изображение

Стандартное КТ-изображение

Изображение с IQon Spectral CT

Изображение, полученное с помощью IQon Spectral CT

А если полученных данных оказалось не достаточно?

 

В рассматриваемом гипотетическом случае рентгенологам требуется больше информации о подозрительном образовании в поджелудочной железе. Для постановки точного диагноза необходимо определить его материальный состав.

Стандартное КТ-изображение

Обычно, если полученные КТ-изображения не дают однозначной информации, пациенту может быть назначена повторная процедура.

Стандартное КТ-изображение

Изображение с IQon Spectral CT

В отличие от стандартных, изображения, полученные с помощью системы IQon Spectral CT, всегда несут спектральную информацию — для этого не требуется   планирования специального режима исследования и дополнительных настроек. Таким образом, пользователь может выполнять анализ спектральных данных любого изображения в ретроспективном режиме с помощью различных инструментов просмотра. К примеру, всегда можно выбрать моноэнергетический уровень или вычленить данные о составе тканей. Попробуйте сами.

Регулятор уровня энергии

Регулятор уровня энергии

Схемы состава тканей

Схемы состава тканей

Дополнительный режим просмотра MonoE

Дополнительный режим просмотра MonoE

Основные характеристики

Принцип работы

 

IQon Spectral CT добавляет спектральную информацию к стандартным КТ-данным благодаря новому двухслойному спектральному детектору. С помощью сцинтиллятора на основе иттрия детектор NanoPanel Prism одновременно определяет низко- и высокоэнергетические фотоны, что позволяет не только выполнять просмотр анатомических структур, но также применять цветовое обозначение требуемых структур для определения их вещественного состава.

Беседа с доктором Орен Зарчин

В IQon Spectral CT объединены физика, радиология и медицина. Узнайте больше о развитии данной системы совместно с экспертами в области радиологии в медицинском центре Hadassah Hebrew University Medical Center.

Принцип работы технологии Spectral CT

Система IQon Spectral CT создает высокоэнергетический световой поток и снижает уровень шума при низком значении энергии. Узнайте, как достижения в области науки о материалах, а также нанотехнологий позволили усовершенствовать возможности спектрального детектора.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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