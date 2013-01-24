В отличие от стандартных, изображения, полученные с помощью системы IQon Spectral CT, всегда несут спектральную информацию — для этого не требуется планирования специального режима исследования и дополнительных настроек. Таким образом, пользователь может выполнять анализ спектральных данных любого изображения в ретроспективном режиме с помощью различных инструментов просмотра. К примеру, всегда можно выбрать моноэнергетический уровень или вычленить данные о составе тканей. Попробуйте сами.