Разница между визуализацией и определением состава тканей

Специалисту больше не придется выбирать между визуализацией анатомических структур и определением состава тканей. Philips IQon, первая в мире КТ-система, основанная на использовании спектрального детектора, позволяет выполнять обе процедуры при низкой дозе облучения; при этом специалистам становятся доступны подробные спектральные данные, а также функция их ретроспективного анализа. Перемещайтесь по изображению, чтобы увидеть разницу. Специалисту больше не придется выбирать между просмотром анатомических структур и определением состава тканей. Philips IQon, первая в мире КТ-система, основанная на использовании спектрального детектора, позволяет выполнять обе процедуры при низкой дозе облучения; при этом специалистам будут доступны подробные спектральные данные, а также функция ретроспективного анализа. Перемещайтесь по изображению, чтобы увидеть разницу. Специалисту больше не придется выбирать между просмотром анатомических структур и определением состава тканей. Philips IQon, первая в мире КТ-система, основанная на использовании спектрального детектора, позволяет выполнять обе процедуры при низкой дозе облучения; при этом специалистам будут доступны подробные спектральные данные, а также функция ретроспективного анализа. Перемещайтесь по изображению, чтобы увидеть разницу. Перемещайтесь по изображению, чтобы увидеть разницу.