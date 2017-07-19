Чтобы продемонстрировать преимущества системы IQon Spectral CT, далее описаны гипотетические случаи двух пациентов с идентичными медицинскими данными, жалующихся на боли в области живота. Обоим пациентам в целях диагностики было назначено КТ-сканирование. Одному пациенту была проведено стандартное КТ-исследование, другому пациенту — исследование на системе IQon Spectral CT. Процесс сканирования идентичен для обоих пациентов. Для медицинского персонала выполнение процедуры также практически не имеет отличий.
Чтобы продемонстрировать преимущества системы IQon Spectral CT, далее описаны гипотетические случаи двух пациентов с идентичными медицинскими данными, жалующихся на боли в области живота. Обоим пациентам в целях диагностики было назначено КТ-сканирование. Одному пациенту была проведено стандартное КТ-исследование, другому пациенту — исследование на системе IQon Spectral CT. Процесс сканирования идентичен для обоих пациентов. Для медицинского персонала выполнение процедуры также практически не имеет отличий.
Возраст: 51 Рост: 1,82 м Вес: 79 кг КТ-ангиография брюшной полости при 70-секундной задержке введения контрастного вещества
Возраст: 51
Рост: 1,82 м
Вес: 79 кг
КТ-ангиография брюшной полости при 70-секундной задержке введения контрастного вещества
Возраст: 50 Рост: 1,80 см Вес: 75 кг КТ-ангиография брюшной полости при 70-секундной задержке введения контрастного вещества
Возраст: 50
Рост: 1,80 см
Вес: 75 кг
КТ-ангиография брюшной полости при 70-секундной задержке введения контрастного вещества
В рассматриваемом гипотетическом случае рентгенологам требуется больше информации о подозрительном образовании в поджелудочной железе. Для постановки точного диагноза необходимо определить его материальный состав.
В рассматриваемом гипотетическом случае рентгенологам требуется больше информации о подозрительном образовании в поджелудочной железе. Для постановки точного диагноза необходимо определить его материальный состав.
Обычно, если полученные КТ-изображения не дают однозначной информации, пациенту может быть назначена повторная процедура.
В отличие от стандартных, изображения, полученные с помощью системы IQon Spectral CT, всегда несут спектральную информацию — для этого не требуется планирования специального режима исследования и дополнительных настроек. Таким образом, пользователь может выполнять анализ спектральных данных любого изображения в ретроспективном режиме с помощью различных инструментов просмотра. К примеру, всегда можно выбрать моноэнергетический уровень или вычленить данные о составе тканей. Попробуйте сами.
IQon Spectral CT добавляет спектральную информацию к стандартным КТ-данным благодаря новому двухслойному спектральному детектору. С помощью сцинтиллятора на основе иттрия детектор NanoPanel Prism одновременно определяет низко- и высокоэнергетические фотоны, что позволяет не только выполнять просмотр анатомических структур, но также применять цветовое обозначение требуемых структур для определения их вещественного состава.
IQon Spectral CT добавляет спектральную информацию к стандартным КТ-данным благодаря новому двухслойному спектральному детектору. С помощью сцинтиллятора на основе иттрия детектор NanoPanel Prism одновременно определяет низко- и высокоэнергетические фотоны, что позволяет не только выполнять просмотр анатомических структур, но также применять цветовое обозначение требуемых структур для определения их вещественного состава.
В IQon Spectral CT объединены физика, радиология и медицина. Узнайте больше о развитии данной системы совместно с экспертами в области радиологии в медицинском центре Hadassah Hebrew University Medical Center.
Система IQon Spectral CT создает высокоэнергетический световой поток и снижает уровень шума при низком значении энергии. Узнайте, как достижения в области науки о материалах, а также нанотехнологий позволили усовершенствовать возможности спектрального детектора.
Свяжитесь с нами для получения дополнительных сведений о КТ-сканере IQon Spectral CT.
Свяжитесь с нами для получения дополнительных сведений о КТ-сканере IQon Spectral CT.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.