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Список официальных дистрибьюторов Philips “Здравоохранение”

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Россия

Премиум партнёр

ООО "Инвамед"

Ангиографы, С-дуги, эндоваскулярная визуализация и физиологическая диагностика сосудов, расходный инструмент для интервенционной эндоваскулярной рентгенхирургии.
 

Адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская , д. 3 

Тел.: +7 (495) 641 00 88 
Тел./факс: +7 (495) 641 00 88  

ООО "НДА Деловая медицинская компания"
Эндоваскулярная визуализация и физиологическая диагностика сосудов, расходный инструмент для интервенционной эндоваскулярной рентгенхирургии, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, расходные материалы.

 

Адрес: 190121, Санкт-Петербург, ул. Перевозная, д. 6 (Матисов остров) 

Тел.: +7 (812) 714-06-14 
Факс: +7 (812) 714-06-14 
E-mail: nda@nda.ru 
Сайт: www.nda.ru

ООО "Торговый дом "Пульс"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, эндоваскулярная визуализация и физиологическая диагностика сосудов, расходный инструмент для интервенционной эндоваскулярной рентгенхирургии, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, электрокардиографы, холтеры, фетальные мониторы, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips Здравоохранение.


Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 245/26
Тел.: +7 (863) 310-08-07; +7 (863) 250-66-78
Факс: +7 (863) 250-66-79
E-mail: tdpuls@mail.rutdpuls@pulsrostov.ru
Сайт: www.pulsrostov.ru

ООО "Кардиомедикс"

Эндоваскулярная визуализация и физиологическая диагностика сосудов, расходный инструмент для интервенционной эндоваскулярной рентгенхирургии.
 

Адрес: 119071, Москва, 2-й Донской пр., 4, стр. 1, 3 этаж 

Тел. +7 (495) 935-84-
Факс +7 (495) 935-84-72

E-mail: info@cardiomedics.ru

Сайт: http://cardiomedics.dev.avenuemedia.ru/

Бизнес партнёр

ООО "Медицина 2000"
Эндоваскулярная визуализация и физиологическая диагностика сосудов, расходный инструмент для интервенционной эндоваскулярной рентгенхирургии.


Адрес: Россия, 199004, Санкт-Петербург, Средний пр., 4, лит. А, пом. 6Н, ком. 90-103

Тел./Факс:  +7 812 6007004

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Я понимаю

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю