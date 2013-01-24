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    Список официальных дилеров Philips Здравоохранение

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    Премиум партнёры

    ООО "Торговый дом "Пульс"
    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, эндоваскулярная визуализация и физиологическая диагностика сосудов, расходный инструмент для интервенционной эндоваскулярной рентгенхирургии, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, электрокардиографы, холтеры, фетальные мониторы, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips Здравоохранение.


    Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 245/26
    Тел.: +7 (863) 310-08-07; +7 (863) 250-66-78
    Факс: +7 (863) 250-66-79
    E-mail: tdpuls@mail.rutdpuls@pulsrostov.ru
    Сайт: www.pulsrostov.ru

    ООО "БИМК-Кардио-Волга"

    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.

     

    Адрес: 109044, г. Москва, 4-й Крутицкий переулок, дом 14

     

    Тел.: (495) 660-57-76

    E-mail: info@bimcvol.ru

    Сайт: www.bimcvol.ru




     

    ООО "Хайнеманн Медицинтехник"

    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации, расходные материалы.

     

    Адрес: 127051 г. Москва, ул. Трубная, д. 29, стр. 2

    Тел.: +7 (495) 787-22-55, +7 (495) 787-33-55

    E-mail: info@heinemann.ru

    Сайт: heinemann.ru

    ООО "Дельрус"
    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.

     

    Адрес: 620100, г. Екатеринбург, Посадская ул., 23

     

    Тел.: +7 (343) 3103000 

    E-mail: delrus@delrus.ru

    Сайт: www.delrus.ru

    ООО "Мединвест"

    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.

     

    Адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 14, строение  1, эт 2, офис 1

    Тел.: +7 (495) 642-94-45, +7 (495) 642-94-46

    Факс: +7 (495) 642-94-47

    E-mail: info@med-invest.com

    Сайт: www.med-invest.ru

    ООО ”Медоптторг”

    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, информационные системы для медицинской визуализации.

     

    Адрес: г. Липецк, ул. Московская, дом 83 корп. А, офис 7

     

    Тел.: 8 800 250 5350

    E-mail: sales@mrtexpert.ru

    ООО "Лидер"

    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.

     

    Адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, дом 35, литер А, пом. 8Н, комната 76

    Тел.: +7 (812) 327-1588

    E-mail: lidermedi@gmail.com

    ООО "Балт Медикал"
    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.

     

    Адрес: Россия, 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 12, БЦ Т4, оф. 321, 323  

    Тел.: +7 (812) 644-44-01, +7 (812) 644-44-03

    Факс: +7 (812) 644-44-02 
    Сайт: www.baltmedical.ru
    E-mail: info@baltmedical.ru

    ООО "АФС Медицинтехник" 
    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.


    Адрес: 142784, г. Москва, дер. Румянцево, стр 2, офис 804-Г 

    Тел./факс: (495) 775-85-77/662-40-02 
    E-mail: afs@afsmt.ru 
    Сайт: www.afsmt.ru

    ООО "Прометей"

    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, информационные системы для медицинской визуализации.
     

    Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Нарвский, д. 22, литер "А"

     

    Тел.: +7 (812) 605-00-07

    Факс: +7 (812) 605-00-07

    E-mail: contact@prometeyspb.comarutunov@prometeyspb.com

     

    ООО "МедИмпорт"

    Кардио-мониторинговое и рентгеновское оборудование, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина.

     

    Адрес: 129110, г. Москва,

    Проспект Мира, д. 68, стр. 1А

     

    Tel : +7 499-737-48-44

    Fax : +7 499-737-48-44

    E-mail: info@medimport.pro

    Сайт: www.medimport.pro

     

    ООО "МедИмпорт"

    Кардио-мониторинговое и рентгеновское оборудование, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина.

     

    Адрес: 129110, г. Москва,

    Проспект Мира, д. 68, стр. 1А

     

    Tel : +7 499-737-48-44

    Fax : +7 499-737-48-44

    E-mail: info@medimport.pro

    Сайт: www.medimport.pro

    ООО "МЕДЛАЙН ЭКСПЕРТ" 
    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.


    Адрес: 656049, г. Барнаул, пр-т Ленина, 39, оф. 606
    Тел. +7 (905) 082-06-34
    E-mail: petr.tkalich@hotmail.com

    Бизнес партнёры

    ООО "АЛЕВ"

    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, информационные системы для медицинской визуализации.

     

    Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Малый Сампсониевский пр-кт, д. 2, лит. А

    Тел:+7 (812) 324-77-20

    E-mail: alevspb2004@gmail.com

    ООО "ВКМТ"
    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, информационные системы для медицинской визуализации.
     

    Адрес: 199178 г. Санкт-Петербург, Набережная реки Смоленки 33-7.175

    Тел.: +7 (812) 607-68-40
    Факс: +7 (812) 331-17-07
    E-mail: info@vkmt.ru
    Сайт: www.vkmt.ru

    ООО "СоноРэй Медикал Груп" 
    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, информационные системы для медицинской визуализации.

     

    Адрес: 142784, г. Москва, д. Румянцево, стр. 2, Бизнес - Парк Румянцево, офис 841 Г. 

    Тел.: +7 (495) 783-70-30 
    Факс: +7 (495) 642-80-82 
    E-mail: info@sonoray-mg.ru 
    Сайт: www.sonoray-medical-group.ru

     

    ООО "Компания Киль-Казань"
    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, информационные системы для медицинской визуализации.


    Юр. адрес: 420108 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меховщиков, инв №84\6 
    Факт. адрес: 420138 Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 18

    Тел\факс: +7 (843) 268-66-55, +7 (843) 268-65-66, +7 (843) 268-68-86 
    E-mail: kiel-kazan@yandex.rukiel-kzn@mail.ru 
    Сайт: www.kiel-kazan.ru

    ООО "Компания Киль-Казань"
    Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".


    Юр. адрес: 420108 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меховщиков, инв №84\6 
    Факт. адрес: 420138 Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 18


    Тел\факс: +7 (843) 268-66-55, +7 (843) 268-65-66, +7 (843) 268-68-86 
    E-mail: kiel-kazan@yandex.rukiel-kzn@mail.ru 
    Сайт: www.kiel-kazan.ru

    ООО "Компания Киль-Казань"
    Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".


    Юр. адрес: 420108 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меховщиков, инв №84\6 
    Факт. адрес: 420138 Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 18


    Тел\факс: +7 (843) 268-66-55, +7 (843) 268-65-66, +7 (843) 268-68-86 
    E-mail: kiel-kazan@yandex.rukiel-kzn@mail.ru 
    Сайт: www.kiel-kazan.ru

    ООО "Первая Медицинская Компания"

    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.

     

    Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе 125ж к6

    Телефон: +7 (499) 577-04-09

    E-mail: info@permedcom.ru

    Сайт: https://permedcom.ru

    ООО "Трансмед"

    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.

     

    Адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, 43, стр.А 

    Тел. +7 812 3273364 

    Факс. +7 812 2751170 

    E-mail: info@transmed.orgvc@transmed.org

     

    ООО "Сервисная Медицинская Компания"
    Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, фетальные мониторы, электрокардиографы, холтеры, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации.

     

    Адрес: 125422, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.64, стр.2, помещение I, этаж 4, офис 421

    Тел. +7 495 7807690 

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    Азербайджан

    IHG MMC

    Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

     

    Адрес: Ahmed Recebli Kucesi 1936 M,

    4-ci mertebe AZ1010 Bakı Azerbaijan

     

    Тел.: 0099412 5677829

    Факс: 0090412 564 8771

    E-mail: info@i-h-g.com

    Сайт: www.i-h-g.com

    Alyans Medikal Nakl. Ins. Gida Teks LTD

    Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

     

    Kızılcasar mah. 2855 sok. no:66

    Incek-Golbasi Ankara 06830 Turkey


    Tel: +90 312 479 02 30 / 31 / 33

    Fax: +90 312 479 02 32

    Mehmet Yener info@i-h-g.com

    Aysegul BASAT aysegul@alyans-med.com

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    Армения

    MEDTECHSERVICE LLC

    Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

     

    Tel.: +374 10 53 36 30

    Fax: +374 10 53 36 50

    Email: medtechservice@mail.ru

    Website: www.medtechservice.am

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    Грузия

    Advanced Medical Technologies & Service Ltd (AMTS)

    Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина,ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

     

    Adress: 83, Beliashvili St., Tbilisi, 0159, Georgia

     

    Phone: (+995 32) 2532032, (+995 32) 2541082

    E-mail: info@amts.ge, sales@amts.ge  

    Сайт: www.amts.ge

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    Казахстан

    ТОО "TND"

    Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

     

    Адрес: Казахстан, 050050 г. Алматы, пр. Райымбека 169/1

    Тел.: (727) 250 71 94
    Факс.: (727) 250 71 95

    E-mail: tnd@tnd.kz

    Сайт: www.tnd.kz

    ТОО "OPTONIC"

    Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

     

    Адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Керей, Жанибек Хандар, дом 5, н.п.42, почтовый индекс 010000

    Тел: +7 7172 57-77-84

    E-mail: info@optonic.kz 

    Сайт: www.optonic.kz

    TOO Pharm-Trade-NT

    Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

     

    Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Сарыаркинский район, микрорайон Самал, дом 12, БЦ "Astana Tower", 11 этаж.

    Тел: +7(7172) 44-21-00

    E-mail: info@pharm-trade.kz

    Сайт: pharm-trade.kz

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    Кыргызстан

    ОсОО "Medco International"

    Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина,ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии.

     

    Адрес: 720040, Кыргызстан, Бишкек, ул. Логвиненко, 21/2

     

    Тел.: +996 312 900 630

    Факс: +996 312 620 144

    e-mail: sales@medco.kg

    Сайт: www.medco.kg

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    Монголия

    ООО "Саммит Медикал Сервис"
    Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение" 

     

    Адрес: 211213 Монголия, Улан-Батор, р-н Баянгол, ул. Сеула, центр “Ханну”, 4 эт. №404

     

     

    Тел.: +976 99271296, +976 99101187
    E-mail: info@summitms.mn; service@summitms.mn

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    Туркменистан

    Medical Technologies Ltd.

    Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

     

    100015 Узбекистан, г. Ташкент, ул. Нукус, д.89

     

    Тел.: +998 71 215 70 64

    Факс: +998 71 281 46 94

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    Узбекистан

    Medical Technologies Ltd.

    Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".

     

    100015 Узбекистан, г. Ташкент, ул. Нукус, д. 89

     

    Тел.:+998 71 215 70 64

    Факс: +998 71 281 46 94

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    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю