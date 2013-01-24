ООО "Компания Киль-Казань"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, УЗИ аппараты, информационные системы для медицинской визуализации.
Юр. адрес: 420108 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меховщиков, инв №84\6
Факт. адрес: 420138 Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 18
Тел\факс: +7 (843) 268-66-55, +7 (843) 268-65-66, +7 (843) 268-68-86
E-mail: kiel-kazan@yandex.ru, kiel-kzn@mail.ru
Сайт: www.kiel-kazan.ru
ООО "Компания Киль-Казань"
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Юр. адрес: 420108 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меховщиков, инв №84\6
Факт. адрес: 420138 Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 18
Тел\факс: +7 (843) 268-66-55, +7 (843) 268-65-66, +7 (843) 268-68-86
E-mail: kiel-kazan@yandex.ru, kiel-kzn@mail.ru
Сайт: www.kiel-kazan.ru
ООО "Компания Киль-Казань"
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Юр. адрес: 420108 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меховщиков, инв №84\6
Факт. адрес: 420138 Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Победы, д. 18
Тел\факс: +7 (843) 268-66-55, +7 (843) 268-65-66, +7 (843) 268-68-86
E-mail: kiel-kazan@yandex.ru, kiel-kzn@mail.ru
Сайт: www.kiel-kazan.ru