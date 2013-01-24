ООО "Торговый дом "Пульс"
Компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, рентгеновские аппараты, ПЭТ/КТ, ангиографы, С-дуги, эндоваскулярная визуализация и физиологическая диагностика сосудов, расходный инструмент для интервенционной эндоваскулярной рентгенхирургии, УЗИ аппараты, мониторы пациента, центральные станции, электрокардиографы, холтеры, фетальные мониторы, дефибрилляторы, ИВЛ, информационные системы для медицинской визуализации, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips Здравоохранение.
Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 245/26
Тел.: +7 (863) 310-08-07; +7 (863) 250-66-78
Факс: +7 (863) 250-66-79
E-mail: tdpuls@mail.ru; tdpuls@pulsrostov.ru
Сайт: www.pulsrostov.ru