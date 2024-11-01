Инновации в основе интегрированного подхода к лечению
Инновации в основе интегрированного подхода к лечению
Philips Ambient Experience – решение для повышения комфорта в диагностическом кабинете
Philips Ambient Experience создаёт расслабляющую атмосферу в диагностических кабинетах с помощью света, проекций и звука. Помогает снизить тревожность пациентов во время обследований на МРТ, КТ и рентгене, улучшает качество процедур и повышает удовлетворённость медицинским обслуживанием.
Нажми сюда, чтобы прочитать больше
Сервисные решения
Узнайте, как сервисные решения Philips помогают обеспечить бесперебойную работу систем лучевой диагностики и повысить эффективность работы отделения. Мы позаботимся о ваших медицинских системах, а вы в это время сможете уделить все свое внимание главному — качественному обслуживанию большего количества пациентов, постоянно снижая затраты.
Нажми сюда, чтобы прочитать больше
Управление сигналами тревоги
С решениями компании Philips по управлению сигналами тревоги вы сможете настраивать тревоги и снижать невосприимчивость к ним персонала. Узнайте, как наши решения помогут вам разделять сигналы тревоги на категории, распределять их и реагировать на них — практически в любом месте.
Нажми сюда, чтобы прочитать больше
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.