Технология Ambient Experience компании Philips обеспечивает физический и эмоциональный комфорт пациента в незнакомой среде, одновременно повышая эффективность рабочего процесса. Данное решение, ориентированное на людей, может снизить уровень стресса пациента, повысить уровень удовлетворенности персонала и сделать ваше медицинское учреждение более конкурентоспособным.

Каждое решение Ambient Experience разработано в соответствии с конкретными требованиями (физическими и медицинскими) вашего учреждения. Каждая система обеспечивает уникальные возможности для усовершенствования всего пространства. Наш функциональный вариант плана кабинета основывается на ключевых принципах технологии Ambient Experience и позволяет учитывать индивидуальные предпочтения медицинского персонала.