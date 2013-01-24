Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Ambient Experience

Решение Ambient
Experience

Уверенность и комофрт, достойные ваших пациетов и персонала

Повышение уровня комфорта пациента и эффективности работы персонала

Ambient Experience компании Philips представляет собой подход к созданию клинических условий для повышения комфорта пациента и эффективности работы персонала. Технология, внедренная в более чем 1000 медицинских учреждений по всему миру, основана на многолетних исследованиях процессов разработки и совместной работе с другими организациями. Интеграция проекционных изображений, света, музыки и архитектурных элементов позволит создать среду, которая поможет отвлечь пациентов и вселить в них уверенность, а также рекомендации по повышению эффектинвости работы персонала, рабочее пространство и организации работы всего учреждения.
Беспокойство пациента
Загрузить брошюру

В результате — лояльность пациентов, распространение положительных отзывов и увеличение количества клиентов, а также усовершенствование рабочего процесса и повышение эксплуатационной эффективности.
 

Варианты Ambient Experience поддерживают работу в отделениях радиологии, кардиологии, онкологии, а также педиатрии, отделений неотложной помощи и многих других областях. Это позволяет обеспечить комфорт пациентов и эффективность работы персонала, а также упорядоченность и эффективность клинических процессов.

Усовершенствования

  • Решения для хранения

    Решения для хранения в рамках технологии Ambient Experience компании Philips разработаны для создания упорядоченного и организованного рабочего пространства.

    Подробнее

  • KittenScanner

    Сканер Ambient Experience KittenScanner компании Philips предоставляет детям возможность в игровой форме узнать о том, что такое сканирование.

    Подробнее

Как мы обеспечиваем процесс трансформации

Улучшенная конструкция

Ambient Experience: консультирование в вопросах разработки решений для отделения неотложной помощи
Понятие «улучшенный дизайн» позволяет нам оценить клиническую среду как комплексную систему. Определяя потребности, надежды, сомнения и опасения, возникающие у различных участников проекта (пациентов, членов их семей и врачей), мы узнаем, как улучшить обстановку вокруг них. Мы используем проверенные методики для оценки текущей ситуации, выявления областей, в которых мы можем оказать положительное влияние, а затем предлагаем соответствующие рекомендации. Информация, полученная в ходе оценки, распределяется по приоритетности, после чего используется для формирования определяющих факторов при проектировании для создания клинически и эмоционально значимых условий.

Experience Flow Mapping

Experience Flow Mapping

Наш уникальный подход под названием Experience Flow Mapping является структурированным методом, обеспечивающим получение информации (на основе имеющихся материалов) обо всех этапах лечения пациента и клинических процессах; данная информация сможет наглядно продемонстрировать проблемные области, а также возможности для улучшения ситуации. Мы сопоставим все данные и материалы, полученные при анализе всех этапов лечения пациента, и соотнесем их с клиническими рабочими процессами, используемыми технологиями и источниками данных для визуального представления обобщенных результатов, включающих самые значительные возможности для изменений.

 

Cмотерть видео (англ.)

Комфортные темы для пациентов

Успокаивающая атмосфера

Ambient Experience создает комфортные условия для пациента благодаря интеграции архитектуры, дизайна и технологий. Это инновационное решение, ориентированное на людей, позволяет пациентам выбирать темы кабинета со звуковыми дорожками, что позволяет им настроить среду в соответствии со своими потребностями и погрузиться в расслабляющую и успокаивающую атмосферу. Темы являются важной составляющей Ambient Experience, которая помогает пациентам чувствовать вовлеченность, отвлекает их и создает ощущение контроля.

 

Посмотреть темы

Посмотреть темы

Познакомьтесь с нашей командой

  • Вернер Саттер

    Вернер Саттер
    Руководитель подразделения Experience Solutions

     

    Вернер Саттер и его команда помогают больницам и медицинским учреждениям разрабатывать решения, ориентированные на людей, для повышения качества оказания медицинской помощи. Его экспертные знания охватывают все сферы исследований, инновации в области дизайна, разработки новых бизнес-процессов и маркетинг. Ранее он занимался консультированием в сфере разработки стратегических инновационных решений, что включало реализацию программ конструкторских инноваций. Он известен своими выступлениями с докладами на конференциях в сфере здравоохранения по таким вопросам, как дизайн в сфере здравоохранения, создание ориентированной на людей среды, а также повышение уровня комфорта пациентов, членов семьи и медицинских работников. Вернер Саттер получил степень магистра экономических наук по специальности «Маркетинг, экономическая психология и социология».

    Узнайте больше о наших консультационных услугах
     
    Свяжитесь с нами
    *

    Если вы заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, пожалуйста, заполните форму ниже

    * Обязательное поле
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    Пожалуйста, укажите информацию, которая Вам необходима.
    We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
    *
    *

    Что это значит?
    Final CEE consent

    Связанные возможности

     

    Узнайте больше о наших услугах по преобразованию в сфере здравоохранения для вашей организации

    Истории клиентов о Ambient Experience

    • Повышение уровня оказываемой помощи для пациентов и членов семьи в больнице Astrid Lindgren Children's Hospital

      Узнайте о том, как компания Philips помогла детской больнице Astrid Lindgren Children's Hospital вывести комфорт детей на новый уровень благодаря Ambient Experience.

      Читать далее

    • Повышение уровня удовлетворенности благодаря окружающей обстановке

      Узнайте, как компания Philips помогла детской больнице Noah's Ark Children's Hospital повысить уровень комфорта пациентов, разработав безопасное отделение радиологии.

      Читать далее

    • Формирование положительного опыта пациента с помощью решения для пациента Ambient Experience in-bore

      Узнайте, как в больнице Herlev улучшили условия медицинского учреждения для пациентов и повысили пропускную способность отделения с помощью Ambient Experience.

      Читать далее

    * Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю