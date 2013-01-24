Пациенты, для которых запланировано исследование, могут испытывать сильный стресс в ожидании диагноза. Процедуры диагностической визуализации, включающие введение радиоактивных веществ, могут выполняться в специальном процедурном кабинете Ambient Experience. Он создан для того, чтобы пациент смог успокоиться в процессе выполнения процедуры, а также для создания отличных клинических условий и эффективного рабочего процесса.
Комфортные условия также обеспечиваются в кабинете для исследований, где пациенты могут активно участвовать в процессе лечения. При наличии ощущения контроля пациенты способны взаимодействовать, и их опыт становится менее пугающим.