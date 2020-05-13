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Гибридная операционная

Гибридная операционная Philips

Усовершенствованные процедуры с оптимальным рабочим процессом

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    В меняющихся условиях здравоохранения гибридная операционная открывает возможности для новых процедур в среде, предназначенной для проведения открытых и малоинвазивных вмешательств. Гибридная операционная Philips — это единственное решение, адаптирующееся под ваши условия работы для широкого профиля клинических бригад.

    Значок гибридной операционной

    Инновационная операционная, в которой каждый хочет работать

    Высокое качество клинического помощи в безопасной среде

    Хирурги и интервенционисты могут улучшить качество оказываемой медицинской помощи с помощью ведущих на рынке технологий ангиографии в режиме 2D и 3D, инфекционной и рентген безопасности.

     

    Ангиографическая система  Azurion от компании Philips — это главная составляющая вашей современной гибридной операционной. Система позволяет медицинскому персоналу легко и интуитивно использовать множество клинических возможностей – это гибкий ассортимент интегрированных технологий, устройств и услуг для кардиологических, сосудистых, нейро- и процедур и процедур на позвоночнике и легких в рамках вашей гибридной операционной.

    Исключительная гибкость, эффективность и простота использования  

    Полная свобода для многопрофильных медицинских учреждений для работы с уникальными опциями потолочного гентри FlexMove и FlexArm. Идеально подходит для универсальных операционных.

    Управление прямо от стола в одно касание с помощью ProcedureCard повышает эффективность. Доступ к пациенту можно получить в любой позиции и с любой стороны. При необходимости с-дугу системы можно легко убрать от стола.

    Интуитивно понятный пользовательский интерфейс системы Azurion обеспечивает простоту использования и контроль. Системы Azurion1 и FlexArm2 отличаются удобством использования и имеют оценки 89 и 92 соответственно шкале System Usability Scale.

    Ресурсы

    Брошюра гибридной операционной (ENG) (3.5MB)
    Исследование операций медицинского центра UKSH (ENG) (1.28MB)

    Посмотрите, как работает Azurion с FlexArm

    Гибкость работы в гибридной операционной — система Philips Azurion со штативом FlexArm
    С системой Azurion мы можем проводить процедуры традиционной хирургии и пользоваться технологиями, которые появятся в будущем. Я думаю, мы можем  установить три гибридных операционных от компании Philips, которые будут полезны в течение многих лет."

    Эми Буш (Amy Bush)

    Вице-президент, клинические операции, WVU Health System, WVU Medicine, Моргантаун, Западная Вирджиния, США

    Истории, исследования и информация о гибридных операционных

    Медицинский центр Hackensack University Medical Center

    Доктор Руиз из Медицинского центра университета Хакенсака объясняет, как гибридная операционная адаптируется к рабочему процессу многопрофильных специалистов-кардиологов

    Частная больница Prince of Wales Private Hospital

    Профессор Варко (Varcoe) и д-р Томас (Thomas) в частной больнице Prince of Wales Private Hospital изучают лучшие функции гибридной операционной для передового лечения сосудов.

    Брошюра гибридной операционной (download .pdf)
    3.5 MB
    Брошюра гибридной операционной (ENG) (3.5MB)

    Различные направления в интервенционной радиологии

    • Эндоваскулярная хирургия

      Эндоваскулярная хирургия

      Решения для сосудистой хирургии с нашими ведущими системами визуализации, передовыми клиническими инструментами и устройствами для исследования сосудов, включая эндоваскулярные методы лечения заболеваний сердца.

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    • Кардиохирургия

      Кардиохирургия

      Используйте технологии современной визуализации и сведения о пациентах в операционной, сохраняя необходимое пространство и гибкость для осуществления удобной работы, не нарушая стерильность. Наши инструменты и современные системы в интервенционной кардиологии обеспечат поддержку на каждом этапе лечения заболеваний: стеноз аортального клапана, сложные врожденные пороки сердца и фибрилляция предсердий.

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    • Нейрохирургия

      Нейрохирургия

      Чтобы бригада хирургов могла сосредоточиться на лечении пациента, мы стараемся сделать процесс выполнения усовершенствованной интервенционной радиологии максимально простым и эффективным. Неограниченная гибкость системы позволяет выполнять свободное позиционирование головного конца стола в соответствии с имеющимися предпочтениями. Наши специализированные нейрохирургические инструменты предоставляют вам полный контроль на каждом этапе процедуры, а вы решаете, направляете, проводите лечение и подтверждаете результаты.

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    • Спинальная хирургия

      Спинальная хирургия

      Решения для операций на позвоночнике с расширенным визуальным контролем в реальном времени.

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    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

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