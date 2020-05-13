В меняющихся условиях здравоохранения гибридная операционная открывает возможности для новых процедур в среде, предназначенной для проведения открытых и малоинвазивных вмешательств. Гибридная операционная Philips — это единственное решение, адаптирующееся под ваши условия работы для широкого профиля клинических бригад.
Хирурги и интервенционисты могут улучшить качество оказываемой медицинской помощи с помощью ведущих на рынке технологий ангиографии в режиме 2D и 3D, инфекционной и рентген безопасности. Ангиографическая система Azurion от компании Philips — это главная составляющая вашей современной гибридной операционной. Система позволяет медицинскому персоналу легко и интуитивно использовать множество клинических возможностей – это гибкий ассортимент интегрированных технологий, устройств и услуг для кардиологических, сосудистых, нейро- и процедур и процедур на позвоночнике и легких в рамках вашей гибридной операционной.
Хирурги и интервенционисты могут улучшить качество оказываемой медицинской помощи с помощью ведущих на рынке технологий ангиографии в режиме 2D и 3D, инфекционной и рентген безопасности.
Ангиографическая система Azurion от компании Philips — это главная составляющая вашей современной гибридной операционной. Система позволяет медицинскому персоналу легко и интуитивно использовать множество клинических возможностей – это гибкий ассортимент интегрированных технологий, устройств и услуг для кардиологических, сосудистых, нейро- и процедур и процедур на позвоночнике и легких в рамках вашей гибридной операционной.
С системой Azurion мы можем проводить процедуры традиционной хирургии и пользоваться технологиями, которые появятся в будущем. Я думаю, мы можем установить три гибридных операционных от компании Philips, которые будут полезны в течение многих лет."
Эми Буш (Amy Bush)
Вице-президент, клинические операции, WVU Health System, WVU Medicine, Моргантаун, Западная Вирджиния, США
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