Хирурги и интервенционисты могут улучшить качество оказываемой медицинской помощи с помощью ведущих на рынке технологий ангиографии в режиме 2D и 3D, инфекционной и рентген безопасности.

Ангиографическая система Azurion от компании Philips — это главная составляющая вашей современной гибридной операционной. Система позволяет медицинскому персоналу легко и интуитивно использовать множество клинических возможностей – это гибкий ассортимент интегрированных технологий, устройств и услуг для кардиологических, сосудистых, нейро- и процедур и процедур на позвоночнике и легких в рамках вашей гибридной операционной.

