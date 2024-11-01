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FieldStrength – журнал Philips об МРТ для специалистов | Philips
FieldStrength – сборник статей от пользователей МР-томографов Philips для коллег по всему миру. Клинические примеры, передовые методы диагностики, аналитика и практические рекомендации в области МРТ. Читайте актуальные выпуски онлайн или скачивайте печатные версии журнала.
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