Поиск по названию: "Sonicare Diamondclean", "Аэрогриль XXL", "Oneblade" В частности, для электрических зубных щеток; номер модели содержит "/" (к примеру: HX9361/62). Рекомендуем осмотреть упаковку с продуктом (номер модели может находиться на ее нижней части или на товарном чеке). Некоторые частые ошибки: HX680A, HX939B, HX6100 — все это ручки либо зарядные устройства зубной щетки.