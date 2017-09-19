Ключевые слова для поиска

Поддержка продуктов

Добро пожаловать на портал поддержки Philips

Искать по номеру продукта

Рекомендуемые результаты
    Где указывается номер продукта?
    Где найти номер продукта
    Как мне найти номер продукта?

    Результатов не найдено.

     

    Кажется, вы искали что-то слишком необычное, и мы этого не ожидали.

     

    Воспользуйтесь следующими подсказками для поиска продукта:

    • Введите оригинальный номер модели полностью (например, GC6440, HD9650/90 или HX9351/52).
    • Поиск по названию: "Sonicare Diamondclean", "Аэрогриль XXL", "Oneblade" В частности, для электрических зубных щеток; номер модели содержит "/" (к примеру: HX9361/62). Рекомендуем осмотреть упаковку с продуктом (номер модели может находиться на ее нижней части или на товарном чеке). Некоторые частые ошибки: HX680A, HX939B, HX6100 — все это ручки либо зарядные устройства зубной щетки.
    • Относительно наших электрических бритв, триммеров и устройств Oneblade: NL9206AD — это почтовый индекс производства; номер модели напечатан рядом с ним. Например: S7788/55, QP2620/65, QT4070/41.

     

    Вы также можете найти свой продукт через категории; начните поиск, нажав "Обзор по категории"

    Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

    Показать продукты Скрыть продукты

    Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

    Нашли вашу модель, но…

    Этот продукт недоступен в вашей стране, но мы нашли его в другой стране

    Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

    Found your model!

    foundation-catalog.se01c-prx-search.search-sub-heading7

    foundation-catalog.se01c-prx-search.search-sub-heading8

    If this is the correct one, please select it below. Otherwise, search again.

    Изображение продукта

    Описание продукта

    Номер модели

    Назад к списку всех продуктов

    Самые популярные запросы поддержки

    Устранение неисправностей и ремонт

    Закажите ремонт или замену поврежденного продукта

    Зарегистрируйте продукт

    Расширенная гарантия, промоакции и другие преимущества

    Запасные детали и аксессуары

    Оригинальные аксессуары и запасные части

    Гарантия

    Ознакомьтесь с политикой предоставления гарантии Philips

    Авторизованные сервисные центры

    Найдите ближайший к вам авторизованный сервисный центр Philips

    Поиск продукта

    Рекомендуемые результаты
      Где указывается номер продукта?
      Где найти номер продукта
      Как мне найти номер продукта?

      Результатов не найдено.

       

      Кажется, вы искали что-то слишком необычное, и мы этого не ожидали.

       

      Воспользуйтесь следующими подсказками для поиска продукта:

      • Введите оригинальный номер модели полностью (например, GC6440, HD9650/90 или HX9351/52).
      • Поиск по названию: "Sonicare Diamondclean", "Аэрогриль XXL", "Oneblade" В частности, для электрических зубных щеток; номер модели содержит "/" (к примеру: HX9361/62). Рекомендуем осмотреть упаковку с продуктом (номер модели может находиться на ее нижней части или на товарном чеке). Некоторые частые ошибки: HX680A, HX939B, HX6100 — все это ручки либо зарядные устройства зубной щетки.
      • Относительно наших электрических бритв, триммеров и устройств Oneblade: NL9206AD — это почтовый индекс производства; номер модели напечатан рядом с ним. Например: S7788/55, QP2620/65, QT4070/41.

       

      Вы также можете найти свой продукт через категории; начните поиск, нажав "Обзор по категории"

      Было найдено продуктов в других странах: {number}. Местные промоакции могут не распространяться на эти продукты.

      Показать продукты Скрыть продукты

      Результаты поиска для {words} (количество продуктов: {number})

      Нашли вашу модель, но…

      Этот продукт недоступен в вашей стране, но мы нашли его в другой стране

      Выберите модель по соответствию 2 последних цифр номера продукта, например RQ1280/21.

      Found your model!

      foundation-catalog.se01c-prx-search.search-sub-heading7

      foundation-catalog.se01c-prx-search.search-sub-heading8

      If this is the correct one, please select it below. Otherwise, search again.

      Изображение продукта

      Описание продукта

      Номер модели

      Назад к списку всех продуктов

      Поиск продукта в категории

      Кофе

      Кофе
      Уход за полостью рта

      Уход за полостью рта
      Глажение

      Глажение
      Эпиляция

      Мужское бритье и стайлинг
      Другие продукты

      • Видео, Аудио, Связь

        Видео, Аудио, Связь

      • Персональный уход

        Персональный уход

      • Все для матери и ребенка

        Все для матери и ребенка

      • Техника для дома

        Техника для дома

      • Здоровье

        Здоровье

      • Автомобильная продукция

        Автомобильная продукция

      • Аксессуары

        Аксессуары

      • Другие продукты

        Другие продукты

      Не нашли нужную информацию?

      Свяжитесь с нашей службой поддержки

      Служба поддержки

      Вы специалист в сфере здравоохранения?

      Получите поддержку по профессиональным медицинским решениям

      Перейти на портал Philips Healthcare

      Свяжитесь с нами через чат-бот в Telegram

      • Ответит на вопросы по медицинскому оборудованию и сервису.
      • Поможет оформить заявку или узнать статус ранее созданной.
      • Подскажет, как найти серийный номер.
      • Соединит с оператором, при необходимости.

      Перейти в чат-бот
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

      Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.