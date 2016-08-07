MД-р Мишель Кристиан Немери является руководителем отделения радиологии в больнице Херлева. “Удовлетворенность пациентов очень важна для нас. В нашей стране сейчас обсуждается включение расходов на улучшение обстановки для пациентов в схемы страховых возмещений. Мы стараемся уйти от образа 'ремонтной мастерской' и стать 'храмом здоровья', как я иногда это называю. Использование технологий Ambient Experience и In-bore Solution в кабинете МРТ является важной составляющей таких изменений”.

“Мы приобрели полный пакет технологий Ambient Experience и Patient In-bore Solution для нашего МР-томографа Ingenia 3.0T. Мы также прикладываем усилия для модернизации комнат ожидания и зоны для посетителей. Мы попросили наших пациентов выбрать настенные панно и провели существенную модернизацию, установив специальное освещение и панели Luminous Textiles от компании Philips, сейчас мы опрашиваем наших пациентов, что еще они хотели бы здесь видеть”.

Д-р Немери говорит, что персонал получает удовольствие от работы в такой привлекательной обстановке. “Они понимают, что пациентам важно уважительное и внимательное отношение. И что самое важное, они понимают, что комфортные условия для пациентов являются залогом успешного сканирования.