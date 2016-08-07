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Журнал FieldStrength MRI
Опыт пользователей - июль 2015 г.
Восприятие процедур пациентами является важным фактором работы радиологического отделения. Исходя из этого, больница при университете в Херлеве (Дания) приобрела технологию Patient In-bore Solution для своего МР-томографа 3,0 Тл. По мнению персонала кабинета МРТ эти меры создают позитивный настрой у пациентов и помогают им успокоиться, сокращают число ошибок, связанных с движением, и помогают получать изображения отличного качества.
Восприятие процедур пациентами является важным фактором работы радиологического отделения. Исходя из этого, больница при университете в Херлеве (Дания) приобрела технологию Patient In-bore Solution для своего МР-томографа 3,0 Тл. По мнению персонала кабинета МРТ эти меры создают позитивный настрой у пациентов и помогают им успокоиться, сокращают число ошибок, связанных с движением, и помогают получать изображения отличного качества.
Д-р Мишель Кристиан Немери — невролог по специальности и руководитель отделения радиологии в больнице при Университете Херлева. Д-р Немери занимается разработкой новых решений и основал инновационное отделение компьютерной томографии, где внедряет ориентированные на пользователей инновации в клиническую практику. Также он является председателем радиологического совета региона Ховедстаден.
Джанет Брюс Мортенсен — главный специалист по лучевой диагностике в отделении МРТ.
MД-р Мишель Кристиан Немери является руководителем отделения радиологии в больнице Херлева. “Удовлетворенность пациентов очень важна для нас. В нашей стране сейчас обсуждается включение расходов на улучшение обстановки для пациентов в схемы страховых возмещений. Мы стараемся уйти от образа 'ремонтной мастерской' и стать 'храмом здоровья', как я иногда это называю. Использование технологий Ambient Experience и In-bore Solution в кабинете МРТ является важной составляющей таких изменений”. “Мы приобрели полный пакет технологий Ambient Experience и Patient In-bore Solution для нашего МР-томографа Ingenia 3.0T. Мы также прикладываем усилия для модернизации комнат ожидания и зоны для посетителей. Мы попросили наших пациентов выбрать настенные панно и провели существенную модернизацию, установив специальное освещение и панели Luminous Textiles от компании Philips, сейчас мы опрашиваем наших пациентов, что еще они хотели бы здесь видеть”. Д-р Немери говорит, что персонал получает удовольствие от работы в такой привлекательной обстановке. “Они понимают, что пациентам важно уважительное и внимательное отношение. И что самое важное, они понимают, что комфортные условия для пациентов являются залогом успешного сканирования.
MД-р Мишель Кристиан Немери является руководителем отделения радиологии в больнице Херлева. “Удовлетворенность пациентов очень важна для нас. В нашей стране сейчас обсуждается включение расходов на улучшение обстановки для пациентов в схемы страховых возмещений. Мы стараемся уйти от образа 'ремонтной мастерской' и стать 'храмом здоровья', как я иногда это называю. Использование технологий Ambient Experience и In-bore Solution в кабинете МРТ является важной составляющей таких изменений”.
“Мы приобрели полный пакет технологий Ambient Experience и Patient In-bore Solution для нашего МР-томографа Ingenia 3.0T. Мы также прикладываем усилия для модернизации комнат ожидания и зоны для посетителей. Мы попросили наших пациентов выбрать настенные панно и провели существенную модернизацию, установив специальное освещение и панели Luminous Textiles от компании Philips, сейчас мы опрашиваем наших пациентов, что еще они хотели бы здесь видеть”.
Д-р Немери говорит, что персонал получает удовольствие от работы в такой привлекательной обстановке. “Они понимают, что пациентам важно уважительное и внимательное отношение. И что самое важное, они понимают, что комфортные условия для пациентов являются залогом успешного сканирования.
AВ некомфортных условиях пациент будет больше двигаться, что может привести к появлению артефактов на МР-изображениях и необходимости повторного сканирования. Таким образом, наше внимание к обстановке для пациентов сказывается на повышении качества изображений и даже эффективности нашей работы”.
DД-р Немери описывает, что чувствует пациент в МР-томографе Ingenia 3.0T: “Уже в комнате для подготовки к МРТ пациенты создают собственную обстановку. С помощью iPad, размещенного на стене, пациент может выбрать тему обстановки с помощью технологий Ambient и In-bore. Затем пациент входит в процедурную, где уже создана, например, тема подводного мира. Пациенты обычно удивляются, а наши специалисты четко понимают, что это позволяет поговорить с пациентами на отвлеченные темы во время процедуры и, таким образом, снять ощущение тревоги”. “Часто нам удается проводить исследование в положении пациента ногами к гентри, что повышает уровень комфорта. Однако когда пациент располагается головой к гентри, технология In-bore Solution позволяет создать особую аудиовизуальную обстановку внутри тоннеля. Я испробовал это на себе и остался под сильным впечатлением: ваше внимание полностью поглощено тем, что вы видите на экране”.
DД-р Немери описывает, что чувствует пациент в МР-томографе Ingenia 3.0T: “Уже в комнате для подготовки к МРТ пациенты создают собственную обстановку. С помощью iPad, размещенного на стене, пациент может выбрать тему обстановки с помощью технологий Ambient и In-bore. Затем пациент входит в процедурную, где уже создана, например, тема подводного мира. Пациенты обычно удивляются, а наши специалисты четко понимают, что это позволяет поговорить с пациентами на отвлеченные темы во время процедуры и, таким образом, снять ощущение тревоги”.
“Часто нам удается проводить исследование в положении пациента ногами к гентри, что повышает уровень комфорта. Однако когда пациент располагается головой к гентри, технология In-bore Solution позволяет создать особую аудиовизуальную обстановку внутри тоннеля. Я испробовал это на себе и остался под сильным впечатлением: ваше внимание полностью поглощено тем, что вы видите на экране”.
“Мы используем эту технологию около пяти месяцев, она показала себя очень эффективной. На пациентов это оказывает сильное впечатление и в то же время позволяет им расслабиться, если они нервничают, страдают легкой степенью клаустрофобии или просто раздражены”. PКомфортные условия для пациентов и эффективность работы отделения тесно взаимосвязаны. Д-р Немери и его группа провела обследование пациентов, прошедших сканирование с использованием технологии In-bore Solution. “Они говорили, что это замечательно, успокаивает и помогает расслабиться. Примерно 30% говорили, что время прошло очень быстро. Один пациент оценил процедуру как спокойную. Другой пациент назвал ее волшебной сказкой! То есть они получили крайне позитивное впечатление и, возвращаясь, просят направить их именно на этот томограф. И почти сразу после того, как мы начали использовать технологию In-bore Solution, наши пациенты, которые ранее проходили исследования на других системах, подтвердили, что добавление системы In-bore Solution принесло им положительные эмоции”. “У меня сложилось впечатление, что это позволило сократить движения пациентов, уменьшить брак, число пересъемок и незавершенных исследований. То есть можно сказать, что это привело к повышению эффективности нашей работы”, — сказал д-р Немери.
“Мы используем эту технологию около пяти месяцев, она показала себя очень эффективной. На пациентов это оказывает сильное впечатление и в то же время позволяет им расслабиться, если они нервничают, страдают легкой степенью клаустрофобии или просто раздражены”.
PКомфортные условия для пациентов и эффективность работы отделения тесно взаимосвязаны. Д-р Немери и его группа провела обследование пациентов, прошедших сканирование с использованием технологии In-bore Solution. “Они говорили, что это замечательно, успокаивает и помогает расслабиться. Примерно 30% говорили, что время прошло очень быстро. Один пациент оценил процедуру как спокойную. Другой пациент назвал ее волшебной сказкой! То есть они получили крайне позитивное впечатление и, возвращаясь, просят направить их именно на этот томограф. И почти сразу после того, как мы начали использовать технологию In-bore Solution, наши пациенты, которые ранее проходили исследования на других системах, подтвердили, что добавление системы In-bore Solution принесло им положительные эмоции”.
“У меня сложилось впечатление, что это позволило сократить движения пациентов, уменьшить брак, число пересъемок и незавершенных исследований. То есть можно сказать, что это привело к повышению эффективности нашей работы”, — сказал д-р Немери.
RРентгенолог Джанет Брюс Мортенсен подтверждает эти выводы. “Мы получили много положительных отзывов от наших пациентов. Они говорят, что эта система оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект. Наши пациенты, чувствующие себя тревожно, отвлекаются от мыслей о том, что они лежат в томографе. Исследование среди наших пациентов показало, что 90% пациентов чувствовали себя намного лучше или комфортнее благодаря системе in-bore”. “И, что самое важное, расслабившись, пациенты неподвижно лежат во время сканирования, что помогает уменьшить движение на изображениях, — говорит она. — Это упрощает диагностику и снижает число случаев, когда изображения приходится переснимать из-за размытости. Наши данные демонстрируют существенное сокращение числа прерванных (повторно выполненных) сканов в процедурной, в которой установлена система Patient In-bore Solution — это позволяет говорить о более предсказуемой работе”. “Мы сравнили число прерванных исследований до и после установки системы In-bore Solution для шести сканеров. Эти данные показывают существенное сокращение числа прерванных исследований на сканере Ingenia 3.0Tс системой In-bore Solution”.
RРентгенолог Джанет Брюс Мортенсен подтверждает эти выводы. “Мы получили много положительных отзывов от наших пациентов. Они говорят, что эта система оказывает успокаивающий и расслабляющий эффект. Наши пациенты, чувствующие себя тревожно, отвлекаются от мыслей о том, что они лежат в томографе. Исследование среди наших пациентов показало, что 90% пациентов чувствовали себя намного лучше или комфортнее благодаря системе in-bore”.
“И, что самое важное, расслабившись, пациенты неподвижно лежат во время сканирования, что помогает уменьшить движение на изображениях, — говорит она. — Это упрощает диагностику и снижает число случаев, когда изображения приходится переснимать из-за размытости. Наши данные демонстрируют существенное сокращение числа прерванных (повторно выполненных) сканов в процедурной, в которой установлена система Patient In-bore Solution — это позволяет говорить о более предсказуемой работе”.
“Мы сравнили число прерванных исследований до и после установки системы In-bore Solution для шести сканеров. Эти данные показывают существенное сокращение числа прерванных исследований на сканере Ingenia 3.0Tс системой In-bore Solution”.
Д-р Немери говорит: “До того, как мы внедрили у себя технологии Ambient Experience и In-bore Solution, для успокоения нуждающихся в этом пациентов, в том числе детей, мы могли использовать только фармпрепараты или беседы. Иногда мы за несколько дней до исследования приглашали пациента, чтобы показать ему томограф, или предлагали пройти сканирование на открытой системе Panorama HFO”. “Оказалось, что некоторые пациенты оказались неспособными дождаться конца сканирования даже в открытом томографе. У нас есть несколько примеров таких пациентов, которых затем приглашали для успокаивающего разговора и знакомства с томографом Ingenia, оснащенным системами Ambient Experience и In-bore Solution. Хотя это может помочь не всем, большинству таких пациентов удалось пройти сканирование в этих условиях”.
Д-р Немери говорит: “До того, как мы внедрили у себя технологии Ambient Experience и In-bore Solution, для успокоения нуждающихся в этом пациентов, в том числе детей, мы могли использовать только фармпрепараты или беседы. Иногда мы за несколько дней до исследования приглашали пациента, чтобы показать ему томограф, или предлагали пройти сканирование на открытой системе Panorama HFO”.
“Оказалось, что некоторые пациенты оказались неспособными дождаться конца сканирования даже в открытом томографе. У нас есть несколько примеров таких пациентов, которых затем приглашали для успокаивающего разговора и знакомства с томографом Ingenia, оснащенным системами Ambient Experience и In-bore Solution. Хотя это может помочь не всем, большинству таких пациентов удалось пройти сканирование в этих условиях”.
Улучшение обстановки для пациентов помогло отделению радиологии больницы Херлева получить преимущество перед другими больницами в регионе.
Улучшение обстановки для пациентов помогло отделению радиологии больницы Херлева получить преимущество перед другими больницами в регионе.
“К нам обращаются пациенты с просьбой направить их в нашу больницу. Они не скрывают, что делают это по рекомендациям своих близких и друзей или услышали о нас по телевидению или прочитали в социальных сетях или других СМИ — мы пытаемся рассказывать там о себе, поскольку это не только красиво смотрится, но и показывает, что мы серьезно относимся к тому, чтобы создать хорошие условия для пациентов”. “Для нас очевидно, что это приносит пользу, — подытоживает д-р Немери. — Ранее мы могли только пытаться успокаивать пациентов и сокращать исследования, чтобы их можно было быстро провести». Теперь же технология In-bore Solution привносит элемент неожиданности, которая создает возможность прервать поток мыслей, ненавязчиво отвлечь пациентов и помочь нашим специалистам внимательно работать с пациентами и оставить у них хорошие впечатления. Данная система позволяет пациентам активно участвовать в процедуре визуализации, создавая собственную обстановку для сканирования”. “Это оказывает огромное влияние на функционирование нашего отделения. Уменьшив подвижность пациентов с помощью системы In-bore Solution, мы также сокращаем число повторных съемок, время ожидания и количество переработок персонала. Это повышает производительность нашего труда, позволяя получать изображения высокого качества”.
“К нам обращаются пациенты с просьбой направить их в нашу больницу. Они не скрывают, что делают это по рекомендациям своих близких и друзей или услышали о нас по телевидению или прочитали в социальных сетях или других СМИ — мы пытаемся рассказывать там о себе, поскольку это не только красиво смотрится, но и показывает, что мы серьезно относимся к тому, чтобы создать хорошие условия для пациентов”.
“Для нас очевидно, что это приносит пользу, — подытоживает д-р Немери. — Ранее мы могли только пытаться успокаивать пациентов и сокращать исследования, чтобы их можно было быстро провести». Теперь же технология In-bore Solution привносит элемент неожиданности, которая создает возможность прервать поток мыслей, ненавязчиво отвлечь пациентов и помочь нашим специалистам внимательно работать с пациентами и оставить у них хорошие впечатления. Данная система позволяет пациентам активно участвовать в процедуре визуализации, создавая собственную обстановку для сканирования”.
“Это оказывает огромное влияние на функционирование нашего отделения. Уменьшив подвижность пациентов с помощью системы In-bore Solution, мы также сокращаем число повторных съемок, время ожидания и количество переработок персонала. Это повышает производительность нашего труда, позволяя получать изображения высокого качества”.
Результаты, полученные в данном учреждении, не могут использоваться для прогнозирования результатов, полученных в других учреждениях. Результаты, полученные в других учреждениях, могут отличаться.
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