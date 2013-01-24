Исследования последствий черепно-мозговых травм у детей

Вторая часть исследования была посвящена анализу или изучению легкой черепно-мозговой травмы. Были выявлены функциональные (фМРТ покоя [4]), микроструктурные (DTI [5]) и метаболические (МР спектроскопия [6]) изменения в остром периоде сотрясения мозга у пациентов подросткового возраста. Выявленные отклонения обнаружены на фоне отсутствия посттравматических структурных изменений на рутинных МРТ. Такие исследования крайне важны, так как нарушения на микроструктурном и метаболическом уровнях могут быть причиной функциональных нарушений в остром и отдаленном периодах после травмы, и, как следствие, они могут раскрыть новые диагностические и терапевтические возможности.

Помимо продолжения исследований черепно-мозговой травмы новый научный проект будет включать в себя изучение мозга с помощью функциональной МР спектроскопии. Этот метод предполагает измерения концентраций метаболитов в зонах активации мозга во время предъявления нейрональной стимуляции (аналогично той, что используется в фМРТ). Такой подход крайне перспективен для исследований нейрохимических основ функционирования мозга. Планируется измерять концентрации основных нейромедиаторов – γ-аминомасляной кислоты и глутамата, а также метаболитов, связанных с ними цепочкой нейро химических превращений – глутамина, N-ацетиласпартата и N-ацетиласпартил глутамата, аспартата и других метаболитов, недоступных для измерения с помощью рутинных методов МР-спектроскопии.