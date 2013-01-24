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Научно-клинические исследования
MR

Конгресс Международного Общества магнитного резонанса в медицине 

International Society for Magnetic Resonance in Medicine Congress

Конгресс Международного Общества магнитного резонанса в медицине (International Society for Magnetic Resonance in Medicine Congress) проходил 8-14 августа полностью в онлайн - режиме. На виртуальном стенде Philips в течение всей недели можно было ознакомиться со всеми новинками, новостями и мероприятиями, а также задать все интересующие вопросы.

 

Проведенный анализ представленных в этом году работ указывает на то, что трендом научных исследований является различное применение методов искусственного интеллекта для улучшения способов регистрации МР изображений, а также их последующего пре- и постпроцессинга.
ISMRM

 

На втором и третьем месте по количеству докладов стоят исследования в области диффузионно-взвешенных изображений и методик ускорений изображений. Компания Philips совместно с крупнейшими мировыми и Российскими институтами и клиниками активно ведет совместные научные исследования в этих направлениях. Так во время пленарной секции лекция профессора Маттиаса ван Оша из Ляйденовского университета (Нидерланды) была посвящена применению методов искусственного интеллекта в решение задач ускорения МР последовательностей. Множество передовых результатов научно-исследовательских проектов в области диффузионно-взвешенных изображений активно становятся доступны всем пользователям оборудования Philips в новом релизе (5.7) программного обеспечения – коррекция артефактов магнитной восприимчивости для DWI (EPIC), восстановление диффузионно- взвешенных изображений (DWI) с любыми b-факторами с помощью методов математической реконструкции (Сomputed DWI), коррекция значений ADC для исключения артефактов нелинейности градиентов (LOVA ADC). Позволяет получать значения ADC с параметром точности вплоть до 95% на больших полях обзора.
ISMRM
Одним из важнейших событий на ISMRM в этом году стал старт партнерства Philips и Университетского медицинского центра (UMC) в Утрехте, ведущей академической больнице в Нидерландах, в области исследований и продвижения революционной технологии количественной МРТ - MR-STAT. MR-STAT - это изменение парадигмы получения МР изображений, основанное на новой схеме интеллектуального сбора данных и реконструкции. MR-STAT позволяет получать сразу несколько количественных параметров (Т1, Т2, Т2* и др.) за одно быстрое сканирование. Из полученных данных можно не только восстановить рутинные Т1, Т2 и PD изображения, но и получить обширный пласт данных о классификации тканей по данным МРТ для создания интегрированных диагностических решений с поддержкой ИИ. Подробнее о методике MR-STAT можно узнать по ссылке и на сайте UMC.

Количественные методы МРТ (qMRI), к которым относят Т2, Т1 картирование, МР эластографию и др., рассматриваются как одно из направлений на пути к точной диагностике и персонифицированной медицине. Доктор Джонатан Диллман из детской больницы Цинциннати (США) во второй лекции пленарной секции Philips рассказал об использовании количественной МРТ для диагностики хронических заболеваний печени в клинических условиях. В своем докладе он приводит подробный сравнительный анализ традиционных методов диагностики (биопсия) с неинвазивными количественными методами МРТ в диагностике фиброза печени как у детей, так и у взрослых.

 

Задать вопросы и получить ссылку на запись пленарной секции Вы можете, написав на нашу электронную почту clinicalscienceRCA@philips.com.

 

Команда Clinical Science в России поддерживает несколько проектов, которые связаны с qMRI. Информацию о результатах этих работ, а также обзоры таких методов можно будет встретить на странице Philips, посвященной научным проектам. Для того, чтобы не пропустить интересующую вас информацию, подписывайтесь на наши обновления.

 

В конгрессе принимали участие 2 российские научные группы c докладами по совместным с Philips исследовательским проектам. Так, сотрудники лаборатории МРТ технологий Международного Томографического центра Сибирского Отделения Российской Академии Наук д.м.н. Тулупов А.А. и Богомякова О.Б. в своем докладе (“Cerebral hemodynamics and CSF flow in patients with disorders of cerebrospinal fluid circulation” Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med. 28 (2020) 1682”) рассказывали о результатах исследования нарушения параметров гемато- и ликворотока у пациентов с идиопатической внутричерепной гипертензией и идиопатической гидроцефалией нормального давления. Авторы утверждают, что параметры индекса пульсации (Pulsatility Index (PI)), артерио-венозной задержки (Arterio-Venous Delay, AVD) и внутричерепного изменения объема при колебаниях давления (Intracranial Complaince (ICC)), определяемые с помощью фазово-контрастной ангиографии могут выступать в роли наиболее перспективных диагностических критериев этих заболеваний.

Второй доклад был представлен сотрудниками НИИ НДХиТ, в рамках реализации крупномасштабного проекта по изучению Черепно-мозговой травмы. Исследовались впервые уровни основного тормозного нейромедиатора ГАМК у пациентов с легкой черепно-мозговой травмой в затылочной области (“Pediatric acute mTBI study of GABA concentration in posterior cingulate cortex” Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med. 28 (2020) 4679). В результате не было обнаружено достоверного изменения ГАМК у пациентов в этой области. В предыдущем исследовании на аналогичной группе пациентов, научная группа НДХиТ показала достоверный рост концентрации свободной ГАМК в области передней поясной извилины. В результате авторы исследования (Манжурцев А.В., Ублинский М.В. Меньщиков П.Е., Семенова Н.А. Ахадов Т.А. и др.) указывают на то, что область передней поясной извилины, во многом отвечающая за когнитивные функции, может быть более чувствительна к травматическому воздействию.
ISMRM
Локализация спектроскопических вокселов в передней и задней поясной извилине. Изображение предоставлено НИИ НДХиТ.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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