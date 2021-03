Конгресс Международного Общества магнитного резонанса в медицине 

Количественные методы МРТ (qMRI), к которым относят Т 2 , Т 1 картирование, МР эластографию и др., рассматриваются как одно из направлений на пути к точной диагностике и персонифицированной медицине. Доктор Джонатан Диллман из детской больницы Цинциннати (США) во второй лекции пленарной секции Philips рассказал об использовании количественной МРТ для диагностики хронических заболеваний печени в клинических условиях. В своем докладе он приводит подробный сравнительный анализ традиционных методов диагностики (биопсия) с неинвазивными количественными методами МРТ в диагностике фиброза печени как у детей, так и у взрослых.

В конгрессе принимали участие 2 российские научные группы c докладами по совместным с Philips исследовательским проектам. Так, сотрудники лаборатории МРТ технологий Международного Томографического центра Сибирского Отделения Российской Академии Наук д.м.н. Тулупов А.А. и Богомякова О.Б. в своем докладе (“Cerebral hemodynamics and CSF flow in patients with disorders of cerebrospinal fluid circulation” Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med. 28 (2020) 1682”) рассказывали о результатах исследования нарушения параметров гемато- и ликворотока у пациентов с идиопатической внутричерепной гипертензией и идиопатической гидроцефалией нормального давления. Авторы утверждают, что параметры индекса пульсации (Pulsatility Index (PI)), артерио-венозной задержки (Arterio-Venous Delay, AVD) и внутричерепного изменения объема при колебаниях давления (Intracranial Complaince (ICC)), определяемые с помощью фазово-контрастной ангиографии могут выступать в роли наиболее перспективных диагностических критериев этих заболеваний.